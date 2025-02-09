Tedavi Edilen Hasta Taburcu Edildikten Sonra Vefat Etti - Son Dakika
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Tedavi Edilen Hasta Taburcu Edildikten Sonra Vefat Etti

Tedavi Edilen Hasta Taburcu Edildikten Sonra Vefat Etti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde özel bir hastanede tedavi gören 91 yaşındaki Recep Abbaslar, taburcu edildikten kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Olay sosyal medyada tepki çekti ve Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili inceleme başlattı.

09.02.2025 18:58  Güncelleme: 18:59
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AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki özel bir hastanede tedavi gören ve taburcu edilirken öldüğü belirlenen Recep Abbaslar (91), son yolculuğuna uğurlandı.

Kuşadası'ndaki özel bir hastanede tedavi gören Recep Abbaslar, dün taburcu edilip, yakınlarına teslim edildi. Recep Abbaslar'ın tekerlekli sandalyede gözleri kapalı ve hareketsiz olduğu anlar cep telefonuyla kayda alınıp, görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Abbaslar hayatını kaybederken, görüntüler tepki çekti. Recep Abbaslar'ın ölü olarak taburcu edildiği iddia edildi. Recep Abbaslar'ın torunu Recep Levent Abbaslar (42), hastaneden şikayetçi olacaklarını söyledi.

'40-45 DAKİKA HASTAYA MÜDAHALE EDİLDİ'

Sağlık Bakanlığı'nın 'Sağlıklı Çözüm' sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Aydın ilimizde bir özel hastanede 'ölmüş bir vatandaşın taburcu edildiği' ile ilgili haberler üzerine, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'müz tarafından yapılan olağan dışı denetim süreciyle ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirme gereği hasıl olmuştur. 30 Ocak'tan itibaren özel bir hastanede 2. basamak yoğun bakımda tedavi gören hastanın, 6 Şubat'ta oksijen desteğine ihtiyacı kalmadığı, bu sebeple 7 Şubat'ta saat 10.35 itibariyle taburcu edildiği kayıtlardan görülmüştür. Tekerlekli sandalyeyle acil servis girişinde bekleyen hastanın, acil servis görevlileri ve hasta yakınları gözetiminde bulunduğu esnada fenalaştığı, bunun üzerine kırmızı alana alındığı kamera kayıtlarından anlaşılmıştır. Hastane kayıtlarından hastanın entübe edilerek, 40-45 dakika hastaya müdahale edildiği ve 11.40'ta hastanın vefat ettiğinin kayıtlara geçtiği tespit edilmiştir. Konuyla ilgili il sağlık müdürlüğümüzün yürütmekte olduğu inceleme devam etmekte olup süreçle ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Öte yandan, hayatını kaybeden Recep Abbaslar için ikindi vakti Kuşadası Hanım Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namaza; Abbaslar'ın ailesi, yakınları, Kuşadası Belediyesi Başkanı Ömer Günel, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Sarıgöz, MHP İlçe Başkanı Murat İnan, İYİ Parti İlçe Başkanı Behçet Alp, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Abbaslar'ın cenazesi kılınan namazın ardından Kuşadası Yeni Asri Mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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