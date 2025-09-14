Restoran Sahibi Haluk Altın Katledildi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Ceyhun B. isimli şahıs, kız arkadaşıyla beraber önceden tanıdığı Haluk Altın'a ait Güzeloba Mahallesi'ndeki restorana geldi.
Altın, Ceyhun B.'ye saatin geç olduğunu, içeri alamayacağını söyledi. Taraflar arasında çıkan tartışma sonrası Ceyhun B. ve kız arkadaşı ayrıldı. Bir süre sonra geri dönen Ceyhan B., tabancayla arkadaşı Haluk Altın'a adeta kurşun yağdırdı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Haluk Altın ambulansla yakınlardaki özel hastaneye götürdü. Karın bölgesine 3 kurşun isabet alan Altın, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ceyhun B., Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı.
Haluk Altın'ın 1969-1977 yıllarında Trabzonspor'da forma giyen Mehmet Cemil Altın'ın oğlu belirtildi.
Olayın ardından gözaltına alınan Ceyhun B. ise emniyetteki ilk ifadesinde alkol almak için restorana gittiklerini, Haluk Altın kendilerini içeri almayınca sinirlendiğini ve olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Ceyhun B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
