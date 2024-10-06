Özgür Özel: "Tayyip Bey Zengininin, Yandaşının Tarafında, Biz Vatandaşımızın Tarafındayız"

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HABER: GÜLARA SUBAŞI - BURHAN DEMİRCİOĞLU/ KAMERA: ÜNAL AYDIN

(OSMANİYE) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Osmaniye'de yaptığı konuşmada, "Buralara artık iktidar partisinin milletvekilleri ya da Tayyip Bey gelebiliyor mu? Sokakta varlar mı, pazarda, tarlada, fabrikada? Yoklar. Neden? Durumunuz kötü, gelip yüzünüze bakamıyorlar çünkü geçim yok... 660 milyar buldu, zenginlerin vergisinden vazgeçti, 1,2 trilyon buldu, kur korumalı mevduata verdi. Sizin 10 bin lirayı 12 bin 500 yapmak için 33 milyar vermiş 'çok para' diye şikayet ediyor. Zenginlere verdiğinin 20'de 1'i, vergiden 40'ta 1'i kur korumalı mevduatın. Onun için emeklinin 25 bin lira maaş alması zor iş değil, sadece tarafını belli edeceksin. Tayyip Bey zengininin tarafında, yandaşının tarafında, biz vatandaşımızın tarafındayız, sizin tarafınızdayız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, programlara katılmak için geldiği Osmaniye'de partisinin Kadirli İl Başkanlığı ile Kadirli Belediye Başkanlığını ziyaret etti. Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, Özel'i makamında ağırladı.

Kadirli Belediyesi'nin toplu açılış törenine katılan Özel, Öğretmenevi Meydanı'nda halkla buluştu. Özgür Özel, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Burası, benim ikinci memleketim. Bundan 12 yıl önce görevli olarak gelip 4 yıl boyunca fahri milletvekilliği yaptığım Osmaniye'de, Kadirli benim en sık geldiğim, insanıyla kaynaştığım, güzel insanları tanıdığım harika bir yer. Belediye Başkanımız Mustafa Mert Olcar, benim meslektaşım olan, 30 yaşında aile babası, çok çalışkan çok güvendiğim birisi. 6 ayı tamamlamış, beni davet etti. 6 ayda altı önemli açılışı için buradayız. İki tane kent lokantası... 'Benim' diyen büyükşehir, altı ayda açamayanlar var ama Kadirli gibi bir ilçede iki tane kent lokantasını hızla hayata geçirmesi, askıda yemek uygulaması da varmış, gördüm. Bir esnaf kardeşimiz askıda yemeğe 1 milyon TL asmış, Allah kabul etsin, imkanı olan herkese örnek olur inşallah. Biz kent lokantalarını, hayat pahalılığına karşı esnafımızı zora sokmadan ama imkanı olanı da zorda bırakmamak üzere tasarladık. Bugün kent lokantalarında bir tanesinin karşısında 4 bin öğrenci okuyor ve 50 TL gibi bir fiyata diyetisyen denetiminde, gıda mühendisi denetiminde proteince yüksek en iyi şekilde yemeklerini yiyorlar. Normal vatandaşlar 60 TL'ye yiyorlar. Biz Kadirli'yi bu çalışkan genç evladımızla kazanacağımızı biliyorduk. O bana, siz de ona mahcup olmadınız. Verdiğiniz oylarla gencecik evladınızı getirdiniz, arı gibi çalışıyor. Bugüne kadar Kadirli'ye çalışan belediye başkanlarımıza, yaşayanlara şükranlarımızı, vefat edenlere rahmet duygularımızı iletiyoruz. Birisi var ki bundan 1964-1974 arası iki dönem 1977- 1980 arası Kadirli'de hizmet eden Osman Nuri Saygılı var. Allah gani gani rahmet eylesin...

Bugün bir asfalt üretim tesisi açıyoruz. Bundan önceki asfalt üretim tesisi makinalarını 50 yıl önce Osman Nuri Saygılı almış. Ondan sonra gelen tüm partililer o makinalarla Osmaniye'ye hizmet etmişler. AKP ve MHP gelmiş gitmiş kullanmış makina sadece yama yapmaya kullanılmış. Şimdi bir karış tesisi bugün 540 yıl sonra yine bir CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Mert Başkanım aldı açıyor ve adını Osman Nuri Saygılı Asfalt Üretim Tesisi koyuyoruz.

"CHP, çöptür çukurdur diyenlere, asfalt şantiyemizi hediye ediyoruz"

Birileri seçim sırasında kötülediler. Der ki, Başkan'ın kızı kreşten gelmiş 'Baba biz terörist miyiz' demiş. Terörist dedikleri partinin il başkanı şehit cenazesi peşinde koşarken kalp krizinden ölüyor. Bir başkası da geliyor, 50 yıldır bizim aldığımız makinayı 50 yıl boyunca kullananlardan belediyelerden alıp 20 kat daha güçlüsünü alıyor Kadirliye hizmet getiriyor. 'CHP, çöptür çukurdur' diyenlere açtıkları çukurları kapatmak için asfalt şantiyemizi hediye ediyoruz.

Buradaki insanlar, aldığı belediyecilik hizmetinden memnun ama genel iktidardan memnun olmaları memnun değil. Burada fıstık üretiyorlar dünya masrafı var, satmaya gelince 25-30 TL fiyatla karşılaşıyorlar.

"Söz verdiler, 20 ay oldu daha 101 bin konut yaptılar"

Deprem konutları büyük bir deprem yaşadık. Allah rahmet eylesin hem Osmaniye'de hem de 10 vilayette çok kayıp verdik. Deprem sonrası çıktılar, 'Bir yılda bütün evleri yapacağız' dediler. 'Yapamazsınız, kandırmayın' dedik. Söz verdiler ama sonunda '650 bin konutu bir yılda bitireceğiz' dediler. İkinci yıl geliyor 20 ay oldu daha 101 bin konut yaptılar. Yani konutların yüzde 30'unu verdiler. Osmaniye'de de durum farklı değil. 11 bin 225 konut yapacağız dediler şimdiye kadar verdikleri konut 4 bin 79. Kadın Kolları belediye başkanımız Asu Kaya ifade ettiğinde Valilik, 'Doğru değil' demişti. Üç depremzededen iki tanesi hala evine kavuşamadı.

"Bu altınları seçim sandığında kaybettiniz"

Tayyip Erdoğan geldiğinde bir emekli 1,5 asgari ücret alıyordu. Bugün hiç sizi ellemeseydi bugün 1,5 asgari ücret 26 bin TL'ydi ama onlar 12 bin 500 TL veriyorlar. Tayyip Erdoğan geldiğinde, en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu bugün üç çeyrek alamıyor. Bir çeyrek altın kaybetsen deli çıkarsın, bütün gün ararsın. Bu sefer her ay bir çeyrek değil beş çeyrek kaybediyor. Size kaybettiğiniz yerde aramayı öneriyorum. Bu altınları seçim sandığında kaybettiniz, bu altınları önünüze gelen ilk seçim sandığında bulacaksınız. CHP'de en düşük emekli aylığı asgari ücrete eşitlenecek, zaman içerisinde 1,5 asgari ücret düzeyine çıkacak. Emekliler, toplumun en fakir en yoksul, kira verince aç kalan, karnını doyursa sokakta kalan bu halinden kurtulacaklar. Bize sahip çıkan bu emeklilerin haklarını aramaya kadar sonuna kadar sahip çıkacağız.

"Tayyip Bey zengininin tarafında, biz vatandaşımızın tarafınızdayız"

Hepimizin büyük dertleri var. Fıstıkçı dertli. Emekli dertli, köylüler dertli. Ama üzülmeyin tüm dertlerin var bir çaresi onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi. Buralara artık iktidar partisinin milletvekilleri ya da Tayyip bey gelebiliyor mu? Sokakta varlar mı, pazarda, tarlada, fabrikada? Yoklar, çünkü neden? Durumunuz kötü, gelip yüzünüze bakamıyorlar çünkü geçim yok. 660 milyar buldu, zenginlerin vergisinden vazgeçti. 1,2 trilyon buldu, kur korumalı mevduata verdi. Sizin 10 bin lirayı 12 bin 500 yapmak için 33 milyar vermiş 'çok para' diye şikayet ediyor. Zenginlere verdiğinin 20'de 1'i, vergiden 40'ta 1'i kur korumalı mevduatın. Onun için emeklinin 25 bin lira maaş alması zor iş değil, sadece tarafını belli edeceksin. Tayyip Bey zengininin tarafında, yandaşının tarafında, biz vatandaşımızın tarafındayız, sizin tarafınızdayız."

Depremde ölen tüm vatandaşları rahmetle andığını dile getiren Özel, onların sorunları çözülünceye kadar yanlarında olacaklarını söyledi.

Özel, engellilerin sorunlarına da işaret ederek, "Sevgili Başkanım engelliler için yaşam alanı tasarlamış, parklar tasarlamış. Engelliler için yaşam evi yapacak. Ben Başkanıma Kadirli'yi emanet ediyorum, Başkanıma da Kadirli'yi emanet ediyorum" diye konuştu.

Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar da "Bugün Kadirlimizin geleceğine katkı sunabilmek için sizlerin karşısına altı tane açılış ile çıktık. Kadirlimizi daha temiz daha yaşanabilir bir Kadirli haline getirebilmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.