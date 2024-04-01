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MERKEZToplam Sandık.

01.04.2024 01:09
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MERKEZ

Toplam Sandık : 123
Toplam Seçmen : 39.698
Açılan Sandık : 122
Açılan Sandık Oranı : % 99,19
Kullanılan Oy : 31.029
Geçerli Oy : 29.950
Katılım Oranı : % 78,82

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMETİN GÜRBÜZ% 49,6714.876
AK PARTİYAKUP ÜÇÜNCÜOĞLU% 39,3311.779
İYİ PARTİSERPİL ÜNLÜTÜRK% 4,881.460
YENİDEN REFAHMETE ÇAĞDAŞ% 2,02605
ZAFER PARTİSİSİNAN KORKUT% 1,05315
BAĞIMSIZFATİH ŞANLAN% 0,67199
SAADETBARBAROS BALTACI% 0,61183
DİĞER% 0,38114
BTPŞENOL ŞENSOY% 0,35103
TKPEMİNE ARZU KAYHAN% 0,261
BAĞIMSIZOYA ASAK% 0,1751
DEM PARTİSEDEF KARAKURT% 0,1443
VATAN PARTİSİSEBAHATTİN CANİK% 0,1235
HÜDA PARNAİL YALÇIN% 0,131
DPORHAN SARI% 0,0720
DEVA PARTİSİMETİN KANDEMİR% 0,0617
DSPYAŞAR TÜRKEŞ% 0,0516
TKHERİMCAN YILMAZ% 0,0516
HAK-PARMUSTAFA KORUCU% 0,0413
MİLLETMEHMET KARAGÖZ% 0,0413
AYANCIK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 73,34

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHAYRETTİN KAYA% 52,133.738
MHPMURAT AKIN% 23,471.683
AK PARTİASLAN ÖZDEMİR% 20,021.436
YENİDEN REFAHERGÜN KAYA% 2,15154
İYİ PARTİBÜLENT AKYOL% 1,49107
SAADETMURAT YILDIZ% 0,6748
BTPNEVZAT ALTUN% 0,075
BOYABAT

Açılan Sandık Oranı : % 48,39
Katılım Oranı : % 79,53

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHHASAN KARA% 39,532.804
MHPMURAT MUSLU% 28,031.988
AK PARTİFERHAT YILDIZ% 25,521.810
CHPAYŞE MELEK GÜNAL% 3,57253
İYİ PARTİADEM IŞIK% 2,38169
SAADETRAMAZAN BAŞ% 0,7553
BTPAHMET AVCI% 0,139
HKPBAYRAM ÇAKIR% 0,054
DSPDAVUT ÇALHAN% 0,043
DİKMEN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,51

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİADNAN ACAR% 56,11468
CHPREMZİ AY% 37,17310
MHPERDAL KOŞAR% 5,2844
YENİDEN REFAHYAŞAR ŞİMŞEK% 0,726
SAADETBEKİR AYDIN% 0,65
BTPZEYD ÇÖLMEKCİ% 0,121
DURAĞAN

Açılan Sandık Oranı : % 88,89
Katılım Oranı : % 82,65

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİNECMETTİN ERMİŞ% 36,671.463
BÜYÜK BİRLİKFEHMİ DALKILIÇ% 30,461.215
MHPZAFER ELKOVAN% 23,39933
YENİDEN REFAHADEM GÜNDÜZ% 4,31172
SAADETTAHİR ŞAHİN% 2,61104
CHPMUSTAFA EKER% 2,2690
BTPHÜSEYİN GÜL% 0,312
ERFELEK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 71,13

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET UZUN% 40,15854
CHPHÜSNÜ YANGÖZ% 35,68759
BAĞIMSIZRIDVAN AYDIN% 11,28240
MHPMUSTAFA KALYONCU% 6,11130
DEVA PARTİSİCEVDET YEŞİL% 3,7279
BTPNAFİYE BEKTAŞ% 1,2226
SAADETHAKAN ÇAKIR% 1,1324
YENİDEN REFAHİBRAHİM ÖZAN% 0,4710
HÜDA PARNEJDET GÜLŞEN% 0,245
GERZE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,54

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPOSMAN BELOVACIKLI% 53,086.382
AK PARTİHÜSEYİN YÜKSEK% 33,864.071
MHPMUSTAFA ÖZ% 5,6673
YENİDEN REFAHÖMER TUGAY YILMAZ% 5,06609
İYİ PARTİYAVUZ YİĞİT% 1,2144
SAADETHÜSEYİN ŞEKER% 0,6376
BTPNECLA KESKİN KUL% 0,1822
DSPMUSTAFA ENGİN KARAKURT% 0,1619
HKPTOLGA ÜNAL% 0,1619
HÜDA PARESRA DALGA% 0,079
SARAYDÜZÜ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 90,01

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPFERDİ CANOĞLU% 52,26485
AK PARTİHASAN PEKER% 40,19373
DİĞER% 4,8545
İYİ PARTİORHAN YILDIRIM% 1,1811
YENİDEN REFAHMAHMUT GÜLEN% 0,656
SAADETŞABAN ŞAHİN% 0,323
DSPTALİH ERK% 0,222
DPİBRAHİM KANBER% 0,222
BAĞIMSIZMURAT ORHAN% 0,111
TÜRKELİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 80,58

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİVEYSEL ŞAHİN% 51,241.987
MHPSATI GÜREL% 30,691.190
CHPÜMÜT DEMİR% 14,39558
YENİDEN REFAHHAŞİM ATALAY% 3,04118
SAADETMETİN ÖZGEN% 0,4618
BTPTEKİN KÜPELİ% 0,187

Kaynak: AA

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