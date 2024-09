Okulların açılmasına sayılı günler kala İstanbul Otogarı\'nda yoğunluk yaşanıyor

Güncel

Okulların açılmasına sayılı günler kala Büyük İstanbul Otogarı'nda yoğunluk yaşanıyor. Üniversite öğrencileri okudukları, tatilciler ise yaşadıkları şehre yola çıkarken; otobüs firması yetkilileri, yoğunluğun bir hafta süreceğini öngörüyor. Özel bir seyahat firmasında çalışan Barış Seyfi, "Yoğunluk başladı tabi ki bütün illerden dönüşler başladı. Çünkü okullar açılıyor, bundan dolayı artık sezon bitti. Tatilciler dönüyor, okullarla beraber yoğunluk var" dedi.

2024-2025 eğitim-öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Okulların açılmasına sayılı günler kala Büyük İstanbul Otogarı'nda dönüş yoğunluğu yaşanıyor. Yaz tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşlar ve üniversite eğitimini İstanbul'da sürdüren öğrencilerin gelen yolcu peronunda oluşturduğu hareketlilik, giden yolcu peronlarında da yaşandı. Otobüs firmaları yetkilileri, özellikle üniversite öğrencilerinin talebini karşılayabilmek için sefer sayılarını artırdıklarını belirtti. Otogarda yaşanan yoğunluğun bir hafta sürmesi bekleniyor.

'İLK YILIM OLACAK, HEYECANLIYIM'

Okul için Bursa'ya yola çıkmayı bekleyen üniversite öğrencisi Melisa Türk, heyecanlı olduğunu belirterek, "İstanbul'da yaşıyorum, Bursa Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde okuyorum. Şu an yaz okulundayım. Daha sonra bir daha gideceğim okumak için, kendi bölümüm için. Doğma büyüme buralıyım, heyecanlıyım çünkü ilk yılım olacak. Bir yıl hazırlık okudum, heyecanlıyım" dedi.

'BAZI NOKTALARDA TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTI'

Uzun yol şoförü Hüseyin Matar, öğrencilerin yoğunlukta olduğunu ancak talebin karşılandığını vurgulayarak, "Tabii ki yoğunluk var talebelerin okulları açılmak üzere. Firmamız, araçlarımız yetmediği için 15'er dakika arayla yoğunlukta talepleri karşılıyor. Edirne'den İstanbul'a, İstanbul'dan Edirne'ye yoğun bir şekilde araçlarımız devam ediyor, çalışıyor. Araçlarımız da dolu gidip geliyor devamlı. Kimse mağdur olmaz, yolcuların telaş yapmalarına gerek yok. İnternetten genellikle bakıyor zaten talebeler, yoğunlukla talebe taşıyoruz o tarafa. Edirne büyük bir yer, Üniversitemiz büyük orada. Şu anda da hazırız saatimiz doldu, benim gitme saatim yaklaştı. 14.30'da Edirne'ye devam ediyorum. Trafik çok yoğun hele Ankara arası. Otogardan çıkışlarımız, Mahmutbey gişeleri, Kuzey Marmara Otoyolu'nda çok yoğunluk var. Özel araçlarıyla yolculuk yapıp çoluk çocuğunu bir yerlere götürmek isteyenler çoğunlukta" ifadelerini kullandı.

'İSTANBUL BOŞKEN KEYFİNİ SÜRDÜM'

Tatilini İstanbul'da geçiren Kürşat Alperen Turan ise, "Biletler kolay bulunuyor o kadar yoğunluk yok. Tatil sezonu da bitmeye yakın ben de memleketime dönüyorum Ankara'ya. Halamı ziyarete geldim, akrabalarımı. Tatil sezonu olduğu için İstanbul bu aralar boştu ben de rahat keyfini sürdüm, tatilimi yaptım, memnunum. Şimdi tekrardan Ankara'ya döneceğiz. Okulum yeni bitti işe başlayacağım" diye konuştu.

'BİR HAFTADAN SONRA 3 KİŞİYLE GİDİP 5 KİŞİYLE GEL HESABIYLA DEVAM EDECEK'

Özel bir seyahat firmasında çalışan Barış Seyfi, bir hafta sonra yoğunluğun önemli ölçüde azalacağının altını çizerek, "Yoğunluk başladı tabi ki bütün illerden dönüşler başladı. Çünkü okullar açılıyor, bundan dolayı artık sezon bitti. Tatilciler dönüyor, okullarla beraber yoğunluk var tabi. Bu genellikle Karadeniz de olsun Doğu'su, Güneydoğu'su her tarafta yoğunluk mevcut hem dönüşte hem gidişte. Şu anda tabii ki bu yoğunluğumuz bir haftalıktır. Bir haftadan sonra 3 kişiyle gidip 5 kişiyle gel hesabıyla devam edecek otobüsler her zamanki gibi. Mazotlara da zam geliyor, bunla mücadeleye devam. Başka bir şey yok. Bir haftalık bir yoğunluk var. Bundan sonra bir yoğunluk yok 3 kişiyle 5 kişiyle gidecek araçlar zarar hep devam edecek aynı şekilde. Sefer sayıları da azalacak tabii ki. Sadece azalmasından ibaret değil 3 araba gönderen 2'ye düşecek, 1'e düşecek. Bazı firmalar var kesmiyor mecburi devam ettirmek zorunda kalıyor. Bundan ibaret, her zaman hayat devam ediyor devam etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.