Sandıklı'da Yöresel Ürünler Tanıtım Günleri düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sandıklı'da Yöresel Ürünler Tanıtım Günleri düzenlendi

Geniş Video İzle

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde düzenlenen Yöresel Ürünler Tanıtım Günleri'nde farklı illere özgü ürünler sergilenerek, satışa sunuldu. Adana, Erzurum, Gaziantep, Trabzon, Malatya ve Kahramanmaraş'tan gelen esnaflar yörelerine özgü ürünleri sergileyerek satışa sundu. Etkinlikte çeşitli yiyecekler ve yöresel ürünlerin yanı sıra zeytinyağı, sucuk, nar ekşisi, salça ve baharat çeşitleri de bulunuyor.

30.05.2024 09:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde düzenlenen Yöresel Ürünler Tanıtım Günleri'nde farklı illere özgü ürünler sergilenerek, satışa sunuldu.

Sandıklı ilçesi kapalı pazar yerinde bir grup esnaf tarafından Yöresel Ürünler Tanıtım Günleri düzenlendi. Adana, Erzurum, Gaziantep, Trabzon, Malatya ve Kahramanmaraş'tan gelen esnaflar yörelerine özgü ürünleri sergileyerek satışa sundu. Cağ kebabı, kuzu şiş, şırdan, çiğ köfte, baklava gibi birçok ürünün sergilendiği etkinlik 2 Haziran Pazar günü sona erecek.

Etkinliğe katılan Mustafa Kale, Türkiye'nin hemen hemen her yerine gidiyoruz. Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya gibi bütün illere gidiyoruz. Yörelerimizin ürünlerini tanıtıyoruz. Ekip halindeyiz ama sürekli aynı kişiler değiliz. WhatsApp gruplarımız var, oradan organize oluyoruz dedi.

Hatay'dan gelen esnaf Erdoğan Balıkçı, Hatay'ın çiğ köftesi var. Antep'ten gelen arkadaşlar var. Antep kebapları var. Kuzu şiş var, patlıcan dolması var diye konuştu.

İlçe halkından Ahmet Namlı da Zeytinyağı, sucuk aldık. Yöresel ürünleri nar ekşileri, salçaları, baharat çeşitleri var. Her şey mevcut dedi.

HABER- KAMERA Ahmet DAĞLISANDIKLI,

Sandıklı\'da Yöresel Ürünler Tanıtım Günleri düzenlendi
Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Zeytinyağı, Gaziantep, Sandıklı, Malatya, Trabzon, Erzurum, Adana, Nar, Gastronomi, Etkinlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sandıklı'da Yöresel Ürünler Tanıtım Günleri düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:11 Seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti’deki çöküş devam ediyor Seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti'deki çöküş devam ediyor
08:16 16 yaşında dayı katili oldu Genç kızın suç kaydı yaşından büyük çıktı 16 yaşında dayı katili oldu! Genç kızın suç kaydı yaşından büyük çıktı
08:09 Şimdi ABD ve İsrail düşünsün Çin’den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek Şimdi ABD ve İsrail düşünsün! Çin'den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek
22:29 Macron’dan Filistin sözü: Gerekli reformlar yapılırsa tanırız Macron'dan Filistin sözü: Gerekli reformlar yapılırsa tanırız
17:53 3 köpeğin saldırısında kolunu kaybetti: 4 yıldır acısını çekiyor 3 köpeğin saldırısında kolunu kaybetti: 4 yıldır acısını çekiyor
10:03 G.Saray’a yapılan küfürlü tezahürata Ali Koç’tan olay yanıt G.Saray'a yapılan küfürlü tezahürata Ali Koç'tan olay yanıt
09:51 Yazar Azra Kohen’den skandal sözler: Filistinliler, çocuklarını bilerek bombaların atılacağı yerde oturtuyorlar Yazar Azra Kohen'den skandal sözler: Filistinliler, çocuklarını bilerek bombaların atılacağı yerde oturtuyorlar
09:39 Meksika’da belediye başkan adayı, kameralar önünde suikasta uğradı Meksika'da belediye başkan adayı, kameralar önünde suikasta uğradı
09:19 Küfürlü tezahüratın yankıları sürüyor Mahmut Uslu’dan Okan Buruk’a: O küfürlü şarkıyı gelecek sene yalatacağız Küfürlü tezahüratın yankıları sürüyor! Mahmut Uslu'dan Okan Buruk'a: O küfürlü şarkıyı gelecek sene yalatacağız
09:11 Kartal’da sigara yangına neden oldu: 1 ölü Kartal'da sigara yangına neden oldu: 1 ölü
08:44 Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü aşk yaşamaya başladı Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü aşk yaşamaya başladı
07:42 Hastaneye kaldırılan Kadir İnanır’ın hayat arkadaşından açıklama: Rutin kontroller için geldik Hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'ın hayat arkadaşından açıklama: Rutin kontroller için geldik
02:57 Kan donduran olay Önce engelli oğlunun boğazını kesip katletti, sonra kendi canına kıydı Kan donduran olay! Önce engelli oğlunun boğazını kesip katletti, sonra kendi canına kıydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 10:37:55. #1.12#
SON DAKİKA: Sandıklı'da Yöresel Ürünler Tanıtım Günleri düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement