Çeşme'de Gastronomi Film Festivali Sürüyor

(İZMİR) – İzmir'in Çeşme ilçesinde Uluslararası Gastronomi Film Festivali'nde, kültürel mirastan gastronomi turizmine, sürdürülebilirlikten hikaye anlatıcılığına uzanan söyleşiler, film gösterimleri ve özel buluşmalar devam ediyor.

Çeşme Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Gastronomi Film Festivali (UGFF), sinema ve gastronomi dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi. Söyleşiler, film gösterimleri, imza günleri ve atölyelerle zenginleşen program, katılımcılara farklı disiplinlerin kesişiminde yeni bakış açıları sundu.

Günün ilk etkinliği, "Gastronomi, Sanat ve Küresel Algı Mücadelesi" başlıklı söyleşide, Türkiye'nin gastronomi alanındaki potansiyeli ve uluslararası görünürlüğü üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Festival kapsamında gerçekleştirilen "Fadi " söyleşisinde Prof. Dr. Oğuz Makal, gastronomi filmleri üzerine hazırladığı yeni kitabını anlattı. Makal, sinema ile yemek kültürü arasındaki ilişkiyi farklı örnekler üzerinden değerlendirdi.

"Kurguda Yemek" etkinliğinde Merin Sever ve Ezgi Özcan, yemeklerin sinema ve dizilerdeki sembolik anlamlarını paylaşırken, gastronominin hikaye anlatımındaki rolüne dikkati çekti."

"Gastronomi Diplomasisi: Şehirler Kendini Dünyaya Nasıl Anlatır?" söyleşisinde ise gastronominin kentlerin kimliğini ve kültürel değerlerini dünyaya aktaran güçlü bir araç olduğu vurgulandı. Sürdürülebilirlik ekseninde yürütülen çalışmalar da katılımcılarla paylaşıldı."

"Anadolu Mutfağında Kültürel Mirasın İzleri" etkinliğinde Ahmet Uhri ve Simay Bülbül, Anadolu'nun köklü mutfak geleneğinin tarihsel ve kültürel katmanlarını ele aldı. Bölgenin zengin mirasının günümüz gastronomisine ilham vermeyi sürdürdüğü ifade edildi."

"Ege'yi Yeniden Okumak: Yarımada Mutfağının Bugünü" başlıklı buluşmada ise Serkan Anavatan, yerel üretimin ve bölgesel ürünlerin çağdaş mutfaktaki yerini anlattı."

Festivalin ikinci gününde gerçekleştirilen Sine Sınıf etkinliklerinde sinema, sofra kültürü ve insanın anlam arayışı üzerine dikkat çekici görüşler paylaşıldı. Prof. Dr. Serdar Öztürk, gastronominin insanın kültüre geçiş sürecindeki en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirterek, yemek pişirme pratiğinin insanlık tarihindeki dönüştürücü etkisine dikkati çekti.

Yönetmen ve senarist Ümit Ünal ise yemeğin insan yaşamındaki kültürel ve duygusal anlamlarına değindi. Ünal, hayvanlar için yalnızca beslenme aracı olan yemeğin, insanlar için kültürün, ailenin, hafızanın ve geleneklerin taşıyıcısına dönüştüğünü ifade ederek, en sade yemeğin bile etrafında pek çok hikaye ve anlamın şekillendiğini söyledi. Yönetmenliğini üstlendiği "Sofra Sırları" filminin çıkış noktasının da bu düşünceden doğduğunu belirten Ünal, yemeğin insan yaşamındaki sembolik gücüne işaret etti.

Sinemacı Marlow Murat Karaütük de sinema ile gastronominin düşündüğümüzden çok daha yakın iki alan olduğunu belirterek, sinemanın ortaya çıkışıyla insanların hayallerinin ve rüyalarının da sinemadan beslenmeye başladığını ifade etti.

"BİZİM HİKAYEMİZ: KOLOMBİYA" FİLMİNİN TÜRKİYE PROMİYERİ

UGFF Seçki Belgesel Film gösterimleri kapsamında "Bizim Hikayemiz: Kolombiya" filminin Türkiye prömiyeri gerçekleştirildi. Gösterimin ardından düzenlenen söyleşide, yönetmen Özgür Kızıl, filmin ortaya çıkış hikayesini ve çekim sürecini katılımcılarla paylaştı.

Festival kapsamında düzenlenen söyleşi ve imza günleri de yoğun ilgi gördü. Gazeteci Hakan Çelik'in moderatörlüğünde okurlarıyla buluşan oyuncu ve yazar Fadik Sevin Atasoy, "Fadik ve Kırmızı Bavul" kitabının çıkış noktasını, çocukluğunda babasıyla yaşadığı unutulmaz bir anıya dayandırdığını anlattı.

Atasoy, babasının kendisine hayal gücünün maddi değerlerden çok daha kıymetli olduğunu öğrettiğini belirterek, eserini bu nedenle babasına adadığını ifade etti. Samimi sohbetiyle dikkati çeken Atasoy, sanatın ve hayal gücünün hayatındaki dönüştürücü etkisini de katılımcılarla paylaştı.

İmza gününde okurlarıyla bir araya gelen oyuncu ve yazar Murat Aygen ise "Sesten Az Önce" adlı kitabının ortaya çıkış sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Aygen, insanın en özgür olduğu anın sözlerini dile getirmeden önceki kısa zaman dilimi olduğunu belirterek, kitabının temel çıkış noktasının da bu düşünce olduğunu söyledi. Sözcüklerin, seçimlerin ve kararların insan hayatını şekillendirdiğine dikkati çeken Aygen, edebiyat ve yaşam arasındaki ilişkiye dair görüşlerini katılımcılarla paylaştı.

ULUSLARARASI GASTRONOMİ FİLM FESTİVALİ'NDE ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Uluslararası Gastronomi Film Festivali, film gösterimleri, söyleşiler ve özel etkinliklerin ardından Uluslararası Klazomenai Kısa Film Yarışması'nda kazanan projeler ödüllendirildi. Ödül töreninin sunuculuğunu Merin Sever gerçekleştirdi. Ödül töreninin açılış konuşmasını UGFF Kurucu Direktörü Gülper Ergün gerçekleştirdi.

ERGÜN: HİKAYEYİ BERABER BÜYÜTÜYORUZ

Ödül töreninde konuşan UGFF Kurucu Direktörü Gülper Ergün, şunları kaydetti:

"Bir sofranın insanı birbirine yaklaştırma biçimi her zaman aslında ilgimi çekti. Çünkü bu coğrafyada sofralarımız hep kalabalık, hep uzundur, hep sofralarda çok kıymetli şeyler konuşulur. Aslında üretim şeklimizde yediğimizde bir hafızayı barındırıyor, bir hikayeyi barındırıyor. Bu bir hikayeyi en iyi ne anlatır dedik? En iyi sinema anlatır dedik. ve sinemayı da gastronomiyi de bir araya getirince de mükemmel işlerde, mükemmel dostluklarla bugüne kadar geldik. Bazen bir toplumun ruhu büyük olaylarla değil, sofrada birbirini bekleyen insanlarla emeğinin nasıl dönüştüğünde saklı oluyor. Biz de o görünmeyen hafızayı görünür kılmaya çalışıyoruz."

Ergün ayrıca festivalin 10-12 Temmuz tarihlerinde Kars'ta gerçekleştirileceğini açıkladı.

Konuşmanın ardından festivalin hayata geçmesinde emeği geçen isimlere teşekkür belgeleri takdim edildi. Çeşme Belediyesi adına sahneye çıkan Kültür Sanat Müdürü Nagihan Ağırman, "Böyle anlamlı ve vizyoner bir projeye dahil olmak bizim için çok önemliydi, sizleri Çeşme'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk" dedi.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Festival kapsamında gerçekleştirilen "Senaryo Kategorisi Birincilik Ödülü'nü The Cold Delights of Warm İzmir kazandı. Ödülü Fadik Sevin Atasoy, filmin senaristi Zeynep Gizem Uysal'a takdim etti. Senaryo Kategorisi Jüri Özel Ödülü'nü ise Data Normal kazandı. Filmin senaristi İrem Yurtseven'e ödülünü ise Ezgin Özcan takdim etti.

"Klazomenai Belgesel Film Birincilik Ödülü'nün sahibi ise Şenol Çöm'ün yönettiği Journey of Sail yapımı oldu. Çöm'e ödülü ise Eylem Kaftan tarafından verildi. Belgesel Film Jüri Özel Ödülü'nün sahibi ise The Table oldu."

"Klazomenai Kurmaca Kısa Film Birincilik Ödülü'nün sahibi: Fabien Ara'nın yönettiği Clac! oldu. Klazomenai Kurmaca Kısa Film Jüri Özel Ödülü'nün sahibi ise Atefeh Nafari ve Samira Mokhtari'nin filmi 3.400 KG oldu."