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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 00:36  Güncelleme: 00:39
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.229
Toplam Seçmen : 604.851
Açılan Sandık : 2.059
Açılan Sandık Oranı : % 92,37
Kullanılan Oy : 441.126
Geçerli Oy : 420.314
Katılım Oranı : % 79,12

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET HİLMİ GÜLER% 40,02168.200
İYİ PARTİENVER YILMAZ% 36,15151.965
CHPZEKAİ SANA% 16,4168.971
YENİDEN REFAHADEM AĞCA% 3,7315.684
DİĞER% 1,14.623
ZAFER PARTİSİSEVİNÇ BAŞARAN% 0,662.761
SAADETHALİT DUYAR% 0,612.572
DSPADEM BAŞ% 0,16668
BTPMUAMMER BELEN% 0,15636
DPSERHAT ÇELEBİOĞLU% 0,14578
TİPSEMİH YILDIZ% 0,13548
HÜDA PARBÜLENT DİNÇ% 0,1406
VATAN PARTİSİSEDAT KUTLU% 0,09377
DEM PARTİNECMETTİN DURMUŞ% 0,09375
YTPENGİN AKDAL% 0,08335
DEVA PARTİSİSEZER YETGİN% 0,07313
TKPDAMLA BAYTEKİN% 0,07296
HKPNECATİ KALENDER% 0,06266
HAK-PARSEVDA KOKUM% 0,06246
MİLLETRIFAT YILMAZ% 0,05192
BAĞIMSIZSEYFİ DİZEK% 0,04191
TKHALEV DOĞAN% 0,03111
AKKUŞ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 75,45

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİSA DEMİRCİ% 51,86.843
İYİ PARTİALPAY KOCAGÖZ% 364.756
CHPBAYRAM GÖRÜR% 7,751.024
YENİDEN REFAHCAFER BARIŞ SATILMIŞ% 2,4317
BÜYÜK BİRLİKALİ VARLI% 0,84111
DSPİSLAM TÜREDİ% 0,3648
SAADETİDRİS İMRAN ÖZKAYA% 0,3546
BTPVAHİT BEKTAŞOĞLU% 0,2634
HKPEMİNE NUR AKDOĞAN% 0,2431
ALTINORDU

Açılan Sandık Oranı : % 76,88
Katılım Oranı : % 77,45

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPULAŞ TEPE% 50,7849.135
AK PARTİAŞKIN TÖREN% 35,9334.767
İYİ PARTİÇAĞATAY DENİZ% 8,047.775
YENİDEN REFAHORHAN GÜNDOĞDU% 1,691.638
DİĞER% 1,081.042
ZAFER PARTİSİYENER TURAN% 0,87839
SAADETHALUK ŞENSOY% 0,48468
DPERTUĞRUL KOÇ% 0,32313
OCAKŞEREF TÜRKMEN% 0,21201
BTPMUSTAFA CAN% 0,2196
DEVA PARTİSİAYHAN ANGIN% 0,14135
DEM PARTİAYDIN ER% 0,0990
VATAN PARTİSİATIF GÜRSOY% 0,0762
HKPYAKUP EFE% 0,0552
MİLLETMAHMUT EROL% 0,0547
AYBASTI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 77,80

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİZZET GÜNDOĞAR% 54,236.458
İYİ PARTİYÜKSEL AHMET TOKAT% 17,492.083
YENİDEN REFAHMUSTAFA KÜPÇÜK% 14,311.704
CHPTEYFİK GÜLEY% 10,851.292
BTPMUHARREM İLHAN% 1,23146
SAADETOSMAN SESLİ% 1,03123
BÜYÜK BİRLİKENGİN SUNMA% 0,5667
HKPNAZAN ATAV% 0,335
ÇAMAŞ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 97,62

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPLEYLA ÇITIR% 30,352.449
DİĞER% 22,381.806
YENİDEN REFAHMUHAMMET KÜÇÜKÖKSÜZ% 21,031.697
MHPMAHMUT AYPARÇASI% 14,61.178
BAĞIMSIZALAHİTDİN GİDEN% 4,61372
İYİ PARTİSEZER UÇAMAZ% 3,38273
SAADETMUSA ÖZTÜRK% 1,26102
DEVA PARTİSİBERAT AY% 1,0585
GELECEK PARTİSİAHMET ÖZCAN% 0,540
BTPTURGUT ÇAMAŞ% 0,3931
BÜYÜK BİRLİKMEHMET KARTAL% 0,3528
DSPYUNUS ÖZTÜRK% 0,18
ÇATALPINAR

Açılan Sandık Oranı : % 95,12
Katılım Oranı : % 87,31

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET ÖZAY% 49,094.217
İYİ PARTİAHMET ALİ İBAÇ% 44,83.849
CHPEMİN EKİN% 2,5215
YENİDEN REFAHÜMİT ÖZDEN% 2,23192
SAADETKEMAL GÖNÜL% 0,8170
BÜYÜK BİRLİKDAVUT KAYADA% 0,1916
BTPNURİTTİN AKBAŞLI% 0,1210
DİĞER% 0,1210
ZAFER PARTİSİÖZGÜR ŞENYURT% 0,087
DSPADEM ABAK% 0,065
ÇAYBAŞI

Açılan Sandık Oranı : % 95,45
Katılım Oranı : % 86,43

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHMESUT KARAYİĞİT% 52,624.148
AK PARTİİSMET YANIK% 44,653.520
CHPİSA YURT% 1,88148
SAADETMUSA AŞCI% 0,5846
BTPOSMAN AKBAŞ% 0,2721
FATSA

Açılan Sandık Oranı : % 96,57
Katılım Oranı : % 75,35

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİBRAHİM ETEM KİBAR% 51,634.188
CHPAHMET CEMAL KARAOĞLANOĞLU% 31,6720.981
İYİ PARTİBURAK EROĞLU% 9,216.101
YENİDEN REFAHFERHAT AKSU% 3,122.068
ZAFER PARTİSİCEM ASLANTAŞ% 0,85565
SAADETİSMAİL KOÇAN% 0,78514
BAĞIMSIZONUR GÜNGÖR% 0,54361
DİĞER% 0,51338
BTPAYHAN ÇAVUŞOĞLU% 0,49322
SOL PARTİRASUL ŞAHİN% 0,33218
BÜYÜK BİRLİKHALİT DEMİR% 0,24157
BAĞIMSIZMURAT KARAÇUHA% 0,23153
DSPMEHMET BAŞTÜRK% 0,1492
HKPHAKAN ARSLAN% 0,1171
DEM PARTİKENAN KIRKAYA% 0,167
MİLLETRIDVAN ÇETİN% 0,0856
GÖLKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 77,01

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİFİKRİ ULUDAĞ% 47,27.879
İYİ PARTİYAŞAR YILMAZ% 32,365.401
CHPMUSTAFA KARAAHMETOĞLU% 18,253.047
DİĞER% 0,84141
YENİDEN REFAHCEMİL ŞAHİN% 0,71118
HKPABBAS ULUCAN% 0,1830
SAADETAHMET TEPE% 0,1627
BÜYÜK BİRLİKAHMET SIDDIK ZOR% 0,1626
BTPKENAN EKİM% 0,1424
GÜLYALI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 86,47

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMEDET SİPAHİ% 52,573.444
CHPUĞUR CÖRÜT% 36,322.379
İYİ PARTİHASAN ÖZTÜRK% 6,88451
DİĞER% 1,89124
SAADETHALİL CEBECİ% 0,7851
VATAN PARTİSİOSMAN ERDAŞ% 0,4328
GELECEK PARTİSİADEM ALBAYRAK% 0,3422
ZAFER PARTİSİLEVENT ŞABAN BAŞKAYA% 0,2919
BÜYÜK BİRLİKZEKAYİ BEKCİ% 0,2617
BTPYEKDA ÖZTÜRK% 0,1510
DSPADİLE ASLAN% 0,096
GÜRGENTEPE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,64

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPCEMİL ÇOŞKUN% 53,235.804
AK PARTİYENER YALÇINKAYA% 41,694.545
İYİ PARTİEKREM YILMAZ% 3,21350
YENİDEN REFAHOKTAY KAYA% 1,38150
SAADETBEKİR KAYA% 0,222
BÜYÜK BİRLİKMEHMET ZOR% 0,1618
BTPHÜSEYİN PALAVAR% 0,1314
İKİZCE

Açılan Sandık Oranı : % 96,36
Katılım Oranı : % 84,96

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPOSMAN KAYGI% 41,663.643
BÜYÜK BİRLİKBAHRİ SÖĞÜT% 32,542.845
CHPHASAN ÇALIK% 17,831.559
YENİDEN REFAHERDAL KALYONCU% 3,64318
DPTANER SARI% 1,92168
SAADETEROL KIŞLA% 1,34117
BTPSEZGİN ŞAHİNKAYA% 0,8171
DSPNÜTFULLAH GÜL% 0,2623
KABADÜZ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,90

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİYENER KAYA% 42,552.275
İYİ PARTİMUSTAFA KEMAL BAŞ% 35,351.890
CHPMUSTAFA OKUTAN% 15,56832
YENİDEN REFAHMUSTAFA DEMİREL% 4,51241
BÜYÜK BİRLİKMUZAFFER ALTINEL% 0,9350
DPYASEMİN ŞAHİN% 0,4926
SAADETETHEM EYİGÜN% 0,4725
ZAFER PARTİSİOLGUN POYRAZ% 0,074
DSPFAZIL UZUN% 0,053
BTPEMRAH KARAKOÇ% 0,021
KABATAŞ

Açılan Sandık Oranı : % 97,22
Katılım Oranı : % 84,30

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPBÜLENT GÜNEY% 36,52.554
İYİ PARTİCEMALETTİN TÜRK% 30,922.164
AK PARTİYAKUP YILMAZ% 29,912.093
YENİDEN REFAHYAKUP ZİL% 1,9133
BTPYUSUF KORKMAZ% 0,2719
BÜYÜK BİRLİKAHMET KIŞLA% 0,2215
SAADETRÜMEYSA KOÇAN% 0,1712
HKPDİLEK ÖZDEMİR BOYRAZ% 0,118
KORGAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,59

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİSAİT KORGAN% 37,146.119
AK PARTİTUNCAY KİRAZ% 36,255.973
YENİDEN REFAHSELAHATTİN KÖKLÜ% 22,453.699
CHPHAKAN BAYIR% 1,26207
DİĞER% 0,94155
SAADETHASAN SUBAŞI% 0,76126
BÜYÜK BİRLİKSAMET BAYRAK% 0,64105
BTPHÜSEYİN YILMAZLI% 0,2439
MEMLEKETCENGİZ BÖLEK% 0,1729
HKPMAHMUT EREN OKUR% 0,1525
KUMRU

Açılan Sandık Oranı : % 95,24
Katılım Oranı : % 81,90

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİYUSUF YALÇUVA% 74,1412.333
CHPŞENOL ÖZDEN% 13,242.202
YENİDEN REFAHMEVLÜT ERŞARU% 6,661.108
SAADETEKREM ÖNEŞ% 2,8466
BÜYÜK BİRLİKEROL ÖZKAN% 1,39232
BTPBARIŞ AV% 0,91151
DİĞER% 0,5286
HKPBEKİR KÖSEOĞLU% 0,3457
MESUDİYE

Açılan Sandık Oranı : % 98,80
Katılım Oranı : % 69,71

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİCENGİZ KOÇYİĞİT% 44,564.024
CHPOLGAY ÜNALAN% 30,492.753
YENİDEN REFAHAHMET YILMAZ% 13,391.209
İYİ PARTİSALİH YAMAN% 7,88712
SAADETVELİ BAL% 1,43129
BÜYÜK BİRLİKBENGİSU ŞAHİN% 0,8779
DİĞER% 0,7870
BAĞIMSIZMEHMET AKİF AYDOĞAN% 0,3229
BTPORHAN KOÇ% 0,2825
PERŞEMBE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 80,64

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİCİHAT ALBAYRAK% 39,918.069
CHPFARUK PİROĞLU% 38,327.747
İYİ PARTİEROL BATUK% 19,033.846
YENİDEN REFAHFAHRİ GÜMÜŞ% 1,12227
ZAFER PARTİSİBAHAR YILMAZ% 0,51103
SAADETÜMİT AKDENİZ% 0,3366
BTPTAYLAN İSKENDER% 0,361
BÜYÜK BİRLİKÜMİT ARSLANTÜRK% 0,1327
DSPBAYRAM BAŞTÜRK% 0,1224
BAĞIMSIZTÜLAY YAREN HAZNEDAROĞLU% 0,1224
HKPDEVRİM ARDA CAN DELİBAŞI% 0,1122
ULUBEY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 83,35

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİSA TÜRKCAN% 35,855.587
CHPBÜLENT AKSOY% 32,645.088
İYİ PARTİABDULLAH KILIÇ% 27,024.211
YENİDEN REFAHAHMET BAKİ% 1,44224
DİĞER% 1,01158
BTPREYHAN AY% 0,74116
SAADETAHMET YILDIRIM% 0,74115
ZAFER PARTİSİMEHMET KAHRAMAN% 0,3656
BÜYÜK BİRLİKSONER DANACI% 0,1524
HKPALİ YILMAZ% 0,057
ÜNYE

Açılan Sandık Oranı : % 89,80
Katılım Oranı : % 77,29

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSEYİN TAVLI% 40,3927.272
İYİ PARTİAHMET ARPACIOĞLU% 37,4625.295
YENİDEN REFAHHAYATİ BALCI% 10,517.095
CHPCUMHUR ÖZTÜRK% 8,085.458
SAADETMUHAMMED SAMED LACİVERT% 1,27859
BÜYÜK BİRLİKZEKİ FİDAN% 0,6401
ZAFER PARTİSİAVŞİN KAŞIK% 0,55372
DİĞER% 0,28191
GELECEK PARTİSİTEVRAT KORKMAZ% 0,22149
DEM PARTİREŞİT GÜNEÇ% 0,1491
BAĞIMSIZİBRAHİM İŞÇİ% 0,1283
BTPFAHRİ ÖZGEN% 0,1175
MİLLETABDÜLVAHAP ÇINAR% 0,165
HKPEROL KISABACAK% 0,0963
DSPAYNUR ÇAKMAK% 0,0853

Kaynak: AA

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