Orman Yangınlarına Yüksek Teknoloji Çözümü

6 Nisan 1920

1- Orman yangınlarına 2 dakikada tespit, 11 dakikada ilk müdahale

Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadele için teknolojik kapasitesini artırması yangının tespiti ve ilk müdahale süresini önemli ölçüde kısalttı

2025 itibarıyla 27 yangın söndürme uçağı, 105 helikopter, 14 İHA, 6 bine yakın kara aracı ve 25 bini aşkın personel sahada aktif görev yapıyor

İnsansız hava araçları, gözetleme kuleleri ve yapay zeka tabanlı sistemlerle yangının tespit süresi 2 dakikaya düşerken, kara ve hava filosunun güçlendirilmesiyle ilk müdahale süresi ise 11 dakikaya indi

(Abdullah Sarica/Ankara) (Grafikli)

2- Sağlık Bakanlığından risk grubunda bulunanlara sıcak hava uyarısı

Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol:

"Gebeler, bebekler ve kronik hastalığı bulunan yaşlı bireyler ile bağışıklık sistemi baskılanmış vatandaşlarımızın daha dikkatli olması gerekiyor"

"Toplu tüketilen yiyeceklerde dikkatli olunmalı. Mümkünse evde pişirilen ve saklama koşulları bilinen gıdalar tercih edilmeli"

(Duygu Yener/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türk savunma sanayisi dolanan mühimmatta çıtayı yükseltti

Ender ARGE, fiber optik kablolu FPV unsurların ilk defa katlanır kanatlı haline gelip bir lançer ile bağ kurmasını sağlayan dolanan mühimmat çözümüyle patent aldı ve testlerini tamamlayarak göreve hazır hale getirdi

Genel Müdür Mustafa Mutlu Çoban: "Bizim sağladığımız en büyük artı bunu bir katlanır kanatlı drona çevirdik. SİDA gibi bazı platformlara entegre edilebilir hale geldi ve lançeriyle operasyon boyunca veri bağı kuruyor ve bu veri bağı da bizim tespit edilebilirliğimizi azaltıp noktasal başarı sağlamamıza imkan tanıyor"

(Göksel Yıldırım/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Brezilya'nın füzelerinde Türk imzası

REPKON, metal şekillendirme sektöründeki yetenekleriyle SIATT'ın uzun menzilli füzesinin üretimine yönelik sözleşme imzaladı

Son dönemde topçu mühimmatlarına yönelik uluslararası sözleşmelerle dikkati çeken REPKON, bu kez akıtarak şekillendirme teknolojisi ile uzun menzilli gemisavar füzesi MANSUP-ER Programı'na odaklanacak

(Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı)

5- Dünyanın ormanları yangın tehdidi altında

"Dünyanın akciğerleri" olan ormanlar, küresel ısınmayla artan sıcaklıklar ve ağırlıklı olarak insan kaynaklı ihmaller nedeniyle büyük zarar görüyor

Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sistemi verilerine göre, AB ülkelerinde yılın başından bu yana çıkan orman yangınlarında zarar gören alanların büyüklüğü geçen yıla göre 2 katın üzerinde arttı

Romanya, İtalya, Fransa ve Almanya gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra Rusya, Kanada, ABD, Brezilya ve Avustralya'da da yangınlar önemli kayıplara yol açıyor

(Nuran Erkul- Emre Gürkan Abay/Londra-Moskova) (Grafikli)

6- Küresel sıcaklık artışı son yıllarda tarihi seviyelere ulaştı

Copernicus İklim Değişikliği Servisi verileri, küresel ortalama yüzey sıcaklıklarının 1967'den beri yükseldiğini ortaya koyuyor

Yüzey sıcaklığının sanayi öncesi dönem ortalamasının 1,5 derece üzerinde kaydedildiği 2024, en sıcak yıl olarak öne çıkıyor

(Dilara Zengin/Washington)

7- Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze'de akut yetersiz beslenen 5 yaş altı çocuk sayısı 3 kat arttı

Sınır Tanımayan Doktorlar Orta Doğu ve Kuzey Afrika İletişim Başkanı Enass Abu-Khalaf:

"Son birkaç haftada, akut yetersiz beslenme dolayısıyla acı çeken 5 yaş altı çocuk sayısı 3 katına çıktı"

"Gazze'de bu ölçekte bir insani felakete daha önce hiç tanık olmadık. MSF ekipleri son 25 yıldır Gazze'de aralıksız faaliyet gösteriyor"

(Muhammet İkbal Arslan/Cenevre) (Görüntülü)

8- Gazze'den dönen İngiliz doktor Potokar, açlıktan "kitlesel ölümlerin olabileceği" uyarısında bulundu:

"Şu an gördüğümüz açlık krizi sadece buzdağının görünen kısmı. Çok hızlı bir şekilde gerekli adımlar hızla atılmazsa, bu durum çok daha büyük kitlesel ölümlere dönüşecek"

"Eğer derhal müdahale edilmezse, açlıktan ölümler dalga dalga yayılacak çünkü bu noktadan sonra denge bir kez bozulduğunda geri dönüş olmaz"

(Zuhal Demirci/Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Tüketici dernekleri "karekod uygulaması"nın zorunlu hale getirilmesinden memnun

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz: "Teknolojinin imkanlarından yararlanılarak tüketicinin korunması adına önemli bir adım atıldı. Tarım Bakanlığı son dönemde gıda konusunda sahtecilik, taklit ve tağşiş yapan firmaları da firma ismi belirterek açıklıyordu, onun devamı niteliğinde, daha da zenginleştirici bir adım"

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük: "Hayata geçirilen uygulama, tüketiciler açısından oldukça önemli ve yararlı bir uygulama. Burada denetimlerin zamanında ve eksiksiz yapılmasını bekliyoruz"

(Eda Topcu/İstanbul)

10- Avrupa, Türkiye'yi rüzgar enerjisi tedarik zincirinin "ayrılmaz parçası" olarak görüyor

WindEurope Üst Yöneticisi Giles Dickson:

"Türkiye'nin güçlü bir rüzgar enerjisi tedarik zinciri var ve bu yalnızca Türkiye değil, Avrupa için de büyük önem taşıyor"

"Türkiye'de üretilen ekipmanların yüzde 70'i ihraç ediliyor ve ağırlıklı olarak Avrupa'ya gidiyor"

(Firdevs Yüksel-Handan Kazancı/İstanbul)

11- Ekonomik veriler ve siyasi baskılar arasında Fed'in faiz kararı bekleniyor

Commerzbank ABD Fed Ekonomisti Bernd Weidensteiner: "ABD'de son açıklanan enflasyon verileri endişe verici olmasa da yüksek tarifelerin etkisi görünür olmaya başladı"

Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey: "Fed'in bağımsızlığını tamamen kaybetmesini beklemiyoruz ancak 2026'da faiz indirimi eğilimi, Fed'in para politikasını Trump'ın etkisinden uzak tutabileceği ihtimalinden daha yüksek olacak"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

12- Deprem için üretilen Afet Acil Durum Üniteleri, turuncu konteynerlerin yerini almaya hazırlanıyor

Olası İstanbul depremine hazırlık amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında üretimine başlanan yapay zeka destekli 12 metrekarelik yeni üniteler, ağustos itibarıyla İstanbul'daki meydanlara ve toplanma alanlarına yerleştirilmeye başlanacak

Üniteyi tasarlayan iş güvenliği uzmanı Yasemin Küçük: "İçinde afet sonrasında ilk 72 saatte gereken malzemeler var. Arama kurtarma malzemelerinin tamamı, ilk yardım seti, temel ihtiyaç malzemeleri, hijyen ürünleri, yiyecek var. Bu akıllı bir kutu"

(Fatma Nur Duman Arı/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- Kışın kuyulara doldurdukları karın suyu ile yaz sıcağında serinliyorlar

Erciyes'in eteklerindeki Hacılar ilçesinde yüzlerce yıldır sürdürülen kar kuyusu geleneği, vatandaşlara yaz aylarında kışın yağan karın suyu ile ferahlama imkanı sağlıyor

Mahmut Gengeç: "Bununla serinliyoruz, ayran yapıp içiyoruz, pekmezle karıştırıp yiyoruz, suyunu tüketiyoruz. Bizim için çok sıhhatli, çok temiz"

(Müzahim Zahid Tüzün/Kayseri) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- PORTRE - Galatasaray ve Türk sporuna adanan hayat: Ali Sami Yen

Galatasaray Kulübünün kurucusu ve Türk sporunun öncülerinden Ali Sami Yen, ölümünün 74. yılında anılıyor

Ali Sami Yen, 1905 yılının Ekim ayında Galatasaray Lisesi'nde bir grup arkadaşıyla kurduğu Galatasaray Kulübünde toplam 14 yıl başkanlık yaptı

A Milli Futbol Takımı'nın ilk teknik direktörü olan Ali Sami Yen, Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinde başkanlık görevlerinde de bulundu

(Emrah Oktay/İstanbul) (Grafikli)

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