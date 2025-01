Sanat ve Film Etkinlikleri Haftası

Güncel

Dünyanın çeşitli şehirlerinde bu hafta film festivallerinden sanat fuarlarına, konserlerden film gösterimlerine geniş yelpazede birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştirilecek.

Antika ve çağdaş sanat eserlerinin sergilendiği, 5 bin yıllık kültürü bir araya getirmeyi hedefleyen "Lükslemburg Antika ve Sanat Fuarı", 29 Ocak'ta başlıyor.

Yeni ve yükselen sanatçıların eserlerinin izleyicilere sunulduğu "The Other Art Fair", 30 Ocak'ta Melbourne'de sanatseverlerle buluşacak.

Thomas Hug'un 2012'de ortaya çıkardığı, her yıl Cenevre Gölü bölgesinde çağdaş sanat eserlerinin sergilendiği "Artgeneve" 30 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

Konserler

Piyanist Fazıl Say, 1-8 Şubat'ta ABD'de vereceği konserlerde müzikseverlerle buluşacak. Kehanetler Tapınağı "Klaros" ile yeni piyano eserlerini bu turnede dinleyicilerin beğenisine sunacak.

Sanatçı, ilk konserlerini 1-2 Şubat'ta Baltimore'da verecek. Baltimore'daki konserlerin ilkinde Say, ünlü çellist Nicolas Altstaedt ile aynı sahneyi paylaşacak. Say, ayrıca 4 Şubat'ta Chicago'da, 6 Şubat'ta Philadelphia'da, 7 Şubat'ta başkent Washington'da konser verecek. Turnenin son konseri ise 8 Şubat'ta Wayne- New Jersey'de gerçekleştirilecek.

Keman virtüözü Andre Rieu, Almanya'da bir dizi konser verecek. Sanatçı, 29 Ocak'ta Hamburg'da, 30 Ocak'ta Berlin'de, 31 Ocak'ta Rostock'ta, 1 Şubat'ta Hannover'da dinleyicilerle buluşacak.

Suriye asıllı müzisyen Assala Nasri, 31 Ocak'ta Katar'ın Doha kentinde sevenleriyle buluşacak.

Amerikalı rock grubu Pantera, bugün Hollanda'nın Amsterdam kentinde, 31 Ocak'ta Slovenya'nın Ljubljana şehrinde konser verecek. Grup, ayrıca 1 Şubat'ta Çek Cumhuriyeti'nde ve 3 Şubat'ta Macaristan'da müzikseverlerle bir araya gelecek.

Azerbaycanlı sanatçı Nizami Aliyev, 1 Şubat'ta Bakü Opera Stüdyosu'nda "Nostalji Gecesi" konserini gerçekleştirecek.

Film festivalleri

Her yıl ocak ayı sonunda gerçekleştirilen, bağımsız ve deneysel filmlere odaklanan "Uluslararası Rotterdam Film Festivali" (IFFR), 30 Ocak ile 9 Şubat arasında Hollanda'da izleyicilerle buluşacak.

Belçika'nın Ostend kentinde "Ostend Film Festivali", 31 Ocak'ta başlayacak.

Bağımsız sinema dünyasının en prestijli etkinliği olarak gösterilen ve Türkiye'den de sinema dünyasından birçok ismin katıldığı "Sundance Film Festivali", 2 Şubat'a kadar ABD'nin Utah eyaletinde devam edecek.

"FIPADOC Uluslararası Belgesel Film Festivali", 23 Ocak'ta başladı ve 1 Şubat'a kadar Fransa'da sinemaseverlerle buluşacak.

İsveç'te düzenlenen "Göteborg Film Festivali" de bu yıl 2 Şubat'a kadar seçkin filmlere ev sahipliği yapacak.

ABD'de vizyona girecek filmler

ABD'de 31 Ocak'ta Drew Hancock'un yazıp yönettiği, Jack Quaid, Harvey Guillen, Lukas Gage, Megan Suri, Sophie Thatcher ve Rupert Friend gibi isimlerin rol aldığı bilim kurgu ve korku filmi "Companion" vizyona girecek.

Yönetmenliğini Andrew Zuchero ve Sam Zuchero'nun üstlendiği, Kristen Stewart ve Steven Yeun'un başrolleri paylaştığı "Love Me" izleyiciyle buluşacak.

Steve Barnett'in yönetmen koltuğunda oturduğu ve Eric Tipton'un senaryosunu kaleme aldığı gerilim filmi "Valiant One" ile Jeffrey Reiner'ın yönettiği, Derek Phillips, Keri Safran, Glenn Fleshler, Max Casella, Shea Whigham ve Carrie Coon'un rol aldığı suç ve komedi tarzındaki film "Lake George", 31 Ocak'ta gösterimde olacak.

Rebeca Duran'ın yönetmenliği, Tony Mars'ın senaristliği üstlendiği "Game of Power", 2 Şubat'ta izleyicilerin beğenisine sunulacak.