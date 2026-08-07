Özgür Özel'den Le Monde'a: Avrupa'nın geleceği Türkiye demokrasisine bağlı - Son Dakika
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Özgür Özel'den Le Monde'a: Avrupa'nın geleceği Türkiye demokrasisine bağlı

Özgür Özel\'den Le Monde\'a: Avrupa\'nın geleceği Türkiye demokrasisine bağlı
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Le Monde'daki yazısında Türkiye'de demokrasinin gerilediğini, yargı baskısı ve belediye başkanlarına yönelik operasyonları eleştirerek Avrupa'nın Türkiye'deki demokratik gerilemeyi stratejik bir tehdit olarak görmesi gerektiğini savundu.

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Fransız gazetesi Le Monde için kaleme aldığı yazıda, " Türkiye'nin demokratik geleceğine elbette Türk milleti karar verecektir. Biz müttefiklerimizden Türkiye'nin siyasetini belirlemelerini istemiyoruz. Beklentimiz çok daha basit: Demokratik gerilemenin hiçbir stratejik sonuç doğurmadığını varsaymaktan vazgeçmeleri. Çünkü Avrupa'nın geleceği Türkiye'de demokrasinin geleceğinden ayrı düşünülemez" ifadelerini kullandı.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Fransız gazetesi Le Monde için "Avrupa'nın geleceği, Türkiye demokrasisinin geleceğine de bağlı" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Avrupa'nın Türkiye'ye uzun yıllar boyunca ağırlıklı olarak göç, güvenlik ve jeopolitik merceğinden baktığını kaydeden Özel, "Oysa bugün Türkiye'de çok daha temel bir mesele belirleniyor: Seçimlerin yapılmaya devam ettiği, ancak siyasi rekabetin giderek ortadan kaldırıldığı bir ülkede demokrasi ayakta kalabilir mi? Bu yalnızca Türkiye'nin iç siyasetini ilgilendiren bir sorun olmanın ötesinde. NATO'nun en kritik üyelerinden biri olan Türkiye'de demokrasinin alacağı yön, ittifakın geleceğini de doğrudan etkileyecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhalefet partilerinin kağıt üzerinde varlığını sürdürdüğü, ancak iktidara gelmelerinin fiilen imkansız hale getirildiği yeni bir siyasi düzen inşa etmeye çalıştığını yazan Özel, bu sürecin kırılma noktasının 31 Mart 2024 yerel seçimleri olduğunu belirtti.

"SON AŞAMA YARGI ELİYLE MUHALEFETİN YENİDEN ŞEKİLLENDİRİLMESİ"

CHP'nin yerel seçimlerde birinci parti olmasının AK Parti'nin demokratik seçim yoluyla yenilebileceğinin göstergesi olduğunu kaydeden Özel, "İktidar ise buna sandıkta cevap vermek yerine yargıyı devreye sokmayı tercih etti. Partimizin yönettiği belediyeler peş peşe soruşturmalarla hedef alındı. Otuzdan fazla belediye başkanımız gözaltına alındı ya da tutuklandı. Ardından Türkiye demokrasi tarihinde benzeri görülmemiş bir adım atıldı. Tartışmalı bir mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevimden uzaklaştırıldım ve Erdoğan karşısında defalarca seçim kaybetmiş selefim yeniden göreve getirildi. İzlenen yöntem son derece açıktı: Önce cumhurbaşkanlığı yarışındaki en güçlü rakibi devre dışı bırakmak, ardından muhalefet belediyelerini hedef almak ve son aşamada yargı eliyle muhalefetin kendisini yeniden şekillendirmek" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA'NIN YAŞANANLARI DİKKATLE OKUMASI GEREKİYOR"

Bu operasyonlar nedeniyle 24 Temmuz'da 91 milletvekili olarak YENİ Parti'yi kurduklarını aktaran Özel, şöyle devam etti:

"Bugün YENİ Parti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en büyük muhalefet grubudur. Partimiz, Türkiye'nin farklı siyasi geleneklerinden gelen demokratları ortak bir ilke etrafında buluşturuyor: İktidarlar hukuka hesap vermeli ve hukuku kendi iktidarlarını korumanın aracı haline getirmemelidir. Tam da bu nedenle Avrupa'nın yaşananları dikkatle okuması gerekiyor. Bugün Türkiye'nin NATO açısından taşıdığı stratejik önem belki de hiç olmadığı kadar büyüktür. Ordumuzun gücü, coğrafi konumumuz ve Karadeniz'e açılan kapıyı kontrol ediyor oluşumuz Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş ve Orta Doğu'daki istikrarsızlık nedeniyle her zamankinden daha kritik hale gelmiştir. Ancak Türkiye'nin stratejik öneminin artması, demokrasinin gerilemesini görmezden gelmenin mazereti olamaz. Tam tersine, Türkiye ne kadar stratejik hale geliyorsa, kurumlarının gücü, hukukun üstünlüğü ve öngörülebilirliği de o kadar önem kazanıyor. Türkiye uluslararası alanda en güçlü konumuna, demokratik kurumlarının daha sağlam olduğu ve Avrupa ile ilişkilerinin daha güçlü seyrettiği dönemlerde ulaşmıştır. Bugün ise yargı bağımsızlığı ciddi biçimde zayıflamış, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları uygulanmaz hale gelmiş, halkın oylarıyla seçilen belediye başkanları mahkeme kararlarıyla görevlerinden uzaklaştırılmaktadır.

Ne yazık ki Batı başkentlerinde bütün bunlar bir uluslararası güvenlik meselesi değil de yalnızca insan hakları başlığı altında değerlendiriliyor. Oysa bu yaklaşım büyük bir yanılgıdır. Türkiye otoriterleştikçe stratejik önemini kaybetmez. Ama güvenilirliğini ve öngörülebilirliğini kaybeder. Kurumlar zayıfladıkça dış politika kişiselleşir, ittifaklar ortak değerlerden çok kısa vadeli çıkarlara dayanır ve ani yön değişiklikleri daha olası hale gelir. NATO'nun kurucu antlaşması, üyelerini yalnızca ortak savunmaya değil demokrasiye, bireysel özgürlüklere ve hukukun üstünlüğüne de bağlı kalmaya çağırmaktadır. Eğer bu ilkeler stratejik açıdan vazgeçilmez görülen ülkeler söz konusu olduğunda ikinci plana itilirse, NATO ortak değerler üzerine kurulmuş bir ittifak olmaktan çıkar ve yalnızca jeopolitik çıkarların belirlediği bir askeri ortaklığa dönüşme riskiyle karşı karşıya kalır. Bu kaygı teorik değildir. İttifakların temelinde güven vardır. Güven ise ancak siyasi iktidarı sınırlayabilen güçlü kurumlarla mümkündür.

Bugün Avrupa ciddi bir çelişkiyle karşı karşıyadır. Bir yandan Türkiye'ye askeri açıdan her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyarken diğer yandan Türkiye'nin demokratik kurumları her geçen gün daha fazla zayıflıyor. Birinci gerçeği gerekçe gösterip ikincisini görmezden gelmek bu sorunu çözmeyecek, tam tersine daha da derinleştirecektir. Burada asıl tehlike Türkiye'nin Batı'dan kopması değildir. Güvenliğimiz de ekonomimiz de tarihimiz de Avrupa ve transatlantik ittifakıyla iç içe geçmiştir. Gerçek risk, Türkiye'nin Batılı kurumların içinde kalmaya devam ederken dış politikasını giderek daha fazla günlük pazarlıklara ve kısa vadeli çıkarlara göre şekillendirmesidir. Böyle bir Türkiye ne bizim çıkarımıza olur ne de müttefiklerimizin."

"AVRUPA UZUN VADEDE BUNA KAYITSIZ KALACAK MI?"

YENİ Parti'nin farklı bir gelecek önerdiğini kaydeden Özel, Türkiye'nin Avrupa Birliğine yalnızca askeri gücüyle değil güçlü demokrasisi, dinamik toplumu ve kurumlarıyla katkı sunabileceğini belirtti. Özel, "Türkiye'nin demokratik geleceğine elbette Türk milleti karar verecektir. Biz müttefiklerimizden Türkiye'nin siyasetini belirlemelerini istemiyoruz. Beklentimiz çok daha basit: Demokratik gerilemenin hiçbir stratejik sonuç doğurmadığını varsaymaktan vazgeçmeleri. Çünkü Avrupa'nın geleceği Türkiye'de demokrasinin geleceğinden ayrı düşünülemez. Batı, onlarca yıl boyunca Türkiye'nin demokratik gelişimi ile stratejik önemini birbirini tamamlayan iki unsur olarak gördü. Bugün ise bunları birbirine rakip iki çıkar gibi değerlendirmeye başladı. Oysa bu, Türkiye'nin gerçekliğini yanlış okumaktır. Avrupa'nın önündeki soru, Rusya tehdidiyle, Orta Doğu'daki istikrarsızlıkla ve giderek belirsizleşen uluslararası düzenle mücadele ederken Türkiye'deki demokrasiye önem verip veremeyeceği değildir. Asıl soru şudur: Avrupa uzun vadede buna kayıtsız kalmayı gerçekten göze alabilir mi?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Yeni Parti, Özgür Özel, Güvenlik, Le Monde, Fransız, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel'den Le Monde'a: Avrupa'nın geleceği Türkiye demokrasisine bağlı - Son Dakika

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