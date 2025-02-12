Prof. Dr. Naci Görür: Ege\'deki depremler büyük bir tehlike oluşturmayacak

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EGE Denizi'nde meydana gelen depremlerle ilgili konuşan Prof. Dr. Naci Görür, "Bu çok evrilir ve gelişirse Anadolu'yu rahatsız edebilir. Öyle bir durum olduğunu düşünmüyorum. Bu tür deprem fırtınaları oldu. Belli bir süre devam edip ondan sonra duruyor. Ege'de yaşanan depremlerin de öyle olacağını düşünüyorum" dedi.

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 'Çanakkale'nin Depremselliği ve deprem dirençli Çanakkale' isimli konferans gerçekleştirildi. Söyleşiye, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür ve çok sayıda vatandaş katıldı. Prof. Dr. Naci Görür, konferanstan önce, Ege Denizi'nde yaşanan depremlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

'ÜLKEMİZİN ETRAFINDAKİ LEVHA HAREKETLERİNE BAĞLI'

Güney Ege'de her yarım saatte bir deprem olduğunu söyleyen Prof. Dr. Naci Görür, "Çoğunlukla 4 büyüklüğünde depremler oluyor. Zaman zaman da 5'in üzerine çıkıyor. En son en büyük 5.3 büyüklüğünde deprem oldu. Bu ülkemizin etrafındaki levha hareketlerine bağlı. Bugün Ege'de gördüğümüz deprem fırtınasının nedeni Afrika levhasının, Anadolu, Ege levhasının altına dalması, üsteki Anadolu levhasının gerilmesi ve lavların deniz tabanına çıkması. Bu çok evrilir ve gelişirse Anadolu'yu rahatsız edebilir. Öyle bir durum olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu tür deprem fırtınaları oldu. Belli bir süre devam edip ondan sonra duruyor, Ege'de yaşanan depremlerin de öyle olacağını düşünüyorum. Çok büyük bir depremlere neden olursa kıyılarımızda, kıyıya yakın yerlerde çok çürük bina yıkılmalarına, tsunamiye neden olur. Aksi halde pek bir sorun olacağını düşünmüyorum. AFAD, hükümetimiz de gerekli önlemleri almış. Oradaki belediye başkanları tsunami olabilecek yerleri belirlemişler, halkı uyarmışlar. Tedbirler alınmış" dedi.

'ÖYLE BİR İNDİFANIN OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM'

Yunanistan'ın Santorini Adası'nda yaşanabilecek patlamanın etkileri hakkında konuşan Prof. Dr. Görür, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herhangi bir volkan indifa ettiğini düşünelim. Kilometrelerce gökyüzüne çıkıyor, çıkardığı küller ve lavlar etrafa yayılıyor. Bazen atmosferde güneşin ışığını kapatıyor. O kadar yoğun oluyor. O zaman bu toz bulutunun kimyasal özelliklerini düşünürsen insan için çok zararlı. Solunum yolları yönüyle insanların salığını etkiliyor. Öyle bir indifanın olacağını düşünmüyorum. Öyle bir volkanın harekete geçtiğinin belirtileri yok. Volkan yer yüzüne kadar çıkıp fışkıracaksa belirli bir süreç içerisinde bu hareketi belli ediyor. Yapılan araştırmalarla bir volkan ne zaman patlayacak, neleri sürükleyecek, önceden araştırıyorlar. Böyle bir belirti yok. Deniz altında olan depremler söz konusu. Bir volkan hareketi yok. Yeryüzünde bir volkan faaliyeti yok."

'TAMAMEN KLİMATOLOJİK NEDENLERLE YAŞANIYOR'

Depremlerin denizin çekilmesiyle ilgisi olmadığını söyleyen Prof. Dr. Görür, "Önce deprem olur. Deprem olduğu zaman sallanır, yıkılır. Bu arada da 'Tsunami olabilir' diye uyarı verilir. Deniz seviyesi deprem olduktan sonra çekilir, uyarı gelir ondan sonra deniz seviyesi yükselmeye başlar. Şimdi bir deprem yok. Deniz çekilmiş. Depreme bağlı olarak bir çekilme yok ki tsunamiden şüphelenelim. Bugün ki deniz çekilmesi tamamen klimatolojik nedenlerle yaşanıyor. Atmosferdeki olaylar nedeniyledir. Bazı yerlerde özellikle rüzgar, fırtına, yüksek basınç, alçak basın alanları, sıcaklık, soğukluk yani atmosferik olaylar denizlerin zaman zaman böyle çekilmesine, yükselmesine neden olur. Bunun tektonik hareketlerle bir ilgisi yok" dedi.

'ÇANAKKALE'NİN ZEMİNİ ÇÜRÜK'

Çanakkale'nin 'Depremselliği ve Deprem Dirençli Çanakkale' konulu konferansta da açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, "Çanakkale depreme dirençli bir kent değil. Depreme dirençli bir kent olmak için çalışmalar sürebilir. Çanakkale'nin zemini çürük. Hiç kendinizi aldatmayın. Çanakkale'nin sağlam olan yeri kuzeyinde ve güneyinde dağlık alanlar, daha yaşlı kayaların olduğu yer. Kuzey Anadolu Fayı'nda da Marmara Bölgesi'nde zaten deprem bekliyoruz. Siz bu iki kolun ortasında, üstelik çürük zeminde oturuyorsunuz. Bu fayların her biri de 7 ve üzerinde deprem üretebilir" diye konuştu.