Pazartesi Yağışlı Hava Bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Pazartesi Yağışlı Hava Bekleniyor

Pazartesi Yağışlı Hava Bekleniyor

Mersin, Adana ve birçok şehirde yağış, bazı yerlerde kar ile kuvvetli yağış bekleniyor.

03.12.2024 08:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son tahminlere göre, Mersin ve Adana'da yağış; Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri'de karla karışık yağmur ve kar yağışı; Antalya, Muğla ve Isparta ile Burdur'da ise kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Marmara, Ege (İzmir ve Manisa hariç), Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve güneyi ile Mersin, Adana, Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Antalya, Muğla ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğusunda yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

MGM, kuvvetli yağışların neden olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklığı Ankara'da en yüksek 10, en düşük 0; İstanbul'da en yüksek 11, en düşük 9; İzmir'de en yüksek 16, en düşük 9 derece olacak.

Kaynak: ANKA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Yerel Haberler, Hava Durumu, Eskişehir, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Kütahya, Isparta, Antalya, Mersin, Güncel, Sağlık, Yaşam, Muğla, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pazartesi Yağışlı Hava Bekleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:35 Meteoroloji sadece bir ili uyardı Meteoroloji sadece bir ili uyardı
08:33 Taşıt Tanıma Birimi taktırarak UTTS’ye geçmek için son tarih 31 Aralık 2024 Taşıt Tanıma Birimi taktırarak UTTS'ye geçmek için son tarih 31 Aralık 2024
07:54 Muhaliflerin Suriye’deki yeni hedefi ülkenin en büyük 4. kenti Hama’yı tamamen ele geçirmek Muhaliflerin Suriye'deki yeni hedefi ülkenin en büyük 4. kenti Hama'yı tamamen ele geçirmek
07:31 Suriye’de Esad sonrasına hazırlık, iki ihtimal kaldı Suriye'de Esad sonrasına hazırlık, iki ihtimal kaldı
07:23 ABD’den, Suriye’de gerginliğin azaltılarak siyasi sürecin başlaması çağrısı ABD'den, Suriye'de gerginliğin azaltılarak siyasi sürecin başlaması çağrısı
14:02 Esad’la görüşen İran Dışişleri Bakanı’ndan birkaç saat sonra Türkiye’ye kritik ziyaret Esad'la görüşen İran Dışişleri Bakanı'ndan birkaç saat sonra Türkiye'ye kritik ziyaret
14:01 Mbappe, Arda Güler’i mahvetti Mbappe, Arda Güler'i mahvetti
13:56 Kolej kıyafetiyle sahneye çıkan Simge Sağın, itirafıyla şaşırttı Kolej kıyafetiyle sahneye çıkan Simge Sağın, itirafıyla şaşırttı
13:05 Arka Sokaklar’ın eski yönetmeninden olay sözler Arka Sokaklar'ın eski yönetmeninden olay sözler
12:53 Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız
12:42 Kremlin: Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı desteklemeye devam edeceğiz Kremlin: Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemeye devam edeceğiz
12:30 Pep Guardiola’nın son hali içler acısı Pep Guardiola'nın son hali içler acısı
12:27 Hande Baladın’ın yakışıklı sevgilisi gündem oldu Hande Baladın'ın yakışıklı sevgilisi gündem oldu
12:23 Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak İşte konuşulan rakamlar Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte konuşulan rakamlar
12:02 Hulusi Akar’dan dikkat çeken ’Suriye’ çıkışı: Esad zamanında bizimle iş birliği yapsaydı böyle olmazdı Hulusi Akar'dan dikkat çeken 'Suriye' çıkışı: Esad zamanında bizimle iş birliği yapsaydı böyle olmazdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 09:00:45. #1.12#
SON DAKİKA: Pazartesi Yağışlı Hava Bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.