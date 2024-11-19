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Sağlık Bakanlığı Bütçe Görüşmeleri Tartışmalı Geçiyor

Sağlık Bakanlığı Bütçe Görüşmeleri Tartışmalı Geçiyor

CHP milletvekilleri, bütçenin yetersizliği ve sağlık hizmetlerindeki sorunları eleştirdi.

19.11.2024 22:56
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(TBMM) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sağlık Bakanlığı bütçe görüşmeleri devam ediyor. CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, "1 trilyon bütçeniz olmuş bize ne? Kars'ta bir çocuk yoğun bakım ünitesi yok. Kars'ta MR cihazı bir gün çalışsa üç ay çalışmaz. 1 trilyon bütçede bir MR cihazı gönderilemez mi? Koca  bir devlete ayıp değil mi" dedi. CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz ise, "AKP'yle birlikte vatandaşa sunulan sağlık politikasının temeli, paran kadar sağlık, paran yoksa ölüm anlayışı olmuştur" ifadelerini kullandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sağlık Bakanlığı bütçe görüşmeleri komisyon üyesi olmayan milletvekillerinin konuşmaları ile devam ediyor.

"Bu çetelere zemin oluşturan AKP, bu işin baş sorumlusudur"

CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz şunları söyledi:

"Sağlık hizmetlerine ulaşmak ekonomik ya da sosyal durum ayrımı yapılmaksızın her insanın en temel hakkıdır. Bugünün Türkiye'sinde vatandaşlar bu hakka erişimden mahrum bırakılmış durumdadır. Sağlık Bakanlığı'nın üretemediği halkçı politikalar nedeniyle kamu hastanelerinde yeterli erişime ulaşamayan halkımız özel hastanelere yönlendirilmektedir. AKP'yle birlikte vatandaşa sunulan sağlık politikasının temeli, paran kadar sağlık, paran yoksa ölüm anlayışı olmuştur. OECD ülkelerinde sağlık harcamalarının GSMH'ya oranı yüzde 8 ile 12 arasında değişirken bu oran Türkiye'de yalnızca yüzde 4'tür.

Sağlık çalışanlarına ayrılmayan devasa bütçe ile yapılan Şehir Hastaneleri de Kamu Özel iş birliği altında müteahhitlerin cebini doldurmaya devam ediyor. Hasta garantili bu projeler halka hizmetten çok şirketleri zenginleştirmek için araç olarak kullanılıyor. Yaptığınız modern hastaneler içinde doktor yok, hemşire yok, yeterli ekipman yok. Yenidoğan çetesi skandalı sağlık alanında denetimin ne kadar ciddiyetsiz yapıldığını gözler önüne sermiştir. Sağlığı ticari metaya dönüştüren para hırsıyla canlarımıza kıyan bu çetelere zemin oluşturan AKP, bu işin baş sorumlusudur."

"900 bine yakın gencimiz atanamadığı için evde oturuyor"

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı şunları söyledi:

"900 bine yakın gencimiz ne yazık ki plansız eğitim ve plansız atamalardan dolayı evlerinde oturuyor. İnşallah bu bütçede çocuklarımıza, gençlerimize bir yer ayırırsınız. Balıkesir Devlet Hastanesi'nin yedi ay sonra bitirileceği vaad edildi. Daha acil binasının inşaatı bile tamamlanmış değil. Hastanenin yıkılacak bölümleri yıkılmamış yapılmasını da çok umutlu görmüyoruz ne yazık ki. Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi 200 yataklı yapıldı sonra 287 yatağa çıkartıldı. Bir hayırseverimiz 124 yatak yapıyor ama ne yazık ki bir üniversite hastanesi için yeterli değil. Bin yatak kapasitesine çıkması için sizden destek bekliyoruz."

" Burdur'a çok acil bir şekilde hastane yapılmalı"

CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut ise şunları söyledi:

"Burdur'da bir diyaliz skandalı yaşandı. Bu skandalın yaşandığı hastane 2023'te açılan Burdur Devlet Hastanesi'ydi ve Burdur'daki tek hastane. Toplam 300 bine yakın bir nüfusa hitap eden Burdur'un ildeki tek hastanesi. Diyaliz skandalında da 30'un üzerindeki hasta ne yazık ki başka bir hastane olmadığı için etraftaki illere sevk edilmek durumunda kaldı. Burdur'a çok acil bir şekilde Eğitim ve Araştırma Hastanesi ya da Tıp Fakültesi yapılması gerekiyor."

"Kars'ta MR cihazı bir gün çalışsa üç ay çalışmaz"

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizde o kadar fazla çoklu kriz var ki. Şehirlere kayyum atandı Şehircilik Bakanı geldi, yarın İçişleri Bakanı gelecek ortam gergin. Siz de bundan nasibinizi alıyorsunuz. 25 yıldır avukatlık yapıyorum, hastaneler gibi açılışı ruhsata, işletmesi izne tabi yerlerde çeteleşme iddiası varken kamunun denetim görevini ihmal etmediği düşünülemez. Siz kamu görevlilerini titizlikle uzak tutmaya çalışıyorsunuz. Size şöyle bir tavsiye, orada denetim görevini ihmal eden memurları tespit edip savcılığa bildirirseniz siz de ülke de kamuoyunun vicdanı da rahatlar. Bundan kaygılanacak bir şey olmaması gerekir. Kamunun daha hassas olması bekleniyor.

AKP dönemindeki çocuk ölümleriyle doğrudan bir ilişki kurarız. Özelleştirme siyaseti devam ettiği sürece, bu hastaneler arasında acımasız rekabet devam ettiği sürece böyle olaylar bizi bekliyor. Siz kamunun hastanelerini de kapatıyorsunuz.

1 trilyon bütçeniz olmuş bize ne? Kars'ta bir çocuk yoğun bakım ünitesi yok. Kars'ta MR cihazı bir gün çalışsa üç ay çalışmaz. 1 trilyon bütçede bir MR cihazı gönderilemez mi? Koca  bir devlete ayıp değil mi? Nöroloji, Genel Cerrahi, Plastik Cerrahi ve Pediatride doktor yok."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Sağlık Bakanlığı Bütçe Görüşmeleri Tartışmalı Geçiyor - Son Dakika

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