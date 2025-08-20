TBMM ve Önemli Toplantılar

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun toplantısına başkanlık edecek.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, SOCAR Türkiye'nin sosyal sorumluluk projesi olarak ODTÜ işbirliğiyle hayata geçirdiği "Cep Kitapları" Projesi'nin tanıtımına katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ataşehir Belediyesi Yuvamız Ataşehir Çocuk Gündüz Bakımevi'nin temel atma törenine, Gönüllü Hizmet Vakfı Huriye Öğücü Tıp Merkezi'nin açılış törenine, Kadıköy'de İBB Filiz Akın Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nun açılışına ve Üsküdar'da "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine iştirak edecek.

(İstanbul/11.00/13.00/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında basın toplantısı düzenleyecek, Valiliği ziyaret edecek, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, inşaatı süren fen liseleri alanlarında incelemelerde bulunacak, Muharip Gaziler Derneği ile esnafa ziyaret gerçekleştirecek.

(Afyonkarahisar/09.30-14.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Valiliği, Belediyeyi, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret edecek, KUDAKA ve DOKAP Bayburt projelerinin açılışı ile DOKAP İmza Töreni'ne katılacak.

(Bayburt/13.30-15.50) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Romanya Başbakanı Ilie Bolojan, Temsilciler Meclisi Başkanı Sorin Mihai Grindeanu ve Rumen mevkidaşı Ciprian Constantin ?erban ile görüşecek, Bükreş metro şantiyesini ziyaret edecek.

(Bükreş) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı tarımsal girdi fiyat ve temmuz ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ? İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onaylamasına, Gazze'ye sürdürdüğü saldırıların yansımalarına ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Tenis Federasyonu Ankara Tenis Eğitim Merkezi'nin açılış töreni ile tenis şenliğine katılacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Portekiz'in Benfica ekibini konuk edecek.

(İstanbul/22.00) (Fotoğraflı)

3- Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a konuk olacağı müsabaka öncesi son idmanını Atina Olimpiyat Stadı'nda yapacak, kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Thomas Reis ve bir oyuncusu basın toplantısı düzenleyecek.

(Atina/18.30/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Panathinaikos Teknik Direktörü Rui Vitoria ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Samsunspor'u ağırlayacakları maç öncesi basın toplantısı gerçekleştirecek.

(Atina/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer ve bir oyuncusu, UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre'nin Lausanne ekibine konuk olacakları mücadele öncesi Tuiliere Stadı'nda basın toplantısı gerçekleştirecek, siyah-beyazlı takım son çalışmasını burada yapacak.

(Lozan/19.30/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Lausanne Teknik Direktörü Peter Zeidler, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Beşiktaş'ı ağırlayacakları karşılaşma öncesi Tuiliere Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(Lozan/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- İstanbul Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan ve bir oyuncusu, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Romanya'nın Universitatea Craiova takımını konuk edecekleri ilk maç öncesi Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek, lacivert-turunculu ekip son idmanını burada gerçekleştirecek.

(İstanbul/17.30/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Universitatea Craiova Teknik Direktörü Mirel Radoi ve bir oyuncusu, UEFA Konferans Ligi play-off turunda İstanbul Başakşehir'e konuk olacakları müsabaka öncesi Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda basın toplantısı yapacak, konuk ekip son idmanına burada çıkacak.

(İstanbul/18.30/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Litvanya ile deplasmanda özel maçta karşılaşacak.

(Vilnius/19.30) (Fotoğraflı)

***

