Restoran Sahibi Haluk Altın Katledildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Restoran Sahibi Haluk Altın Katledildi

Haberin Videosunu İzleyin
Restoran Sahibi Haluk Altın Katledildi
14.09.2025 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Restoran Sahibi Haluk Altın Katledildi
Haber Videosu

Antalya'da Ceyhun B., saatin geç olduğunu söyleyen arkadaşını tabancayla vurarak öldürdü.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Ceyhun B. isimli şahıs, kız arkadaşıyla beraber önceden tanıdığı Haluk Altın'a ait Güzeloba Mahallesi'ndeki restorana geldi.

RESTORANA ALMAYAN ARKADAŞINA KURŞUN YAĞDIRDI

Altın, Ceyhun B.'ye saatin geç olduğunu, içeri alamayacağını söyledi. Taraflar arasında çıkan tartışma sonrası Ceyhun B. ve kız arkadaşı ayrıldı. Bir süre sonra geri dönen Ceyhan B., tabancayla arkadaşı Haluk Altın'a adeta kurşun yağdırdı.

KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Haluk Altın ambulansla yakınlardaki özel hastaneye götürdü. Karın bölgesine 3 kurşun isabet alan Altın, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ceyhun B., Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı.

TRABZONSPOR EFSANESİNİN OĞLU ÇIKTI

Haluk Altın'ın 1969-1977 yıllarında Trabzonspor'da forma giyen Mehmet Cemil Altın'ın oğlu belirtildi.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından gözaltına alınan Ceyhun B. ise emniyetteki ilk ifadesinde alkol almak için restorana gittiklerini, Haluk Altın kendilerini içeri almayınca sinirlendiğini ve olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Ceyhun B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Mehmet Cemil, Trabzonspor, Politika, 3-sayfa, Antalya, Güncel, Ceyhun, Spor, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Restoran Sahibi Haluk Altın Katledildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İntihar girişimi iddiasıyla gündeme gelen Nilperi Şahinkaya sessizliğini bozdu İntihar girişimi iddiasıyla gündeme gelen Nilperi Şahinkaya sessizliğini bozdu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti
Nereden nereye Ayakkabısı yırtık bu çocuğu şimdi bütün Türkiye tanıyor Nereden nereye! Ayakkabısı yırtık bu çocuğu şimdi bütün Türkiye tanıyor
Kızılcık Şerbeti’nin son bölümünde Doğa ve Firaz’ın yasak aşkı ifşa oldu Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde Doğa ve Firaz'ın yasak aşkı ifşa oldu
Kuaförde yaptırmadığı işlem kalmadı Sigara içme bahanesiyle çıkıp kayıplara karıştı Kuaförde yaptırmadığı işlem kalmadı! Sigara içme bahanesiyle çıkıp kayıplara karıştı
Genç kadın, nişanlısını böyle bıçakladı: Dehşet anları saniye saniye kamerada Genç kadın, nişanlısını böyle bıçakladı: Dehşet anları saniye saniye kamerada
Güvenlik görevlileri konseri çatıdan izleyen genci aşağı attı Güvenlik görevlileri konseri çatıdan izleyen genci aşağı attı
Adana’da Fındık Hasadı ve Ücretsiz Fidan Dağıtımı Adana'da Fındık Hasadı ve Ücretsiz Fidan Dağıtımı
Altın için çılgın tahmin: Gerçekleşirse yatırımcı yaşadı Altın için çılgın tahmin: Gerçekleşirse yatırımcı yaşadı
Haluk Levent sahne sonrası rahatsızlandı, apar topar hastaneye kaldırıldı Haluk Levent sahne sonrası rahatsızlandı, apar topar hastaneye kaldırıldı

18:03
İki hoca da tüm kozlarını oynadı Dev derbinin ilk 11’leri belli oldu
İki hoca da tüm kozlarını oynadı! Dev derbinin ilk 11'leri belli oldu
17:53
RTÜK Başkanı Şahin’den Kızılcık Şerbeti açıklaması: Gerekli işlemler yapılacaktır
RTÜK Başkanı Şahin'den Kızılcık Şerbeti açıklaması: Gerekli işlemler yapılacaktır
17:36
İşaret ettiği yer sallanan Şener Üşümezsoy bu kez o bölgeyi uyardı: 6.8’lik deprem üretebilir
İşaret ettiği yer sallanan Şener Üşümezsoy bu kez o bölgeyi uyardı: 6.8'lik deprem üretebilir
17:24
Maçın 22. saniyesinde kırmızı kart Lig tarihine geçti
Maçın 22. saniyesinde kırmızı kart! Lig tarihine geçti
17:12
Aşiret düğününde sıra dışı tören: Valizin içinde getirip damada giydirdiler
Aşiret düğününde sıra dışı tören: Valizin içinde getirip damada giydirdiler
16:37
Yine yere göğe sığdırılamadı Dünya Arda Güler’i konuşuyor
Yine yere göğe sığdırılamadı! Dünya Arda Güler'i konuşuyor
15:47
Kuyumcudan haraç istediler, Özel Harekat soluğu Kapalıçarşı’da aldı
Kuyumcudan haraç istediler, Özel Harekat soluğu Kapalıçarşı'da aldı
15:38
Kurultay davasında kritik gün yarın CHP’yi neler bekliyor
Kurultay davasında kritik gün yarın! CHP'yi neler bekliyor?
15:33
Muhtarın aradığı içme suyu, 291 metrede termal su olarak çıktı
Muhtarın aradığı içme suyu, 291 metrede termal su olarak çıktı
14:56
Ağzındaki diş gözüne takıldı, 20 yıl sonra körlükten kurtuldu
Ağzındaki diş gözüne takıldı, 20 yıl sonra körlükten kurtuldu
12:28
Susam üreticileri tepkili: 200 TL’nin altında teklif ederlerse baraja dökerim, balıklar yesin
Susam üreticileri tepkili: 200 TL'nin altında teklif ederlerse baraja dökerim, balıklar yesin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 18:11:27. #7.11#
SON DAKİKA: Restoran Sahibi Haluk Altın Katledildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.