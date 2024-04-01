SAMSUN SON

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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 01:15  Güncelleme: 01:16
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 3.656
Toplam Seçmen : 1.038.991
Açılan Sandık : 3.329
Açılan Sandık Oranı : % 91,06
Kullanılan Oy : 746.523
Geçerli Oy : 711.158
Katılım Oranı : % 79,14

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHALİT DOĞAN% 41,88297.846
CHPCEVAT ÖNCÜ% 26,95191.688
İYİ PARTİİMREN NİLAY TÜFEKCİ% 14,1100.271
YENİDEN REFAHADEM GÜNEY% 12,387.463
DİĞER% 1,289.114
ZAFER PARTİSİBOZKURT OĞUZ SINAR% 1,198.465
BTPLİSAN YOLAY% 0,231.633
BAĞIMSIZMUSTAFA DİRİM% 0,211.504
MEMLEKETSEYİT AHMET KOÇAK% 0,211.490
DEM PARTİİNCİ AYDIN% 0,21.401
DEVA PARTİSİKEBİRE BİRER TÜRK% 0,181.255
GELECEK PARTİSİMUSTAFA YEŞİLYURT% 0,151.063
YTPFURKAN FIRAT% 0,141.002
DPTİMUÇİN ÜK% 0,13914
HÜDA PARKENAN ÇİL% 0,13901
DSPMUSTAFA ARLI% 0,12870
BAĞIMSIZÜMİT HEKİM% 0,11749
VATAN PARTİSİHAYDAR ÇOLAK% 0,1744
TKPİSA ŞAHİN% 0,08598
ANAPİBRAHİM GÜNAL% 0,08570
MİLLETŞAHİN ÇETİN% 0,08565
HAK-PARNECATİ BAYRAM% 0,06410
HKPREYCAN CANTAŞ ÇAKIR% 0,06399
TKHMEHMET GÖKTEPE% 0,03243
19 Mayıs

Açılan Sandık Oranı : % 93,83
Katılım Oranı : % 81,52

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİOSMAN TOPALOĞLU% 44,366.839
YENİDEN REFAHŞABAN ŞENOCAK% 21,753.353
CHPYAKUP KONUŞ% 10,741.656
BAĞIMSIZHALİL AKYÜZ% 8,541.317
İYİ PARTİERDAL KOÇBIYIK% 6,04932
BÜYÜK BİRLİKHALİL TUNÇ% 4,54700
SAADETYUSUF YARIM% 1,63251
BTPSALİH KENDİRLİ% 1,34207
DİĞER% 0,4671
MİLLETAYKUT MELİH ÇELİK% 0,2133
DPFATİH MIRIK% 0,1624
DSPNİĞMET US% 0,1421
HÜDA PARŞAHADET ZEYDAN KARASU% 0,0914
ALAÇAM

Açılan Sandık Oranı : % 95,79
Katılım Oranı : % 92,19

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPRAMAZAN ÖZDEMİR% 33,365.611
CHPZERGÜN DELİORMAN DEMİRCİ% 30,235.085
YENİDEN REFAHMUHAMMET ERGİN% 20,583.462
DİĞER% 8,281.392
İYİ PARTİÖZKAN BOLAT% 3,85647
DPCEVAT PAK% 1,09184
SAADETEFKAN ALBAYRAK% 0,67113
BÜYÜK BİRLİKFERHAT SÜER% 0,5796
ZAFER PARTİSİALPEREN ÇIRA% 0,3965
TKPÜMİT ŞENEL% 0,3457
BTPCAFER DURSUN% 0,2441
HKPUĞUR TOKMAK% 0,2136
HÜDA PARKEREM TETİK% 0,1931
ASARCIK

Açılan Sandık Oranı : % 94,55
Katılım Oranı : % 87,02

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPŞERİF KILAĞUZ% 45,494.521
YENİDEN REFAHHİDAYET BELİK% 40,053.981
İYİ PARTİBARIŞ OYPAN% 9,05899
CHPALİ ALTUNDAL% 2,43241
BÜYÜK BİRLİKBAYRAM KOCADAYI% 1,52151
SAADETÖMER FARUK KÖSEOĞLU% 0,7474
ZAFER PARTİSİZAFER GÖĞNE% 0,3434
DİĞER% 0,1515
BTPMUSTAFA KURT% 0,1313
DPABDULVAHAP BOZKIR% 0,110
ATAKUM

Açılan Sandık Oranı : % 82,08
Katılım Oranı : % 73,90

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSERHAT TÜRKEL% 46,547.870
AK PARTİÖZLEM MARAŞ% 29,2430.101
İYİ PARTİADEM BEKTAŞ% 14,4114.831
YENİDEN REFAHOKAN KESKİN% 3,713.817
ZAFER PARTİSİTUGAY BAŞSAN% 2,182.239
DİĞER% 0,87890
BÜYÜK BİRLİKRECEP ÇAKIR% 0,68704
SAADETSERDAR ŞEN% 0,57591
TİPAYŞEGÜL CİVİL% 0,54560
MEMLEKETHASAN MARAZ% 0,3307
DEVA PARTİSİEROL TAŞKARA% 0,25261
TKPTOLGA YENİGÜN% 0,2206
GELECEK PARTİSİGÜNGÖR SOMUNCU% 0,18189
BTPHÜSNÜYE KÖMÜRLÜ% 0,11112
DPÇAĞDAŞ BAŞ% 0,1105
ANAPYASİN ÇAM% 0,0663
MİLLİ YOLSEVDA GÜL% 0,0662
DSPMEHMET KOÇ% 0,0438
AYVACIK

Açılan Sandık Oranı : % 98,48
Katılım Oranı : % 89,21

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHREFAHİTTİN ŞENCAN% 47,66.238
AK PARTİHÜSEYİN KESKİN% 45,175.919
CHPZEYNEP TÖRE% 3,09405
İYİ PARTİİSMET ÇAPAŞ% 1,22160
BAĞIMSIZHAKAN AVCI% 1,07140
SAADETMUSTAFA ALTUNTAŞ% 0,85111
ZAFER PARTİSİESER KILIÇ% 0,792
BTPMEHMET AKİF YALÇIN% 0,1823
DPSİNAN YILDIZOĞLU% 0,113
DİĞER% 0,023
BAFRA

Açılan Sandık Oranı : % 90,89
Katılım Oranı : % 81,43

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHAMİT KILIÇ% 37,8929.971
İYİ PARTİHAMDİ YILDIZ% 22,3917.710
YENİDEN REFAHŞÜKRÜ NEİŞ% 22,317.640
CHPÖZGÜR ÖNDER% 10,698.460
DİĞER% 3,642.880
ZAFER PARTİSİSELMA ERSİN SİPER% 1788
SAADETŞÜKRÜ ARSLAN% 0,86684
BTPNURAN BALAKÇI% 0,28221
DEVA PARTİSİERDİNÇ ÇAĞLAR% 0,2156
DSPMURAT ARABACI% 0,15121
DPAYDIN ALKAN% 0,1297
BAĞIMSIZNASUH YARAR% 0,1295
DEM PARTİSEVDA ÜNGÖR% 0,1293
HÜDA PARNAZİF AYDIN% 0,178
MİLLETYUNUS EMRE ÇELİK% 0,0862
HKPESMA ÖZKAHRAMAN% 0,0651
CANİK

Açılan Sandık Oranı : % 93,16
Katılım Oranı : % 73,75

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİBRAHİM SANDIKÇI% 39,9219.121
YENİDEN REFAHYILMAZ HOCAOĞLU% 21,1410.126
CHPÖZLER YILMAZ% 18,298.759
İYİ PARTİTURGAY ULUSOY% 11,185.356
BÜYÜK BİRLİKYUNİS EKER% 4,272.044
ZAFER PARTİSİMİTAT OYTUN% 1,48708
DİĞER% 0,94449
SAADETAHMET KESER% 0,94448
MEMLEKETFURKAN GÜLER% 0,62298
DEVA PARTİSİRIDVAN KUDU% 0,39186
DEM PARTİMETİN BAYHAR% 0,21102
GELECEK PARTİSİMEHMET AKKAYA% 0,1675
BTPMURAT DOLU% 0,1364
DPMEHMET ÇİMEN% 0,150
DSPSERDAR FALCIOĞLU% 0,0942
ANAPŞUAYİP UYMAK% 0,0840
HKPEDA GÜL ALSANCAK% 0,0629
ÇARŞAMBA

Açılan Sandık Oranı : % 93,35
Katılım Oranı : % 81,74

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BAĞIMSIZHÜSEYİN DÜNDAR% 42,8132.912
AK PARTİENDER GÜR% 35,5927.361
CHPİLHAN YÜRÜKCÜ% 9,657.422
YENİDEN REFAHNECATTİN ARPACI% 4,323.319
BTPBEKİR USLUCAN% 2,531.948
İYİ PARTİHÜSEYİN KÖZ% 2,251.731
SAADETZEKAİ SAPANCI% 1,491.149
ZAFER PARTİSİMEHMET ÇOLAK% 0,58445
DPSERHAT AYDIN% 0,16126
HKPESRA YILMAZ% 0,14104
MİLLİ YOLYÜKSEL YİĞİT% 0,1290
MİLLETMUSA DEMİREL% 0,1184
DSPALİ AK% 0,174
DEM PARTİHELİZ KOLANÇ ŞERİFOĞLU% 0,0858
DİĞER% 0,0750
HAVZA

Açılan Sandık Oranı : % 87,59
Katılım Oranı : % 82,13

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMURAT İKİZ% 40,18.121
CHPERTAŞ ÇOBAN% 31,096.297
YENİDEN REFAHENGİN TOPRAK% 9,892.002
İYİ PARTİSAFİ GÖKÇE% 8,861.795
BÜYÜK BİRLİKFERHAT GÜLTEKİN% 6,881.393
SAADETALİ OSMAN TEKKEŞİNOĞLU% 0,85172
DİĞER% 0,71143
ZAFER PARTİSİFURKAN DANIŞMAZ% 0,64129
DPZÜHAL KATKAT% 0,3571
BTPHAYRİ AYAN% 0,2755
DSPMUHARREM UĞUR YAVUZ% 0,2244
HKPEMİN MUTLU CAN ALIÇLI% 0,1429
İLKADIM

Açılan Sandık Oranı : % 88,25
Katılım Oranı : % 73,22

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİHSAN KURNAZ% 32,0548.284
İYİ PARTİNECATTİN DEMİRTAŞ% 26,2339.524
CHPMURAT ŞENEL% 25,8438.938
YENİDEN REFAHKEMALETTİN TANGAL% 9,2513.932
DİĞER% 1,842.779
ZAFER PARTİSİGÖKNUR GÖĞNE% 1,482.223
SAADETMOHAMMED OKUTAN% 1,011.517
BÜYÜK BİRLİKSONER KÜÇÜK% 0,65982
BAĞIMSIZZAHİDE SOYSAL% 0,37551
GELECEK PARTİSİYAŞAR GÜNGÖR% 0,24357
MEMLEKETYEŞİM EMRİYE KADIOĞLU% 0,23341
DEVA PARTİSİSAMET MENTEŞOĞLU% 0,16247
DEM PARTİAHMET ŞAKAR% 0,11171
DPREMZİ DÜZGÜN% 0,11171
BTPŞUAYİP USLUCAN% 0,11164
MİLLİ YOLGÖKHAN CIGALI% 0,11160
DSPMURAT FALCIOĞLU% 0,07113
ANAPSONER BAKIR% 0,0690
HKPZEYNEP KIVILCIM ASLAN% 0,0468
MİLLETMEHMET ŞEREF RAMAZANOĞLU% 0,0454
KAVAK

Açılan Sandık Oranı : % 94,74
Katılım Oranı : % 89,00

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHŞERİF ÜN% 42,56.673
AK PARTİİBRAHİM SARICAOĞLU% 29,554.641
İYİ PARTİAHMET İÇLİ% 19,483.059
CHPMEHMET OZAN ASAR% 4,33680
SAADETENVER YILMAZ% 1,34210
ZAFER PARTİSİEFECAN ÖZTÜRK% 0,79124
BÜYÜK BİRLİKYILMAZ AKKUŞ% 0,69109
DİĞER% 0,5485
BTPSEYDİ AHMET ERAT% 0,3453
DSPBÜNYAMİN DİKSOY% 0,2743
DPNURCAN ATİK% 0,1726
LADİK

Açılan Sandık Oranı : % 98,80
Katılım Oranı : % 85,24

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHADNAN TOPAL% 41,644.554
AK PARTİGÜRKAN ÖZEL% 35,213.850
CHPÖZGÜR AY% 14,311.565
İYİ PARTİSEYDAHMET SANCAK% 5,94650
SAADETFATİH ÖNDER% 1,5164
ZAFER PARTİSİAHMET DEVLETHAN% 0,6874
BÜYÜK BİRLİKERSAN GÖRGÜN% 0,4145
BTPSÜLEYMAN KÖKSALAN% 0,1719
DPAHMET KUMBASAR% 0,1415
SALIPAZARI

Açılan Sandık Oranı : % 82,61
Katılım Oranı : % 90,42

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPOSMAN YÜKSEL% 32,793.831
BÜYÜK BİRLİKREFAETTİN KARACA% 32,373.782
YENİDEN REFAHALİM ÇAKIR% 18,532.165
CHPAYHAN YAZAR% 7,97931
İYİ PARTİİSMAİL KAHRAMANOĞLU% 4,97581
SAADETAHMET GÜR% 1,27149
DPÖMER KARAKUŞ% 0,87102
BTPAYDIN BİRCAN% 0,8296
HKPERCAN GÜMÜŞ% 0,447
DİĞER% 0,011
TEKKEKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 88,54
Katılım Oranı : % 87,87

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA CANDAL% 51,0516.671
YENİDEN REFAHHASAN TOGAR% 38,0212.417
CHPÖZCAN BÜYÜK% 5,31.730
İYİ PARTİEYÜP ELMAS% 2,08679
SAADETKÜBRA KÖSE% 1,58515
ZAFER PARTİSİUMİT KILIÇ% 0,84276
BTPCEMAL PALA% 0,2891
BÜYÜK BİRLİKİSA ŞÜKÜR% 0,2583
DİĞER% 0,2170
DSPEMİNE YÜRÜKCÜ% 0,1341
HKPFATİH KILIÇ% 0,0929
DPİSMAİL KARADEMİR% 0,0929
ANAPMERVE ÇAM% 0,0825
TERME

Açılan Sandık Oranı : % 87,91
Katılım Oranı : % 82,98

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİŞENOL KUL% 49,5120.054
CHPİBRAHİM YAVUZ% 35,9514.562
YENİDEN REFAHBERAT ÇETİN% 6,682.705
İYİ PARTİZİKRİ OĞUZ PAMUK% 3,011.221
SAADETAHMET KÖNEÇOĞLU% 1,84747
GELECEK PARTİSİHACI BİLAL ASLAN% 0,62253
BÜYÜK BİRLİKFATİH ÖZEN% 0,62249
ZAFER PARTİSİERGİN GÜLLÜKAYA% 0,56227
MEMLEKETFATİH KANCA% 0,33134
DSPHÜSEYİN BOZ% 0,29117
DPNURİ KABAOĞLU% 0,2184
DİĞER% 0,1767
HKPSİMGE SERAY GENÇ% 0,1249
BTPAHMET FENER% 0,0936
VEZİRKÖPRÜ

Açılan Sandık Oranı : % 94,24
Katılım Oranı : % 82,40

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMURAT GÜL% 44,2621.338
YENİDEN REFAHHAVVA ŞEN SAYGIN% 38,9718.790
CHPCEMAL TÜRKOĞLU% 7,373.553
İYİ PARTİHASAN BUDAK% 2,961.427
BÜYÜK BİRLİKRECEP ASLAN% 2,681.291
BAĞIMSIZMUSTAFA ÇOBAN% 1,36657
SAADETİBRAHİM DURMAZ% 0,94454
DİĞER% 0,89427
BTPSEZAİ ŞAHİN% 0,21100
DPMUSTAFA KIRICI% 0,1572
DSPMUSTAFA KEMAL BİNİCİ% 0,1152
HKPFATİH AKTAŞ% 0,149
YAKAKENT

Açılan Sandık Oranı : % 83,87
Katılım Oranı : % 85,34

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİŞERAFETTİN AYDOĞDU% 49,532.345
AK PARTİHÜSEYİN KIYMA% 38,291.813
CHPBURHAN BAYRAKDAR% 10,45495
YENİDEN REFAHMURAT MARAP% 0,9143
ZAFER PARTİSİALİ DİLSİZ% 0,2311
BTPBÜLENT KÜÇÜKÇAKIR% 0,2110
BÜYÜK BİRLİKYASİN SELVİ% 0,199
DPSONER ORAN% 0,115
DİĞER% 0,084

Kaynak: AA

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  • DEM Parti adayı Hazal Aras, Ağrı Belediye Başkanlığını kazandı
    01:38 DEM Parti adayı Hazal Aras, Ağrı Belediye Başkanlığını kazandı

    Ağrı Belediye Başkanlığı seçimlerinde DEM Parti adayı Hazal Aras, kesin olmayan sonuçlara göre 24 bin 767 oy alarak seçimi kazandı. AK Parti adayı Mehmet Salih Aydın ise 16 bin 472 oy aldı. Hazal Aras, Ağrı'da doğmuş olup, eğitimini tamamladıktan sonra siyasete atılmıştır. 2014 yerel seçimlerinde Ağrı Diyadin Belediye Başkanı seçildikten sonra görevden alınmış ve bir süre tutuklu kalmıştır.

  • Balıkesir'de CHP Zaferi
    01:37 Balıkesir'de CHP Zaferi

    Balıkesir'de CHP'li Ahmet Akın'ın yüzde 50 civarında oy alarak seçim zaferi kutlandı. Büyükşehir Belediyesi ve iki merkez belediyesi CHP'li başkanlara emanet edildi.


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