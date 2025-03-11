Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı - Son Dakika
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Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DHKP/C'ye 2014-2016 yılları arasında Sarıyer ve Şişli belediyelerindeki ihaleler üzerinden finans sağladığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 34 adrese baskın yapıldı ve 32 şüpheli gözaltına alındı.

11.03.2025 08:24  Güncelleme: 09:08
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı soruşturma kapsamında DHKP/C'nin işçi yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, İstanbul'da aralarında Şişli ve Sarıyer belediye çalışanlarının da bulunduğu 38 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilerden 32'si yakalandı.

3 İSMİN DE SORUŞTURMADA ADI GEÇİYOR

Soruşturma kapsamında eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın 'mağdur', eski Şişli Belediye Başkanı Hasan Hayri İnönü ve eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Emir Sarıgül'ün 'tanık' sıfatıyla ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

ESKİ BAŞKAN ŞÜKRÜ GENÇ GÖZALTINDA

Hakkında gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de olduğu öğrenildi. bununla birlikte eski başkan yardımcısı İ.E., Ataşehir Belediyesi eski başkan yardımcısı 3 kişi, eski Maltepe belediye başkan yardımcısı ve Şişli Belediyesinden 2 eski belediye başkan yardımcısının da gözaltında olduğu öğrenildi.

Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Emir Sarıgül, Hasan Hayri, Ali Kılıç, İstanbul, Maltepe, Sarıyer, Finans, Güncel, Terör, Şişli, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Mister No:
    inanan var mı acaba 29 25 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    chp sol örgütlerin yuvası 27 17 Yanıtla
  • 19971997:
    terorun yolsuzlugun icine batmislar..ilerdeki yonetimlerinin kücük bir örnegi..memleketi yonetseler 6 ay sonra mafyaya teslim ederler..chp nin ne olfuguna inanmayan daha hala hazmedemeyen inanmayan mallar var 20 14 Yanıtla
  • Chen Medya :
    2014 /2016 mi :) dalgamı geçiyorsunuz 10 sene önce ki olayı şimdiki yetkililere nasil işlem yapılır 4 2 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Apocu hükümet ve MHPKK lı ülkücülerin egemen olduğu sistemde DHKPC operasyonu ???? :)) 2 2 Yanıtla
  • 6490203:
    gine mi ya 3 0 Yanıtla
  • Kzk :
    Bu haberi bile savunacakclorumr yapanlar şimdi üyüşürler 0 0 Yanıtla
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