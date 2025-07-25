ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 25 Temmuz 2025

6 Nisan 1920

1- Türkiye'nin "genç zihinlerinden" uluslararası matematik ve kimya olimpiyatlarında 10 madalya

TÜBİTAK BİDEB bünyesinde yürütülen 2202 Bilim Olimpiyatları Programı kapsamında yetiştirilen lise öğrencileri, Avustralya'da düzenlenen 66'ncı Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nda 2'si altın olmak üzere 6 madalya kazanarak Türkiye'yi ilk 10 ülke arasına, Avrupa'da ise ikinci sıraya taşıdı

Ayrıca bir diğer bilim olimpiyatı olan ve bu yıl 57'ncisi düzenlenen Uluslararası Kimya Olimpiyatı'nda da öğrenciler, 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 4 madalya kazandı. Öğrenciler, her iki bilim olimpiyatında toplam 10 madalya elde etti

(Buğrahan Ayhan-Şeyma Güven/Ankara) (Grafikli)

2- Türkiye yollarındaki elektrikli otomobil sayısı 270 bine dayandı

TÜİK verilerine göre, Haziran 2025 itibarıyla trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı yaklaşık 266 bin olarak hesaplandı

Hibrit otomobil sayısı da geçen ay 529 bin 765'e çıktı

(Serhat Tutak/Ankara)

3- İŞKUR'un sanal istihdam fuarlarından geçen yıl 43 binden fazla kişi yararlandı

İş arayanlar ve işverenlerin sanal ortamda görüşmelerini sağlayan sanal istihdam fuarları, zaman ve maliyet tasarrufunun yanı sıra geniş istihdam imkanı sunuyor

Geçen yıl İŞKUR tarafından 70 sanal istihdam fuarı düzenlenirken, bu çevrimiçi organizasyonlarda 43 bin 269 kişi işverenlerle buluştu

(Sefa Bilgitekin/Ankara)

4- Türkiye'nin yılın ilk yarısında Afrika ülkelerine ihracatı 10 milyar dolara yaklaştı

Afrika ülkeleri arasında en fazla ihracat yapılan ülke 1,8 milyar dolarla Fas oldu

(Mücahit Enes Sevinç/İstanbul)

5- Orman yangınlarına müdahalede "alev kırbacı" tehlikesi

Eskişehir'deki orman yangınına müdahale sırasında 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsünün hayatını kaybetmesiyle gündeme gelen "alev kırbacı", rüzgarın şiddeti ve yön değiştirmesiyle ortaya çıkıyor, farklı noktalara sıçrayan alevler yeni yangınların çıkmasına ve yangın söndürme ekiplerinin etrafının kısa sürede alevlerle sarılmasına neden oluyor

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serhun Sağlam: "Müdahale eden ekipler yangının bir yöne doğru gittiğini düşünerek hareket ediyordu ancak yangın yön değiştirip üzerlerine geldi. Bir yandan arkalarında da yangın çıktığı için kapana kısıldılar ve ne yazık ki bu acı olay yaşandı. 'Alev kırbacı' olayı çok muhtemel. Rüzgarın etkisiyle farklı yönlerden gelen alevler bu kişileri kapana almış olabilir"

(Şaduman Türkay/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Marmara Denizi'ndeki son araştırmada müsilaja rastlanmadı

TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk:

"Temmuz 2025 itibarıyla Marmara Denizi'nde, Saros Körfezi'nde ve Kuzey Ege'deki toplam 23 noktada müsilaj görülmedi. Ancak bu, gelecekte olmayacağı anlamına gelmez"

"Geçmiş yıllarda kasım, aralık, ocak ve şubat aylarında da müsilaj görülmüştü. Şimdi 1 ay boyunca görülmemesi, kalan 11 ayda da olmayacağı anlamına gelmez"

(Gülseli Kenarlı/İstanbul) (Görüntülü)

7- Uzmanlardan ilgi çekici başlıklarla dolaşıma sokulan sahte içeriklere karşı "dolandırıcılık" uyarısı

İstanbul Okan Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Sinan Alp: "Sansasyonel, abartılı veya merak uyandırıcı ifadeler kullanarak insanların dikkatini çeken bu içerikler, çoğu zaman vaat ettikleri bilgiyi sunmuyor ve kullanıcıları reklam dolu sitelere ya da sahte içeriklere yönlendiriyor"

Bilişim Teknolojileri Uzmanı Avukat Ünsal Özmestik: "Casus yazılımlar telefonunuza ya da bilgisayarınıza inebilir. Bu programlar aracılığıyla telefon rehberiniz, fotoğraflarınız, bankacılık uygulamalarınız, hatta ekran hareketleriniz takip edilebilir. Cihazınızın gece saatlerinde aniden kapanması ve sabaha karşı banka hesaplarınızdan para çekilmesi gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz"

(Ümit Türk/İstanbul) (Fotoğraflı)

8- "Tarihçilerin Kutbu" Prof. Dr. Halil İnalcık vefatının 9. yılında anılıyor

Osmanlı ve Balkan tarihi üzerine yaptığı çalışmalar ve hazırladığı eserlerle dünya çapında saygınlık gören Prof. Dr. İnalcık, 25 Temmuz 2016'da Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

İnalcık'ın cenazesi, Bakanlar Kurulu kararıyla, çok sevdiği Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in türbesinin bulunduğu Fatih Camisi Haziresi'ne defnedilirken, mezarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla geleneksel Osmanlı ulema kabri şeklinde yapıldı

(Hamdi Dindirek/İstanbul) (Grafikli)

9- Fanatik gelin ile damat, nikah masasına tuttukları takımların formalarıyla oturdu

Afyonkarahisar'da nikah töreninde Fenerbahçe forması giyen matematik öğretmeni Ali Öksüz: "Nikah törenimize Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor hatta yabancı takımların formalarıyla katılan misafirlerimiz oldu. Farklı bir nikah töreni istedik ve çok şükür bunu da yaptık. İnşallah hayatımız da böyle renkli geçer"

İngilizce öğretmeni Galatasaraylı Rabia Eser: "Fanatik Galatasaraylı olmam babadan gelen bir şey. Eşim de aynı şekilde Fenerbahçeli. 'Neden bunları birleştirmeyelim' dedik"

(Hüseyin Ünlüsoy/Afyonkarahisar)

10- Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran Türkiye'deki ilk röportajını AA'ya verdi:

"Galatasaray'a karşı Fenerbahçe formasıyla gol atıp ben de gerçek bir Fenerbahçeli olmak istiyorum."

"Şampiyonluk için buradayım. Çünkü benim için en önemlisi kupalar kazanmak"

"Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı özledim. Bizler de kulüp olarak Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz"

(Osimhen ile kıyaslanmasına ilişkin) "Ne o benden üstün ne de ben ondan üstünüm diyebilirim"

(Süha Gür-Metin Arslancan/Algarve-Portekiz) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Samsunspor Teknik Direktörü Reis, Hollanda kampını değerlendirdi:

"Oyuncularımızın biraz da yorgun olduklarını gözlemleyebiliyorum. Tabii bu da bizim iyi, sert antrenmanlar yaptığımızı gösteriyor ki buna da ihtiyacımız var."

"Hazırlık maçlarında sonuçlar istediğimiz gibi değildi diyebilirim ancak eksiklerimizi görmek adına çok çok önemli dostluk karşılaşmaları oynadık."

"Türk futbolunu iyi şekilde temsil etmek, iyi performans göstermek istiyoruz."

(İlyas Gün/Arnhem) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Erzurum yüksek irtifada güç depolamak isteyen yerli ve yabancı takımların gözdesi

Süper Lig ve 1. Lig başta olmak üzere çok sayıda yerli futbol takımının güç depoladığı Palandöken Dağı'ndaki tesis, Azerbaycan takımlarından Araz- Nahçıvan, İran ekiplerinden Persepolis, Zob Ahan ve Gol Gohar'ı da misafir ediyor

Zob Ahan Teknik Direktörü Ghasem Haddadifar: "Türkiye'nin her yerini aradık. Yüksek irtifa bizim için çok önemli. Duyduk ki en güzel irtifa Erzurum'da. Burada her şey güzel, onun için buraya geldik"

(Yunus Hocaoğlu/Erzurum) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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