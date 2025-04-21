Papa Franciscus'un Vefatına Dünyadan Taziye Mesajları

Avrupalı liderler, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un vefatıyla ilgili Hristiyan alemi için başsağlığı mesajları paylaştı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Papa Franciscus'un ölümüyle ilgili sosyal medya hesabından kendisiyle çekilmiş fotoğrafını paylaşarak açıklama yaptı.

Papa'nın Katolik Kilisesi'nin çok ötesinde, milyonlarca insana alçak gönüllülüğü ve saf sevgisiyle ilham verdiğini belirten von der Leyen, "Düşüncelerim bu derin kaybı hisseden herkesle birlikte. Onun mirasının hepimizi daha adil, barışçıl ve şefkatli bir dünyaya doğru yönlendirmeye devam edeceği fikrinde teselli bulmalarını dilerim." ifadelerini kullandı.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa da Papa'nın yasını tutan milyonlarca kişiye katıldığını kaydederek, onun iklim değişikliğinden göçe dünyadaki güncel sorunlarla ilgili olduğunu, son mesajında uluslararası borçların silinmesi, ölüm cezasının kaldırılması, askeri finansmanın açlığı sona erdirmek için kullanılması tavsiyelerinde bulunduğunu anımsattı.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola da Papa'nın herkesi etkisi altına alan gülümsemesiyle dünya çapında milyonlarca insanın sevgisini kazandığını ifade ederek, "'Halkın Papası' yaşam sevgisi, barış umudu, eşitlik ve sosyal adalete olan şefkatiyle hatırlanacak." mesajını paylaştı.

NATO Genel Sekreteri Marc Rutte de Papa'nın vefatıyla yasa büründüklerini belirterek, "Barışa ve şefkate bağlılığı, milyonlarca kişiye ilham kaynağı oldu. Katolik cemaatine ve onun insanlığından etkilenen herkese en derin taziyelerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

Fransa

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, X hesabından yaptığı paylaşımda " Buenos Aires'ten Roma'ya kadar Papa Franciscus, kilisenin en yoksullara neşe ve umut getirmesini istiyordu." ifadesine yer verdi.

Macron, Papa'nın bu umudunun, onun ölümünün ardından da yaşatılmasını ve insanları hem kendi aralarında hem de doğayla birleştirmesini temenni etti.

Eşi Brigitte Macron ve kendisinin Papa ile çekilmiş fotoğrafına yer verdiği paylaşımında Macron, tüm Katolik alemine başsağlığı diledi.

İtalya

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de yaptığı yazılı açıklamada, Papa Franciscus'un kaybının kendilerini derinden üzdüğünü ifade ederek, "Onun dostluğuna, öğütlerine ve öğretilerine sahip olma ayrıcalığını yaşadım. Dünyadan bir rota değişikliği için cesaret istedi; 'yok eden değil yetiştiren, onaran, koruyan' bir yolda yürümek için." ifadelerini kullandı.

Meloni, Papa Franciscus'un öğretileri doğrultusunda barışın yolunu aramak, ortak iyiliği gözetmek ve daha adil, daha eşit toplum inşa etmek için çabalayacaklarını vurgulayarak, "Onun öğretileri ve mirası kaybolmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya

Almanya Cumhurbaşkanı Frannk- Walter Steinmeier, Papa Franciscus'un ölümü nedeniyle Kardinaller Meclisi Dekanı Giovanni Battista Kardinal Re'ye taziye mesajı gönderdi.

Steinmeier, mesajında, "Almanya adına size, Kardinaller Meclisi üyelerine ve Katolik Kilisesi'nin tüm mensuplarına en içten taziyelerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Alman Papa 16. Benediktus'un doğrudan halefi için yas tuttuğunu ifade eden Steinmeier, "Franciscus'un ölümü ile dünya, umudun parlayan işaretini, insanlığın güvenilir savunucusunu ve samimi bir Hristiyan'ı kaybetti. Alçak gönüllülüğü, doğallığı ve mizahı ama her şeyden önce hissedilir derecede derin inancı, dünyanın dört bir yanındaki insanları etkiledi ve onlara destek, güç ve yön verdi." görüşünü paylaştı..

Franciscus'un "barış adamı" olduğunun altını çizen Steinmeier, "Dünyanın pek çok yerinde büyük bir özlem ve hasretle beklenen barışın ancak farklı inançlara, farklı yaşam biçimlerine sahip insanların saygı, takdir ve uzlaşma iradesiyle bir araya geldikleri yerde gelişebileceğine ve kalıcı olabileceğine derinden inanıyordu." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da sosyal medya platformu X'teki paylaşımda, Papa Franciscus'un ölümüyle Katolik Kilisesi'nin ve dünyanın güçsüzlerin koruyucusunu, uzlaştırıcıyı ve sıcakkanlı bir insanı kaybettiğini belirterek, "Karşılaştığımız zorluklara ilişkin net görüşünü çok takdir ettim." yorumunu yaptı.

Almanya'da yeni hükümette başbakan olması beklenen Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Genel Başkanı Friedrich Merz, X'ten yaptığı açıklamada, Papa Franciscus'un ölümünden büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek, "Franciscus, toplumun en zayıfları için adalet ve uzlaşma adına yorulmak bilmeden gösterdiği çabayla hatırlanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Merz, Papa Franciscus'u alçak gönüllülük ve Tanrı'nın merhametine olan inancı yönlendirdiğini kaydederek, Papalık makamındaki ilk Latin Amerikalı olarak böylelikle dünyada ve mezhep sınırları dışında da insanlara dokunduğunu ifade etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da X'ten yaptığı paylaşımda, Papa Franciscus'un "dünyanın diğer ucundan" geldiğini anımsatarak, "Müdahale etti, sosyal ve insani olan için mücadele etti ve kilisesini sürekli zorladı. Onun mesajı burası ve şimdi içindi, bazen tartılmalıydı. Yalnızca din adamlığıyla sınırlı değildi. Sesi eksik olacak." ifadelerini kullandı.

Slovenya

Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar da X hesabından yaptığı paylaşımda, Papa Franciscus'un ölümünden dolayı derin üzüntü duyduğunu bildirdi.

Musar, "Barış ve adalet adına yükselttiği sesi milyonlara ilham verdi. Paskalya'da vefat etmiş olması, mirasının sembolizmini daha da derinleştiriyor. Katolik kilisesine en içten taziyelerimi sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

Kosova

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani de X'teki paylaşımında, Papa Franciscus'un, mirasının dokunduğu sayısız hayatta yaşamaya devam edeceğini belirtti.

Osmani, "Kosova Cumhuriyeti halkı olarak, zamanımızın merhamet, alçak gönüllülük ve adaletin sesi Papa Franciscus'un vefatının yasını tutan milyonlarca insanla birlikteyiz." mesajını paylaştı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti de X'teki paylaşımında, "Papa Franciscus'un vefatının yasını tutuyoruz. Onun alçak gönüllülük, adalet ve merhamet mirası, sonsuza dek yaşayacaktır. Kosova halkı adına en derin taziyelerimizi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

İsviçre

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Karin Keller-Sutter, X'ten yaptığı paylaşımda Franciscus'un büyük bir manevi lider ve barışın yılmaz savunucusu olduğunu belirtti.

Franciscus'un insani yönünün yalnızca Katolikler için bir teselli olmadığına işaret ederek, "Papa Franciscus aramızdan ayrıldı. Mirası kalacak." yorumunda bulundu.

Hollanda

Hollanda Başbakanı Dick Schoof, sosyal medya hesabından, "Papa Franciscus, her bakımdan insanlar arasında bir insandı. Katolik dünya toplumu, zamanımızın ihtiyaçlarını görüp dile getiren bir lidere veda ediyor." paylaşımını yaptı.

Schoof, Papa Franciscus'u saygıyla andıklarını belirterek, "Papa Franciscus, derinlemesine yaşanmış sadeliği, hizmetkarlığı ve insan sevgisiyle Katolik olmayanlar da dahil olmak üzere çok sayıda insan için bir örnek olmuştur." ifadesini kullandı.

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp da paylaşımında, "Ruhani lider Papa Franciscus'un vefatından dolayı büyük üzüntü duyuyorum. Onun liderliğinde Roma Katolik Kilisesi, herkesin kendini hoş karşılanmış hissettiği, daha kapsayıcı bir topluluk haline geldi. Ayrıca dinler arası diyaloğu da teşvik etti." değerlendirmesinde bulundu.

Avusturya

Avusturya Başbakanı Christian Stocker, Papa'nın vefatına ilişkin sosyal medya paylaşımında, ülkesinin de dünyadaki bütün Katoliklerle birlikte yas içinde olduğunu ifade etti.

Stocker, Franciscus'un vefatının Katolikler ve insanlık için büyük kayıp olduğunu kaydederek, "Onun barış, adalet ve hoşgörü için sarf ettiği yüksek çaba unutulmayacak." mesajını paylaştı.

Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Riesinger, X hesabındaki açıklamasında, dün Papa Franciscus'un birçok kişiyle pazar duasını yaptığını, bugün ise ölümünün acı haberinin geldiğini belirtti.

Meinl-Riesinger, "Franciscus, kiliseyi reform etmeye ve barışa kendini adamıştı." görüşünü paylaştı.

Çekya

Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky de X'den yaptığı açıklamada, Papa'nın vefat haberinden duyduğu derin üzüntüyü ifade ederek, "O, bu çalkantılı dünyada şefkat, adalet ve umudun sesiydi." değerlendirmesinde bulundu.

UAEA Başkanı'ndan taziye mesajı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi de kısa süre önce görüşme imkanı bulduğu Papa Franciscus'un vefat haberinden ötürü derin üzüntü duyduğunu belirterek, "Zorlu zamanlardaki bilgeliği, barışa ve insan onuruna bağlılığı kalıcı bir iz bırakacak." görüşünü paylaştı.

İrlanda

İrlanda Başbakanı Micheal Martin de yaptığı yazılı açıklamada, hükümeti ve halkı adına taziyelerini ve başsağlığı dileklerini iletti.

Martin, Papa Franciscus'un uzun ve seçkin görevinin, merhamet, barış ve insan onuru ilkelerine sarsılmaz bağlılığıyla damga vurduğu değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Martin, "Yoksullar, dışlanmışlar ve ezilenler adına sesini yükseltti. Mültecilerle dayanışması, iklim eylemi çağrıları ve küresel barış ile eşitlik konusundaki ısrarı, onu modern dünyada adaletin savunucusu olarak öne çıkardı." ifadelerini kullandı.

Papa Franciscus'un, İrlanda halkının kalbinde özel yere sahip olduğunu vurgulayan Martin, Papa'nın 2018'de ülkesine yaptığı ziyarette coşkuyla karşılandığını ve bunun da İrlanda halkının kendisine duyduğu saygı ve sevgiyi açıkça ortaya koyduğunu bildirdi.

Başbakan Martin, ayrıca "İrlanda ziyareti sırasında birçok kişi, Papa Francis'in Katolik Kilisesi'ndeki tarihi çocuk istismarlarına dair acı ve utanç ifadesinin yanı sıra kilise otoritelerinin bu korkunç suçlara gereken şekilde karşılık verememesi karşısındaki öfkesini de hatırlayacak." ifadesini kullandı.

Papa Francisçus ile bu ziyaret sırasında Dublin Kalesi'nde tanışma fırsatı yakaladığını anlatan Martin, Papa'nın Katolik Kilisesi'ne dair vizyonundan derinden etkilendiğini dile getirdi.

Martin, "Papa Francis'in mirası, barış, uzlaşma ve ilham verdiği insanların yüreklerinde yaşayan dayanışma mesajıdır. Ruhu şad olsun. Onun anısı, sevgiyi ve herkese şefkati yansıtan vizyonuna uygun dünya kurma yolunda bize rehberlik etmeye devam etsin." ifadelerine yer verdi.

Bulgaristan

Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov da X hesabından yaptığı paylaşımda, hayatını kaybeden Papa Franciscus'un ülkesinin gerçek dostu ve barış, şefkat ve birliğin küresel simgesi olduğunu belirtti.

Papa'nın sonsuza kadar barış, merhamet ve birlik sembolü olarak kalacağına işaret eden Jelyazkov, "Onun umut ve kardeşlik mesajı, zor zamanlarda bize rehberlik etmeye devam etsin. Parlak hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz!" ifadelerini kullandı.

BM yetkililerinden taziye açıklamaları

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Papa Franciscus'un ölümü üzerine X'ten paylaşımda bulundu.

Türk, "Adalet, barış ve insan onuru konusunda son derece şefkatli bir Papa olarak her zaman kalbimde yaşayacak Francis'in ölüm haberini derin üzüntüyle öğrendim." ifadelerini kullandı.

BM Mülteciler Yüksek Komiser Filippo Grandi, X paylaşımında "Huzur içinde uyu Papa Franciscus." ifadesine yer verdi.

Franciscus'un, yoksullar, zulüm görenler, savaş mağdurları, mülteciler ve göçmenler için cesurca konuştuğunu bildiren Grandi, "Bu acımasız dünyada bize inanç ve cesaret vermeye devam etmeni dilerim." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, X'ten yaptığı paylaşımda, Franciscus'un vefatından derin üzüntü duyduğunu kaydetti.

Ghebreyesus, "O, alçak gönüllü ama güçlü bir bilgelik ve insanlık sesiydi. Sorunlu dünyamızın, barışı savunan ve en yoksul ve en savunmasızları ilk sıraya koyan Papa Franciscus gibi daha fazla lidere ihtiyacı var. Çok özlenecek." ifadelerini kullandı.

Slovakya

Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini de taziye mesajında Franciscus ile iki kere görüşme imkanı bulduğunu ve öğütlerinin hala tazeliğini koruduğunu belirtti.

Pellegrini, "Kutsal Baba, az konuşup yine de çok şey söyleyen nadir insanlardan biriydi. Onun, bir ulusun ağaç gibi, bir bütün olarak yaşaması gerektiğine yönelik vizyonunu hiçbir zaman unutamam." görüşünü paylaştı.

Yunanistan

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Papa Franciscus'un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Miçotakis, sosyal medyadan yayımladığı mesajda, "Katolik Kilisesi'nin inananları dini liderlerinin kaybı nedeniyle yas tutuyor. Dünyanın dört bir yanındaki Hristiyanlar da bu acıya ortak oluyor. Barışa, dostluğa ve dayanışmaya inanan herkes bu yas sürecine katılıyor. Papa Franciscus da hayatını bu değerlere adamıştı. Papa Franciscus'un bıraktığı uzlaşı ve sevgi mirasının en iyi şekilde devam etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Hırvat üyesi Zeljko Komsic de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Papa Franciscus'un vefatından dolayı üzgün olduğunu kaydetti.

Komsic, Franciscus ile diyalog, birlik ve insani dayanışma değerleri üzerine konuşma fırsatı bulduğunu belirterek, şunları bildirdi:

"Alçak gönüllülüğü, bilgeliği ve barış ile adalete olan sınırsız bağlılığıyla dünyada derin izler bırakmış bir insandı. Onun sözleri ve öğütleri bundan sonra da bana yol gösterici olacak. Papa Franciscus'u, barışa ve insani dayanışmaya bağlılığıyla, insanlara, özellikle de adaletsizlik, yoksulluk ve acı çekenlere gerçek ilgisiyle hatırlayacağız. Bosna Hersek'e yaptığı ziyarette halkımıza ilettiği barış ve birlik mesajları, eşitlik, uzlaşı ve karşılıklı saygı değerlerine inanan herkes için kalıcı bir ilham kaynağı olarak kalacaktır."

Arnavutluk

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj da X hesabındaki paylaşımında, Papa Franciscus'un vefatı nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Ruhu huzur içinde yatsın diye tüm Arnavutlarla birlikte dua ediyorum." ifadesini kullandı.

Begaj, paylaşımında ayrıca, Papa Franciscus ile gerçekleştirdiği görüşmeleri sonsuza dek hafızasının derinliklerinde saklayacağını kaydetti.

Başbakan Edi Rama ise sosyal medya hesabında "Elveda, Kutsal Baba, Arnavutluk'un büyük ve unutulmaz dostu." notuyla taziye mesajı yayımladı.

İngiltere

İngiltere Başbakanı Keir Starmer da dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insanla Papa'nın yasını tuttuğunu belirterek, "Dünya ve kilise için karmaşık ve zorlu dönemdeki liderliği, cesurca olsa da daima derin bir tevazu duygusuyla şekillenmişti." ifadesini kullandı.

Papa Franciscus'un, "yoksulların, ezilenlerin ve unutulanların papası" olduğunu vurgulayan Starmer, onun her zaman daha iyi bir dünyaya dair umudunu koruduğunu ifade etti.

Bu umudun papalığının tam kalbinde olduğunun altını çizen Starmer, şunları kaydetti:

"İnancını görünür şekilde yaşama konusundaki kararlılığı, dünya çapında insanlara ilham verdi ve kilisenin merhamet ve hayırseverlik öğretilerine yeniden bakmalarını sağladı. Onun vefatıyla birlikte, farklı inançlar, geçmişler, milletler ve inançlar arasında birbirimize özen gösterme çağrısını bir kez daha hatırlıyoruz."

İngiltere Kralı 3. Charles'tan taziye mesajı

İngiltere Kralı 3. Charles, eşi Kraliçe Camilla ile Papa'nın ölüm haberini büyük üzüntüyle öğrendiklerini belirterek, "Ancak Aziz Hazretlerinin hayatı boyunca büyük bağlılıkla hizmet ettiği kilise ve dünyayla Paskalya tebriğini paylaşabilmiş olduğunu bilmek, kalplerimizdeki ağırlığı bir nebze hafifletti." ifadesini kullandı.

Kral Charles, Papa'nın, merhameti, kilisenin birliği için duyduğu kaygı ve tüm inanç sahiplerinin ortak meselelerine gösterdiği bitmeyen bağlılığıyla hatırlanacağını kaydetti.

Papa'nın, diğerlerinin iyiliği için çalışan hayırseverlere duyduğu takdirle de anılacağını vurgulayan Kral Charles, "Yaratılışa gösterdiği özenin, Tanrı'ya inancın varoluşsal ifadesi olduğuna dair inancı, dünyanın dört bir yanında birçok insanın yüreğinde karşılık buldu." ifadesine yer verdi.

Kendisi ve eşinin, bu ayın başlarında Papa'yı ziyaret etmiş olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını dile getiren Kral Charles, "Aziz Hazretlerinin büyük kararlılıkla hizmet ettiği kiliseye ve yaşamından ilham alan, dünya genelindeki sayısız insana en içten taziyelerimizi ve derin başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Westminster Başpiskoposu Kardinal Vincent Nichols da Papa Francis'i saygıyla anarak, "Her insanın, özellikle de yoksul ve ötekileştirilmiş olanların doğuştan gelen onurunu ilan eden bir ses artık sessiz." değerlendirmesinde bulundu.

York Başpiskoposu Stephen Cottrel de taziye mesajında, "Papa'nın tüm yaşamı ve hizmeti, aramıza hizmet edilmek için değil hizmet etmek için gelen İsa'ya odaklanmıştı." ifadesine yer verdi.

Cottrel, bunu, Papa'nın özellikle yerinden edilmişler, göçmenler, sığınmacılar başta olmak üzere yoksullara hizmetinde, komşusuna sevgisinde ve yeryüzünün esenliğine derin şefkatinde açıkça gördüklerini belirtti.

York Başpiskoposu, Papa Franciscus'un, kiliseler arasındaki ayrılıkların farkında olduğuna işaret ederek, "Bu ayrılıkların, İsa Mesih'i daha derinlemesine görmenin önünde nasıl engel teşkil ettiğini çok iyi kavrıyordu." görüşünü paylaştı.???????

Anglikan Kilisesi de Papa'nın vefatının ardından dua yayımladı.