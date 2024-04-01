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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 01:56  Güncelleme: 01:58
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.229
Toplam Seçmen : 604.851
Açılan Sandık : 2.172
Açılan Sandık Oranı : % 97,44
Kullanılan Oy : 471.058
Geçerli Oy : 444.624
Katılım Oranı : % 79,98

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET HİLMİ GÜLER% 39,91177.441
İYİ PARTİENVER YILMAZ% 36,09160.479
CHPZEKAİ SANA% 16,6473.998
YENİDEN REFAHADEM AĞCA% 3,8216.987
ZAFER PARTİSİSEVİNÇ BAŞARAN% 0,723.178
SAADETHALİT DUYAR% 0,662.930
DİĞER% 0,632.819
DSPADEM BAŞ% 0,18813
BTPMUAMMER BELEN% 0,17748
DPSERHAT ÇELEBİOĞLU% 0,15657
TİPSEMİH YILDIZ% 0,14635
HÜDA PARBÜLENT DİNÇ% 0,12516
DEM PARTİNECMETTİN DURMUŞ% 0,12508
VATAN PARTİSİSEDAT KUTLU% 0,11468
DEVA PARTİSİSEZER YETGİN% 0,09416
YTPENGİN AKDAL% 0,09399
TKPDAMLA BAYTEKİN% 0,08348
HKPNECATİ KALENDER% 0,07330
BAĞIMSIZSEYFİ DİZEK% 0,07307
HAK-PARSEVDA KOKUM% 0,06284
MİLLETRIFAT YILMAZ% 0,05221
TKHALEV DOĞAN% 0,03142
AKKUŞ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 80,42

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİSA DEMİRCİ% 50,656.824
İYİ PARTİALPAY KOCAGÖZ% 35,634.800
CHPBAYRAM GÖRÜR% 8,211.106
YENİDEN REFAHCAFER BARIŞ SATILMIŞ% 2,99403
BÜYÜK BİRLİKALİ VARLI% 0,99133
SAADETİDRİS İMRAN ÖZKAYA% 0,4865
DSPİSLAM TÜREDİ% 0,4257
BTPVAHİT BEKTAŞOĞLU% 0,3446
HKPEMİNE NUR AKDOĞAN% 0,2939
ALTINORDU

Açılan Sandık Oranı : % 90,60
Katılım Oranı : % 77,52

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPULAŞ TEPE% 49,956.654
AK PARTİAŞKIN TÖREN% 36,4941.430
İYİ PARTİÇAĞATAY DENİZ% 8,739.917
YENİDEN REFAHORHAN GÜNDOĞDU% 1,711.944
ZAFER PARTİSİYENER TURAN% 0,83942
DİĞER% 0,81919
SAADETHALUK ŞENSOY% 0,49562
DPERTUĞRUL KOÇ% 0,31351
BTPMUSTAFA CAN% 0,2222
DEM PARTİAYDIN ER% 0,16186
DEVA PARTİSİAYHAN ANGIN% 0,13145
OCAKŞEREF TÜRKMEN% 0,0888
VATAN PARTİSİATIF GÜRSOY% 0,0672
HKPYAKUP EFE% 0,0556
MİLLETMAHMUT EROL% 0,0552
AYBASTI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 78,19

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİZZET GÜNDOĞAR% 54,236.458
İYİ PARTİYÜKSEL AHMET TOKAT% 17,492.083
YENİDEN REFAHMUSTAFA KÜPÇÜK% 14,311.704
CHPTEYFİK GÜLEY% 10,851.292
BTPMUHARREM İLHAN% 1,22145
SAADETOSMAN SESLİ% 1,03123
BÜYÜK BİRLİKENGİN SUNMA% 0,5768
HKPNAZAN ATAV% 0,335
ÇAMAŞ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 90,86

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPLEYLA ÇITIR% 33,382.449
YENİDEN REFAHMUHAMMET KÜÇÜKÖKSÜZ% 24,271.780
MHPMAHMUT AYPARÇASI% 16,061.178
BAĞIMSIZALAHİTDİN GİDEN% 9,09667
DİĞER% 6,97511
İYİ PARTİSEZER UÇAMAZ% 4,69344
SAADETMUSA ÖZTÜRK% 2,18160
DEVA PARTİSİBERAT AY% 1,2491
GELECEK PARTİSİAHMET ÖZCAN% 0,7958
BTPTURGUT ÇAMAŞ% 0,6145
BÜYÜK BİRLİKMEHMET KARTAL% 0,5742
DSPYUNUS ÖZTÜRK% 0,1511
ÇATALPINAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,42

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET ÖZAY% 48,844.442
İYİ PARTİAHMET ALİ İBAÇ% 46,144.196
YENİDEN REFAHÜMİT ÖZDEN% 2,33212
SAADETKEMAL GÖNÜL% 1,12102
CHPEMİN EKİN% 1,11101
BÜYÜK BİRLİKDAVUT KAYADA% 0,1917
BTPNURİTTİN AKBAŞLI% 0,1312
ZAFER PARTİSİÖZGÜR ŞENYURT% 0,098
DSPADEM ABAK% 0,055
ÇAYBAŞI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 89,69

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHMESUT KARAYİĞİT% 51,234.275
AK PARTİİSMET YANIK% 45,553.801
CHPİSA YURT% 2,14179
SAADETMUSA AŞCI% 0,758
BTPOSMAN AKBAŞ% 0,3832
FATSA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 75,35

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİBRAHİM ETEM KİBAR% 51,6835.156
CHPAHMET CEMAL KARAOĞLANOĞLU% 31,6321.518
İYİ PARTİBURAK EROĞLU% 9,086.178
YENİDEN REFAHFERHAT AKSU% 3,212.181
ZAFER PARTİSİCEM ASLANTAŞ% 0,9615
SAADETİSMAİL KOÇAN% 0,84572
BAĞIMSIZONUR GÜNGÖR% 0,62420
BTPAYHAN ÇAVUŞOĞLU% 0,53357
SOL PARTİRASUL ŞAHİN% 0,35241
BÜYÜK BİRLİKHALİT DEMİR% 0,27186
BAĞIMSIZMURAT KARAÇUHA% 0,25170
DSPMEHMET BAŞTÜRK% 0,17115
DİĞER% 0,16112
DEM PARTİKENAN KIRKAYA% 0,1177
HKPHAKAN ARSLAN% 0,1173
MİLLETRIDVAN ÇETİN% 0,0961
GÖLKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 80,47

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİFİKRİ ULUDAĞ% 47,117.900
İYİ PARTİYAŞAR YILMAZ% 32,15.382
CHPMUSTAFA KARAAHMETOĞLU% 18,553.111
YENİDEN REFAHCEMİL ŞAHİN% 1,1185
HKPABBAS ULUCAN% 0,3152
SAADETAHMET TEPE% 0,350
BÜYÜK BİRLİKAHMET SIDDIK ZOR% 0,2746
BTPKENAN EKİM% 0,2643
GÜLYALI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,22

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMEDET SİPAHİ% 52,323.444
CHPUĞUR CÖRÜT% 36,142.379
İYİ PARTİHASAN ÖZTÜRK% 6,78446
DİĞER% 1,87123
SAADETHALİL CEBECİ% 0,8556
VATAN PARTİSİOSMAN ERDAŞ% 0,5536
GELECEK PARTİSİADEM ALBAYRAK% 0,4429
ZAFER PARTİSİLEVENT ŞABAN BAŞKAYA% 0,426
BÜYÜK BİRLİKZEKAYİ BEKCİ% 0,320
DSPADİLE ASLAN% 0,1812
BTPYEKDA ÖZTÜRK% 0,1711
GÜRGENTEPE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 90,09

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPCEMİL ÇOŞKUN% 51,445.634
AK PARTİYENER YALÇINKAYA% 41,494.544
İYİ PARTİEKREM YILMAZ% 4,21461
YENİDEN REFAHOKTAY KAYA% 2,19240
SAADETBEKİR KAYA% 0,2729
BÜYÜK BİRLİKMEHMET ZOR% 0,2224
BTPHÜSEYİN PALAVAR% 0,1820
İKİZCE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,61

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPOSMAN KAYGI% 40,843.754
BÜYÜK BİRLİKBAHRİ SÖĞÜT% 31,722.916
CHPHASAN ÇALIK% 18,431.694
YENİDEN REFAHERDAL KALYONCU% 3,95363
DPTANER SARI% 2,21203
SAADETEROL KIŞLA% 1,6147
BTPSEZGİN ŞAHİNKAYA% 0,9184
DSPNÜTFULLAH GÜL% 0,3431
KABADÜZ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 86,63

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİYENER KAYA% 42,532.270
İYİ PARTİMUSTAFA KEMAL BAŞ% 35,41.889
CHPMUSTAFA OKUTAN% 15,51828
YENİDEN REFAHMUSTAFA DEMİREL% 4,35232
BÜYÜK BİRLİKMUZAFFER ALTINEL% 0,8646
DPYASEMİN ŞAHİN% 0,5630
SAADETETHEM EYİGÜN% 0,5127
ZAFER PARTİSİOLGUN POYRAZ% 0,158
DSPFAZIL UZUN% 0,095
BTPEMRAH KARAKOÇ% 0,042
KABATAŞ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 86,45

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPBÜLENT GÜNEY% 36,352.655
İYİ PARTİCEMALETTİN TÜRK% 30,992.264
AK PARTİYAKUP YILMAZ% 29,582.161
YENİDEN REFAHYAKUP ZİL% 2,12155
BÜYÜK BİRLİKAHMET KIŞLA% 0,322
BTPYUSUF KORKMAZ% 0,322
SAADETRÜMEYSA KOÇAN% 0,2518
HKPDİLEK ÖZDEMİR BOYRAZ% 0,118
KORGAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,48

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİSAİT KORGAN% 37,396.119
AK PARTİTUNCAY KİRAZ% 36,485.970
YENİDEN REFAHSELAHATTİN KÖKLÜ% 22,23.634
CHPHAKAN BAYIR% 1,33218
SAADETHASAN SUBAŞI% 0,83135
BÜYÜK BİRLİKSAMET BAYRAK% 0,7115
MEMLEKETCENGİZ BÖLEK% 0,64105
BTPHÜSEYİN YILMAZLI% 0,2642
HKPMAHMUT EREN OKUR% 0,1728
KUMRU

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 83,17

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİYUSUF YALÇUVA% 73,8812.924
CHPŞENOL ÖZDEN% 13,532.367
YENİDEN REFAHMEVLÜT ERŞARU% 6,721.176
SAADETEKREM ÖNEŞ% 2,92510
BÜYÜK BİRLİKEROL ÖZKAN% 1,43250
BTPBARIŞ AV% 1,06185
HKPBEKİR KÖSEOĞLU% 0,4681
MESUDİYE

Açılan Sandık Oranı : % 98,80
Katılım Oranı : % 71,14

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİCENGİZ KOÇYİĞİT% 44,354.017
CHPOLGAY ÜNALAN% 30,252.740
YENİDEN REFAHAHMET YILMAZ% 13,561.228
İYİ PARTİSALİH YAMAN% 7,92717
SAADETVELİ BAL% 1,48134
BÜYÜK BİRLİKBENGİSU ŞAHİN% 0,9586
DİĞER% 0,7770
BAĞIMSIZMEHMET AKİF AYDOĞAN% 0,436
BTPORHAN KOÇ% 0,3229
PERŞEMBE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 83,29

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİCİHAT ALBAYRAK% 39,658.087
CHPFARUK PİROĞLU% 38,337.819
İYİ PARTİEROL BATUK% 18,443.761
YENİDEN REFAHFAHRİ GÜMÜŞ% 1,38281
ZAFER PARTİSİBAHAR YILMAZ% 0,67137
BTPTAYLAN İSKENDER% 0,4286
SAADETÜMİT AKDENİZ% 0,4184
BAĞIMSIZTÜLAY YAREN HAZNEDAROĞLU% 0,2143
BÜYÜK BİRLİKÜMİT ARSLANTÜRK% 0,1837
DSPBAYRAM BAŞTÜRK% 0,1735
HKPDEVRİM ARDA CAN DELİBAŞI% 0,1429
ULUBEY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,74

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİSA TÜRKCAN% 35,465.576
CHPBÜLENT AKSOY% 33,645.290
İYİ PARTİABDULLAH KILIÇ% 26,694.197
YENİDEN REFAHAHMET BAKİ% 1,77279
SAADETAHMET YILDIRIM% 0,79124
DİĞER% 0,78123
ZAFER PARTİSİMEHMET KAHRAMAN% 0,4368
BÜYÜK BİRLİKSONER DANACI% 0,1930
BTPREYHAN AY% 0,1726
HKPALİ YILMAZ% 0,0812
ÜNYE

Açılan Sandık Oranı : % 97,96
Katılım Oranı : % 77,86

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSEYİN TAVLI% 40,2929.642
İYİ PARTİAHMET ARPACIOĞLU% 37,4227.534
YENİDEN REFAHHAYATİ BALCI% 10,427.667
CHPCUMHUR ÖZTÜRK% 8,336.125
SAADETMUHAMMED SAMED LACİVERT% 1,27936
BÜYÜK BİRLİKZEKİ FİDAN% 0,62458
ZAFER PARTİSİAVŞİN KAŞIK% 0,55406
GELECEK PARTİSİTEVRAT KORKMAZ% 0,23167
DİĞER% 0,2147
BAĞIMSIZİBRAHİM İŞÇİ% 0,14105
DEM PARTİREŞİT GÜNEÇ% 0,1397
BTPFAHRİ ÖZGEN% 0,1181
MİLLETABDÜLVAHAP ÇINAR% 0,1178
HKPEROL KISABACAK% 0,175
DSPAYNUR ÇAKMAK% 0,0862

Kaynak: AA

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