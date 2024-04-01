ŞANLIURFA SON

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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 04:46  Güncelleme: 04:46
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 4.427
Toplam Seçmen : 1.251.037
Açılan Sandık : 4.395
Açılan Sandık Oranı : % 99,28
Kullanılan Oy : 929.503
Geçerli Oy : 886.636
Katılım Oranı : % 74,86

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHMEHMET KASIM GÜLPINAR% 38,95345.379
AK PARTİZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL% 33,58297.715
DEM PARTİCELALEDİN ERKMEN% 21,1187.077
HÜDA PAREMİN ÖZASLAN% 1,5313.522
CHPMUSTAFA KOYUNCU% 1,5213.480
SAADETRESUL BEBE% 0,817.224
İYİ PARTİSİNAN ÇELİK% 0,514.550
DEVA PARTİSİHASAN KAPLAN% 0,342.996
ZAFER PARTİSİSUPHİ KAYA% 0,312.774
GELECEK PARTİSİFERİT ÇEVİK% 0,272.420
DSPMETİN KAPLAN% 0,191.649
TKPHALİL ÇALIŞKAN% 0,161.379
DPABDİ YILDIZSOY% 0,121.087
BTPMUZAFER YAĞMUR% 0,11952
YTPHALİL AKDAĞ% 0,08686
ANAPHALİL GÜNEŞ% 0,07648
HAK-PARAHMET ÇALIŞKAN% 0,07646
VATAN PARTİSİMUSTAFA ATACA% 0,07582
AB PARTİMEHMET AY% 0,05442
HKPMEHMET KUŞCU% 0,05438
MİLLETÖMER HURMA% 0,04383
MİLLİ YOLABDULLAH AL% 0,03271
TKHALİ TUTUŞ% 0,03270
DİĞER% 0,0166
AKÇAKALE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,35

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİABDÜLHAKİM AYHAN% 54,4526.277
YENİDEN REFAHMEHMET YALÇINKAYA% 40,9319.755
CHPİSA GÜÇLÜ% 1,18570
BÜYÜK BİRLİKALİ TOKTİMUR% 1,03496
HÜDA PARHALİL AYDIN% 0,92443
İYİ PARTİİBRAHİM ÇILGI% 0,49239
BTPAHMET HAYDAR TUTUŞ% 0,37181
SAADETABDULLAH DİREK% 0,36172
DEVA PARTİSİİBRAHİM URAL% 0,1676
DPABDULKADİR GÜNGÖR% 0,1151
BİRECİK

Açılan Sandık Oranı : % 95,31
Katılım Oranı : % 74,61

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİMEHMET BEGİT% 53,8120.738
AK PARTİMAHMUT MİRKELAM% 28,6911.054
YENİDEN REFAHSALİH SEZEN% 7,052.717
HÜDA PARMURAT ÇİMENDER% 3,171.223
CHPSÜLEYMAN GÖK% 2,851.097
İYİ PARTİHÜSEYİN SİRHAN GÖKDOĞAN% 1,36525
DEVA PARTİSİAVNİ AÇAR% 0,92355
BÜYÜK BİRLİKMEHMET TARAKÇI% 0,65250
SAADETVAHDETTİN KORKMAZ% 0,64248
BTPOSMAN GERGER% 0,26100
DİĞER% 0,1767
AB PARTİTALAT DEMİR% 0,1663
BAĞIMSIZKEMAL GÜNEŞ% 0,1141
BAĞIMSIZMUZAFFER KIRĞIL% 0,138
MİLLETMEHMET DAĞ% 0,0621
BOZOVA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 75,29

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİAYGÜL KAPIKAYALI% 36,969.409
AK PARTİSUPHİ AKSOY% 32,248.207
YENİDEN REFAHİBRAHİM HALİL AKCAN% 22,885.824
HÜDA PARABUZER ÖZAYDIN% 4,051.031
İYİ PARTİŞIHMÜSLÜM BAYAR% 1,8459
CHPAHMET POLAT% 1255
SAADETİSMAİL ERCAN% 0,44113
BÜYÜK BİRLİKABDURRAHMAN ELÇİ% 0,2564
TKPMAHMUT KAYMAZ% 0,2462
BTPÜMİT OPAK% 0,1435
CEYLANPINAR

Açılan Sandık Oranı : % 96,59
Katılım Oranı : % 80,87

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİUĞUR KAHRAMAN% 47,8118.517
AK PARTİSEYYİTHAN ATİLLA% 42,2716.369
YENİDEN REFAHALİ DOĞAN% 6,382.470
HÜDA PARADNAN SAĞLAM% 1,68649
CHPAHMET ÇAĞRA% 0,58225
İYİ PARTİHAMZA KAYA% 0,32123
ZAFER PARTİSİMAHMUT ÇELİK% 0,29112
SAADETBAHADDİN AKGÜL% 0,2492
TKPSEYDI BİNAY% 0,2287
BÜYÜK BİRLİKKERİM YAŞLI% 0,1352
BTPABIT GÖRÜR% 0,0830
EYYÜBİYE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 72,71

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET KUŞ% 41,5758.578
YENİDEN REFAHMEHMET EKİNCİ% 37,5452.901
DEM PARTİHALİL AKBAŞ% 14,2120.034
HÜDA PARAHMET İDEM% 1,742.450
SAADETMAHMUT DEMİR% 1,532.163
CHPHALİL KARAKEÇİLİ% 1,181.659
İYİ PARTİMEHMET HAMCAN% 0,58821
DEVA PARTİSİİHSAN CEYLAN% 0,35496
BÜYÜK BİRLİKAHMET TARHAN% 0,28390
ANAPABDURRAHMAN ŞAKİROĞLU% 0,22318
TİPFADIL GÜÇLÜ% 0,21299
DPMAHMUT BAŞARAN% 0,15207
BTPMUHAMMED AKKUŞ% 0,12166
HAK-PARİSMAİL ÇEVİK% 0,11154
HKPALİ ÖZÇELİK% 0,09124
MİLLETCUMA ALTAY% 0,0797
MİLLİ YOLÖMER ALDAĞ% 0,0568
HALFETİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 69,27

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİMEHMET KARAYILAN% 39,457.971
AK PARTİŞEREF ALBAYRAK% 34,977.065
YENİDEN REFAHNİHAT ARSLAN% 21,014.244
CHPADNAN BENGÜ% 2,45495
İYİ PARTİHASAN DURMAZ% 0,73147
DEVA PARTİSİSUAT KART% 0,4693
HÜDA PARSAİT ESEN% 0,3673
BÜYÜK BİRLİKOĞUZ HAN ÇETİNTAŞ% 0,3162
BTPSALİH KAYIKÇI% 0,2653
HALİLİYE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 71,23

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET CANPOLAT% 40,2861.118
YENİDEN REFAHVEDAT DOĞAR% 34,452.189
DEM PARTİSUPHİ YİLANCI% 15,8824.090
CHPMURAT KIZILKAYA% 2,53.800
HÜDA PARYAKUP ESMER% 1,862.825
SAADETOSMAN YILDIRIM% 1,11.661
İYİ PARTİALİ EROĞLU% 0,91.368
ZAFER PARTİSİMEHMET KAYA% 0,59888
DEVA PARTİSİHİDAYET HÜLAGÜ% 0,48735
GELECEK PARTİSİMEHMET EMİN KANCUR% 0,45687
ANAPMEHMET GÜNEŞ% 0,35538
BÜYÜK BİRLİKKADİR ÖZSOY% 0,29442
DSPİBRAHİM HALİL YAVUZ% 0,26397
EMEPFUNDA BAKIŞ% 0,2297
DPREYHAN AKÇURA% 0,19282
BTPAYGÜL GÖREN% 0,13201
MİLLETMEHMET ÖRGEN% 0,08121
HKPSERCAN ŞENER% 0,0691
HARRAN

Açılan Sandık Oranı : % 99,49
Katılım Oranı : % 89,70

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMAHMUT ÖZYAVUZ% 57,9122.730
YENİDEN REFAHHAMİT ÖZYAVUZ% 28,8411.318
BÜYÜK BİRLİKMEHMET ÖZYAVUZ% 11,384.467
SAADETİBRAHİM UĞUR AKDOĞAN% 0,57224
CHPMEHMET İNGİN% 0,41159
İYİ PARTİSÜLEYMAN GÜNEŞ% 0,4156
BTPBÜŞRA KAYIKÇI% 0,1975
HÜDA PARMUSTAFA KEMAL BİNİCİ% 0,1144
DPMAHMUT SANCAR% 0,141
DEVA PARTİSİAHMET SALIK% 0,0934
HİLVAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 79,73

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİSERHAN PAYDAŞ% 33,26.960
AK PARTİASLAN ALİ BAYIK% 30,726.439
YENİDEN REFAHHANİF DÜZME% 18,773.935
CHPMEHMET CELAL AVCI% 9,311.951
HÜDA PARİMAM BAZİK% 5,711.197
BAĞIMSIZAZİZ SALGIN% 0,78163
İYİ PARTİAYSEL PERTAV% 0,4697
SAADETMUSA SAKINIŞ% 0,4390
BTPNURULLAH KIRAN% 0,2451
BÜYÜK BİRLİKMAHMUT KILIK% 0,1940
DPBÜNYAMİN ÖKTEN% 0,1940
KARAKÖPRÜ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 71,99

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHNİHAT ÇİFTÇİ% 41,0347.916
AK PARTİMETİN BAYDİLLİ% 32,2437.646
DEM PARTİRIDVAN YAVUZ% 17,4420.363
CHPSELAMİ ŞAHİN% 2,112.467
HÜDA PARİBRAHİM BAYRAM% 1,942.270
SAADETKASIM KARADAŞ% 1,571.837
ZAFER PARTİSİREMZİ ASLAN% 0,73853
BÜYÜK BİRLİKALİ TUTLUOĞLU% 0,7823
İYİ PARTİMURAT DENİZ SALINCAK% 0,5589
DEVA PARTİSİHAKAN GÜL% 0,49575
ANAPABDULKADİR BAŞ% 0,3350
BAĞIMSIZAHMET SÜZEN% 0,28326
BTPAYŞE ASLANTÜRK% 0,16181
GELECEK PARTİSİMÜSLÜM ONUR KAZ% 0,14165
BAĞIMSIZMEHMET ŞEKER% 0,13146
HAK-PARKAZIM BURÇAK% 0,0779
MİLLETMÜSLÜM KAÇAN% 0,0674
MİLLİ YOLMEHMET CİHAT BUCAK% 0,0670
HKPHACI UYAR% 0,0556
SİVEREK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 74,06

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİ MURAT BUCAK% 40,2345.369
YENİDEN REFAHHASAN İZOL% 40,1745.305
DEM PARTİALİ DUSAK% 16,218.268
HÜDA PARABDURRAHİM SIMAK% 1,361.529
İYİ PARTİMEHMET SALİH ÇAKMAK% 0,61690
SAADETABDULLAH TÜYSÜZ% 0,47533
BÜYÜK BİRLİKNAZMİYE ÇAVCI% 0,33371
DEVA PARTİSİFERAT GÖZ% 0,3342
BTPAHMET İŞKURAN% 0,17188
HKPANIL BERK TOPRAK% 0,16175
SURUÇ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 72,02

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİAYTEN KAYA% 57,2124.000
AK PARTİMUSTAFA YÜKSEL% 26,8911.283
CHPBURHAN KILIÇ% 4,361.828
YENİDEN REFAHMAKSUT ERGENE% 3,41.426
HÜDA PARÖMER DURMAZ% 2,41.005
GELECEK PARTİSİFEHMİ LAÇİN% 2,33978
DEVA PARTİSİNAHSAN ALAY% 1,14479
SAADETMAHMUT KOÇ% 0,76318
İYİ PARTİMAHMUT TEKİN% 0,51212
BTPAHMET AKBAŞ% 0,35145
HAK-PARMÜSLÜM BARIŞ% 0,2292
BÜYÜK BİRLİKÖMER YILDIRIM% 0,1773
AB PARTİMEHMET DAMAR% 0,1147
ANAPMÜSLÜM ÖZ% 0,144
MİLLETİBRAHİM HALİL ÖZÇELİK% 0,0523
VİRANŞEHİR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 76,61

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİSERHAT DİCLE İNAN% 51,744.512
AK PARTİSALİH EKİNCİ% 25,4321.898
YENİDEN REFAHHADİ DİKEN% 19,5616.838
HÜDA PARKAMİL TAZE% 1,05902
CHPMEHMET NUR YAMAN% 0,79679
İYİ PARTİBUBO BÜYÜKTURAN% 0,43373
BÜYÜK BİRLİKHALİL ÇAKMAZ% 0,43372
SAADETYASİN KURT% 0,39339
BTPARİF YAĞMUR% 0,22192

Kaynak: AA

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