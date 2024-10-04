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TEKNOFEST Adana'da Başladı

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Demirören Medya, TEKNOFEST'te etkinliklerle yer aldı, robot 'Demircan' ile gençlere deneyim sundu.

04.10.2024 04:39
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ADANA'da ilk kez gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) Demirören Medya da yerini aldı. TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Demirören Medya standını gezip, yetkililerden bilgi aldı. Öğrencilerin etkinlikleri hakkında bilgi veren Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Atila Ertoğan, "Öğrencilerimizin hazırladığı animasyon stüdyomuzda çocuklara, gençlere çocuklarımızın tasarladığı robotumuz olan 'Demircan' ile bir TEKNOFEST deneyimi yaşatmayı planladık." dedi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde bu yıl 7'ncisi Adana'da düzenlenen TEKNOFEST, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla ziyaretçileriyle buluştu. Adana Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'te Demirören Medya da yerini aldı. Demirören Medya standında, 104.0 frekansıyla yayın yapan Radyo D, çeşitli programlar ve etkinliklerle katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Stantta düzenlenen yarışmalar ve canlı yayınlarla katılımcılar hem eğlendi hem de Radyo D'nin sevilen konuklarıyla buluşma fırsatı yakaladı.

SELÇUK BAYRAKTAR STANDI ZİYARET ETTİ

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da Demirören Medya standını ziyaret etti. Yetkililerden bilgi alan Bayraktar, Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle ve standa gelen gençlerle sohbet etti. Bu sırada çok sayıda genç de Demirören Medya bünyesinde basılan gazeteleri okudu.

ROBOT DEMİRCAN İLE TEKNOFEST DENEYİMİ

Demirören Medya standında öğrencilerin etkinlikleri hakkında bilgi veren Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Atila Ertoğan, "Öğrencilerimizin hazırladığı animasyon stüdyomuzda çocuklara, gençlere çocuklarımızın tasarladığı robotumuz olan 'Demircan' ile bir TEKNOFEST deneyimi yaşatmayı planladık. TEKNOFEST ruhunu aşılamak için çocuklarımızı ve gençlerimizi bilgi yarışmasına sokuyoruz" dedi.

Standa ve TEKNOFEST'e talebin yoğun olduğunu belirten Ertoğan, "Ülkemizin teknolojik anlamda nerede olduğunu, nasıl gelişmeler yaşadığımızı ve çocuklarımızı bu sayede nasıl motive etmemiz gerektiğini gördüğümüz bir alandayız" diye konuştu.

'RADYO D TEKNOFEST'TE'

TEKNOFEST boyunca hava gösterileri de dahil olmak üzere yaşanan atmosferi radyodan dinleyicilere aktardığını belirten Radyo D Genel Yayın Yönetmeni Fatih Uslu ise şöyle konuştu:

"Muazzam gösterileri düzenleyen pilotları da yayınlarımıza alarak onların da duygularını yayında dinleyenlerimize aktarmaya devam ediyoruz. Bu sene Adana'da bir ilk yaparak canlı yayın aracımızın dışında cam stüdyo kurduk. Bu sayede ziyaretçiler bizleri yayındayken de izleyebiliyorlar. Aynı zamanda radyoculuğu seven gençlerimize de stüdyomuzda podcast yapmaya devam ettik."

TEKNOFEST Adana\'da Başladı
Kaynak: DHA

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