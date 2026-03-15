Suudi Arabistan'da 25 İHA saldırısı engellendi

15.03.2026 08:34
Suudi Arabistan, 25 İHA saldırısının hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan, gece boyunca 25 insansız hava aracı (İHA) saldırısının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkeye yönelik saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, geceden bu yana ülkenin hava sahasına giren 25 İHA'nın hava savunma sistemlerince imha edildiği bildirildi.

Etkisiz hale getirilen İHA'ların gönderildikleri yer ve saldırı girişimi sonucu herhangi bir hasar ya da can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD'ye ait güçlerin bulunduğu Suudi Arabistan'ın doğusunda yer alan el-Harc kentindeki Prens Sultan Hava Üssü'ne yönelik saldırı gerçekleştirildiğini duyurmuştu.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
