ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 16 Ocak 2025

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6 Nisan 1920

1- Tarımda bu yıl en büyük yatırım payı sulama projelerine ayrıldı

2025 Yılı Yatırım Programı'na göre, tarımda 356 proje için 164 milyar 102 milyon liralık ödenek kullanılacak

Sulama yatırımlarına yaklaşık 97,7 milyar lira, taşkın koruma için 32,5 milyar lira, ormancılığa 15,8 milyar lira ödenek sağlanacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı:

"Yatırım Programı'nda da görüldüğü gibi gıda arz güvenliğimizin sürdürülebilirliğini sağlayacak, bitkisel ve hayvansal üretimde verimlilik ve kaliteyi artıracak, hem üreticiye hem de tüketiciye faydalı olacak projelerimiz var"

(Mustafa Çalkaya/Ankara)

2- Ulaştırma ve haberleşme sektöründe bu yıl yaklaşık 440 milyar liralık kamu yatırımı yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

"Bu yıl 439 milyar 999 milyon 400 bin liralık sektör yatırımları listesinin ilk sırasında 221 milyar 281 milyon 900 bin lirayla demir yolları bulunuyor"

"Demir yolu ulaştırmasında TCDD Genel Müdürlüğüne 96 milyar 381 milyon lira, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek diğer demir yolu projelerine 93 milyar 300 milyon 900 bin lira ayrıldı

"Burada temel hedefimiz, demir yolunda yük ve yolcu taşımacılığının geliştirilmesidir"

(Ayşe Böcüoğlu Bodur-Mustafa Çalkaya/Ankara)

3- Yurt dışındaki Türk mühendisler yüksek teknolojili projeler için dönüş yolunda

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol:

"1000'den fazla mühendis, 'Ben vatanıma geri dönmek ve bu heyecan veren yüksek teknolojili projelerde yer almak istiyorum' diye başvurdu. Geçen yıl hem başvurularda hem dönüp ASELSAN'da çalışmaya başlayanlarda 2023'e göre 4 kat artış oldu"

"ASELSAN açısından rekorlarla dolu bir yıl oldu. 7 ülkeye ilk defa ihracat yaptık, 30 ürünü ilk defa ihraç etmek üzere sözleşme imzaladık, 29 yeni ürünü envantere kazandırdık"

"Milletimizin ve devletimizin desteğiyle, 2025'te de oyun değiştirmeye, alanında lider ürünler çıkarmaya ve dünya çapında küresel bir şirket olarak daha fazla ülkede yer almaya devam edeceğiz"

(Zeynep Duyar/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Geleceğin savunma sanayisi teknisyenleri MSB'nin fabrikalarında yetişiyor

MSB ile MEB arasında imzalanan protokol kapsamında, Güvercinlik Şehit Hasan Gülhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, haftanın belirli günleri 5. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğüne gelerek burada uzman eğiticilerle mesleki ve teknik eğitim görüyor

Uçak Bakım Alanı 10'uncu sınıf öğrencisi Kerim Çimen:

"Okuldaki derslerimizde hava araçlarını öğretmenlerimiz anlatıyor ancak burada ustalarımız sayesinde uygulamalı olarak da görüyor ve kendimizi geliştiriyoruz"

Uçak Bakım Alanı öğrencilerinden Batuhan Yalçın:

"Burada birçok helikopterin bakım ve onarımı yapılıyor ancak özellikle yerli ve milli üretimimiz olan ATAK helikopterini yakından görmek ve ona dokunmak benim için çok heyecan vericiydi"

(Oğuzhan Sarı/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Metil alkol zehirlenmesine karşı bandrollü ürünlerde de sahteciliğe dikkat edilmeli

Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Başar Cander:

"70 kilogram olan bir insan için 70 mililitre aldıysa o ölüme götürebiliyor ama bu kesin rakam değil. Bir mililitrenin altında yani 10'da birini de alsa, bu da 70 kilogramda 7 mililitre eder. Bunda bile ölüm gerçekleşebiliyor. Bu, vücudun direnç mekanizmasıyla da etil alkol karışımıyla da ilgili. Dolayısıyla burada 'Şu kadarı şunu yapar'dan ziyade 'Çok az miktar bile öldürücü ve zehirli olabiliyor.' şeklinde bir ifade daha doğru olur"

İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Yağız Üresin:

"İçki, resmi onaylı yerlerden temin edilmediğinde sahte olma ihtimali en fazla olan ürünlerden biri. Bandrollü ve güvenilir yerlerdekileri içmek gerekiyor ama orada da tabii ki sahtekarlık olabiliyor. Kaynağı belli olmayan alkolün kullanılmaması gerekiyor"

(Zeynep Rakipoğlu/İstanbul)

6- Artvin'deki heyelanda 100 bin 57 metrekare hacme sahip malzeme taşındığı belirlendi

Arhavi'de 8 Aralık'ta meydana gelen, 4 kişinin öldüğü heyelana ilişkin bazı üniversitelerin yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD tarafından bilimsel ve teknik rapor hazırlandı

Rapordan:

"Olay öncesi ve sonrası uzaktan algılama verilerinin karşılaştırılması sonucu, hareketin kaynak alanındaki alanının yaklaşık 26 bin 464 metrekare ve hareket eden malzemenin de ortalama 12 metre derinliğinde olduğu hesaplanmıştır. Heyelan öncesi ve sonrası sayısal yükseklik verileri de kullanılarak hareket eden malzemenin hacmi 100 bin 57 metrekare olarak hesaplanmıştır"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul)

7- Hukukçular, apartman ve site aidatlarına ilişkin bilinmesi gerekenleri anlattı

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz:

"Aidat artışları, mutlaka olağan veya olağanüstü genel kurulda kararlaştırılır. Yöneticiler, genel kuruldan yetki almadan aidat artışı yapamaz. Aksi takdirde yapılan artışlara malikler itiraz edebilir"

Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Ali Yüksel:

"Toplantıya katılan malik eğer karara katılmıyorsa tutanağın altına itirazını şerh olarak yazdırmazsa dava hakkı düşecektir"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

8- İzmir'deki "antik hurdalık"ta yaklaşık 2 bin bronz heykel parçası bulundu

Metropolis Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Serdar Aybek:

"Geç Antik Çağ'da mitolojik inançların terk edilip tek tanrılı dinlere geçilmesi ve bölgede Hristiyanlığın egemen olmasıyla mitolojik ve geçmiş dönemin bronz heykelleri parçalanmış"

"O dönemde yeniden imalata girişmek yerine, mevcutta olan ve geçerliliğini de kaybetmiş, çeşitli nedenlerle zarar görmüş, çoğunluğunu heykellerin oluşturduğu bronz grubu, antik dönemin hurdacısı tarafından parçalanıp eritilmek üzere hazırlanmış"

(Hüseyin Bağış/İzmir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Boşnak lider Denis Becirovic'ten, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bosna Hersek'e verdiği desteğe övgü:

"Dünya çapında bir devlet adamı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bosna Hersek'i desteklemesi çok önemli"

" Türkiye, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerini güçlendirme konusunda çok yardımcı oluyor ve bu konuda oldukça minnettarız"

(Vesna Besic/Saraybosna) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Şam'da yıllardır sakladığı ay yıldızlı Beşiktaş atkısını rejimin devrilmesiyle takmaya başladı

Şam'da yaşayan Türk asıllı Halit Hacı Hasan:

"Bu atkı hemen hemen 15 yıldır bende. Türkiye'den hediye gelmişti. Savaş çıkınca sakladım çünkü Türk bayrağı görürlerse seni kaybederlerdi. (Atkıyı) Esed'in düştüğü gün çıkarttım"

(Ethem Emre Özcan/Şam) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Rutin kalp muayenesi hayat kurtardı

Rutin kalp muayenesi için başvurduğu SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tetkiklerde iki damarında ciddi darlık tespit edilen 60 yaşındaki Mustafa Akçil, küçük kesiyle uygulanan robotik cerrahi kalp ameliyatıyla sağlığına kavuştu

Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Kadan:

"Büyük bir kesi yapmadan, hastanın iman tahtasını koruyarak küçük deliklerden bu işlemi yapmamız hastanın iyileşme süreci açısından çok büyük bir avantaj sağlıyor"

(Duygu Yener/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Minikler "Yaşam Becerileri Projesi"yle okulda hayata hazırlanıyor

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında uygulamaya konulan proje kapsamında Üsküdar'daki Bağlarbaşı İlkokulu'nda atölye çalışmalarına katılan öğrenciler, ayakkabı bağlamaktan mutfak becerilerine, sağlıklı beslenme bilinci oluşturmaktan iletişim ve ifade yeteneğine, geri dönüşüm ve sıfır atık farkındalığından özgün tasarımlar yapabilmeye kadar birçok alanda yaşam becerisi ediniyor

Proje koordinatörü Nuran Sarma:

"İstanbul'da tüm okullarımızda imkanların elverdiği ölçüde başlatıldı. Bütün beceriler okullarda uygulanabilir nitelikte. Yaklaşık 1100 civarı ilkokul, 760 civarı da ortaokulumuz var. Dolayısıyla 2 bine yakın okulumuzda proje devam etmekte"

(Zeynep Rakipoğlu/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- Gazeteciliğin Türkiye'deki ekolü Mehmet Ali Birand'ın ölümünün üzerinden 12 yıl geçti

Ömrünü gazeteciliğe adayan Türk basın tarihinin duayen isimlerinden Mehmet Ali Birand, Milliyet gazetesinde 1964'te başladığı mesleğine aşkla bağlılığı, tarafsızlığı ve güler yüzüyle toplumun her kesimine dokunmayı başardı

Türk basın tarihinde önemli bir ekol oluşturarak yeni ufuklar açan Birand, yetiştirdiği gazetecilerle de mesleğe önemli katkılar sundu

(Ümit Türk/İstanbul)

14- Kuğulu Park'a bırakılan kaplumbağa "Çimen" yeni yuvasında

Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'a nasıl geldiği belirlenemeyen su kaplumbağası "Çimen", Bademlidere Cumhuriyet Parkı'nda koruma altına alındı

Vatandaşların ismini verdiği Çimen'i, yeni yaşam alanında parka gelenler ziyaret edilebilecek

(Dilhan Türker Yıldız/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

15- Bu yılın en yatırımcı KİT'i TPAO olacak

2025 Yılı Yatırım Programı'na göre, kamu iktisadi teşebbüsleri yaklaşık 405 milyar 473 milyon liralık yatırım yapacak

TPAO, 143,2 milyar liradan fazla yatırım payıyla ilk sırada yer alırken bu kurumu 97,2 milyar lira ile TCDD, 45 milyar 800 milyon lira ile BOTAŞ takip ediyor

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

16- Kamunun imalat sektörü yatırımlarında kimya başı çekiyor

Kimya sektörüne 2025 Yılı Yatırım Programı kapsamında bu yıl 7,3 milyar lira ödenek ayrıldı

Bu sektörü, 3 milyar lirayla demir yolu taşıt sanayisi takip etti

(Zeynep Duyar/Ankara)

17- 2024'te en çok satılan ikinci el oto markaları belli oldu

Geçen yıl ikinci el çevrim içi oto pazarında satışlarda ilk 3'te yer alan markaların ikisi yerli üretim yapanlar olarak öne çıktı

2023'e kıyasla toplam satışlar içindeki payı en çok artan araç tipi ise yüzde 103,6 ile elektrikli araçlar oldu

(Emirhan Yılmaz/İstanbul) (Grafikli)

18- Teknoloji şirketlerinde işten çıkarmalar 2024'te yüzde 42 azaldı

Geçen yıl 546 teknoloji şirketi 152 bin çalışanın işine son verdi, ocakta 13 teknoloji şirketi 1390 kişiyi işten çıkardı

(??????Abdulkadir Günyol/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

19- Her dört ülkeden biri enerji arzı sıkıntısını "ilk 5 risk" arasında görüyor

Dünya Ekonomik Forumunun anketi kapsamında 122 ülkeden 11 binden fazla katılımcıya "Önümüzdeki iki yıl içinde ülkeniz için en büyük tehdidi oluşturması en muhtemel beş risk hangileridir?" sorusu yöneltildi

Katılımcı ülkelerden 30'u, enerji tedarik sıkıntısını en büyük 5 riskten biri olarak gördüğünü bildirdi

(Murat Temizer/Ankara)

20- ABD'de enflasyonda umut verici işaretler olsa da belirsizlikler yakında faiz indirimi ihtimalini gölgeliyor

Moody's Analytics Başekonomisti Mark Zandi:

"Önümüzdeki aylarda enflasyondaki daha fazla iyileşmeye yönelik en önemli tehdit, Trump yönetiminin tarifeleri ve göçmenleri sınır dışı etme politikalarıdır. Bu politikalara ilişkin belirsizlik göz önüne alındığında, Fed'in ortalık yatışana kadar faiz oranlarını mevcut seviyede tutması muhtemel"

???????- ING Amerika Araştırma Bölgesel Başkanı Padhraic Garvey:

"Bu yıl için üç adet 25 baz puanlık faiz indirimi öngörüyoruz ve şimdilik bu görüşü koruyoruz ancak mevcut verilere bakıldığında, 2025'te ilk indirimin mart ayından ziyade haziran ayında gerçekleşmesi daha olası"

(Dilara Zengin/Washington)

21- Taha Akgül başarı için camiadan zaman istedi

Türkiye Güreş Federasyonunun yeni Başkanı Taha Akgül:

"Kaybolan bir altyapımız var. Ciddi anlamda destek veren, tesisi ve bütçesi iyi olan kulüp sayımız maalesef bir elin parmağını geçmiyor. Bu altyapı nasıl 3-4 yılda bozulduysa bunun düzelmesi de 3-4 yıl alacaktır"

"Allah'ın izniyle günü değil geleceği kurtaracağız. İnşallah 2032 Olimpiyatları'nın temelini oluşturacağız. Bu anlamda da bizlere zaman verilmesi gerektiğini düşünüyorum"

(Halil İbrahim Avşar/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

22- Toprak Razgatlıoğlu'nun hedefi MotoGP'de yarışmak:

"Eğer MotoGP'ye iyi bir kontratla geçersek bunu çok isterim"

"Dünya Supersport Şampiyonası'nda bu sene 1 numarayı kullanacağım. Tekrar dünya şampiyonu olmamız lazım. Bu yüzden şu anda odaklandığım yer burası"

(Halil Sağırkaya/Berlin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

23- Türk okçuluğunun 2025 hedefi "63 madalya"

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin:

" Dünya Şampiyonası'nda hedefimiz hem olimpik hem de para okçuluk alanlarında başarıya ulaşmak"

"Bu yıl madalya sayısını daha da yukarıya çıkaracağımıza inanıyorum. Sene sonunda 63 madalyanın üzerine çıkmış oluruz"

(Süleyman Elçin/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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