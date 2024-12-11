Suriye'den Kurtulan Engin Arslan Ailesine Kavuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Suriye'den Kurtulan Engin Arslan Ailesine Kavuştu

Suriye\'den Kurtulan Engin Arslan Ailesine Kavuştu

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinden 'Gazze'ye savaşmaya giden Engin Arslan, Suriye'de rejim tarafından tutuklandıktan 14 ay sonra özgürlüğüne kavuştu. Ailesiyle buluşmanın mutluluğunu yaşayan Arslan, yaşadığı işkenceleri paylaştı.

11.12.2024 13:16  Güncelleme: 13:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesindeki evinden yaklaşık 14 ay önce 'Gazze'ye savaşmaya gidiyorum' diyerek çıkan, Suriye'de rejim güçleri tarafından yakalanıp, tutuklanan Engin Arslan (30), özgürlüğüne kavuşmasının ardından Manisa'nın Saruhanlı ilçesindeki evine ulaştı. Ailesi tarafından kapı önünde karşılanan Arslan yaşadıklarını anlatırken, annesi Sultan Arslan gözyaşlarını tutamadı. Engin Arslan, bir fırından alışveriş yapmak için Türk parası verince yakalandığını belirterek, "3 kez işkence gördüm. Demir bir sopa ile yere yatırıp, dışarı çıkardılar" dedi.

Saruhanlı ilçesinde yaşayan Engin Arslan, Gazze'ye gitmek için geçen yıl 11 Ekim'de evlerinden ayrıldı. 3 çocuklu Arslan ailesinin 2 oğlundan biri olan Engin Arslan, Hatay'dan kaçak yollarla girdiği Suriye'de yakalandı. En son ablasına bir camide dinlendiğini belirten mesaj atan Engin Arslan'dan bir daha haber alınamadı.

Gözü yaşlı aile, oğullarının yaşadığını öğrenebilmek için yetkililerden yardım istedi. 14 aydır Şam Adra Hapishanesi'nde tutulan Engin Arslan (30), AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun girişimleriyle memlekete döndü. Suriye Milli Ordusu'nun hapishanedeki mahkumları serbest bırakmasıyla birlikte Şam'da tutulduğu Adra Cezaevi'nden özgürlüğüne kavuşan Arslan, Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra getirildiği Gaziantep'in Karkamış ilçesinde babası Metin Arslan, AK Parti Saruhanlı İlçe Başkanı Şerif Eroğlu ve meclis üyesi İbrahim Erselvi tarafından dün teslim alındı. Engin Arslan'ın dönüş yolundaki görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

'BİR DAHA OLSA YİNE GİDERİM'

Engin Arslan 14 aylık memleket hasreti son buldu. Bu sabah Manisa'ya ulaşan Engin Arslan, ailesine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Evlerinin önünde annesi Sultan Arslan, kardeşleri ve akrabaları tarafından karşılanan Engin Arslan, burada ailesi ile sarılarak hasret giderdi. Yaşadıklarını anlatan Arslan, "Zorluklar ve işkence vardı, yeme içme ve hijyen sıkıntısı vardı. Aileme olan hasret beni zorladı, onlara ulaşamamak haber verememek, yaşadığımı bilip bilmediklerinden korkuyordum. Ağlamasınlar, yaşadığımı bilsinler istiyordum. Bir daha olsa hiç düşünmeden yine giderim. Allah için gittim. Benim için güzel bir duygu" diye konuştu.

TÜRK LİRASI UZATTIĞI İÇİN YAKALANMIŞ

Suriyeli askerlere yakalanma anını ise Arslan, "Karnım acıktı. Yol kenarında fırın gibi bir şey vardı. Normalde orada Suriye parasından başka para geçmiyormuş. Yasakmış. Ben de bunu bilmiyordum. Türk parası verince kabul etmedi. Ben Arapça bilmiyorum, o da Türkçe bilmiyor, anlaşamadık. Biraz ilerlememden sonra tekrar çağırdı. Oturmamı söyledi. Telefonla bir yeri aradı. Polise ve askeri arayacağını anladım. Bir sıkıntım olmayacağını, bizim askerlere iade edeceğini düşündüm. Ajanlıkla suçlanınca o biraz kötü oldu" dedi.

4'ÜNCÜ AY MAHKEMEYE ÇIKIP BERAAT ETMİŞ

Tutuklandıktan 4 ay sonra mahkemeye çıktığını, beraat etmesine rağmen bırakılmadığını aktaran Arslan, "Yerde battaniyenin üzerinde yatıyorduk, 45 kişilik koğuşta 95 kişi vardı. Üst üste yatanlar vardı. Bir günde küçük bir parça ekmek, bulgur pilavı ve iki kaşık yemek düşüyordu. Akşam yemeği, domates, patates. Güneş yoktu. Gökyüzü görünüyordu ama güneş görünmüyordu" diye konuştu.

Şam düştükten hemen sonra kurtulma anına da değinen Engin Arslan, "Sabah namazına kalktığımıza silah sesleri duyduk. Genelde eğlencesine sıkıyorlar. Yine öyle zannettim. Silah sesleri duyduktan sonra, muhalifler kapıların kilidini kırıyormuş. Kapı kilitleri kırılınca herkes çıkmaya başladı. Bin kişi birden çıkınca koridorda bir izdiham yaşandı. 'Türkler buraya gelsin' diye bir çağrı duydum, 6-7 kişi buluştuk. Bir Kilisli ağabey vardı, dışarda silah sesleri devam ediyordu. Muhalif birisi bize yardımcı oldu, bizi güvenli bir eve götürdü. Oradaki ağabey sağ olsun bizi misafir etti" ifadelerini kullandı.

'3 KEZ İŞKENCE GÖRDÜM'

Engin Arslan, şöyle devam etti:

"3 kez işkence gördüm. Demir bir sopa ile yere yatırıp dışarı çıkardılar. Dışarda falakaya yatırıp, ayaklarına sırtına vurdukları kişiler oluyordu. Koluna, kafasına neresine denk gelirse vuruyorlardı, kolu kırılan, kafası, burnu kırılan, kafası yarılanlar var."

'HİÇBİR ZAMAN DÖNMEYECEĞİNİ DÜŞÜNMEDİM, ÇÜNKÜ DEVLETİMİZ VARDI'

Oğluna kavuşmanın sevincini yaşayan Sultan Arslan, "Dualarım kabul oldu. Allah'ım bana evladımı bağışladı. Çok mutluyum, sapasağlam geldi. Yaradan'ıma binlerce şükürler olsun. Gerisi boş" dedi.

Babası Metin Arslan ise "Hep Allah'a dua ettik. Kavuşmayı beklerken, gelemeyecek diye kalbimi hiç çürütmedim. Her gün akşam hanımla konuşurduk, kalbimden hiçbir zaman dönmeyeceğini düşünmedim. Çünkü devletimiz vardı arkasında" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Engin Arslan, Saruhanlı, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Manisa, Suriye, Güncel, Hukuk, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'den Kurtulan Engin Arslan Ailesine Kavuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:13 Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP’den ihraç edildi Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'den ihraç edildi
13:47 Tarım ve Orman Bakanlığı, ünlü bir köfteciyi daha ifşa etti Tarım ve Orman Bakanlığı, ünlü bir köfteciyi daha ifşa etti
13:47 CHP ile MHP kayyum atamalarını görüşmek için Meclis’te bir araya geldi CHP ile MHP kayyum atamalarını görüşmek için Meclis'te bir araya geldi
13:31 Hakan Fidan ABD’ye net bir mesaj verecek: Ya siz halledin ya da bu işi biz bitireceğiz Hakan Fidan ABD'ye net bir mesaj verecek: Ya siz halledin ya da bu işi biz bitireceğiz
13:07 Hamaney’den Esad’ın devrilmesi sonrası ilk açıklama Hamaney'den Esad'ın devrilmesi sonrası ilk açıklama
19:17 TBMM’de dikkat çeken kare DEM’li Sakık ile Hakan Fidan sohbet etti TBMM'de dikkat çeken kare! DEM'li Sakık ile Hakan Fidan sohbet etti
19:02 Neymar, yılın transferi olacak Neymar, yılın transferi olacak
18:59 Esad’ın silah ve füzelerini kaçıracaklardı Türkiye’den Suriye’ye büyük operasyon Esad'ın silah ve füzelerini kaçıracaklardı! Türkiye'den Suriye'ye büyük operasyon
18:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriye’nin yeni yönetimine çağrı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'nin yeni yönetimine çağrı
18:45 Affın ayak sesleri MHP’li isimden ’Yamalı bohça, değiştirelim’ çıkışı Affın ayak sesleri! MHP'li isimden 'Yamalı bohça, değiştirelim' çıkışı
18:43 Boşanma Aşamasındaki Kadın Öldürüldü Boşanma Aşamasındaki Kadın Öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 14:42:14. #1.11#
SON DAKİKA: Suriye'den Kurtulan Engin Arslan Ailesine Kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.