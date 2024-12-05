Özgür Özel, Bilecik'te... "Melek Hanım, Sayın Erdoğan'ın Devlet Gücüyle 2 Bin Lira Verdiği Yerde Üniversite Öğrencilerine 5 Bin Lira Burs Veriyor"

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(BİLECİK) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bilecik'te; " Recep Tayyip Erdoğan, 'Ben geldiğimde burs 45 liracıktı' diyor. Ecevit'in o tarihte verdiği bursu söylüyor öğrencilere, 1,5 çeyrek altın alıyordu. Bugün 2 bin lira veriyor Tayyip Bey, neredeyse çeyrek çeyrek altın alıyor. Melek Hanım, Sayın Erdoğan'ın devlet gücüyle 2 bin lira verdiği yerde Bilecikli ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine 5 bin lira burs veriyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bilecik Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katıldı. Özel, şöyle konuştu:

"5 Aralık 1920 günü Bilecik'e hem Cumhuriyet'imizin hem de partimin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk geldi. Bugün sabah benim de il programına başlarken ilk ziyareti gerçekleştirdirdiğim tarihi tren garında İstanbul hükümetinin temsilcileriyle bir araya geldi. Onlara kendini tanıttı. Kim olduklarını sordu. 'İstanbul hükümetinin bakanları' deyince 'Ben artık öyle bir hükümeti tanımıyorum' dedi. Çünkü onlar Mustafa Kemal'e, Milli Mücadele'de giriştiği, kararlılık ve azimle sürdürdüğü Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere olduğu süreçte gel Sevr Antlaşması'nı, yani Anadolu'nun çok az bir kısmının bize kaldığı, diğer yanlarının yedi işgalci ülke tarafından taksim edildiği 'Sevr Antlaşması'nı kabul et. Bunu istiyorlar' diyordu. Gazi bunları dinlemedi. Böyle bir muhatap kabul etmediğini söyledi. Adeta Bilecik'te bundan 104 yıl önce Sevr Antlaşması'nı, Türkiye'nin Osmanlı'nın teslimiyet Antlaşmasını yırttı, attı. Bütün dünyaya Milli Mücadele'yi, kurtuluşu ve ardından bağımsız bir Türk devletinin yeniden kurulacağını ilan etmiş oldu. İşte Cumhuriyet açısından, Türkiye Cumhuriyeti açısından bu kadar kritik bir kentteyiz. Cumhuriyet kentindeyiz. Kuruluşun ve kurtuluşun kentindeyiz. Karşımda Cumhuriyet'in neferleri, Atatürk'ün askerleri var. Hepiniz hoş geldiniz.

"Bugün burada Bilecik'in seçilmiş ilk kadın Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın misafiri olmaya karar verdik"

İl Başkanımız Sayın Ali Özdemir, bugüne davet ettiğinde bugünün programına baktık. Çok anlamlı iki gün bir araya denk geliyordu. Bugün hem Atatürk'ün buraya geldiği, Sevr'i yırtıp attığı gündü hem de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu kez 5 Aralık 1930'da Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını verdiği gündü. Bugün burada Bilecik'in seçilmiş ilk kadın Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın misafiri olmaya karar verdik. Bugün Bilecik'te bu anlamda yalnız değiliz. Tam CHP'den seçilmiş 36 kadın belediye başkanı var, tüm Türkiye'de. Bu başkanlarımızı temsilen yedi bölgeden kadın belediye başkanlarımız bugün bana eşlik ediyorlar. Ayrıca Türk Kadınları Birliği'nin 81 vilayetten ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen şube başkanları, yöneticileri, 260'ın üzerinde Türk Kadınları Birliği'nin değerli yöneticileri burada. Hepsini saygıyla selamlıyorum.

"Sayın Erdoğan gibi bunları görüp 'Biz sarı öküzü vermeyelim. Eğer ben bu yolsuzluğu kabul edersem devamı gelir' demedik"

Bilecik Belediyesi, biri Sosyal Demokrat Halkçı Parti olmak üzere dokuz kez sandıktan sosyal demokratların çıktığı bir belediye. Bugün Bilecik'te milletvekili olarak sizi, sizin seçtiğiniz ve sizi Ankara'da temsil eden Yaşar Tüzün, 1999 seçimlerinde Bilecik Belediye Başkanı seçilmişti. Bir bahane buldular. Hazmedemediler. Seçimi iptal ettiler. Yeniden yapılan seçimde çok daha büyük bir farkla seçilmiş, Bilecik'e genç bir belediye başkanı olarak çok önemli hizmetler yapmıştı. Bundan yıllar sonra 2019 yılında CHP Bilecik'te belediyeyi kazandı ancak orada bir kişisel hatanın, bir kişisel ihtirasın bizi Bilecik'e mahcup etmemesi için o hatanın sahibi ile yollarımızı derhal ayırdık. Partimizden uzaklaştırdık. 'CHP belediyeciliği bu değildir. Hatayı yapan, kusuru yapan eğer bizim partimizdense susalım, başka partidense konuşalım olmaz. Bizim partimizin bunlarla işi olmaz' dedik. Birileri gibi, Sayın Erdoğan gibi bunları görüp 'Efendim biz sarı öküzü vermeyelim. Eğer ben bu yolsuzluğu kabul edersem devamı gelir' demedik. Reddettik, yolları ayırdık.

"İki kişiden birinin oyunu aldı Melek Başkan"

Günü geldi, Sayın Melek Mızrak Subaşı genç bir mimar olarak belediye meclis grubumuzun teveccühü ile Bilecik'in ilk kadın belediye başkanı oldu. Seçimlere giderken onu adaylaştıracaktık. Onu, onun ildeki karşılığını gördüler. Onu itibarsızlaştırmak için maalesef bizi dost ateşiyle vurdular. Seçimlere birlikte girdiğimiz, bizim listelerimizden gelip de belediye meclis üyesi olanlar AK Parti ile anlaştılar, Melek Başkan'ı belediye başkanlığından düşürdüler. O zamanlar bizim yolsuzlukla partiden ayırdığımız kişi de bu anlaşmanın mimarı olarak belediye başkanlığı görevinden, açığa alındığı görevinden, istifa edip seçimin önünü açtı. Bu büyük kumpasın, üç taraflı kumpasın görüldüğü yerde telefonu açtım 'Başkanım nasılsın, üzülüyor musun? Ne yapacağız' dedim. Melek Başkan bana, 'Hiçbir şey yapmayacağız başkanım. Siz arkamda olduktan sonra bunlarla sandıkta hesaplaşacağız' dedi. İşte o seçimde, Bilecik'te Bilecik ittifakı, sosyal demokratlar, muhafazakar demokratlar, milliyetçi demokratlar, Kürt demokratlar Melek Hanım'a inanan, CHP'nin adayına inanan ve o kumpasların hiçbirinin milletin gönlünde yeri olmadığını görenler sandıkta birleştiler. İki kişiden birinin oyunu aldı Melek Başkan.

"31 Mart heyecanı Bilecik'te devam ediyor"

Bugün burada, burada bulunmamız sırasında, açılışları da yapmak için 'Kent lokantası açacağız' dedi. Ben bir lokanta açılışına gideceğimizi, bir miktar partilimizin, vatandaşımızın olacağını, bir kurdele keseceğimizi düşünüyordum. Ama görüyorum ki 31 Mart heyecanı Bilecik'te devam ediyor. Burada bir miting yaptınız siz. Biz, CHP olarak iyi örnekleri çoğaltıyoruz. Yayıyoruz. Hiç şüphesiz, bugün burada iki açılış, bir temel atma için buradayız. Kent lokantasını açıyoruz. Bundan sonra burada üç kap sıcak yemek çok uygun bir fiyata verilecek. Öğrencinin, dar gelirlinin, yoksulun yüzü gülecek. Kent lokantasının ilkini biliyorsunuz Sayın Ekrem İmamoğlu İstanbul'da açtı. Ama biz iyi hizmetleri yaygınlaştırıyoruz. Bugün burası Türkiye'de açılan 72'nci kent lokantası. Dört kap sıcak yemeğin, dört çeşit yemeğin 70 liraya verileceği, ayrıca hızla yaygınlaştırdığımız askıda yemek uygulamasıyla yoksulların da gelip ücretsiz yemek yiyebileceği, sizlerin onlar alabilsin diye askıya yemek asabileceğiniz, ayrıca örneğin büyüklerimizin Allah gecinden versin vefatlarında, sene-i devriyelerinde ya da bir dileğimiz yerine geldiğinde gönlümüzden geçen bir yoksulu doyurmak, yemek vermek, sene-i devriyelerinde yemekler vermek, taziye yemekleri vermekle ilgili de kent lokantalarımız her zaman hizmetinizde olacak. Örneğin 250 kişiye bir hayır yemeği vermek isteyen o yemeği bir yerde kendi evinin önünde dağıttında eş, dost, akraba, komşu yiyor Allah kabul etsin, ama zaten o insanların karnı bir şekilde doyuyor. Alım gücü olan insanlara hayır yemeği dağıtmak yerine, bu kent lokantalarına gelip '250 yoksula benden bedava yemek dağıt' demek kadar önemli bir dayanışma, kıymetli bir sevap yok. Buna bütün Bilecik'i davet ediyorum.

Taziye evi son derece önemli bir beklenti. Kentler büyüyor. Dışarıdan göç alıyor. Dışarıdan gelen yeni yerleşimciler kendi bulundukları yerin kültürü ile bir taziye evi kültürünü Bilecik'te arıyorlardı. Bu ihtiyaç tespit edildi ve seçim sırasında taahhüt edildi. Şimdi bunu tüm Bileciklilerin hizmetine sunan, bu güzel hizmeti burada açacak olan Melek Mızrak Subaşı'ya, ekibine, bu güzel yatırımlara katkı sağlayan, belediye meclis grubumuza, diğer partilerin belediye meclis üyelerine de teşekkürlerimi iletmek istiyorum.

"Melek Hanım, Sayın Erdoğan'ın devlet gücüyle 2 bin lira verdiği yerde üniversite öğrencilerine 5 bin lira burs veriyor"

Biraz önce burada ezanı dinlerken önümdeki evrakta Melek Mızrak Subaşı sekiz ayda ne yapmış onlar yazıyordu. Şöyle bir baktım. Gerçekten gurur duymamak, takdir etmemek, Genel Başkan olarak övünmemek mümkün değil. Tarımsal üretimi destekliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile bugüne kadar 1,4 milyon fide dağıtılmış Bilecik'te. Tarlada karpuz kalmış. Çiftçiden satın alınmış, vatandaşa dağıtılmış. İhtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine beşer bin lira, öyle bin lira, bin 200 lira değil, 5 bin lira burs vermiş. Bakın Recep Tayyip Erdoğan, 'Ben geldiğimde burs 45 liracıktı' diyor. Ecevit'in o tarihte verdiği bursu söylüyor öğrencilere, 1,5 çeyrek altın alıyordu. Bugün 2 bin lira veriyor Tayyip Bey, neredeyse çeyrek çeyrek altın alıyor. Melek Hanım, Sayın Erdoğan'ın devlet gücüyle 2 bin lira verdiği yerde Bilecikli ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine 5 bin lira burs veriyor. 561 haneye 2,7 milyon lira sosyal destek sağlanmış. 217 çocuğa düzenli günlük beslenme çantası veriyor. 243 ailenin evladına bin lira kırtasiye desteği sağlanmış okul açılırken. Öğrenciler için kitap kafe, sınav dönemlerinde 24 saat açık tutuluyor. Burada gençlere ücretsiz çorba, çay, kahve ikram ediliyor. İki şubeye ulaşan Halk Bakkal ile ekonomik ürünler halka sunuluyor. 15-29 Aralık tarihlerinde ise Bilecik Tiyatro Günleri düzenlenmiş, insanlar uygun şekilde Bilecik Tiyatro Günleri'nde kıymetli oyuncularla, değerli oyunlarla bir araya gelecekler. Hem Bilecik'in sosyal yaşamı hem de Bilecik'teki öğrencilerin bu noktadaki ihtiyaçları karşılanmış olacak."