Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı soruşturma kapsamında DHKP/C'nin işçi yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, İstanbul'da aralarında Şişli ve Sarıyer belediye çalışanlarının da bulunduğu 38 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilerden 32'si yakalandı.

3 İSMİN DE SORUŞTURMADA ADI GEÇİYOR

Soruşturma kapsamında eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın 'mağdur', eski Şişli Belediye Başkanı Hasan Hayri İnönü ve eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Emir Sarıgül'ün 'tanık' sıfatıyla ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

ESKİ BAŞKAN ŞÜKRÜ GENÇ GÖZALTINDA

Hakkında gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de olduğu öğrenildi. bununla birlikte eski başkan yardımcısı İ.E., Ataşehir Belediyesi eski başkan yardımcısı 3 kişi, eski Maltepe belediye başkan yardımcısı ve Şişli Belediyesinden 2 eski belediye başkan yardımcısının da gözaltında olduğu öğrenildi.