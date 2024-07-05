ÖSYM Başkanı, 2024 YKS\'nin en yaşlı ve en genç adaylarıyla bir araya geldi

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ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren en yaşlı aday Mustafa Taşbaş (85) ve en genç aday Elif Koçak (15) ile bir araya geldi.

Üniversitelere öğrenci alımına yönelik geçen ay yapılan 2024-YKS'ye katılan en yaşlı aday emekli askeri personel Mustafa Taşbaş, en genç üniversite adayı Açık Öğretim Lisesi'nde mezuniyet kredisini tamamlayan Elif Koçak oldu. Mustafa Taşbaş sınava Konya'nın Karatay ilçesinde bulunan Mevlana Kız İmam Hatip Lisesi'nde, Elif Koçak da Adana'nın Sarıçam ilçesindeki Ulubey Ortaokulu'nda katıldı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, Taşbaş ve Koçak'ı makamında ağırladı. Ersoy, en yaşlı ve en genç adayları tebrik ederek eğitim hayatlarında başarılar diledi.

'OPTİK OKUMALARI TAMAMLADIK'

Ersoy, ÖSYM'nin 50'inci yılını kutladıklarını belirterek, "Geçen seneden itibaren geleneksel hale getirdiğimiz YKS'ye katılan en genç ve en yaşlı aday buluşmamızı yapıyoruz. Şu anda en yaşlı aday olarak Mustafa amcamız 85 yaşında. Sağ olsun davetimizi kabul etti. Elif Koçak da Adana'dan bu davetimizi kabul etti 15 yaşında en genç aday olarak. Eğitimin yaşı olmadığına dair, gençlere teşvik olma anlamında ve okumanın yaşı olmaması, herkese teşvik olması anlamında bu buluşmalarımızı yapıyoruz biz. Bu sene YKS'ye, TYT'de 3 milyon 120 bin aday başvurdu. 117 bine yakın okulda, 175 bin salonda 1 milyona yakın görevlinin organize olarak yapmış olduğu bir sınav YKS. Şu anda da sınavın optik okumalar kısmını tamamladık. İnşallah 17 Temmuz gibi de sınav sonuçlarını tüm kamuoyuyla paylaşacağız. ÖSYM olarak biz devletin sınav merkeziyiz. Dolayısıyla yeni bilgi olması anlamında Cumhurbaşkanlığımızın öncülüğünde dijitalleşme başladı ve biz de yavaş yavaş dijitalleşmeye doğru evriliyoruz" ifadelerini kullandı.

'ATMOSFERİ YAŞAMAK İÇİN SINAVA GİRDİM'

2024-YKS'nin en genç adayı Elif Koçak, "Önceliğim bir yeri kazanmak değil, o atmosferi yaşamak için sınava girdim. Bu sene YKS'ye çok fazla çalışamadım. Önceliğim lisemi bitirmekti. Hedefim fizik; arkadaşlarıma tavsiyem çevreye uymak yerine derslerine güzel çalışmaları olacaktır" dedi.

YKS'nin en yaşlı katılımcısı Mustafa Taşbaş ise sınavının iyi geçtiğini, bilgisayar programcılığı okumak istediğini, okumanın yaşı olmadığını anlattı.

Ersoy, her iki üniversite adayıyla fotoğraf çektirdikten sonra hediye takdim etti.