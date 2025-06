Talas\'ın Tek Kadın Kasabı: Hülya Germirlioğlu

KAYSERİ'nin Talas ilçesinde 2 çocuk annesi Hülya Germirlioğlu (40), 8 yıldır kasaplık yapıyor. İlçenin tek kadın kasabı olan Germirlioğlu, "Kasaplık mesleği aslında kolay kolay bir kadının tercih edebileceği bir meslek değil. Fakat, bence temizlik, açısından olsun, etlere verilen şekiller açısından olsun kadın eli değen her yer çok güzelleşiyor. Mesela, çoğu müşterilerimiz geldiğinde 'şekerci dükkanı gibi', 'hiç kasap gibi kokmuyor. Burası ne kadar güzel' diyorlar. Böyle çok hoş yorumlar alıyoruz. Beni görenler kasap olduğuma inanmıyor. Güzellik uzmanı olduğumu sanıyorlar" dedi.

Kayseri'nin Talas ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Hülya Germirlioğlu, kasap olan eşi Ali Germirlioğlu'na destek olmak amacıyla açtıkları iş yerinde boş durmamak için kasaplık mesleğine ilgi duymaya başladı. Ardından da kursa giderek kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgeleri alarak kasaplık yapmaya başladı. 8 yıldır ilçenin tek kadın kasabı olan Hülya Germirlioğlu, işletmesinde kadın titizliği ile çalışıyor. Kasap işletmesine gelen bazı müşterilerin kendisini çalışan olarak zannettiğini söyleyen Germirlioğlu, "Müşteriler beni reyona baksın diye konulmuş bir personel sanıyorlar" dedi.

'ETE DOKUNAMAZDIM'

Kasaplık yapmadan önce ete hiç dokunamadığını da söyleyen Hülya Germirlioğlu, "8 yıl önce kasaplığa başladım. Aslında ben hiç ete dokunamayan bir insandım. İş yerini açtığımda da boş oturamazdım. Yaptığım işinde hakkını vermem lazımdı. Öylelikle yavaştan kasaplığı öğrenmeye başladım. Sonra vakti zamanı gelince gittim kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgemi aldım. Kasaplığı bırakmayı hiç düşünmedim" diye konuştu.

'KASAPLIK, SEVMEDEN YAPILABİLECEK BİR İŞ DEĞİL'

Kasap olduğunu söylediğinde insanların şaşırdığını belirten Germirlioğlu, "Bir kadın olarak tabii ki de daha nezih bir alanda da çalışabilirdim. Zaten her gören 'Güzellik uzmanı mısınız' diyor. Kasabım deyince, şaşırıyorlar. Kasaplık, gerçekten sevmeden yapılabilecek bir iş değil. Kasaplık mesleği, aslında kolay kolay bir kadının tercih edebileceği bir meslek değil. Fakat, bence temizlik açısından olsun, etlere verilen şekiller açısından olsun kadın eli değen her yer çok güzelleşiyor. Mesela çoğu müşterilerimiz geliyor, 'şekerci dükkanı gibi', 'hiç kasap gibi kokmuyor. Burası ne kadar güzel' diyorlar. Böyle çok hoş yorumlar alıyoruz. Gerçekten çok emek ve özveri var. Özellikle Kurban Bayramlarında çok yoğun bir tempoda çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

'MÜŞTERİLER İLK GELDİKLERİNDE BENİ ELEMAN SANIYORLAR'

Müşterilerin tepkilerine de yer ver veren Germirlioğlu şöyle konuştu:

"Beni tanımayan müşteriler en başta geldiklerinde beni eleman, reyona baksın diye konulmuş bir personel sanıyorlar. Bazen reyonda tek başıma oluyorum. O zaman 'kimse yok mu' diyorlar. Ben varım. Yardımcı olayım diyorum. İlk başta gülüyorlar. 'Nasıl yardımcı olacaksın' diyorlar. Ben de, 'Sen söyle ağabey diyorum. Yapamazsam alma' diyorum. Bakıyorlar, 'bir dahaki sefere hep sizden alıveriş yapalım. Etlerimizi siz hazırlayın. Daha güzel yaptınız' diyorlar. Gayet güzel yorumlar alıyorum. Çok mutlu oluyorlar. Tabii şaşırıyorlar. Kadın müşterilerimiz, 'Mesleğiniz ne' diye sorduklarında kimisi öğretmen sanıyor. Kimisi güzellik uzmanı gibi duruyorsunuz diyorlar. Ben kasabım diyorum. 'Nasıl yani, gerçek kasap mısın' diyorlar. Sanki şakası varmış gibi. Ben geçen yılda bunu çok duyduğum için güzellik uzmanlığının usta öğreticilik belgesini aldım. Fakat bu dalda daha iyi ilerleyeceğimi düşünüyorum."

'İLÇEDEKİ TEK KADIN KASABIM'

İlçenin tek kadın kasabı olduğunu da dile getiren olan Hülya Germirlioğlu, "Kasap olmak istediğimde, eşimin haberi bile yoktu diyebilirim. O sadece kendine yardım ediyorum zannediyordu. Hani 'Bakmakla öğrenilirse, kediler kasap olurdu' diye bir laf var ya, ben gerçekten o kasabın kedisiyim. Geriden bakarak, takip ederek, neyi nasıl yapıyorlar, eti nasıl kesiyorlar, niye onu ona karıştırdılar diyerek her şeyi böyle geriden sora sora öğrendim. Sonra çaktırmadan yapmaya başladım. İlk başta bıçak falan var diye eşim korktu. Elini keseceksin, kolunu makineye kaptırırsın, şunu yapma bunu etme falan dedi. Yeri geldi, kendi elemanlarımızın peşinde bile koştum. Bana şunu öğretir misin? Bunu yapar mısın? Bunu nasıl yapıyorsun? diye sordum. Sağ olsunlar. Bir şekilde öğrendim. Elimden geldiğince, gücüm yettiğince en iyisini yapmaya çalışıyorum. Talas ilçesinde görev yapan tek kadın kasabım. Kayseri'de bir kaç mağazada var ama Talas'ta tek ben kasaplık görevi yapıyorum. Bu yüzden insanların çok hoşuna gidiyor. Müşterilerimiz çok tatlı tepkiler veriyorlar" diye konuştu.

'SADECE KADINLARIN ÇALIŞTIĞI BİR KASABI, İŞ YERİ OLARAK AÇMAK İSTERDİM'

Sadece kadınların çalıştığı bir kasabı iş yeri olarak açmak istediğini söyleyen Germirlioğlu, "Kadının elinin değdiği her şey gerçekten çiçek açıyor. Güzelleşiyor. Tabii ki de erkek olarak da çok titiz çalışan kişiler var. Onları tenzih ediyorum ama bir kadın kadar asla temiz, titiz çalışılmıyor. Onu her zaman görüyorum. Kadınlar, işin erkeği veya kadını olmadığını bilsin. İstedikleri, severek çalışabilecekleri iş hangi alanda olursa olsun yeter ki en iyisini yapmaya çalışsınlar. Güç gerektiren işlerin kadını-erkeği vardır ama emek gerektiren işlerde de kadın- erkek ayrımı yok diye düşünüyorum. Bu kurbanda bütün personelim kadın arkadaşlarımdı. Eşlik etsinler diye onları yanıma aldım. Kasaplık dalına değiller fakat onlarda ellerinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştılar. Aslına şöyle bir düşündüm, sadece kadınların olduğu, çalıştığı bir kasabı iş yeri olarak açmak isterdim. ya da mevcut iş yerimi sadece kadınların çalışabileceği bir alana dönüştürmek isterim. Kızlarımı da bu mesleği yapmasalar bile günün birinde ellerine bıçak aldıklarında, usta bir kasap gibi her işlerini yapsınlar diye yetiştirmek istiyorum" dedi.