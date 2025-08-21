Siverek'te Silahlı Saldırı: 2 Yaralı - Son Dakika
Siverek'te Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

21.08.2025 15:20
Jandarma aracında taşınan kuzenler Yılmaz ve Necati Sımaklı, silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde daha önce karıştıkları olay nedeniyle haklarında zorla getirme kararı olan Yılmaz Sımaklı (44) ile kuzeni Necati Sımaklı (39), jandarma aracında uğradıkları silahlı saldırıda yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Siverek Adliyesi önünde meydana geldi. Daha önce karıştıkları bir olay nedeniyle hakkında zorla getirme kararı olan Yılmaz Sımaklı ve kuzeni Necati Sımaklı, jandarma ekipleri tarafından adliyeye getirildi.

Jandarma aracındaki 2 kuzen, silahlı saldırıda yaralandı

JANDARMA ARACI HASAR GÖRDÜ

İşlemlerinin ardından jandarma aracına bindirilen Yılmaz Sımaklı ve Necati Sımaklı, kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayda iki kuzen yaralanırken, jandarma aracı hasar gördü.

Jandarma aracındaki 2 kuzen, silahlı saldırıda yaralandı

POLİS KAÇAN ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE

İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olaydan sonra kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Jandarma aracındaki 2 kuzen, silahlı saldırıda yaralandı
Jandarma aracındaki 2 kuzen, silahlı saldırıda yaralandı
Jandarma aracındaki 2 kuzen, silahlı saldırıda yaralandı
Kaynak: DHA

13:26
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
15:02
Mansur Yavaş’ı kahredecek iddia Özgür Özel, İmamoğlu’nun alternatifini buldu
Mansur Yavaş'ı kahredecek iddia! Özgür Özel, İmamoğlu'nun alternatifini buldu
