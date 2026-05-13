Özgür Özel: Soma'nın kaderini değiştirdik, kara düzeni de değiştireceğiz

(MANİSA) - Soma maden faciasının 12'inci yılı nedeniyle ilçedeki 301 madenci anma programına katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin iktidarında Soma davasının yeniden görüleceğini belirterek, "Bu AK Parti'nin kara düzenini ilk seçimde değiştireceğiz. Bu rejimi yerle bir edeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 13 Mayıs 2014'te, 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma maden faciasının 12'inci yılı nedeniyle Soma'da düzenlenen Soma Maden Şehitleri Anma Yürüyüşü'ne ve Soma Maden Şehitleri Anma Programı'na katıldı.

Özel, anma programı öncesi Cengiz Topel Meydanı'nda başlayan Beşyol mevkisinde son bulunan Soma Maden Şehitleri Anma Yürüyüşü'nde, madenci aileleriyle yürüdü.

Yürüşün ardından, facianın gerçekeleştiği saatte, 301 madenci anısına Anma Programı düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, madenci ailerine teşekkür ederek, "Yasa, acıya karşı nasıl ayakta durulur, kendi acısından bir toplumsal mücadele, toplumsal farkındalık nasıl yaratılır, onu hepimize öğreten tüm ailelere bir kez daha, Türkiye'de umudunu kaybetmiş, mücadele etmeye takati kalmamış, güçlüler karşısında kendini yalnız hisseden herkese umut ve örnek oldukları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"AK PARTİ'NİN KURDUĞU KARA DÜZENİ İLK SOMALILAR BİLİYORDU"

Özel, olay olduğu gün hemen alana geldiklediklerini, o günden bugüne de 13 Mayısları bir arada geçirdiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Şeklen burada olanlar vardı, ilk yıl dönümünde, ikinci yıl dönümünde. Bugün yoklar burada, o zaman yerelde iktidardaydılar, büyükşehirde varlardı. Protokol olarak buradaydılar. O gün protokolde yeri olmayan ama burada olan birçok kişi şimdi protokolde onların yerinde. Benim büyük üzüntülerimden biri bugün iki avukat kardeşimizin Silivri zindanlarında olmasıysa bir tesellim de o günden son güne kadar Soma ailelerinin yanında bir avukat olarak mücadele etmiş, Somalı bir avukat olarak onları hiç yalnız bırakmamış olan Sercan Okur'un şimdi bu kentin belediye başkanı olarak onlara omuz veriyor olmasıdır."

Soma yaşandıktan hemen sonra seçim gecelerinde lince uğrardı. Çünkü AK Parti'nin kara düzenini ilk Somalılar tanıdı. AK Parti'nin kara düzeni 'Patronlar daha çok para kazansın' diye yapılacak denetimlerin önceden haber verildiğini, içeride kullanılmaması gereken yangın çıkarabilecek ekipmanın, örneğin elektrikli olması gerekirken mazotlu, benzinli olan araçların o yüzden saklandığını ve gömüldüğünü, gelen müfettişlerin turistik gezilere çıkarılıp, ağırlanıp göstermelik raporlar tuttuklarını, sermayenin, sendikanın siyasetle oluşturduğu 'bermuda şeytan üçgeni'nin 301 canımızı nasıl yuttuğunu, AK Parti'nin kurduğu kara düzeni, ilk Somalılar biliyordu. Seçim akşamları yine buralardan AK Parti lehine bazı sonuçlar gelince, Türkiye, Somalılara kızmaya kalkıyordu. Ben de seçim geceleri o kızanlarla kavga ediyordum. 'Soma öyle bir yer değil. Soma her gün biraz daha değişiyor. Soma bambaşka bir şeye dönüşüyor. Kimse Soma'nın hakkını yemesin' diyorduk."

Soma'nın bugünlere gelmesinde Sosyal Haklar Derneği'nin, 301 Madenci Derneği'nin, Bağımsız Maden İş Sendikası'nın ve bu yapılarda emek veren, gayret gösteren herkesin alın terinin bulunduğunu vurgulayan Özel, "O günlerde bizler muhalefet partisiydik, bugün Türkiye'nin birinci partisiyiz. Soma Belediyesi'nin ve Manisa Büyükşehir'in, Manisa'daki neredeyse tüm belediyelerin yönetimini almış partiyiz. Ama hep beraber büyük bir saldırı ve taarruz altındayız. Çünkü sistem, rejim, değişikliğe karşı direnmenin, kara düzeni sürdürmenin niyetinde ve telaşında" dedi.

"ADALET CELLADI, BUGÜN REJİMİN ADALET BAKANI"

CHP Genel Başkanı Özel, Soma davasının avukatları tutuklu Can Atalay ve Selçuk Kozağaçlı'nın içerde olmalarının nedeninin Soma Davası olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Selçuk Kozağaçlı'nın içeride olmasının müsebbibi olan, Can'ın serbest bırakılması gerekirken AYM kararına rağmen onun içeride tutulmasına sebep olan Soma Davası, ilk önce çok iyi bir hakimle giderken, hakimi değiştiren, gelen hakime kötü bir karar aldıran ancak biraz önce ifade edildiği gibi Yargıtay'da 'Olası kast kararı vermeyeceksen bu davada, nerede vereceksin?' diye düzeltilip, aileler lehine bir karar alındığında, kararı buradaki mahkemeye tebliğ etmemek için 5 ay tutan, 5-0 karar veren o heyetin 3 üyesinin yerine AK Parti'nin emrinde 3 üye yollayan, 5-0'lı kararı 3-2 ile bozan, olası kastı kaldırıp, 'Bu bir kaza' diyen, sorumlulara, '5'er gün yattınız kişi başı, şehit başı, yeter, çıkın, hayatınızı yaşayın' diyen düzen, kara düzen kendini sürdürmek için faaliyetlerine devam ediyor. O yüzden geçmişimizde ne acı varsa ne kötü karar varsa ne adalet yoksulu karar varsa hepsinin bir yerinde olan adalet celladı, bugün rejimin Adalet Bakanı olarak görev yapmakta."

"SOMA'NIN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİĞİMİZ GİBİ KARA DÜZENİ DE DEĞİŞTİRECEĞİZ"

Ben buradan, Soma'dan, bu büyük acının 12'nci yılında buradan şunu söylüyorum, biz nasıl Soma'nın kaderini değiştirdiysek, nasıl Soma'yı hep beraber büyük bir birliktelikle, inançlı, namuslu ve kararlı bir birliktelikle Soma'nın yerelde kaderine el koyduysak, hiç ayrılmadan, ayrı düşmeden, yapılacak ilk seçimlerde AK Parti'nin kara düzenini değiştirmek üzere, elbette haksız yere tutuklu avukatları, siyasetçileri, aktivistleri, gazetecileri, hepsini serbest bırakmak üzere, elbette hangi dava yeniden görülecekse ama and içmiştim davanın çıkışında gözyaşlarıyla, 'En başta Soma ve 301'in davası olmak üzere, nerede haksız hukuksuz bir dava varsa, o davalar yeniden görülmek üzere, alın terinin karşılığını vermek üzere, anaların gözyaşını dindirip o gün anasının karnında olup, bugün 11 yaşındaki evlada, o gün ilkokulda olup bugün avukat olmuşlara, o gün 14 yaşında olup bugün burada haykıran Berkan'ın haklılığına sonuna kadar sahip çıkmak üzere, bu AK Parti'nin kara düzenini ilk seçimde değiştireceğiz. Bu rejimi yerle bir edeceğiz.

"ARKADAŞLARIMIZ 12 METREKAREDE DİMDİK DURUYORLAR"

Bunun için ne fedakarlıksa o fedakarlık. İçeride yatan arkadaşlarımız var. 12 metrekarede dimdik duruyorlar, dimdik. Tehdit ediliyoruz, saldırıya uğruyoruz, haysiyet suikastlarıyla ve her türlü kumpasla muhatabız. Niye? Yürüdüğümüz iktidar yolundan, ki o yol ne şahsımın ne partimin iktidarı değildir, yürüdüğümüz yol, Türkiye'deki bütün emekçilerin, bütün emeklilerin, bütün mazlumların, bütün mağdurların, gözyaşı akıtan bütün anaların iktidarının yoludur. Değişecekse önce bu iktidar değişecek. Sonra yargının tutumları değişecek. Değişecekse önce bu iktidar değişecek, sonra sarı sendikacılık değişecek. Değişecekse önce bu iktidar değişecek, çiftçinin, işçinin, memurun ve esnafın mağduriyeti değişecek. Halkın iktidarını kurmak, halkın düşmanını kovmakla, halkın koluna girmekle, mağdurları, mazlumları iktidara getirmekle olur. Bunun peşindeyiz biz. Onun için, bir daha hiçbir madenci madenlerde 150 yıl öncenin şartlarında çalışmasın, hayatını kaybetmesin diye, Türkiye ucuz ölümler ülkesi olmasın diye, dağın başındaki bir otelde 78 can diri diri yanmasın diye, olmadık yerde biraz daha fazla para kazansınlar diye atılan imzalarla toprağın altında canlar hayatını kaybetmesin diye, kimse birileri daha çok para kazanacak diye bedavadan ölmesin diye, emek en yüce değer, hakkını alsın diye, emekçi en yüce insan, hak ettiği yerde dursun diye, Soma'da bir kez daha hep beraber kararlılıkla, sabırla ve dirençle birlikteyiz."

"İNTİKAM ALINACAK, HAK YERİNİ BULACAK"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir zamanlar verdikleri sözlerin, söylediklerinin bir kısmını yerine getirdiklerini ifade ederek, "Ama göreceksiniz, daha sonraki anmalarda Soma'nın örneğin 14'ncü anmasında, 15'nci anmasında bu kürsüde elbette bizler olacağız, hepimiz yine olacağız. Ama bu kürsüde halkın iktidarının Cumhurbaşkanları olacak, Bakanları olacak, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanları olacak. Bu kürsüler halkın, onun seçtiklerinin olacak. AK Parti'nin kara düzeni tarihe karışacak. Size söz veriyorum, size söz veriyorum. Biz kazanacağız, emek kazanacak, halk kazanacak. O güne kadar yasımızı tutarken, mücadelemizi yükseltelim, o güne kadar ilk günkü acımızla, ilk günkü direncimizle ve her zamanki enerjimizle bir ve birlikte olalım. Hepinizi yürekten selamlıyorum, kucaklıyorum. Çok iyi insanlarsınız, çok güzel günler gelecek. İntikam da alınacak, hak da yerini bulacak" şeklinde konuştu.

NOTLAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cengiz Topel Meydanı'nda başlayan Beşyol mevkisinde son bulunan Soma Maden Şehitleri Anma Yürüyüşü'nde, üzerinde "Unutmadık, Unuttarmayacağız" yazan ve 301 madencinin isminin yer aldığı siyah pankartı ailelerle birlikte taşıdı.

Yürüyüş boyunca, "Gün gelecek, devran dönecek, katiller halka hesap verecek", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz" sloganları atıldı.

Yürüyüşte ayrıca faciada hayatını kaybeden madencilerin isimleri tek tek okundu, aileleri tarafından "burada" denildi.

Özgür Özel, yürüyüşten sonra düzenlenen Soma Maden Şehitleri Anma Programı'nda yaptığı konuşmanın ardından anıta ailerle karanfiller bıraktı. Özel'e madenci bareti takıldı.