MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|250
|Toplam Seçmen
|:
|80.529
|Açılan Sandık
|:
|250
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Kullanılan Oy
|:
|57.492
|Geçerli Oy
|:
|54.549
|Katılım Oranı
|:
|% 71,39
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|RAHMİ METİN
|% 54,7
|29.841
|YENİDEN REFAH
|CEMİL ÇOLAK
|% 17,75
|9.684
|CHP
|NECATİ TOPALOĞLU
|% 12,14
|6.623
|İYİ PARTİ
|KÖKSAL TOPTAN
|% 6,45
|3.517
|SAADET
|MUHAMMET YILDIZ
|% 2,84
|1.551
|DEVA PARTİSİ
|PINAR KUK İSLAMOĞLU
|% 2,26
|1.232
|ZAFER PARTİSİ
|GÖKHAN AKYILDIZ
|% 2,12
|1.159
|MEMLEKET
|ATTİLA KAYHAN
|% 0,43
|234
|BTP
|HASAN PEÇE
|% 0,32
|175
|DEM PARTİ
|NURETTİN AYDIN
|% 0,18
|98
|YTP
|MUSTAFA ÖZŞEREMET
|% 0,16
|87
|HÜDA PAR
|HASBİ KARABULUT
|% 0,15
|81
|TKH
|YETER TÜRKEŞ ÇEVİK
|% 0,1
|55
|DSP
|ERSAN YILMAZ
|% 0,1
|54
|AP
|RECEP KÖSE
|% 0,1
|53
|MİLLET
|AYKUT YALÇINKAYA
|% 0,07
|36
|HAK-PAR
|HAMDİYE ŞEŞEOĞULLARI
|% 0,06
|31
|ABP
|OKTAY BALCI
|% 0,04
|20
|HKP
|DENİZ SARIKAYA
|% 0,03
|18
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 79,13
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ENVER ATAGÜN
|% 34,62
|5.505
|AK PARTİ
|SAİD YAŞIYAN
|% 31,94
|5.080
|SAADET
|KEMAL EKSİLMEZ
|% 24,42
|3.883
|MHP
|CEMİL BAYRAK
|% 3,97
|631
|YENİDEN REFAH
|EKREM OKUTAN
|% 2,23
|355
|İYİ PARTİ
|BAHTİYAR AŞIK
|% 1,19
|190
|BTP
|ALİ KEMAL KAMBUROĞLU
|% 0,54
|86
|DEVA PARTİSİ
|EREN TOLGA BEŞLİ
|% 0,45
|71
|ZAFER PARTİSİ
|HAKKI KULABER
|% 0,33
|52
|YTP
|NACİYE ŞEREMET
|% 0,13
|20
|DEM PARTİ
|AHMET ÖZDAKAK
|% 0,09
|14
|MİLLET
|KADİR OCAK
|% 0,07
|12
|HKP
|MEHRİBAN DAĞ
|% 0,02
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 80,85
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ÖMER ALTUN
|% 54,2
|716
|CHP
|ERSİN DALGA
|% 32,85
|434
|MHP
|VEDAT ALİ KESİCİ
|% 9,61
|127
|İYİ PARTİ
|HİKMET KARAGÖZ
|% 0,91
|12
|YENİDEN REFAH
|AYGÜL BADOĞLU KIZMIŞ
|% 0,83
|11
|BTP
|MELEK TEZKERECİOĞLU
|% 0,76
|10
|DEVA PARTİSİ
|MUSTAFA KEMAL YENİÇIRAK
|% 0,46
|6
|SAADET
|İBRAHİM DÖNE
|% 0,38
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 76,55
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|İSMAİL HAKKI ÇİFTÇİ
|% 46,41
|5.676
|AK PARTİ
|İSHAK KARAHAN
|% 43,01
|5.260
|CHP
|HÜSAMETTİN ÖZDEMİROĞLU
|% 3,15
|385
|YENİDEN REFAH
|ALİ HALİTOĞLU
|% 2,98
|364
|ZAFER PARTİSİ
|ZAHİDE BOSTAN
|% 1,62
|198
|SAADET
|MEHMET ARICIOĞLU
|% 1,56
|191
|BAĞIMSIZ
|ŞABAN GİRİT
|% 0,46
|56
|DP
|TUNCAY TAYLAN
|% 0,39
|47
|BAĞIMSIZ
|MUSTAFA TAFLAN
|% 0,26
|32
|BTP
|ÜMİT NEBİOĞLU
|% 0,16
|20
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 87,26
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ŞABAN KALÇA
|% 42,96
|1.224
|MHP
|ERKAN KÖSE
|% 27,13
|773
|BÜYÜK BİRLİK
|SELİM METİN
|% 21,38
|609
|SAADET
|HASAN GÜNEŞDOĞDU
|% 5,44
|155
|YENİDEN REFAH
|TUNCAY TOPAL
|% 1,3
|37
|İYİ PARTİ
|KERİM BAŞKA
|% 0,95
|27
|ZAFER PARTİSİ
|MAHMUT SEVİNÇ
|% 0,53
|15
|BTP
|SEDAT GERZ
|% 0,31
|9
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 83,28
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ERCÜMENT ŞAHİN ÇERVATOĞLU
|% 57,42
|4.249
|AK PARTİ
|GÜRHAN KUTLUATA
|% 35,95
|2.660
|İYİ PARTİ
|SELMA KÖROĞLU
|% 4,26
|315
|MHP
|AHMET TOPAL
|% 1,76
|130
|BTP
|EMİNE ERGENÇ
|% 0,31
|23
|ZAFER PARTİSİ
|OĞUZ PALA
|% 0,3
|22
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,37
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|RIFAT ÖZER
|% 71,36
|3.421
|CHP
|HÜSEYİN YANIK
|% 11,39
|546
|YENİDEN REFAH
|CAFER YILMAZ
|% 8,18
|392
|İYİ PARTİ
|SUAT YILDIZ
|% 2,5
|120
|BAĞIMSIZ
|MUSTAFA MERCAN
|% 1,75
|84
|ZAFER PARTİSİ
|MUHARREM AYDİN
|% 1,69
|81
|SAADET
|HAKAN VARLI
|% 1,34
|64
|BAĞIMSIZ
|MUHARREM KAZDAL
|% 0,81
|39
|BTP
|CUMALİ AKGENÇ
|% 0,6
|29
|BAĞIMSIZ
|HASAN MERCAN
|% 0,38
|18
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,37
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HALİM KAZİM BEKAR
|% 60,47
|612
|CHP
|BAŞAR CUMBUR
|% 34,39
|348
|MHP
|ŞEYMA ALPARSLAN YAZICI
|% 1,78
|18
|BAĞIMSIZ
|MEHMET KARATEKE
|% 1,78
|18
|YENİDEN REFAH
|ADEM AŞÇI
|% 0,69
|7
|BTP
|ŞEVKET COŞKUN
|% 0,39
|4
|İYİ PARTİ
|İSMAİL KERİM BENEK
|% 0,3
|3
|SAADET
|SÜLEYMAN ÖZTÜRK
|% 0,2
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,82
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ABDİ EKŞİ
|% 58,14
|832
|MHP
|HAKAN KARAGÖZ
|% 36,9
|528
|BAĞIMSIZ
|AYHAN BİBEROĞLU
|% 2,09
|30
|YENİDEN REFAH
|NEŞAT KAHRAMAN
|% 1,26
|18
|İYİ PARTİ
|ASUMAN KARADENİZ
|% 1,05
|15
|BTP
|AYŞE AKGENÇ
|% 0,28
|4
|SAADET
|İHSAN ŞANSLI
|% 0,28
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 82,54
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SAFFET METE
|% 71,58
|2.538
|MHP
|OSMAN METE
|% 22,22
|788
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA BAŞ
|% 2,48
|88
|SAADET
|LÜTFİ KOÇ
|% 1,69
|60
|İYİ PARTİ
|HAVVA KASAP
|% 1,44
|51
|BTP
|LEVENT TEZKERECİOĞLU
|% 0,59
|21
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 83,25
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET YILMAZ
|% 45,2
|1.591
|BÜYÜK BİRLİK
|KENAN YILDIRIM
|% 40,54
|1.427
|İYİ PARTİ
|AŞKIN GÜRSU
|% 7,1
|250
|MHP
|İBRAHİM ÇAKIR
|% 2,73
|96
|YENİDEN REFAH
|MUHAMMET ÇOLAK
|% 1,96
|69
|BTP
|HAVA PEÇE
|% 1,33
|47
|DEVA PARTİSİ
|YAHYA SANDIKÇI
|% 0,57
|20
|SAADET
|MUSTAFA AZDER
|% 0,57
|20
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 77,87
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|NEŞET ÇAKIR
|% 50,66
|4.902
|AK PARTİ
|EKREM KILIÇ
|% 34,77
|3.365
|MHP
|BORA HABERAL
|% 10,71
|1.036
|YENİDEN REFAH
|SÜLEYMAN DURAL
|% 1,55
|150
|İYİ PARTİ
|SERPİL ÇOLAK
|% 0,93
|90
|ZAFER PARTİSİ
|FAHRETTİN CAN GÜREL
|% 0,42
|41
|SAADET
|MUHAMMET ŞEKER
|% 0,42
|41
|BTP
|KEMAL PEHLİVANLAR
|% 0,23
|22
|DEM PARTİ
|METİN GÖK
|% 0,18
|17
|HKP
|UMUT KOÇ
|% 0,09
|9
|YTP
|SEZER ŞEREMET
|% 0,04
|4
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Osmaniye'de resmi olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama yaptı. Coşkulu kalabalığa hitap eden İbrahim Çenet 'Genel başkanımız üçüncü nesil Çenet olarak, yeni Türkiye Yüzyılına damga vuracak işler yapacaksın demişti, şimdi inanın o heyecanı yaşıyorum' dedi.
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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçimin sonucunu bekleyeceklerini ve peşini bırakmayacaklarını söyledi.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Lütfü Savaş, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin yaptığı açıklamada, Hatay halkının iradesini kimseye teslim etmeyeceklerini belirtti. Savaş, oy pusulalarının taşınması süreciyle ilgili iddialarda bulunarak, itirazlarını yapacaklarını ve Hatay halkının hakkını alacaklarını ifade etti. Ayrıca, geçersiz sayılan oyları normal bulmadığını ve sandıkların belirsizlik içinde olduğunu söyledi.
Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, il başkanlığı binasında toplanan partililere seslenerek, seçimlerde başarı elde ettiklerini ve Hatay'ı yeniden ayağa kaldıracaklarını söyledi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonrası Saraçhane'de vatandaşlarla buluşarak konuşma yaptı. İmamoğlu, İstanbul'un çeşitliliğine ve insanlarına teşekkür etti.
Osmaniye'de yapılan Belediye Başkanlığı seçimini Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet kazandı. Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda coşkulu kalabalığa hitap ederek seçim zaferini kutladı.
İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangında aynı aileden bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın sonucunda apartman sakinleri binayı tahliye etti ve olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürülürken, 90 yaşındaki Hakkı Zeki Koçeli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yangında dumandan etkilenen diğer aile üyeleri ise hastanelere kaldırıldı.
Burdur'da yapılan yerel seçimlerde 4 ilçede belediye başkanları değişti. Merkezde Ali Orkun Ercengiz güven tazeledi, Bucak ilçesinde Hülya Gümüş Burdur'un ilk kadın belediye başkanı oldu. Çavdır ilçesinde Ali Okan Yücel, Altınyayla ilçesinde Selen Kınalı, Tefenni, Gölhisar, Ağlasun ve Karamanlı ilçelerinde ise mevcut başkanlar devam etti.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçim sonuçlarını takip edeceklerini söyledi.
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