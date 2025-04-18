TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı"nı değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı"nı değerlendirdi Açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubuna ilişkin, "Filistin meselesini, küresel vicdanın desteklediği bir konu haline getirmek için Müslüman ülkelerin yanında bu konuya duyarlı olan ülkelerin parlamentolarından bir grupla ilk toplantıyı yapalım istedik.

18.04.2025 19:30
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubuna ilişkin, "Filistin meselesini, küresel vicdanın desteklediği bir konu haline getirmek için Müslüman ülkelerin yanında bu konuya duyarlı olan ülkelerin parlamentolarından bir grupla ilk toplantıyı yapalım istedik. Bu bir başlangıçtır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da Conrad Otel'de düzenlenen "Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı" meclis başkanlarının hitabının ardından tamamlandı.

Toplantı kapsamında Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Rawhi Fattouh, Katar Şura Meclisi Başkanı Hassan bin Abdulla Al Ghanim, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Federal Ulusal Konseyi Başkanı Saqr Ghobash, Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Serdar Ayaz Sadık, Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Tan Sri Dato Johari bin Abdul, Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Puan Maharani, Senegal Ulusal Meclisi Başkanı El Hadj Malick Ndiaye, Ürdün Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmad Safadi, Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed Al Musalam, Cezayir Ulusal Meclis Başkan Vekili Hammad Ayoub, Azerbaycan Meclis Başkan Yardımcısı Ali Ahmadov, Mısır Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Ahmed Saad El Deen de konuşma yaptı.

İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı Francina Armengol Socias'ın video mesajı toplantıda gösterildi.

Konuşmaların ardından katılımcı ülkelerin meclis başkanları, parlamento temsilcileri ve milletvekilleri fotoğraf çektirdi.

"Bu bir başlangıçtır"

Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere Türkiye olarak uluslararası platformlarda Filistin davasına destek olmak için gayret sarf ettiklerini söyledi.

Kurtulmuş, uluslararası ilişkilerde önemli bir araç haline gelen parlamenter diplomasi faaliyetleri kapsamında, çeşitli uluslararası platformlarda Filistin'i destekleyen ülkelerle yakın temaslarının olduğunu belirterek, "Bir müddet evvel az sayıda ülkeyle, 'İlk başlangıç adımı olsun' diye bir araya gelip Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubunu oluşturmak istedik. Filistin meselesi artık sadece Filistinlilerin, Arapların, Müslümanların değil bütün insanlığın ortak bir meselesi haline gelmiştir. Bunun için de Filistin meselesini, küresel vicdanın desteklediği bir konu haline getirmek için Müslüman ülkelerin yanında bu konuya duyarlı olan ülkelerin parlamentolarından bir grupla ilk toplantıyı yapalım istedik. Bu bir başlangıçtır." diye konuştu.

Filistin davası kapsamında uzun yıllar sürecek çok güçlü bir siyasi ve fikri mücadele döneminin başladığını dile getiren Kurtulmuş, hem İsrail'in bu saldırganlıklarını sonlandırmak hem de Filistin davasını çok daha güçlü bir noktaya getirmek için gayretle bu mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.

Toplantıya katılan meclis başkanlarının bu platformun artık kalıcı bir çabaya dönüştürülmesi ve katılımcı ülkelerin artırılmasını istediklerini aktardığını belirten Kurtulmuş, "Ümit ederim ki bu platform, kalıcı bir şekilde Filistin davasına destek olacak ve yeryüzünde çok etkili bir uluslararası platform haline gelecektir." dedi.

Kurtulmuş, bir gazetecinin, İstanbul'daki bu toplantıyla dünyaya güçlü bir mesaj verildiğine ilişkin tespiti üzerine şunları söyledi:

"Bütün uluslararası platformlarda verdiğimiz mesajı, bugün hem bendeniz hem de Cumhurbaşkanı'mız çok üst perdeden güçlü bir şekilde verdik. Çok dikkatli bir şekilde bütün meclis başkanlarını dinledim. Aşağı yukarı meclis başkanlarının tamamının ortak bazı konular üzerinde fikir birliği halinde olduklarını gördüm. Zaten bundan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Nedir o? Birincisi, İsrail'in bu saldırganlığı mutlaka durdurulmalıdır. İsrail'in uluslararası hukuku, insani değerleri ve gerçekten ahlaki normları hiçe sayan bu tavırları mutlaka durdurulmalıdır. Bunun için de uluslararası camianın harekete geçmesi, sözün artık yetersiz kaldığı, daha etkili çözümlerin bulunmasının şart olduğu dile getirildi. Ayrıca İsrail'in siyonist yönetiminin gördüğü bazı hayallerin gerçekleşmeyeceği, buna asla müsaade edilmeyeceği de çok büyük bir kararlılıkla ortaya konuldu."

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 1917'den bugüne gelinen sürecin adım adım olgunlaştırıldığını, şimdi ise tam manasıyla bir etnik temizlik ve arkasından da Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına el konularak o toprakların Filistinsizleştirilmesi projesinin gündeme getirildiğini ifade etti.

"İsrail için de bundan sonra gidişat hesap verme yönündedir"

Kurtulmuş, bu hayal projenin gerçekleşmeyeceğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Filistin topraklarının her bir karışının kanlarıyla orayı sulamış olan Filistinli şehitlerin vatanı, ata toprakları olduğunu, o toprakların da Filistinliler için ana sütleri kadar helal vatanları olduğunu bugün en üst perdeden ifade etmiş olduk. Bütün gücümüzle Filistin davasının sonuna kadar yanında yer alacağız. Sanılmasın ki İsrail arkasına birtakım güçleri aldı. Birtakım askeri, silahlı güçlerle insanlık tarihinin gördüğü en büyük soykırıma, en büyük etnik temizliğe devam ediyor. Ama İsrail için de zaman bitmiştir. İsrail için de bundan sonra gidişat hesap verme yönündedir. Siyonist rejim, Netanyahu ve şebekesi Uluslararası Adalet Divanı ve ardından da Uluslararası Ceza Mahkemesine hesap verecektir. Yeryüzünün dört bir tarafında Filistin'e koşulsuz destek veren, dini, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun, kalbinde insanlık sevgisi olan, adalet duygusu olan, vicdanı yüksek olan insanların ortaya koyduğu bu güçlü insanlık cephesi, siyonist rejimin hayallerini yok edecek ve siyonist rejimin de bu saldırganlığını mutlaka yenecektir."

Kurtulmuş, platformun yol haritasına ilişkin soru üzerine, bu konunun kapalı oturumda ele alınacağını dile getirdi.

Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubunu sürekli çalışan bir platform haline getireceklerini vurgulayan Kurtulmuş, böylece İslam ülkelerinin yanı sıra Filistin meselesine destek veren, kalbinde insaftan, vicdandan, insanlıktan yana pay olan ülkelerin parlamentolarının bu iradeye destek vereceğini ümit ettiğini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Kurtulmuş, 'Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı'nı değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

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