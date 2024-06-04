Saadet Partisi Genel Başkanlık İçin Beş İsim Öne Çıktı - Son Dakika
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Saadet Partisi Genel Başkanlık İçin Beş İsim Öne Çıktı

Saadet Partisi Büyük Genel Kongresi'nde genel başkanlık için öne çıkan beş isim belirlendi. Parti Sözcüsü Birol Aydın, Genel Başkan Yardımcıları Fatih Aydın, Mahmut Arıkan, Mesut Doğan ve Ömer Abdullah Ayhan, ortak genel başkan adayı olarak gösterilmek amacıyla toplantıda değerlendirildi.

04.06.2024 16:39
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(ANKARA) - Saadet Partisi Büyük Genel Kongresi'nde genel başkanlık için öne çıkan beş isim, Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın, Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın, Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Mesut Doğan ile Genel Başkan Yardımcısı Ömer Abdullah Ayhan oldu.

Saadet Partisi'nde Büyük Genel Kongre süreci kritik bir aşamaya ulaştı. Parti içinde gerçekleştirilen temayül yoklamaları sonucunda genel başkanlık için öne çıkan isimler belirlendi. Bu isimlerin arasından ortak bir genel başkan adayı gösterilmesi amacıyla Genel İdare Kurulu ve İl Başkanları Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, yeniden temayül oylaması yapılarak öne çıkan beş isimden birinin ortak genel başkan adayı olarak gösterilmesi hedeflendi.

Toplantıya; Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri, Milletvekilleri, Genel İdare Kurulu Üyeleri, İl Başkanları, İl Müfettişleri, Genel Merkez Kadın ve Gençlik Kolları Yönetimleri katıldı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, çevrim içi sistem üzerinden teşkilatlardan alınan isimler sonucunda en çok öne çıkan beş isim arasından yalnızca bir ismin belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantıda, öne çıkan beş isim ve kısa özgeçmişleri şöyle:

Birol Aydın

1969 yılında Gümüşhane Şiran'da doğan Birol Aydın; lisans eğitimini 1992-1997 yılları arasında Tunus Zeytune Üniversitesi Yüksek İslam Uygarlığı Fakültesi'nde tamamladı. 1997-2012 yılları arasında Tunus ve Kocaeli'de çeşitli alanlarda ticari faaliyetlerde bulundu. Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği'nin çeşitli kademelerinde görev aldı. 2007-2014 yılları arasında (IYFO) Uluslararası Gençlik Forumu'nda Genel Merkez Yöneticisi olarak görev aldı. 2007'den itibaren (ESAM) Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi'nde, Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Siyaset hayatında Fazilet Partisi Kocaeli İl Yönetim Kurulu Üyeliği, Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanlığı ve Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı gibi görevlerde bulunan Aydın, 2006 yılından bu yana Saadet Partisi GİK Üyesidir. 2010-2019 yılları arasında sırasıyla Teşkilat, Tanıtma, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. Saadet Partisi Parti Sözcüsü ve TBMM 28. Dönem İstanbul Milletvekili olan Aydın; evli ve üç çocuk babasıdır, Arapça bilmektedir.

Fatih Aydın

1983 yılında Kayseri'de doğdu. İmam Hatip ortaokulu ve lisesini bitirdi. Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. Kayseri'de üç yıl öğretmenlik yaptı. Sonrasında alan değiştirerek Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde, Çin özelinde alternatif finansal düzenler üzerinde yüksek lisans yaptı. Milli Gençlik Vakfı Kayseri Üniversite Başkanlığı ve İç Anadolu Bölge Başkanlığı, Anadolu Gençlik Derneği'nde ise Genel Merkez Üniversite Teşkilat Başkanlığı ve Şube Ortaöğretim Başkanlığı görevlerinde bulundu. Saadet Partisi Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı, Sosyal İşler Başkanlığı ve Politika Kurulları Başkanlığı görevlerini yürüttü. 2014 Mahalli İdareler Seçimlerinde Ağrı Belediye Başkan Adaylığı, 2015 Genel Seçimlerinde Kayseri ve 2018 Genel Seçimlerinde Ankara Milletvekili Adaylıklarında bulundu. Saadet Partisi Seçim İşleri Başkanı olan Aydın; evli ve iki kız, iki erkek çocuk babasıdır.

Mahmut Arıkan

1977 yılında Kayseri'de doğan Mahmut Arıkan ilk ve orta öğrenimini Kayseri'de tamamladı. Erciyes Üniversitesi İnşaat Mühendisliğinden mezun oldu. Serbest ticaret ve inşaat mühendisliği yapmaktadır. Üniversite yıllarında Milli Gençlik Vakfı Okul Başkanlığı, Saadet Partisi'nin kuruluşundan itibaren Gençlik Kolları Başkanlığı, İlçe Başkanlığı ve İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. MÜSİAD, ASKON, İMO, Cansuyu, AGD başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşunda görev alan Arıkan, 2019 Yerel Seçimlerinde Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı yaptı. Saadet Partisi Teşkilat Başkanı ve TBMM 28. Dönem Kayseri Milletvekili olan Arıkan; evli ve 3 çocuk babasıdır.

Mesut Doğan

1972 yılında Tokat'ın Niksar ilçesinde doğan Mesut Doğan; ilk ve ortaöğrenimini Tokat Erbaa'da tamamladı. Ankara Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi'nden mezun oldu. Ticaretle iştigal etmekte olan Doğan, öğrencilik yıllarından itibaren başta Milli Gençlik Vakfı olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görevlerde bulundu. Saadet Partisi'nde Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ve Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Doğan, 2019 Yerel Seçimlerinde Saadet Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı yaptı. Saadet Partisi Genel Sekreteri ve TBMM 28. Dönem Ankara Milletvekili olan Doğan, evli ve dört çocuk babasıdır.

Ömer Abdullah Ayhan

1979'da Ankara'da doğan Ayhan, ilk, orta ve lise tahsilini burada tamamladıktan sonra Sakarya Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Bilişim ve mühendislik sektöründe kendi firmasını kuran Ayhan, mühendis ve iş insanı olarak ticari faaliyetlerine devam etti. Ayhan iş hayatı ile birlikte kendi alanında Sakarya Uygulamalı Bilimler Fakültesinde Misafir Öğretim Görevlisi olarak hizmet verdi. Saadet Partisi, AGD ve TEKDER İl Teşkilatlarında çeşitli görevler aldı. Saadet Partisi Sakarya İl Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 2019 yılında yapılan kongrede Genel İdare Kurulu Üyesi olarak seçildi. Bilecik, Bolu, Konya İl Sorumluluğu görevlerini üstlendi. 2022 yılında yapılan kongrede yeniden Genel İdare Kurulu Üyeliğine seçildi. Bu dönemde STK ve Halkla İlişkiler Komisyon Üyesi olarak hizmet etti. Saadet Partisi Planlama ve Koordinasyon Başkanı olan Ayhan; İngilizce bilmektedir, evli ve iki çocuk babasıdır.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Saadet Partisi Genel Başkanlık İçin Beş İsim Öne Çıktı - Son Dakika

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