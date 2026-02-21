Siber Güvenlik Tatbikatları Başlıyor - Son Dakika
Siber Güvenlik Tatbikatları Başlıyor

21.02.2026 11:01
Türkiye, siber güvenlik tatbikatları ile siber savunmasını güçlendirmeyi hedefliyor.

6 Nisan 1920

1- Türkiye, siber güvenlik kalkanını yeni tatbikatlarla güçlendirecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından bu yıl 11, 2027'de 12, 2028'de 13 ulusal ve uluslararası siber güvenlik tatbikatının düzenlenmesi planlanıyor

Siber saldırılara karşı gerekli müdahale merkezlerini kurmak, kurdurmak ve denetlenmesini sağlamak amacıyla her türlü siber müdahale aracının ve milli çözümlerin üretilmesi için çalışma yapılması hedefleniyor

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- AK Parti'den Türkiye Yüzyılı'nda dijital egemenlik ve adil teknoloji hamlesi

Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri:

"Uzun vadede sadece teknoloji geliştirmekle yetinmiyoruz, kapsayıcı bir ekosistem yani yeni iş modelleri, yeni anlayışlar, yeni kavramlar bunlar üzerine çalışıyoruz. Hem bugünü yönetiyoruz hem de geleceğe yönelik apayrı bir yol haritası çiziyoruz"

"Türkiye, burada kendi yolunu çizecektir. Bunu çizerken de insanı odağa alacaktır, yeni bir teknoloji ekosistemi oluşturacaktır"

"Veriye sahip olan bilgiye sahip oluyor. Bilgiye sahip olan güce sahip oluyor. Dolayısıyla verimizi doğru yönetmemiz lazım. Siber vatanımıza sahip çıkmamız lazım. Temel duruşumuz aslında bu"

(Aynur Ekiz/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemenin korsan taksiciliği önlemesi bekleniyor

TBMM'de kabul edilen Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile izin almadan yolcu taşıyanlara 100 bin lira, alınan izini belirtilen faaliyet konusu dışında yolcu taşıyanlara 46 bin lira idari para cezası uygulanacak

TŞOF Genel Başkanı Mehmet Yiğiner:

"Yasal olarak taşımacılık yapan kişiler, vergilerini ve gerekli bedelleri ödüyor. Ancak korsan taşımacılık yapan kişiler, bu tür ödemeleri yapmayarak çalışıyor. Düzenlemenin, bu durumun önüne geçeceğine inanıyoruz. Korsan taşımacılığa kesinlikle müsaade etmeyeceğiz"

(Serhat Tutak/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Makine sektörü yeni yıla 2,2 milyar dolar ihracatla başladı

Makine sektörünün ihracatı ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 artarken kilogram başına düşen ihracat değeri 8,9 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu:

"Rekabetçiliğin bir ayağı korumacılıksa diğer ayağı maliyet kontrolüdür ve bu denge (AB'nin yaptığı anlaşmalara) Türkiye dahil edilmeden kurulamaz"

"Atıl durumda bulunan üçte birlik kapasitemizi ekonomiye kazandırmak için her türlü politika aracını kullanmayı gerekli ve meşru görüyoruz"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

5- Finansal yatırım araçlarıyla kentsel dönüşüm sürecine daha fazla destek olunması bekleniyor

Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş:

"Kentsel dönüşümde sadece Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, TOKİ'nin veya ilgili kuruluşların aktör olmasını beklemek yanlış. Bu sürecin topyekun olması, bütün belediyeler, kurumsal inşaat ve gayrimenkul yatırım işletmelerinin de sürece aktif katılması gerekiyor"

"Gayrimenkul yatırım fonu ve gayrimenkul sertifikası gibi finansal araçların kentsel dönüşüme daha fazla yönlendirilmesi gerekiyor. Ayrıca Türkiye, burada mutlaka uluslararası kuruluşlardan ya da uluslararası yatırımcılardan gelen fonları, proje GYF kuruluşları ile etkin kullanmalı"

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- İstanbul'da barajların doluluk oranları mevsim normallerinin altında kaldı

İstanbul Üniversitesi Deniz ve İçsu Kaynakları Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meriç Albay:

"İstanbul'da şu anda barajların yaklaşık yüzde 60'ı boş. Oysa ocak itibarıyla en az yüzde 60 doluluk oranını görmemiz gerekiyordu, yüzde 70-75 hatta 80'ler tercih ettiğimiz rakamlardır"

"Hazirana en az yüzde 70'in üzerinde baraj doluluk oranıyla girmemiz lazım. Bu seviyeyi yakalayamazsak eskiden sonbaharda beklediğimiz sıkıntıları artık ağustosta yaşamamız muhtemel"

(Gülseli Kenarlı/İstanbul)

7- İstanbul'da ocakta hava kirliliği geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 azaldı

İstanbul'da ocak ayındaki partikül madde konsantrasyonu ortalaması 24 istasyonda metreküp başına 26,5 mikrogram, Ocak 2025'te ise 41,5 mikrogram ölçülürken partiküler madde kaynaklı hava kirliliğinin önceki yıla göre yüzde 36 azaldığı belirlendi

Ocak 2026'da kentte partikül madde hava kirliliğinin en fazla ölçüldüğü istasyon metreküp başına 46,4 mikrogramla "Kağıthane 1", en düşük ölçüldüğü istasyon ise metreküp başına 8,4 mikrogramla "Sultangazi 1" oldu

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)???????

8- "Cemreler" iklim kriziyle mücadelede göreve hazır

Cemre Vakfı Onursal Başkanı Çiğdem Karaaslan:

"Her yağmurun bir sele dönüştüğü, her hava olayının ne yazık ki şehirlerimizde belli oranda birtakım yıkımlara yol açtığı bir süreçte gönüllülüğü şöyle görüyoruz: Meselenin ve sorunun farkında mıyız, görev almak istiyor muyuz? Evet, görev almak istiyoruz ancak ne yapacağımızı bilemiyorsak, işte o aradaki boşluğu dolduracak olan Cemre Vakfı olacaktır"

Cemre Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Gökgöz:

"Biz gönüllülerimize 'Cemreler' diyoruz. İlk Cemrelerimiz, belki hatırlarsınız 2021'de Kastamonu'nun Bozkurt selinde görev almıştı, orada doğup bu zamana kadar çoğalarak geldik ve tüzel kişiliğimizi aldık"

(Yeter Ada Şeko-Yeşim Yüksel/İstanbul)

9- Sandıktaki çeyizler iyiliğe dönüşüyor

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından başlatılan "Sandıktan Sadakaya" projesiyle bağışlanan çeyiz eşyaları, İyilik Atölyeleri'nde yeniden işlenerek ihtiyaç sahipleri için gelire dönüştürülüyor

TDV Kadın Aile ve Gönüllülük Hizmetleri Müdürü Hatice Kahyaoğlu:

"Proje ile sandıkta bekleyen eşyalar adeta yeniden hayat buluyor. Hayır çarşılarında satılan bu ürünlerden elde edilen gelirler projelere, yetimlere ve ihtiyaç sahiplerine kaynak olarak aktarılıyor"

(Eylül Aşkın Akçay/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- İSTANBUL'UN SELATİN CAMİLERİ - İstanbul'un ilk büyük selatin camisi "Fatih Camisi"

Bizans'ın büyük önem atfettiği On İki Havari Kilisesi'nin yerine kurularak şehrin siluetine Türk İslam medeniyetinin damgasını vuran cami, aynı zamanda İstanbul'un imarında yeni bir medeniyet anlayışının merkezi oldu

Akademisyen ve sanat tarihçisi Yasin Saygılı:

"Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethettikten sonra ilk olarak politikası kenti şenlendirmekti. Yani baştan aşağıya bütün bir şehrin imarı, yeni külliyelerin inşası, paşalara bu tarz külliyelerin yapım emirleri verildi. Fakat en büyük, en önemli külliyeyi Fatih bizzat kendisi, İstanbul'un en önemli yerlerinden biri olan bu alana yaptırdı"

(Rüveyda Mina Meral-Ali Osman Kaya/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- AA'nın "Memleket Sofrası" haber dosyasının yayımlanacak bölümleri:

Keledoş

(Orhan Sağlam-Özkan Bilgin/Van) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Hatay kömbesi

(Eren Bozkurt-Tunahan Akgün/Hatay) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Kadın kooperatifi özgün kurabiye tarifleriyle dünya pazarına açılıyor

Hemdem Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Kurucu Ortağı Yasemin Sayılgan:

"Kurabiyelerimizi kendi reçetemizle hazırlıyoruz, bu ürünü paketli hale getirdiğimizde uluslararası satışlarımızı da yapmak istiyoruz"

(Seda Tolmaç/Ankara)

13- Yargıtay, eski çalışanının fotoğrafını sosyal medyada paylaşan patronun cezasını onadı

Eski çalışanının sosyal medya hesabından elde ettiği fotoğrafı, kendine ait sosyal medya hesabından paylaşan patrona "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan verilen 10 ay hapis cezası uygun bulundu

(İsmet Karakaş/Ankara)

14- ABD Yüksek Mahkemesinin tarife kararı ticarette yeni belirsizliklere yol açtı

Yüksek Mahkemenin Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmesi, Trump yönetiminin topladığı milyarlarca dolarlık gümrük vergisine ne olacağına dair tartışmaları hararetlendirdi

Trump, başka yollarla tarifeleri uygulamaya devam edeceklerini söylerken yürütülen ticaret anlaşması müzakerelerine ilişkin belirsizliklerin de artacağı değerlendiriliyor

(Sevgi Ceren Gökkoyun-Dilara Zengin/New York/Washington)

15- Küresel piyasalar jeopolitik gelişmeler ve ABD'deki tarife gündemine odaklandı

ABD Yüksek Mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın devreye aldığı ilave gümrük vergilerinin dayandırıldığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetti

ABD'de açıklanan büyüme verileri ekonominin dayanıklılığına ilişkin soru işaretlerini artırırken büyüme hızı 43 günlük ülke tarihinin en uzun süreli hükümet kapanması ve tüketici harcamalarındaki yavaşlamadan olumsuz etkilendi

Gelecek hafta ABD'de tarife gündeminin yanı sıra üretici enflasyonu, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ile piyasalar için kritik değere sahip olan Nvidia'nın açıklayacağı bilanço yakından takip edilecek

(Ali Canberk Özbuğutu/İstanbul)

16- Potada 40. Türkiye Kupası yarın sahibini bulacak

Ziraat Bankası Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN karşı karşıya gelecek

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak

Sarı-lacivertli takım, kupayı 9 kez müzesine götürürken siyah-beyazlılar organizasyonda tek şampiyonluk yaşadı

(Emre Doğan/İstanbul)

17- Beşiktaş ile Göztepe, 60. randevuda

İki takım arasında geride kalan 59 maçtan 30'unu siyah-beyazlı futbol takımı, 12'sini ise İzmir temsilcisi kazandı

Beşiktaş'ın gol sayılarında Göztepe'ye 95-59 üstünlüğü bulunuyor

(Metin Arslancan/İstanbul)

Kaynak: AA

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Siber Güvenlik Tatbikatları Başlıyor

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
