TDV Yarıyıl Kamplarına 1824 Öğrenci Katıldı - Son Dakika
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TDV Yarıyıl Kamplarına 1824 Öğrenci Katıldı

TDV Yarıyıl Kamplarına 1824 Öğrenci Katıldı

Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) burs desteği sağladığı öğrencilere yönelik 20 ilde düzenlediği yarıyıl kamplarına 1824 öğrenci yer aldı. Kamplar, öğrencilerin mesleki, kişisel ve akademik gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenleniyor. Kamplar yüz yüze ve çevrim içi olarak gerçekleştiriliyor ve çeşitli eğitimler, konferanslar, söyleşiler, atölye çalışmaları ve el sanatları etkinlikleri düzenleniyor.

24.02.2024 10:51
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Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) burs desteği sağladığı öğrencilere yönelik 20 ilde düzenlediği yarıyıl kamplarına 1824 öğrenci yer aldı.

Vakıftan yapılan açıklamada, öğrencilerin mesleki, kişisel ve akademik gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla her yıl ara tatil döneminde düzenlenen yarıyıl kamplarının bu yıl Ankara, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Erzurum, Siirt, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Elazığ, Konya, Denizli, Aydın, İzmir, Manisa, Bursa, Diyarbakır, Mersin, Tekirdağ ve Antalya'da yapıldığı belirtildi.

TDV'nin ilahiyat akademi, özel destek akademi, uluslararası ilahiyat lisans, uluslararası ilahiyat, uluslararası Anadolu imam hatip lisesi ve uluslararası mezun destek programları kapsamında 19 Ocak'ta başlayan yarıyıl kamplarının yüz yüze ve çevrim içi olarak düzenlendiği vurguladı.

Lise ve üniversite öğrencilerinin katıldığı kamplarda, alanında uzman eğitimciler tarafından çeşitli eğitimler, konferanslar, söyleşiler, atölye çalışmaları ve geleneksel el sanatları etkinliklerinin gerçekleştirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Türkiye, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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