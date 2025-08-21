Siverek\'te Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde daha önce karıştıkları olay nedeniyle haklarında zorla getirme kararı olan Yılmaz Sımaklı (44) ile kuzeni Necati Sımaklı (39), jandarma aracında uğradıkları silahlı saldırıda yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Siverek Adliyesi önünde meydana geldi. Daha önce karıştıkları bir olay nedeniyle hakkında zorla getirme kararı olan Yılmaz Sımaklı ve kuzeni Necati Sımaklı, jandarma ekipleri tarafından adliyeye getirildi.

JANDARMA ARACI HASAR GÖRDÜ

İşlemlerinin ardından jandarma aracına bindirilen Yılmaz Sımaklı ve Necati Sımaklı, kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayda iki kuzen yaralanırken, jandarma aracı hasar gördü.

POLİS KAÇAN ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE

İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olaydan sonra kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.