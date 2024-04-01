BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|2.229
|Toplam Seçmen
|:
|604.851
|Açılan Sandık
|:
|2.172
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 97,44
|Kullanılan Oy
|:
|471.058
|Geçerli Oy
|:
|444.624
|Katılım Oranı
|:
|% 79,98
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET HİLMİ GÜLER
|% 39,91
|177.441
|İYİ PARTİ
|ENVER YILMAZ
|% 36,09
|160.479
|CHP
|ZEKAİ SANA
|% 16,64
|73.998
|YENİDEN REFAH
|ADEM AĞCA
|% 3,82
|16.987
|ZAFER PARTİSİ
|SEVİNÇ BAŞARAN
|% 0,72
|3.178
|SAADET
|HALİT DUYAR
|% 0,66
|2.930
|DİĞER
|% 0,63
|2.819
|DSP
|ADEM BAŞ
|% 0,18
|813
|BTP
|MUAMMER BELEN
|% 0,17
|748
|DP
|SERHAT ÇELEBİOĞLU
|% 0,15
|657
|TİP
|SEMİH YILDIZ
|% 0,14
|635
|HÜDA PAR
|BÜLENT DİNÇ
|% 0,12
|516
|DEM PARTİ
|NECMETTİN DURMUŞ
|% 0,12
|508
|VATAN PARTİSİ
|SEDAT KUTLU
|% 0,11
|468
|DEVA PARTİSİ
|SEZER YETGİN
|% 0,09
|416
|YTP
|ENGİN AKDAL
|% 0,09
|399
|TKP
|DAMLA BAYTEKİN
|% 0,08
|348
|HKP
|NECATİ KALENDER
|% 0,07
|330
|BAĞIMSIZ
|SEYFİ DİZEK
|% 0,07
|307
|HAK-PAR
|SEVDA KOKUM
|% 0,06
|284
|MİLLET
|RIFAT YILMAZ
|% 0,05
|221
|TKH
|ALEV DOĞAN
|% 0,03
|142
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 80,42
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İSA DEMİRCİ
|% 50,65
|6.824
|İYİ PARTİ
|ALPAY KOCAGÖZ
|% 35,63
|4.800
|CHP
|BAYRAM GÖRÜR
|% 8,21
|1.106
|YENİDEN REFAH
|CAFER BARIŞ SATILMIŞ
|% 2,99
|403
|BÜYÜK BİRLİK
|ALİ VARLI
|% 0,99
|133
|SAADET
|İDRİS İMRAN ÖZKAYA
|% 0,48
|65
|DSP
|İSLAM TÜREDİ
|% 0,42
|57
|BTP
|VAHİT BEKTAŞOĞLU
|% 0,34
|46
|HKP
|EMİNE NUR AKDOĞAN
|% 0,29
|39
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 90,60
|Katılım Oranı
|:
|% 77,52
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ULAŞ TEPE
|% 49,9
|56.654
|AK PARTİ
|AŞKIN TÖREN
|% 36,49
|41.430
|İYİ PARTİ
|ÇAĞATAY DENİZ
|% 8,73
|9.917
|YENİDEN REFAH
|ORHAN GÜNDOĞDU
|% 1,71
|1.944
|ZAFER PARTİSİ
|YENER TURAN
|% 0,83
|942
|DİĞER
|% 0,81
|919
|SAADET
|HALUK ŞENSOY
|% 0,49
|562
|DP
|ERTUĞRUL KOÇ
|% 0,31
|351
|BTP
|MUSTAFA CAN
|% 0,2
|222
|DEM PARTİ
|AYDIN ER
|% 0,16
|186
|DEVA PARTİSİ
|AYHAN ANGIN
|% 0,13
|145
|OCAK
|ŞEREF TÜRKMEN
|% 0,08
|88
|VATAN PARTİSİ
|ATIF GÜRSOY
|% 0,06
|72
|HKP
|YAKUP EFE
|% 0,05
|56
|MİLLET
|MAHMUT EROL
|% 0,05
|52
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 78,19
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İZZET GÜNDOĞAR
|% 54,23
|6.458
|İYİ PARTİ
|YÜKSEL AHMET TOKAT
|% 17,49
|2.083
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA KÜPÇÜK
|% 14,31
|1.704
|CHP
|TEYFİK GÜLEY
|% 10,85
|1.292
|BTP
|MUHARREM İLHAN
|% 1,22
|145
|SAADET
|OSMAN SESLİ
|% 1,03
|123
|BÜYÜK BİRLİK
|ENGİN SUNMA
|% 0,57
|68
|HKP
|NAZAN ATAV
|% 0,3
|35
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 90,86
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|LEYLA ÇITIR
|% 33,38
|2.449
|YENİDEN REFAH
|MUHAMMET KÜÇÜKÖKSÜZ
|% 24,27
|1.780
|MHP
|MAHMUT AYPARÇASI
|% 16,06
|1.178
|BAĞIMSIZ
|ALAHİTDİN GİDEN
|% 9,09
|667
|DİĞER
|% 6,97
|511
|İYİ PARTİ
|SEZER UÇAMAZ
|% 4,69
|344
|SAADET
|MUSA ÖZTÜRK
|% 2,18
|160
|DEVA PARTİSİ
|BERAT AY
|% 1,24
|91
|GELECEK PARTİSİ
|AHMET ÖZCAN
|% 0,79
|58
|BTP
|TURGUT ÇAMAŞ
|% 0,61
|45
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET KARTAL
|% 0,57
|42
|DSP
|YUNUS ÖZTÜRK
|% 0,15
|11
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 88,42
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AHMET ÖZAY
|% 48,84
|4.442
|İYİ PARTİ
|AHMET ALİ İBAÇ
|% 46,14
|4.196
|YENİDEN REFAH
|ÜMİT ÖZDEN
|% 2,33
|212
|SAADET
|KEMAL GÖNÜL
|% 1,12
|102
|CHP
|EMİN EKİN
|% 1,11
|101
|BÜYÜK BİRLİK
|DAVUT KAYADA
|% 0,19
|17
|BTP
|NURİTTİN AKBAŞLI
|% 0,13
|12
|ZAFER PARTİSİ
|ÖZGÜR ŞENYURT
|% 0,09
|8
|DSP
|ADEM ABAK
|% 0,05
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 89,69
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|MESUT KARAYİĞİT
|% 51,23
|4.275
|AK PARTİ
|İSMET YANIK
|% 45,55
|3.801
|CHP
|İSA YURT
|% 2,14
|179
|SAADET
|MUSA AŞCI
|% 0,7
|58
|BTP
|OSMAN AKBAŞ
|% 0,38
|32
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 75,35
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İBRAHİM ETEM KİBAR
|% 51,68
|35.156
|CHP
|AHMET CEMAL KARAOĞLANOĞLU
|% 31,63
|21.518
|İYİ PARTİ
|BURAK EROĞLU
|% 9,08
|6.178
|YENİDEN REFAH
|FERHAT AKSU
|% 3,21
|2.181
|ZAFER PARTİSİ
|CEM ASLANTAŞ
|% 0,9
|615
|SAADET
|İSMAİL KOÇAN
|% 0,84
|572
|BAĞIMSIZ
|ONUR GÜNGÖR
|% 0,62
|420
|BTP
|AYHAN ÇAVUŞOĞLU
|% 0,53
|357
|SOL PARTİ
|RASUL ŞAHİN
|% 0,35
|241
|BÜYÜK BİRLİK
|HALİT DEMİR
|% 0,27
|186
|BAĞIMSIZ
|MURAT KARAÇUHA
|% 0,25
|170
|DSP
|MEHMET BAŞTÜRK
|% 0,17
|115
|DİĞER
|% 0,16
|112
|DEM PARTİ
|KENAN KIRKAYA
|% 0,11
|77
|HKP
|HAKAN ARSLAN
|% 0,11
|73
|MİLLET
|RIDVAN ÇETİN
|% 0,09
|61
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 80,47
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|FİKRİ ULUDAĞ
|% 47,11
|7.900
|İYİ PARTİ
|YAŞAR YILMAZ
|% 32,1
|5.382
|CHP
|MUSTAFA KARAAHMETOĞLU
|% 18,55
|3.111
|YENİDEN REFAH
|CEMİL ŞAHİN
|% 1,1
|185
|HKP
|ABBAS ULUCAN
|% 0,31
|52
|SAADET
|AHMET TEPE
|% 0,3
|50
|BÜYÜK BİRLİK
|AHMET SIDDIK ZOR
|% 0,27
|46
|BTP
|KENAN EKİM
|% 0,26
|43
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 87,22
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MEDET SİPAHİ
|% 52,32
|3.444
|CHP
|UĞUR CÖRÜT
|% 36,14
|2.379
|İYİ PARTİ
|HASAN ÖZTÜRK
|% 6,78
|446
|DİĞER
|% 1,87
|123
|SAADET
|HALİL CEBECİ
|% 0,85
|56
|VATAN PARTİSİ
|OSMAN ERDAŞ
|% 0,55
|36
|GELECEK PARTİSİ
|ADEM ALBAYRAK
|% 0,44
|29
|ZAFER PARTİSİ
|LEVENT ŞABAN BAŞKAYA
|% 0,4
|26
|BÜYÜK BİRLİK
|ZEKAYİ BEKCİ
|% 0,3
|20
|DSP
|ADİLE ASLAN
|% 0,18
|12
|BTP
|YEKDA ÖZTÜRK
|% 0,17
|11
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 90,09
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|CEMİL ÇOŞKUN
|% 51,44
|5.634
|AK PARTİ
|YENER YALÇINKAYA
|% 41,49
|4.544
|İYİ PARTİ
|EKREM YILMAZ
|% 4,21
|461
|YENİDEN REFAH
|OKTAY KAYA
|% 2,19
|240
|SAADET
|BEKİR KAYA
|% 0,27
|29
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET ZOR
|% 0,22
|24
|BTP
|HÜSEYİN PALAVAR
|% 0,18
|20
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 87,61
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|OSMAN KAYGI
|% 40,84
|3.754
|BÜYÜK BİRLİK
|BAHRİ SÖĞÜT
|% 31,72
|2.916
|CHP
|HASAN ÇALIK
|% 18,43
|1.694
|YENİDEN REFAH
|ERDAL KALYONCU
|% 3,95
|363
|DP
|TANER SARI
|% 2,21
|203
|SAADET
|EROL KIŞLA
|% 1,6
|147
|BTP
|SEZGİN ŞAHİNKAYA
|% 0,91
|84
|DSP
|NÜTFULLAH GÜL
|% 0,34
|31
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 86,63
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|YENER KAYA
|% 42,53
|2.270
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA KEMAL BAŞ
|% 35,4
|1.889
|CHP
|MUSTAFA OKUTAN
|% 15,51
|828
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA DEMİREL
|% 4,35
|232
|BÜYÜK BİRLİK
|MUZAFFER ALTINEL
|% 0,86
|46
|DP
|YASEMİN ŞAHİN
|% 0,56
|30
|SAADET
|ETHEM EYİGÜN
|% 0,51
|27
|ZAFER PARTİSİ
|OLGUN POYRAZ
|% 0,15
|8
|DSP
|FAZIL UZUN
|% 0,09
|5
|BTP
|EMRAH KARAKOÇ
|% 0,04
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 86,45
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|BÜLENT GÜNEY
|% 36,35
|2.655
|İYİ PARTİ
|CEMALETTİN TÜRK
|% 30,99
|2.264
|AK PARTİ
|YAKUP YILMAZ
|% 29,58
|2.161
|YENİDEN REFAH
|YAKUP ZİL
|% 2,12
|155
|BÜYÜK BİRLİK
|AHMET KIŞLA
|% 0,3
|22
|BTP
|YUSUF KORKMAZ
|% 0,3
|22
|SAADET
|RÜMEYSA KOÇAN
|% 0,25
|18
|HKP
|DİLEK ÖZDEMİR BOYRAZ
|% 0,11
|8
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,48
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|SAİT KORGAN
|% 37,39
|6.119
|AK PARTİ
|TUNCAY KİRAZ
|% 36,48
|5.970
|YENİDEN REFAH
|SELAHATTİN KÖKLÜ
|% 22,2
|3.634
|CHP
|HAKAN BAYIR
|% 1,33
|218
|SAADET
|HASAN SUBAŞI
|% 0,83
|135
|BÜYÜK BİRLİK
|SAMET BAYRAK
|% 0,7
|115
|MEMLEKET
|CENGİZ BÖLEK
|% 0,64
|105
|BTP
|HÜSEYİN YILMAZLI
|% 0,26
|42
|HKP
|MAHMUT EREN OKUR
|% 0,17
|28
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 83,17
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|YUSUF YALÇUVA
|% 73,88
|12.924
|CHP
|ŞENOL ÖZDEN
|% 13,53
|2.367
|YENİDEN REFAH
|MEVLÜT ERŞARU
|% 6,72
|1.176
|SAADET
|EKREM ÖNEŞ
|% 2,92
|510
|BÜYÜK BİRLİK
|EROL ÖZKAN
|% 1,43
|250
|BTP
|BARIŞ AV
|% 1,06
|185
|HKP
|BEKİR KÖSEOĞLU
|% 0,46
|81
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98,80
|Katılım Oranı
|:
|% 71,14
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|CENGİZ KOÇYİĞİT
|% 44,35
|4.017
|CHP
|OLGAY ÜNALAN
|% 30,25
|2.740
|YENİDEN REFAH
|AHMET YILMAZ
|% 13,56
|1.228
|İYİ PARTİ
|SALİH YAMAN
|% 7,92
|717
|SAADET
|VELİ BAL
|% 1,48
|134
|BÜYÜK BİRLİK
|BENGİSU ŞAHİN
|% 0,95
|86
|DİĞER
|% 0,77
|70
|BAĞIMSIZ
|MEHMET AKİF AYDOĞAN
|% 0,4
|36
|BTP
|ORHAN KOÇ
|% 0,32
|29
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 83,29
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|CİHAT ALBAYRAK
|% 39,65
|8.087
|CHP
|FARUK PİROĞLU
|% 38,33
|7.819
|İYİ PARTİ
|EROL BATUK
|% 18,44
|3.761
|YENİDEN REFAH
|FAHRİ GÜMÜŞ
|% 1,38
|281
|ZAFER PARTİSİ
|BAHAR YILMAZ
|% 0,67
|137
|BTP
|TAYLAN İSKENDER
|% 0,42
|86
|SAADET
|ÜMİT AKDENİZ
|% 0,41
|84
|BAĞIMSIZ
|TÜLAY YAREN HAZNEDAROĞLU
|% 0,21
|43
|BÜYÜK BİRLİK
|ÜMİT ARSLANTÜRK
|% 0,18
|37
|DSP
|BAYRAM BAŞTÜRK
|% 0,17
|35
|HKP
|DEVRİM ARDA CAN DELİBAŞI
|% 0,14
|29
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,74
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İSA TÜRKCAN
|% 35,46
|5.576
|CHP
|BÜLENT AKSOY
|% 33,64
|5.290
|İYİ PARTİ
|ABDULLAH KILIÇ
|% 26,69
|4.197
|YENİDEN REFAH
|AHMET BAKİ
|% 1,77
|279
|SAADET
|AHMET YILDIRIM
|% 0,79
|124
|DİĞER
|% 0,78
|123
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET KAHRAMAN
|% 0,43
|68
|BÜYÜK BİRLİK
|SONER DANACI
|% 0,19
|30
|BTP
|REYHAN AY
|% 0,17
|26
|HKP
|ALİ YILMAZ
|% 0,08
|12
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 97,96
|Katılım Oranı
|:
|% 77,86
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HÜSEYİN TAVLI
|% 40,29
|29.642
|İYİ PARTİ
|AHMET ARPACIOĞLU
|% 37,42
|27.534
|YENİDEN REFAH
|HAYATİ BALCI
|% 10,42
|7.667
|CHP
|CUMHUR ÖZTÜRK
|% 8,33
|6.125
|SAADET
|MUHAMMED SAMED LACİVERT
|% 1,27
|936
|BÜYÜK BİRLİK
|ZEKİ FİDAN
|% 0,62
|458
|ZAFER PARTİSİ
|AVŞİN KAŞIK
|% 0,55
|406
|GELECEK PARTİSİ
|TEVRAT KORKMAZ
|% 0,23
|167
|DİĞER
|% 0,2
|147
|BAĞIMSIZ
|İBRAHİM İŞÇİ
|% 0,14
|105
|DEM PARTİ
|REŞİT GÜNEÇ
|% 0,13
|97
|BTP
|FAHRİ ÖZGEN
|% 0,11
|81
|MİLLET
|ABDÜLVAHAP ÇINAR
|% 0,11
|78
|HKP
|EROL KISABACAK
|% 0,1
|75
|DSP
|AYNUR ÇAKMAK
|% 0,08
|62
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Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den yerel seçimi yorumu geldi. Ünlü, CHP'nin büyük başarı sağladığı ve birçok ili aldığı yerel seçim sonuçlarıyla ilgili "Bu seçimi FETÖ'nün tarîkatların içerisine girmesinin bir tezâhürü olarak değerlendirebilirim." dedi.
Tokat Belediye Başkanlığı seçimlerinde MHP adayı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçildi. Yazıcıoğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar tarafından kutlandı. Konuşmasında, Tokatlılara teşekkür eden Yazıcıoğlu, bütün Tokatlıların başkanı olacağını ve birlikte güzel hizmetler yapacaklarını belirtti.
AK Parti'li Halit Doğan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandığını açıkladı. Doğan, seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diledi ve hizmet zamanının başladığını belirtti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ise teşkilatlara teşekkür ederek, seçimin Türkiye'nin kazandığı bir seçim olduğunu vurguladı.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından İstanbullular için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gece gündüz çalışacaklarını ve milletin verdiği mesajları değerlendireceklerini söyledi. Ayrıca, seçim sürecinde destek verenlere teşekkür etti ve eksikleri gidermek için sahada olacaklarını vurguladı.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından CHP'li Cemil Tugay'ı telefonla arayarak tebrik etti. Dağ, seçim sürecinde kavga etmediklerini ve hemşehrilerinin takdirini kazandıklarını belirtti. Ayrıca Dağ, İzmir'e hizmete devam edeceklerini ve İzmir'in menfaatini siyasete konu etmeyeceklerini vurguladı.
AK Parti Karabük Belediye Başkanı Adayı Özkan Çetinkaya, kesin olmayan seçim sonuçlarına göre belediye başkanı oldu. Çetinkaya, vatandaşlara teşekkür ederek saha ve eser belediyeciliği kente kazandıracaklarını belirtti.
Eskişehir'de yapılan yerel seçimlerde saat 02.07 itibarıyla CHP Adayı Ayşe Ünlüce yüzde 51.77 oy alarak önde gidiyor. Cumhur İttifakı'nın Adayı Nebi Hatipoğlu ise yüzde 38.04 oy aldı. Oy sayım işlemleri devam ediyor.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Alevlerin fabrikanın yanında bulunan akaryakıt istasyonuna sıçramaması büyük faciayı önledi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart’ı 1 Nisan’a bağlayan saatlerde, Saraçhane’yi hınca hınç dolduran vatandaşlarla buluştu. Ceketini çıkaran ve gömleğinin kollarını sıvayan İmamoğlu, “Millet emir verir, bir kişi emir vermez. Millet emir verir, talimat verir. Bir kişi talimat vermez. Yöneticiler milletten talimat alır. Bir kişinin vesayet dönemi, bugün itibariyle bitmiştir. Cumhuriyet ve demokrasi, bugün itibariyle tam yol ileri demiştir. İstanbul bu akşam demiştir ki, ‘Sayın Cumhurbaşkanı, 18 aydır bir imzayı esirgediğin Sefaköy-Beylikdüzü metro hattını imzala. İstanbul, o hizmeti hemen alsın. Engelleme, işine bak’ demiştir. Öyle değil mi? ‘Bu kentin sağlığını, yeşilini, denizini korumak için yapılacak tesisler için imzayı at, bekletme’ demiştir. İstanbullu daha ne desin” dedi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Pınarbaşı ilçesindeki seçimlerde CHP'li bazı görevlilerin mühürsüz sandık torbalarını ve birleştirme tutanaklarını işleme sokmaya çalıştıklarını açıkladı. Özdemir, yapılan usulsüzlüklerin seçimlere şaibe düşürdüğünü belirtirken, gerekli itirazların yapıldığını ve hukuki mücadelelerinin başarılı olacağını vurguladı. MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen ise CHP'li sandık görevlilerinin mühürsüz oy torbalarını değiştirmek istemeleri üzerine arbede çıktığını ve oyların yeniden sayılması için itirazda bulunduklarını bildirdi.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Manisa'daki yerel seçimlerde saat 02.11 itibarıyla CHP Adayı Ferdi Zeyrek yüzde 57.9 Cumhur İttifakı'nın Adayı Cengiz Ergün yüzde 29.79 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayım işlemleri devam ediyor. Manisa'daki sandıkların yüzde 96,97'si açıldı.
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