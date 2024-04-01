SAMSUN SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|3.656
|Toplam Seçmen
|:
|1.038.991
|Açılan Sandık
|:
|3.329
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 91,06
|Kullanılan Oy
|:
|746.523
|Geçerli Oy
|:
|711.158
|Katılım Oranı
|:
|% 79,14
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HALİT DOĞAN
|% 41,88
|297.846
|CHP
|CEVAT ÖNCÜ
|% 26,95
|191.688
|İYİ PARTİ
|İMREN NİLAY TÜFEKCİ
|% 14,1
|100.271
|YENİDEN REFAH
|ADEM GÜNEY
|% 12,3
|87.463
|DİĞER
|% 1,28
|9.114
|ZAFER PARTİSİ
|BOZKURT OĞUZ SINAR
|% 1,19
|8.465
|BTP
|LİSAN YOLAY
|% 0,23
|1.633
|BAĞIMSIZ
|MUSTAFA DİRİM
|% 0,21
|1.504
|MEMLEKET
|SEYİT AHMET KOÇAK
|% 0,21
|1.490
|DEM PARTİ
|İNCİ AYDIN
|% 0,2
|1.401
|DEVA PARTİSİ
|KEBİRE BİRER TÜRK
|% 0,18
|1.255
|GELECEK PARTİSİ
|MUSTAFA YEŞİLYURT
|% 0,15
|1.063
|YTP
|FURKAN FIRAT
|% 0,14
|1.002
|DP
|TİMUÇİN ÜK
|% 0,13
|914
|HÜDA PAR
|KENAN ÇİL
|% 0,13
|901
|DSP
|MUSTAFA ARLI
|% 0,12
|870
|BAĞIMSIZ
|ÜMİT HEKİM
|% 0,11
|749
|VATAN PARTİSİ
|HAYDAR ÇOLAK
|% 0,1
|744
|TKP
|İSA ŞAHİN
|% 0,08
|598
|ANAP
|İBRAHİM GÜNAL
|% 0,08
|570
|MİLLET
|ŞAHİN ÇETİN
|% 0,08
|565
|HAK-PAR
|NECATİ BAYRAM
|% 0,06
|410
|HKP
|REYCAN CANTAŞ ÇAKIR
|% 0,06
|399
|TKH
|MEHMET GÖKTEPE
|% 0,03
|243
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 93,83
|Katılım Oranı
|:
|% 81,52
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|OSMAN TOPALOĞLU
|% 44,36
|6.839
|YENİDEN REFAH
|ŞABAN ŞENOCAK
|% 21,75
|3.353
|CHP
|YAKUP KONUŞ
|% 10,74
|1.656
|BAĞIMSIZ
|HALİL AKYÜZ
|% 8,54
|1.317
|İYİ PARTİ
|ERDAL KOÇBIYIK
|% 6,04
|932
|BÜYÜK BİRLİK
|HALİL TUNÇ
|% 4,54
|700
|SAADET
|YUSUF YARIM
|% 1,63
|251
|BTP
|SALİH KENDİRLİ
|% 1,34
|207
|DİĞER
|% 0,46
|71
|MİLLET
|AYKUT MELİH ÇELİK
|% 0,21
|33
|DP
|FATİH MIRIK
|% 0,16
|24
|DSP
|NİĞMET US
|% 0,14
|21
|HÜDA PAR
|ŞAHADET ZEYDAN KARASU
|% 0,09
|14
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 95,79
|Katılım Oranı
|:
|% 92,19
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|RAMAZAN ÖZDEMİR
|% 33,36
|5.611
|CHP
|ZERGÜN DELİORMAN DEMİRCİ
|% 30,23
|5.085
|YENİDEN REFAH
|MUHAMMET ERGİN
|% 20,58
|3.462
|DİĞER
|% 8,28
|1.392
|İYİ PARTİ
|ÖZKAN BOLAT
|% 3,85
|647
|DP
|CEVAT PAK
|% 1,09
|184
|SAADET
|EFKAN ALBAYRAK
|% 0,67
|113
|BÜYÜK BİRLİK
|FERHAT SÜER
|% 0,57
|96
|ZAFER PARTİSİ
|ALPEREN ÇIRA
|% 0,39
|65
|TKP
|ÜMİT ŞENEL
|% 0,34
|57
|BTP
|CAFER DURSUN
|% 0,24
|41
|HKP
|UĞUR TOKMAK
|% 0,21
|36
|HÜDA PAR
|KEREM TETİK
|% 0,19
|31
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 94,55
|Katılım Oranı
|:
|% 87,02
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|ŞERİF KILAĞUZ
|% 45,49
|4.521
|YENİDEN REFAH
|HİDAYET BELİK
|% 40,05
|3.981
|İYİ PARTİ
|BARIŞ OYPAN
|% 9,05
|899
|CHP
|ALİ ALTUNDAL
|% 2,43
|241
|BÜYÜK BİRLİK
|BAYRAM KOCADAYI
|% 1,52
|151
|SAADET
|ÖMER FARUK KÖSEOĞLU
|% 0,74
|74
|ZAFER PARTİSİ
|ZAFER GÖĞNE
|% 0,34
|34
|DİĞER
|% 0,15
|15
|BTP
|MUSTAFA KURT
|% 0,13
|13
|DP
|ABDULVAHAP BOZKIR
|% 0,1
|10
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 82,08
|Katılım Oranı
|:
|% 73,90
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|SERHAT TÜRKEL
|% 46,5
|47.870
|AK PARTİ
|ÖZLEM MARAŞ
|% 29,24
|30.101
|İYİ PARTİ
|ADEM BEKTAŞ
|% 14,41
|14.831
|YENİDEN REFAH
|OKAN KESKİN
|% 3,71
|3.817
|ZAFER PARTİSİ
|TUGAY BAŞSAN
|% 2,18
|2.239
|DİĞER
|% 0,87
|890
|BÜYÜK BİRLİK
|RECEP ÇAKIR
|% 0,68
|704
|SAADET
|SERDAR ŞEN
|% 0,57
|591
|TİP
|AYŞEGÜL CİVİL
|% 0,54
|560
|MEMLEKET
|HASAN MARAZ
|% 0,3
|307
|DEVA PARTİSİ
|EROL TAŞKARA
|% 0,25
|261
|TKP
|TOLGA YENİGÜN
|% 0,2
|206
|GELECEK PARTİSİ
|GÜNGÖR SOMUNCU
|% 0,18
|189
|BTP
|HÜSNÜYE KÖMÜRLÜ
|% 0,11
|112
|DP
|ÇAĞDAŞ BAŞ
|% 0,1
|105
|ANAP
|YASİN ÇAM
|% 0,06
|63
|MİLLİ YOL
|SEVDA GÜL
|% 0,06
|62
|DSP
|MEHMET KOÇ
|% 0,04
|38
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98,48
|Katılım Oranı
|:
|% 89,21
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|REFAHİTTİN ŞENCAN
|% 47,6
|6.238
|AK PARTİ
|HÜSEYİN KESKİN
|% 45,17
|5.919
|CHP
|ZEYNEP TÖRE
|% 3,09
|405
|İYİ PARTİ
|İSMET ÇAPAŞ
|% 1,22
|160
|BAĞIMSIZ
|HAKAN AVCI
|% 1,07
|140
|SAADET
|MUSTAFA ALTUNTAŞ
|% 0,85
|111
|ZAFER PARTİSİ
|ESER KILIÇ
|% 0,7
|92
|BTP
|MEHMET AKİF YALÇIN
|% 0,18
|23
|DP
|SİNAN YILDIZOĞLU
|% 0,1
|13
|DİĞER
|% 0,02
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 90,89
|Katılım Oranı
|:
|% 81,43
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HAMİT KILIÇ
|% 37,89
|29.971
|İYİ PARTİ
|HAMDİ YILDIZ
|% 22,39
|17.710
|YENİDEN REFAH
|ŞÜKRÜ NEİŞ
|% 22,3
|17.640
|CHP
|ÖZGÜR ÖNDER
|% 10,69
|8.460
|DİĞER
|% 3,64
|2.880
|ZAFER PARTİSİ
|SELMA ERSİN SİPER
|% 1
|788
|SAADET
|ŞÜKRÜ ARSLAN
|% 0,86
|684
|BTP
|NURAN BALAKÇI
|% 0,28
|221
|DEVA PARTİSİ
|ERDİNÇ ÇAĞLAR
|% 0,2
|156
|DSP
|MURAT ARABACI
|% 0,15
|121
|DP
|AYDIN ALKAN
|% 0,12
|97
|BAĞIMSIZ
|NASUH YARAR
|% 0,12
|95
|DEM PARTİ
|SEVDA ÜNGÖR
|% 0,12
|93
|HÜDA PAR
|NAZİF AYDIN
|% 0,1
|78
|MİLLET
|YUNUS EMRE ÇELİK
|% 0,08
|62
|HKP
|ESMA ÖZKAHRAMAN
|% 0,06
|51
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 93,16
|Katılım Oranı
|:
|% 73,75
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İBRAHİM SANDIKÇI
|% 39,92
|19.121
|YENİDEN REFAH
|YILMAZ HOCAOĞLU
|% 21,14
|10.126
|CHP
|ÖZLER YILMAZ
|% 18,29
|8.759
|İYİ PARTİ
|TURGAY ULUSOY
|% 11,18
|5.356
|BÜYÜK BİRLİK
|YUNİS EKER
|% 4,27
|2.044
|ZAFER PARTİSİ
|MİTAT OYTUN
|% 1,48
|708
|DİĞER
|% 0,94
|449
|SAADET
|AHMET KESER
|% 0,94
|448
|MEMLEKET
|FURKAN GÜLER
|% 0,62
|298
|DEVA PARTİSİ
|RIDVAN KUDU
|% 0,39
|186
|DEM PARTİ
|METİN BAYHAR
|% 0,21
|102
|GELECEK PARTİSİ
|MEHMET AKKAYA
|% 0,16
|75
|BTP
|MURAT DOLU
|% 0,13
|64
|DP
|MEHMET ÇİMEN
|% 0,1
|50
|DSP
|SERDAR FALCIOĞLU
|% 0,09
|42
|ANAP
|ŞUAYİP UYMAK
|% 0,08
|40
|HKP
|EDA GÜL ALSANCAK
|% 0,06
|29
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 93,35
|Katılım Oranı
|:
|% 81,74
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|BAĞIMSIZ
|HÜSEYİN DÜNDAR
|% 42,81
|32.912
|AK PARTİ
|ENDER GÜR
|% 35,59
|27.361
|CHP
|İLHAN YÜRÜKCÜ
|% 9,65
|7.422
|YENİDEN REFAH
|NECATTİN ARPACI
|% 4,32
|3.319
|BTP
|BEKİR USLUCAN
|% 2,53
|1.948
|İYİ PARTİ
|HÜSEYİN KÖZ
|% 2,25
|1.731
|SAADET
|ZEKAİ SAPANCI
|% 1,49
|1.149
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET ÇOLAK
|% 0,58
|445
|DP
|SERHAT AYDIN
|% 0,16
|126
|HKP
|ESRA YILMAZ
|% 0,14
|104
|MİLLİ YOL
|YÜKSEL YİĞİT
|% 0,12
|90
|MİLLET
|MUSA DEMİREL
|% 0,11
|84
|DSP
|ALİ AK
|% 0,1
|74
|DEM PARTİ
|HELİZ KOLANÇ ŞERİFOĞLU
|% 0,08
|58
|DİĞER
|% 0,07
|50
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 87,59
|Katılım Oranı
|:
|% 82,13
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MURAT İKİZ
|% 40,1
|8.121
|CHP
|ERTAŞ ÇOBAN
|% 31,09
|6.297
|YENİDEN REFAH
|ENGİN TOPRAK
|% 9,89
|2.002
|İYİ PARTİ
|SAFİ GÖKÇE
|% 8,86
|1.795
|BÜYÜK BİRLİK
|FERHAT GÜLTEKİN
|% 6,88
|1.393
|SAADET
|ALİ OSMAN TEKKEŞİNOĞLU
|% 0,85
|172
|DİĞER
|% 0,71
|143
|ZAFER PARTİSİ
|FURKAN DANIŞMAZ
|% 0,64
|129
|DP
|ZÜHAL KATKAT
|% 0,35
|71
|BTP
|HAYRİ AYAN
|% 0,27
|55
|DSP
|MUHARREM UĞUR YAVUZ
|% 0,22
|44
|HKP
|EMİN MUTLU CAN ALIÇLI
|% 0,14
|29
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 88,25
|Katılım Oranı
|:
|% 73,22
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İHSAN KURNAZ
|% 32,05
|48.284
|İYİ PARTİ
|NECATTİN DEMİRTAŞ
|% 26,23
|39.524
|CHP
|MURAT ŞENEL
|% 25,84
|38.938
|YENİDEN REFAH
|KEMALETTİN TANGAL
|% 9,25
|13.932
|DİĞER
|% 1,84
|2.779
|ZAFER PARTİSİ
|GÖKNUR GÖĞNE
|% 1,48
|2.223
|SAADET
|MOHAMMED OKUTAN
|% 1,01
|1.517
|BÜYÜK BİRLİK
|SONER KÜÇÜK
|% 0,65
|982
|BAĞIMSIZ
|ZAHİDE SOYSAL
|% 0,37
|551
|GELECEK PARTİSİ
|YAŞAR GÜNGÖR
|% 0,24
|357
|MEMLEKET
|YEŞİM EMRİYE KADIOĞLU
|% 0,23
|341
|DEVA PARTİSİ
|SAMET MENTEŞOĞLU
|% 0,16
|247
|DEM PARTİ
|AHMET ŞAKAR
|% 0,11
|171
|DP
|REMZİ DÜZGÜN
|% 0,11
|171
|BTP
|ŞUAYİP USLUCAN
|% 0,11
|164
|MİLLİ YOL
|GÖKHAN CIGALI
|% 0,11
|160
|DSP
|MURAT FALCIOĞLU
|% 0,07
|113
|ANAP
|SONER BAKIR
|% 0,06
|90
|HKP
|ZEYNEP KIVILCIM ASLAN
|% 0,04
|68
|MİLLET
|MEHMET ŞEREF RAMAZANOĞLU
|% 0,04
|54
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 94,74
|Katılım Oranı
|:
|% 89,00
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|ŞERİF ÜN
|% 42,5
|6.673
|AK PARTİ
|İBRAHİM SARICAOĞLU
|% 29,55
|4.641
|İYİ PARTİ
|AHMET İÇLİ
|% 19,48
|3.059
|CHP
|MEHMET OZAN ASAR
|% 4,33
|680
|SAADET
|ENVER YILMAZ
|% 1,34
|210
|ZAFER PARTİSİ
|EFECAN ÖZTÜRK
|% 0,79
|124
|BÜYÜK BİRLİK
|YILMAZ AKKUŞ
|% 0,69
|109
|DİĞER
|% 0,54
|85
|BTP
|SEYDİ AHMET ERAT
|% 0,34
|53
|DSP
|BÜNYAMİN DİKSOY
|% 0,27
|43
|DP
|NURCAN ATİK
|% 0,17
|26
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98,80
|Katılım Oranı
|:
|% 85,24
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|ADNAN TOPAL
|% 41,64
|4.554
|AK PARTİ
|GÜRKAN ÖZEL
|% 35,21
|3.850
|CHP
|ÖZGÜR AY
|% 14,31
|1.565
|İYİ PARTİ
|SEYDAHMET SANCAK
|% 5,94
|650
|SAADET
|FATİH ÖNDER
|% 1,5
|164
|ZAFER PARTİSİ
|AHMET DEVLETHAN
|% 0,68
|74
|BÜYÜK BİRLİK
|ERSAN GÖRGÜN
|% 0,41
|45
|BTP
|SÜLEYMAN KÖKSALAN
|% 0,17
|19
|DP
|AHMET KUMBASAR
|% 0,14
|15
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 82,61
|Katılım Oranı
|:
|% 90,42
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|OSMAN YÜKSEL
|% 32,79
|3.831
|BÜYÜK BİRLİK
|REFAETTİN KARACA
|% 32,37
|3.782
|YENİDEN REFAH
|ALİM ÇAKIR
|% 18,53
|2.165
|CHP
|AYHAN YAZAR
|% 7,97
|931
|İYİ PARTİ
|İSMAİL KAHRAMANOĞLU
|% 4,97
|581
|SAADET
|AHMET GÜR
|% 1,27
|149
|DP
|ÖMER KARAKUŞ
|% 0,87
|102
|BTP
|AYDIN BİRCAN
|% 0,82
|96
|HKP
|ERCAN GÜMÜŞ
|% 0,4
|47
|DİĞER
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 88,54
|Katılım Oranı
|:
|% 87,87
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUSTAFA CANDAL
|% 51,05
|16.671
|YENİDEN REFAH
|HASAN TOGAR
|% 38,02
|12.417
|CHP
|ÖZCAN BÜYÜK
|% 5,3
|1.730
|İYİ PARTİ
|EYÜP ELMAS
|% 2,08
|679
|SAADET
|KÜBRA KÖSE
|% 1,58
|515
|ZAFER PARTİSİ
|UMİT KILIÇ
|% 0,84
|276
|BTP
|CEMAL PALA
|% 0,28
|91
|BÜYÜK BİRLİK
|İSA ŞÜKÜR
|% 0,25
|83
|DİĞER
|% 0,21
|70
|DSP
|EMİNE YÜRÜKCÜ
|% 0,13
|41
|HKP
|FATİH KILIÇ
|% 0,09
|29
|DP
|İSMAİL KARADEMİR
|% 0,09
|29
|ANAP
|MERVE ÇAM
|% 0,08
|25
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 87,91
|Katılım Oranı
|:
|% 82,98
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ŞENOL KUL
|% 49,51
|20.054
|CHP
|İBRAHİM YAVUZ
|% 35,95
|14.562
|YENİDEN REFAH
|BERAT ÇETİN
|% 6,68
|2.705
|İYİ PARTİ
|ZİKRİ OĞUZ PAMUK
|% 3,01
|1.221
|SAADET
|AHMET KÖNEÇOĞLU
|% 1,84
|747
|GELECEK PARTİSİ
|HACI BİLAL ASLAN
|% 0,62
|253
|BÜYÜK BİRLİK
|FATİH ÖZEN
|% 0,62
|249
|ZAFER PARTİSİ
|ERGİN GÜLLÜKAYA
|% 0,56
|227
|MEMLEKET
|FATİH KANCA
|% 0,33
|134
|DSP
|HÜSEYİN BOZ
|% 0,29
|117
|DP
|NURİ KABAOĞLU
|% 0,21
|84
|DİĞER
|% 0,17
|67
|HKP
|SİMGE SERAY GENÇ
|% 0,12
|49
|BTP
|AHMET FENER
|% 0,09
|36
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 94,24
|Katılım Oranı
|:
|% 82,40
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MURAT GÜL
|% 44,26
|21.338
|YENİDEN REFAH
|HAVVA ŞEN SAYGIN
|% 38,97
|18.790
|CHP
|CEMAL TÜRKOĞLU
|% 7,37
|3.553
|İYİ PARTİ
|HASAN BUDAK
|% 2,96
|1.427
|BÜYÜK BİRLİK
|RECEP ASLAN
|% 2,68
|1.291
|BAĞIMSIZ
|MUSTAFA ÇOBAN
|% 1,36
|657
|SAADET
|İBRAHİM DURMAZ
|% 0,94
|454
|DİĞER
|% 0,89
|427
|BTP
|SEZAİ ŞAHİN
|% 0,21
|100
|DP
|MUSTAFA KIRICI
|% 0,15
|72
|DSP
|MUSTAFA KEMAL BİNİCİ
|% 0,11
|52
|HKP
|FATİH AKTAŞ
|% 0,1
|49
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 83,87
|Katılım Oranı
|:
|% 85,34
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|ŞERAFETTİN AYDOĞDU
|% 49,53
|2.345
|AK PARTİ
|HÜSEYİN KIYMA
|% 38,29
|1.813
|CHP
|BURHAN BAYRAKDAR
|% 10,45
|495
|YENİDEN REFAH
|MURAT MARAP
|% 0,91
|43
|ZAFER PARTİSİ
|ALİ DİLSİZ
|% 0,23
|11
|BTP
|BÜLENT KÜÇÜKÇAKIR
|% 0,21
|10
|BÜYÜK BİRLİK
|YASİN SELVİ
|% 0,19
|9
|DP
|SONER ORAN
|% 0,11
|5
|DİĞER
|% 0,08
|4
Son Dakika › Güncel › SAMSUN SON - Son Dakika
Kırşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP adayı Selahattin Ekicioğlu, kesin olmayan sonuçlara göre zafer kazandı. Ekicioğlu, 37 bin 240 oy alarak rakibi AK Parti adayını geride bıraktı. Ekicioğlu, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış ve 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Kırşehir Belediye Başkanı seçilmiştir.
Edirne Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP adayı Filiz Gencan Akın, kesin olmayan sonuçlara göre 45 bin 958 oy alarak kazandı. AK Parti adayı Belgin İba ise 41 bin 943 oy aldı. Akın, avukatlık kariyerinin ardından 2011 yılında siyasete atıldı ve 2019 yılında Edirne Belediye Meclis Üyeliğine seçildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti adayı Tahir Büyükakın, kesin olmayan sonuçlara göre 477 bin 41 oy alarak seçimi kazandı. CHP adayı Atasoy Bilgin ise 299 bin 620 oy aldı. Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nde yardımcı doçent olarak görev yapmış ve ekonomik krizler ve istikrar politikaları alanında projeler hazırlamıştır. Evli ve 3 çocuk babası olan Büyükakın, iyi derecede İngilizce bilmektedir.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP adayı Mansur Yavaş, kesin olmayan sonuçlara göre 1 milyon 720 bin 993 oy alarak zafer kazandı. AK Parti adayı Turgut Altınok ise 922 bin 641 oy aldı. Yavaş, daha önce Beypazarı Belediye Başkanlığı görevini yürütmüş ve 2019'da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir.
AK Parti adayı Faruk Özlü, Düzce Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Özlü 41 bin 222 oy alırken, Yeniden Refah Partisi adayı Davut Güloğlu 30 bin 400 oy aldı. Özlü, 1962 doğumlu olup, Düzce'de doğmuş ve eğitimini tamamlamıştır. Daha önce milletvekilliği ve bakanlık görevlerinde bulunan Özlü, evli ve 2 çocuk babasıdır.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Özkan Yalım 54 bin 323, AK Parti adayı Mehmet Çakın 33 bin 163 oy aldı. Yalım, 1969 yılında Eşme'nin Köylüoğlu köyünde doğdu ve Eşme Lisesini bitirdi. Belçika'da çalıştıktan sonra Uşak'a dönen Yalım, ticari hayatına devam ederken CHP'den milletvekili seçildi. Evli ve 3 çocuk babasıdır.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti adayı Ahmet Metin Genç, kesin olmayan sonuçlara göre 222 bin 855 oy alarak birinci oldu. CHP adayı Hasan Süha Saral ise 122 bin 174 oy aldı. Ahmet Metin Genç, 1972 yılında Maçka ilçesinde doğmuş olup, hukuk eğitimini tamamladıktan sonra avukatlık yapmaya başlamıştır. AK Parti'nin kuruluşunda aktif görevler üstlenen Genç, daha önce de Ortahisar Belediye Başkanı olarak görev yapmıştır.
Çorum Bağımsız Belediye Başkan adayı Burhan Sönmez, kendisine verilen oyların çalındığını iddia etti. İl Seçim Kurulu önünde CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız ile birlikte açıklama yapan Sönmez, oylarının şaibeli olduğunu belirtti ve oylarının peşinde olduklarını söyledi.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti adayı Sami Er, kesin olmayan sonuçlara göre 184 bin 718 oy alarak birinci oldu. CHP adayı Veli Ağbaba ise 140 bin 947 oyda kaldı. Sami Er, Malatya doğumlu olup, eğitimini tamamladıktan sonra özel sektörde mühendislik ve yöneticilik yapmıştır. Daha önce çeşitli belediyelerde görev alan Er, 2019 yılından bu yana Fatih Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.
Osmaniye Belediye Başkanlığı seçimlerinde MHP adayı İbrahim Çenet, kesin olmayan sonuçlara göre 42 bin 197 oy alarak birinci oldu. İYİ Parti adayı Alpaslan Koca ise 25 bin 133 oyda kaldı. İbrahim Çenet, Osmaniye doğumlu olup, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Daha önce çeşitli illerde kaymakamlık görevlerinde bulunan Çenet, son olarak Mersin Toroslar Kaymakamlığı yapmaktadır.
Ağrı Belediye Başkanlığı seçimlerinde DEM Parti adayı Hazal Aras, kesin olmayan sonuçlara göre 24 bin 767 oy alarak seçimi kazandı. AK Parti adayı Mehmet Salih Aydın ise 16 bin 472 oy aldı. Hazal Aras, Ağrı'da doğmuş olup, eğitimini tamamladıktan sonra siyasete atılmıştır. 2014 yerel seçimlerinde Ağrı Diyadin Belediye Başkanı seçildikten sonra görevden alınmış ve bir süre tutuklu kalmıştır.
Balıkesir'de CHP'li Ahmet Akın'ın yüzde 50 civarında oy alarak seçim zaferi kutlandı. Büyükşehir Belediyesi ve iki merkez belediyesi CHP'li başkanlara emanet edildi.
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