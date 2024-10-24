Terörle Mücadelede 41 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, "Son 1 hafta içerisinde 14'ü; 18, 19, 20 ve 21 Ekim tarihlerinde Hakurk ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatları ile olmak üzere, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil 41 terörist etkisiz hale getirilmiş, Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 235 olmuştur" dedi.

Tuğamiral Zeki Aktürk, son 1 haftada yapılan faaliyetlere ilişkin bakanlıkta bilgilendirme toplantısı düzenledi. Aktürk, terörle mücadele operasyonlarına ilişkin, "Son 1 hafta içerisinde 14'ü; 18, 19, 20 ve 21 Ekim tarihlerinde Hakurk ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatları ile olmak üzere Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil 41 terörist etkisiz hale getirilmiş, böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 235 olmuştur. Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik dün akşamdan bu sabaha kadar icra edilen hava harekatlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 47 hedef başarıyla imha edilmiştir. İcra edilen hava harekatlarında azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi sürmekte olup hava harekatlarımız devam edecektir" ifadelerini kullandı.

'10 TANKSAVAR FÜZESİ ELE GEÇİRİLDİ'

Ayrıca, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetlerinde teröristlere ait mağaraların tespit edildiğini kaydeden Aktürk, "10 adet Konkurs tanksavar füzesi, 7 adet SA 7B hava savunma füzesi, 2 adet mayın, 6 bin adet uçaksavar mühimmatı ile 1 adet 120 milimetrelik havan mühimmatı ele geçirilmiştir. Yine, bu hafta içerisinde terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist daha Akçakale ve Yüksekova'daki hudut karakollarımıza teslim olmuştur. Teröristler için tek çıkış yol, Türk adaletine teslim olmaktır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörle mücadelesine tüm terör inleri yıkılıp tek bir terörist kalmayıncaya ve eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar kararlılıkla devam edecektir" diye konuştu.

'HUDUTLARDA 261 KİŞİ YAKALANDI'

Tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemiyle hudut güvenliğinin dünya standartlarında sağlandığını belirten Tuğamiral Aktürk, "Son 1 haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si terör örgütü mensubu olmak üzere 261 şahıs yakalanmış, 1568 şahıs ise engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 12 bin 134'e, engellenen kişi sayısı da 83 bin 875'e yükselmiştir. Ayrıca, son 1 hafta içerisinde Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde yaklaşık 72 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. 19 Ekim'de Koyun Adalarının güneydoğusunda Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik botunun bıraktığı düzensiz göçmenleri taşıyan bot, Sahil Güvenlik Komutanlığımıza bildirilmiş, göçmenlerin kurtarılması sağlanmıştır" dedi.

Aktürk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu birlikte birçok etkinlikle kutlayacaklarını kaydederek, "Bu kapsamda, 29 Ekim'de Anıtkabir'de tören, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikat ve Ankara'da geçit töreni, Deniz Kuvvetlerimiz tarafından 29 gemi ile 29 liman ziyareti, İstanbul'da SOLOTÜRK, İzmir'de Türk Yıldızları tarafından gösteri uçuşu başta olmak üzere asırlık Cumhuriyetimize yaraşır birçok etkinlik icra edilmekte ve edilecektir. Ayrıca askeri müzelerimiz 29 Ekim'de halkımız tarafından ücretsiz olarak ziyaret edilebilecektir. Sonuç olarak Bakanlığımızın tüm birlik ve kurumları ülkemizin savunma ve güvenliği için üstlenmiş olduğu tüm görevleri başarıyla yerine getirmeye devam edecektir" açıklamasında bulundu.