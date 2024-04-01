ŞANLIURFA SON

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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 02:20  Güncelleme: 02:21
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 4.427
Toplam Seçmen : 1.251.037
Açılan Sandık : 4.207
Açılan Sandık Oranı : % 95,03
Kullanılan Oy : 883.933
Geçerli Oy : 845.111
Katılım Oranı : % 74,48

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHMEHMET KASIM GÜLPINAR% 38,91328.820
AK PARTİZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL% 34,03287.572
DEM PARTİCELALEDİN ERKMEN% 20,72175.138
CHPMUSTAFA KOYUNCU% 1,4912.607
HÜDA PAREMİN ÖZASLAN% 1,4812.551
SAADETRESUL BEBE% 0,826.889
İYİ PARTİSİNAN ÇELİK% 0,514.338
DEVA PARTİSİHASAN KAPLAN% 0,332.760
ZAFER PARTİSİSUPHİ KAYA% 0,32.544
GELECEK PARTİSİFERİT ÇEVİK% 0,272.254
DSPMETİN KAPLAN% 0,181.499
TKPHALİL ÇALIŞKAN% 0,151.283
DPABDİ YILDIZSOY% 0,121.007
DİĞER% 0,11930
BTPMUZAFER YAĞMUR% 0,11893
YTPHALİL AKDAĞ% 0,07625
ANAPHALİL GÜNEŞ% 0,07606
HAK-PARAHMET ÇALIŞKAN% 0,07579
VATAN PARTİSİMUSTAFA ATACA% 0,06533
HKPMEHMET KUŞCU% 0,05411
AB PARTİMEHMET AY% 0,05410
MİLLETÖMER HURMA% 0,04359
MİLLİ YOLABDULLAH AL% 0,03253
TKHALİ TUTUŞ% 0,03250
AKÇAKALE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,35

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİABDÜLHAKİM AYHAN% 54,4526.277
YENİDEN REFAHMEHMET YALÇINKAYA% 40,9319.755
CHPİSA GÜÇLÜ% 1,18570
BÜYÜK BİRLİKALİ TOKTİMUR% 1,03496
HÜDA PARHALİL AYDIN% 0,92443
İYİ PARTİİBRAHİM ÇILGI% 0,49239
BTPAHMET HAYDAR TUTUŞ% 0,37181
SAADETABDULLAH DİREK% 0,36172
DEVA PARTİSİİBRAHİM URAL% 0,1676
DPABDULKADİR GÜNGÖR% 0,1151
BİRECİK

Açılan Sandık Oranı : % 73,71
Katılım Oranı : % 73,65

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİMEHMET BEGİT% 54,215.456
AK PARTİMAHMUT MİRKELAM% 28,518.131
YENİDEN REFAHSALİH SEZEN% 6,831.949
HÜDA PARMURAT ÇİMENDER% 3,13892
CHPSÜLEYMAN GÖK% 2,49709
İYİ PARTİHÜSEYİN SİRHAN GÖKDOĞAN% 1,2343
DİĞER% 1,08307
DEVA PARTİSİAVNİ AÇAR% 0,72205
BÜYÜK BİRLİKMEHMET TARAKÇI% 0,69197
SAADETVAHDETTİN KORKMAZ% 0,59167
BTPOSMAN GERGER% 0,2367
AB PARTİTALAT DEMİR% 0,1543
BAĞIMSIZKEMAL GÜNEŞ% 0,0822
BAĞIMSIZMUZAFFER KIRĞIL% 0,0514
MİLLETMEHMET DAĞ% 0,0513
BOZOVA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 75,29

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİAYGÜL KAPIKAYALI% 36,969.409
AK PARTİSUPHİ AKSOY% 32,248.207
YENİDEN REFAHİBRAHİM HALİL AKCAN% 22,885.824
HÜDA PARABUZER ÖZAYDIN% 4,051.031
İYİ PARTİŞIHMÜSLÜM BAYAR% 1,8459
CHPAHMET POLAT% 1255
SAADETİSMAİL ERCAN% 0,44113
BÜYÜK BİRLİKABDURRAHMAN ELÇİ% 0,2564
TKPMAHMUT KAYMAZ% 0,2462
BTPÜMİT OPAK% 0,1435
CEYLANPINAR

Açılan Sandık Oranı : % 94,89
Katılım Oranı : % 78,14

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİUĞUR KAHRAMAN% 49,0918.298
AK PARTİSEYYİTHAN ATİLLA% 42,5415.857
YENİDEN REFAHALİ DOĞAN% 5,92.198
HÜDA PARADNAN SAĞLAM% 1,11413
CHPAHMET ÇAĞRA% 0,43160
İYİ PARTİHAMZA KAYA% 0,2387
ZAFER PARTİSİMAHMUT ÇELİK% 0,2179
SAADETBAHADDİN AKGÜL% 0,1661
TKPSEYDI BİNAY% 0,1660
BÜYÜK BİRLİKKERİM YAŞLI% 0,137
BTPABIT GÖRÜR% 0,0725
EYYÜBİYE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 72,61

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET KUŞ% 42,1359.571
YENİDEN REFAHMEHMET EKİNCİ% 3752.312
DEM PARTİHALİL AKBAŞ% 14,0119.807
HÜDA PARAHMET İDEM% 1,682.372
SAADETMAHMUT DEMİR% 1,52.126
CHPHALİL KARAKEÇİLİ% 1,161.647
İYİ PARTİMEHMET HAMCAN% 0,58815
DEVA PARTİSİİHSAN CEYLAN% 0,34476
DİĞER% 0,3422
BÜYÜK BİRLİKAHMET TARHAN% 0,27390
ANAPABDURRAHMAN ŞAKİROĞLU% 0,23329
TİPFADIL GÜÇLÜ% 0,21297
DPMAHMUT BAŞARAN% 0,17247
BTPMUHAMMED AKKUŞ% 0,11159
HAK-PARİSMAİL ÇEVİK% 0,1144
HKPALİ ÖZÇELİK% 0,09124
MİLLETCUMA ALTAY% 0,0795
MİLLİ YOLÖMER ALDAĞ% 0,0566
HALFETİ

Açılan Sandık Oranı : % 88,98
Katılım Oranı : % 66,38

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİMEHMET KARAYILAN% 40,747.046
AK PARTİŞEREF ALBAYRAK% 33,745.835
YENİDEN REFAHNİHAT ARSLAN% 21,173.661
CHPADNAN BENGÜ% 2,25389
İYİ PARTİHASAN DURMAZ% 0,65113
DEVA PARTİSİSUAT KART% 0,470
HÜDA PARSAİT ESEN% 0,3560
BÜYÜK BİRLİKOĞUZ HAN ÇETİNTAŞ% 0,2848
BTPSALİH KAYIKÇI% 0,2442
DİĞER% 0,1832
HALİLİYE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 71,39

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET CANPOLAT% 40,8662.176
YENİDEN REFAHVEDAT DOĞAR% 34,1151.902
DEM PARTİSUPHİ YİLANCI% 15,7323.933
CHPMURAT KIZILKAYA% 2,473.762
HÜDA PARYAKUP ESMER% 1,842.802
SAADETOSMAN YILDIRIM% 1,081.651
İYİ PARTİALİ EROĞLU% 0,891.362
ZAFER PARTİSİMEHMET KAYA% 0,58882
DEVA PARTİSİHİDAYET HÜLAGÜ% 0,48730
GELECEK PARTİSİMEHMET EMİN KANCUR% 0,45679
ANAPMEHMET GÜNEŞ% 0,35531
BÜYÜK BİRLİKKADİR ÖZSOY% 0,29438
DSPİBRAHİM HALİL YAVUZ% 0,21324
EMEPFUNDA BAKIŞ% 0,19293
DPREYHAN AKÇURA% 0,18281
BTPAYGÜL GÖREN% 0,13201
MİLLETMEHMET ÖRGEN% 0,08119
HKPSERCAN ŞENER% 0,0689
DİĞER% 0,0225
HARRAN

Açılan Sandık Oranı : % 88,21
Katılım Oranı : % 90,15

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMAHMUT ÖZYAVUZ% 59,0720.487
YENİDEN REFAHHAMİT ÖZYAVUZ% 28,519.887
BÜYÜK BİRLİKMEHMET ÖZYAVUZ% 10,643.690
SAADETİBRAHİM UĞUR AKDOĞAN% 0,53183
İYİ PARTİSÜLEYMAN GÜNEŞ% 0,38133
CHPMEHMET İNGİN% 0,38130
BTPBÜŞRA KAYIKÇI% 0,1864
HÜDA PARMUSTAFA KEMAL BİNİCİ% 0,1139
DPMAHMUT SANCAR% 0,134
DEVA PARTİSİAHMET SALIK% 0,0931
DİĞER% 0,015
HİLVAN

Açılan Sandık Oranı : % 83,87
Katılım Oranı : % 83,04

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİASLAN ALİ BAYIK% 32,295.439
DEM PARTİSERHAN PAYDAŞ% 31,845.363
YENİDEN REFAHHANİF DÜZME% 19,683.315
CHPMEHMET CELAL AVCI% 8,581.445
HÜDA PARİMAM BAZİK% 5,35901
BAĞIMSIZAZİZ SALGIN% 0,89149
İYİ PARTİAYSEL PERTAV% 0,4271
SAADETMUSA SAKINIŞ% 0,3661
BTPNURULLAH KIRAN% 0,2339
DPBÜNYAMİN ÖKTEN% 0,1831
BÜYÜK BİRLİKMAHMUT KILIK% 0,1729
DİĞER% 0,011
KARAKÖPRÜ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 71,99

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHNİHAT ÇİFTÇİ% 41,0347.916
AK PARTİMETİN BAYDİLLİ% 32,2437.646
DEM PARTİRIDVAN YAVUZ% 17,4420.363
CHPSELAMİ ŞAHİN% 2,112.467
HÜDA PARİBRAHİM BAYRAM% 1,942.270
SAADETKASIM KARADAŞ% 1,571.837
ZAFER PARTİSİREMZİ ASLAN% 0,73853
BÜYÜK BİRLİKALİ TUTLUOĞLU% 0,7823
İYİ PARTİMURAT DENİZ SALINCAK% 0,5589
DEVA PARTİSİHAKAN GÜL% 0,49575
ANAPABDULKADİR BAŞ% 0,3350
BAĞIMSIZAHMET SÜZEN% 0,28326
BTPAYŞE ASLANTÜRK% 0,16181
GELECEK PARTİSİMÜSLÜM ONUR KAZ% 0,14165
BAĞIMSIZMEHMET ŞEKER% 0,13146
HAK-PARKAZIM BURÇAK% 0,0779
MİLLETMÜSLÜM KAÇAN% 0,0674
MİLLİ YOLMEHMET CİHAT BUCAK% 0,0670
HKPHACI UYAR% 0,0556
SİVEREK

Açılan Sandık Oranı : % 98,21
Katılım Oranı : % 74,25

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİ MURAT BUCAK% 40,6244.951
YENİDEN REFAHHASAN İZOL% 39,6543.878
DEM PARTİALİ DUSAK% 16,1817.904
HÜDA PARABDURRAHİM SIMAK% 1,351.492
İYİ PARTİMEHMET SALİH ÇAKMAK% 0,61680
SAADETABDULLAH TÜYSÜZ% 0,48530
BÜYÜK BİRLİKNAZMİYE ÇAVCI% 0,33360
DEVA PARTİSİFERAT GÖZ% 0,31337
BTPAHMET İŞKURAN% 0,17190
DİĞER% 0,15171
HKPANIL BERK TOPRAK% 0,15170
SURUÇ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 72,02

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİAYTEN KAYA% 57,2124.000
AK PARTİMUSTAFA YÜKSEL% 26,8911.283
CHPBURHAN KILIÇ% 4,361.828
YENİDEN REFAHMAKSUT ERGENE% 3,41.426
HÜDA PARÖMER DURMAZ% 2,41.005
GELECEK PARTİSİFEHMİ LAÇİN% 2,33978
DEVA PARTİSİNAHSAN ALAY% 1,14479
SAADETMAHMUT KOÇ% 0,76318
İYİ PARTİMAHMUT TEKİN% 0,51212
BTPAHMET AKBAŞ% 0,35145
HAK-PARMÜSLÜM BARIŞ% 0,2292
BÜYÜK BİRLİKÖMER YILDIRIM% 0,1773
AB PARTİMEHMET DAMAR% 0,1147
ANAPMÜSLÜM ÖZ% 0,144
MİLLETİBRAHİM HALİL ÖZÇELİK% 0,0523
VİRANŞEHİR

Açılan Sandık Oranı : % 85,13
Katılım Oranı : % 74,37

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİSERHAT DİCLE İNAN% 52,7937.200
AK PARTİSALİH EKİNCİ% 24,2517.087
YENİDEN REFAHHADİ DİKEN% 19,4813.727
HÜDA PARKAMİL TAZE% 0,98692
CHPMEHMET NUR YAMAN% 0,81571
İYİ PARTİBUBO BÜYÜKTURAN% 0,47330
BÜYÜK BİRLİKHALİL ÇAKMAZ% 0,44308
SAADETYASİN KURT% 0,36256
BTPARİF YAĞMUR% 0,24173
DİĞER% 0,18128

Kaynak: AA

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