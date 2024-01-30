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Texas Ulusal Muhafızları, düzensiz göçmenleri yakalamak için sınırı gece geçmeye çalışanları engelliyor - Son Dakika
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Texas Ulusal Muhafızları, düzensiz göçmenleri yakalamak için sınırı gece geçmeye çalışanları engelliyor

ABD hükümeti ile Texas yönetimi arasında yetki krizine neden olan düzensiz göçmenler, Texas Ulusal Muhafızlarına yakalanmamak için sınırı gece geçmeye çalışıyor. Eagle Pass kentindeki Shelby Park bölgesinden Texas Ulusal Muhafızları yüzünden geçemeyen bazı düzensiz göçmenler, kentin kenar kesimlerindeki noktalardan gece karanlığında ABD topraklarına girmeyi denedi. Meksika ile Eagle Pass arasındaki tren yolu köprüsünün altında kalan karanlık bölgeden sınır nehri Rio Grande'yi geçen 7 kişilik grubun eyalet güçleriyle karşılaştığı anlar AA ekibinin drone görüntülerine yansıdı. 4 erkek 3 kadından oluşan sığınmacılar ulusal muhafızları atlatamayınca, köprünün ABD tarafındaki ayağı etrafına çekilen tel örgülerin arasında mahsur kaldı. Öte yandan, Texas'ın New Mexico eyaletine yakın noktasındaki El Paso sınır bölgesinde ise düzensiz göçmenlerin, sınırı sorunsuza geçip ABD federal güçlerine teslim olduğu görüldü. AA ekibinin çektiği görüntülerde, El Paso'nun karşısında yer alan Meksika toprağı Ciudad Juarez'den ABD'ye geçen sığınmacıların federal sınır birliklerince karşılandığı ve içeri alındığı kaydedildi. Aynı eyaletin birbirinden iki uzak bölgesindeki sınır noktalarında düzensiz göçmenlere karşı uygulanan farklı muamele dikkat çekti. Teksas Valisi Greg Abbott, Biden yönetimini, sınır güvenliği konusunda yeterli önlem almamakla suçlayarak, düzensiz göçmenlerin ABD'ye geçmek için çoğunlukla tercih ettiği Eagle Pass kentindeki sınır bölgesine yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda dikenli tel çekilmesini emretmişti.

Texas Ulusal Muhafızları, düzensiz göçmenleri yakalamak için sınırı gece geçmeye çalışanları engelliyor
30.01.2024 - 07:51,
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ABD hükümeti ile Texas yönetimi arasında yetki krizine neden olan düzensiz göçmenler, Texas Ulusal Muhafızlarına yakalanmamak için sınırı gece geçmeye çalışıyor. Eagle Pass kentindeki Shelby Park bölgesinden Texas Ulusal Muhafızları yüzünden geçemeyen bazı düzensiz göçmenler, kentin kenar kesimlerindeki noktalardan gece karanlığında ABD topraklarına girmeyi denedi.

TEL ÖRGÜLERİN ARASINDA MAHSUR KALDILAR

Meksika ile Eagle Pass arasındaki tren yolu köprüsünün altında kalan karanlık bölgeden sınır nehri Rio Grande'yi geçen 7 kişilik grubun eyalet güçleriyle karşılaştığı anlar AA ekibinin drone görüntülerine yansıdı. 4 erkek 3 kadından oluşan sığınmacılar ulusal muhafızları atlatamayınca, köprünün ABD tarafındaki ayağı etrafına çekilen tel örgülerin arasında mahsur kaldı.

ABD-Texas Yetki Krizi: Düzensiz Göçmenler Sınırı Gece Geçmeye Çalışıyor

İKİ FARKLI NOKTADA İKİ FARKLI MUAMELE

Öte yandan, Texas'ın New Mexico eyaletine yakın noktasındaki El Paso sınır bölgesinde ise düzensiz göçmenlerin, sınırı sorunsuzca geçip ABD federal güçlerine teslim olduğu görüldü. AA ekibinin çektiği görüntülerde, El Paso'nun karşısında yer alan Meksika toprağı Ciudad Juarez'den ABD'ye geçen sığınmacıların federal sınır birliklerince karşılandığı ve içeri alındığı kaydedildi.

ABD-Texas Yetki Krizi: Düzensiz Göçmenler Sınırı Gece Geçmeye Çalışıyor

KORUMA EKİPLERİ YARDIM ETTİ

Üzerinde "US Border Patrol" yazan araçlarla devriye gezen ABD hükümetine bağlı sınır koruma ekiplerinin, nehri geçenlerin zarar görmemesi için sınırdaki jiletli telleri elleriyle kaldırarak düzensiz göçmenlerin geçişlerine yardım ettiği anlar da görüntülere yansıdı. Aynı eyaletin birbirinden iki uzak bölgesindeki sınır noktalarında düzensiz göçmenlere karşı uygulanan farklı muamele dikkat çekti.

ABD-Texas Yetki Krizi: Düzensiz Göçmenler Sınırı Gece Geçmeye Çalışıyor

BIDEN HÜKÜMETİ İLE TEKSAS VALİSİ ABBOT ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIK

Teksas Valisi Greg Abbott, Biden yönetimini, sınır güvenliği konusunda yeterli önlem almamakla suçlayarak, düzensiz göçmenlerin ABD'ye geçmek için çoğunlukla tercih ettiği Eagle Pass kentindeki sınır bölgesine yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda dikenli tel çekilmesini emretmişti. Biden yönetimi de sınır güvenliğinin federal hükümetin yetkisi içinde olduğunu belirterek, dikenli tellerin kaldırılması için ABD Yüksek Mahkemesine başvurmuştu. Yüksek Mahkeme, Meksika sınırının Rio Grande Nehri boyunca çekilen dikenli tellerin kaldırılmasına hükmetmiş ancak Teksas Valisi Abbot'un bu karara uymayacağını açıklaması üzerine Biden hükümeti ile arasındaki anlaşmazlık tırmanmıştı.

Teksas Ulusal Muhafızları, mahkeme kararına rağmen 23 Ocak'ta ABD sınır devriyesinin işini yapmasına izin vermemiş, dikenli telleri yerleştirmeye devam etmiş, 25 Cumhuriyetçi eyaletin valileri de ortak bildiriyle Teksas'ın yanında olduklarını açıklamıştı. "American Immigrant Council" adlı sivil toplum kuruluşunun Temmuz 2022'de yayımladığı bir çalışmada, 2019 itibarıyla ABD'de California'dan sonra göçmenlerin en çok bulunduğu 2'nci eyaletin de Texas olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: AA
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