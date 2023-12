Tgc 47. Sedat Simavi Ödülleri Sahiplerini Buldu.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Kurucu Başkanı Sedat Simavi adına düzenlenen ödüller sahiplerini buldu. Dokuz dalda 21 ödülün verildiği törende TGC Başkanı Turgay Olcayto, "Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünün önündeki engeller kaldırılmalıdır. Temel hak ve özgürlüklere saygı gösterilmelidir. Halkın haber alma, gerçekleri öğrenme, bilgilenme hakkı demek olan basın özgürlüğü evrensel gazetecilik değerlerine kavuşturulmalıdır" diye konuştu.

TGC 2023 Sedat Simavi Ödülleri'ne değer görülen gazeteci, sanatçı, karikatür, edebiyat, spor ve bilim insanları dün Burhan Felek Konferans Salonu'nda düzenlenen törende ödüllerini aldı. Törenin sunuculuğunu TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş üstlendi. Tören, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, silah ve çalışma arkadaşları, kurucu başkan merhum Sedat Simavi, ölen TGC başkanları, yönetim kurulu üyeleri ile haber peşinde koşarken öldürülen tüm gazeteciler anısına yapılan saygı duruşuyla başladı.

"GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR"

Törenin açılış konuşmasını yapan TGC Başkanı Turgay Olcayto şunları söyledi:

"Şimdilerde gazetecilik en güç dönemlerinden birini yaşıyor. Kamuoyunun gerçekleri öğrenme hakkını sınırlamak isteyen iktidar; sansürden, haber saklamaktan, gerçekleri okurlarıyla paylaşmak isteyen gazetecileri tehdit ederek, gözaltına alarak, tutuklayarak baskıcı tutumunu nicedir sürdürüyor. Halen ülkenin cezaevlerinde gazeteciler, akademisyenler, muhalif siyasetçiler ve aydınların çoğunlukta olduğu bir tutukluluk hali sürmektedir. Türkiye'nin tek sesli değil çok sesli bir toplum olmasını arzu ediyoruz. Yalnız bizim değil toplumun büyük bir kesiminin de isteğidir bu. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin ülkede demokrasinin yeşerebilmesi için ısrarla üzerinde durduğu taleplerimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum: Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünün önündeki engeller kaldırılmalıdır. Temel hak ve özgürlüklere saygı gösterilmelidir. Halkın haber alma, gerçekleri öğrenme, bilgilenme hakkı demek olan basın özgürlüğü evrensel gazetecilik değerlerine kavuşturulmalıdır. Gazetecilerin sendikal hakları korunmalı, gazeteciler haksız yere gözaltına alınmamalı, tutuklanmamalıdır. Bir kez daha hatırlatalım 'Gazetecilik suç değildir.' Türkiye'de medya değişti. Ne değişti derseniz 'yeni medya' diye adlandırılıyor. Başka isimler de veriliyor ama yalan haberden, haberin karartılmasından kurtulamayan bir medya var. Ama biz TGC olarak bağımsız bağlantısız duruşumuzu sürdürüyoruz.

Türkiye'de çoğu şeyler değişti. Ama değişmeyen bir şey var emperyalizme bağımlılık. Baktığınızda dünya, 2. Dünya Savaşı'ndan daha ağır koşullarda. İsrail'in Filistin'i yok etme amacıyla başlattığı savaş, hiçbir şekilde savunması olmayan insanlara karşı sürdürülen bir savaş. 2. Dünya Savaşı'nda bile etik vardı. Hastaneler bombalanmıyordu. İsrail bugün hastaneleri bombalıyor ve dünya uzaktan seyrediyor. Kimsenin sesi çıkmıyor. Bizde Filistin'in yanında olanların bile bugün sesi yok. İngiltere bugün İsrail'i destekleyen ülke ama İngiltere'de hemen her hafta halk sokaklarda ve İngiliz hükümetini kınıyor. Bu ortamda gerçek gazeteciler her şeylerini riske atarak doğru haberi iletmeye çalışıyorlar. Sedat Simavi'nin bize gösterdiği yolda toplumumuzla kaynaşmaya, Cumhuriyeti ve Cumhuriyetin değerlerini yok etmeye çalışanlarla mücadelemize ise var gücümüzle devam edeceğiz."

DOKUZ DALDA 21 ÖDÜL VERİLDİ

TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş, 11 Aralık 1953'de yaşamını yitiren TGC Kurucu Başkanı Sedat Simavi adına konulan ödüllerin 47 yıldan bu yana sürdürüldüğünü belirterek "Ödüller; gazetecilik, radyo, televizyon, karikatür, edebiyat, sosyal bilimler, fen bilimleri, sağlık bilimleri ve spor alanlarında veriliyor. 3500'den fazla kuruluş, fakülte ve yayınevine adayları soruldu. Bu yıl 289 eser ve 5 takım aday oldu. Sonuçta dokuz dalda 21 ödül verildi" dedi.

GAZETECİLİK ÖDÜLÜ TOLGA ŞARDAN'IN OLDU

Tolga Şardan T24 internet haber sitesinde, 3-6-10-27 Ocak, 27 Şubat, 14 Mart, 23 Haziran, 18 Temmuz ve 18-22 Ağustos 2023 tarihlerinde yayımlanan "Sinan Ateş Cinayeti" başlıklı yazı dizisi ile ödüle değer görüldü. Tolga Şardan'a ödülünü iletişim akademisyeni Prof. Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu verdi. Tolga Şardan, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"ÖDÜLÜ SOKAKTA HABER TOPLAMAK İÇİN ÇABA SARFEDEN MESLEKTAŞLARIM ADINA ALMAK İSTİYORUM"

"Cemiyetime çok teşekkür ediyorum. Ben alaylı bir gazeteciyim mektepli olmayı çok isterdim kısmet değilmiş. Sokakta gazetecilik yapmak çok zorlaştı. Gazetecilik mesleğinde bir erozyon yaşanıyor. Benim oğlum bile gazeteci olmak istemiyor. İçinde bulunduğumuz siyasi ortam, bürokrasi, toplumun paradigmaları mesleğimizi çok sıkıntılı hale getirdi. Ben bu ödülü, sokakta haber toplamak için çaba sarf eden tüm meslektaşlarım adına almak istiyorum. Onların hak ettiğini düşünüyorum."

GAZETECİLİKTE ÖVGÜ POSTA GAZETESİ'NİN

Seçici Kurul AFP foto muhabiri Adem Altan'ın Posta Gazetesi'nde 8 Şubat 2023 tarihinde yayımlanan "Sözün Bittiği Yer" başlıklı haber fotoğrafı ile övgüye değer buldu. Adem Altan törene katılamadığından ödülünü Tolga Şardan, TGC Genel Saymanı İhsan Yılmaz'dan aldı.

RADYO ÖDÜLÜ ANDAÇ ÜZEL'İN OLDU

Andaç Üzel Borusan Klasik Radyo'da 20 Eylül 2023 tarihinde yayınlanan "Ön Koltuk" programı ile ödüle değer görüldü. Andaç Üzel'in ödülünü Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk verdi.

RADYODA ÖVGÜ FEYZA ÖZTOPRAK KAPTI'NIN OLDU

Seçici Kurul, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda 10 Kasım 2022 tarihinde yayınlanan "Sonsuzluğa Atılan İmza: Atatürk" programıyla Feyza Öztoprak Kaptı'yı övgüye değer gördü.

TELEVİZYON HABER ÖDÜLÜ FOX TV'NİN

Seçici Kurul Televizyon Haber ödülünü Fox TV'de 6 Şubat 2023 tarihinde yayınlanan " Hatice'yi Kurtarmak" başlıklı haberi nedeniyle Sevgi Şahin ile Ömür Dikme'ye verilmesini kararlaştırdı. Sevgi Şahin ile Ömür Dikme'nin ödülünü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto verdi. Sevgi Şahin ve Ömür Dikme ödüllerini alırken şöyle konuştu:

"BASIN NE YAZIK Kİ SANSÜR ALTINDA"

"Depremde Hatice kurtuldu. Hatice bir çocuktu şu an gözlerinden rahatsız. Annesi ve babasını kaybetti o binada. Ben de depremi 17 Ağustos Avcılar'da yaşamıştım. Devletin denetimsizliği yüzünden binalar denetlenemedi. Müteahhitler kar hırsı yüzünden, betondan demirden çaldı. Basın ne yazık ki sansür altında. Ama ben Fox TV'de sahada olanı, olduğu gibi haber yapma şansını yakaladığım için çok mutluyum.

"AKLIN VE BİLİM IŞIĞINDA BU OLAYIN BİRÇOK ÇÖZÜMÜ VAR"

Biz bir deprem ülkesinde yaşıyoruz. Bu doğal bir afet. Dün oldu, yarın da olacak. Biz olduğu zaman bir sürpriz yaşamış gibi karşılıyoruz. Aklın ve bilimin ışığında bu olayın birçok çözümü var. Umarım bundan sonraki afetlerde böyle tablolarla karşılaşmayız."

TELEVİZYON HABERDE ÖVGÜ, NAZLI YEREBASMAZ İLE ÇAĞLAR GÜNER'E VERİLDİ

Seçici Kurul ayrıca Fox TV'de 7 Kasım 2022 tarihinde yayınlanan "Bir Gece Ansızın Kamulaştırıldı: Denizli-Avdanlıların Mücadelesi" başlıklı Nazlı Yerebasmaz ile Çağlar Güner övgüye değer gördü. Nazlı Yerebasmaz ile Çağlar Güner plaketlerini TGC Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Güç'ten aldı. Nazlı Yerebasmaz plaketini alırken "Bizim haberimiz Avdanlıların mücadelesiydi. Türkiye'de çok sayıda örneği var. Burada hukuk mücadelesi dışında bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi söz konusu. Bir mücadele etme seçeneği bırakılmamış ansızın gelen o kararname ile toprakları bugünkü hale gelmiş. Seçici Kurula çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

TV BELGESEL ÖDÜLÜ

Seçici Kurul Belgesel Dalında ödüle değer eser bulamadı.

TV BELGESEL ÖDÜLÜ ÖVGÜ PUHU DİJİTAL TV'NİN

Puhu Dijital TV'de 11 Temmuz 2023 tarihinde yayınlanan "Bir Avuç Güzel İnsan" konulu belgesel nedeniyle Eda Göklü ile Cihan Çekiç övgüye değer görüldü. Eda Göklü ile Cihan Çekiç övgü plaketini Milliyet Gazetesi Haber Müdürü Pınar Aktaş'tan aldı.

KARİKATÜR ÖDÜLÜ HASLET SOYÖZ'ÜN

Seçici Kurul Türkiye Gazeteciler Cemiyeti kurullarının adayı olan Haslet Soyöz'ü karikatür sanatına verdiği emekten dolayı ödüle değer buldu. Haslet Soyöz törene katılamadığından ödülünü eşi gazeteci Ayla Dündar Soyöz aldı. Ödülü Ayla Dündar Soyöz'e Seçici Kurul Üyesi Hicabi Demirci verdi.

KARİKATÜRDE ÖVGÜ BİRGÜN GAZETESİ'NİN OLDU

Seçici Kurul ayrıca Birgün Gazetesi Metafor Köşesi'nde Aralık 2022-Eylül 2023 tarihleri arasında yayımlanan toplumsal konulu karikatürleri nedeniyle Birgün Gazetesi çizeri Halis Dokgöz'ü övgüye değer gördü. Halis Dokgöz ödülünü PEN Yazarlar Derneği İkinci Başkanı Halil İbrahim Özcan'dan aldı.

EDEBİYAT ÖDÜLÜ FÜRUZAN'IN OLDU

2023 Sedat Simavi Edebiyat Ödülü Türk öykücülüğünün büyük ustalarından Füruzan'ın kitabi "Akim Sevgilim"e verildi. Füruzan törene katılamadığından ödülünü kızı Aslı Selçuk aldı. Aslı Selçuk'a ödülü yazar, eleştirmen Seçici Kurul Başkanı Doğan Hızlan verdi.

"ÜSTÜMÜZE ÇÖKEN KARANLIKLARA BUGÜNE DEĞİN EDEBİYATLA SANATLA DİRENDİM"

Aslı Selçuk, yazar Füruzan'ın gönderdiği mesajı okudu. Mesaj şöyle:

"Sedat Simavi Ödülleri'ni 47 yıldır aksatmadan sürdürdüğü için Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ni kutluyorum. Ben de hepiniz gibi dünyanın her yerinde insanlık onurunun kolayca çiğnenmesini dehşet içinde izliyorum. Üstümüze çöken karanlıklara bugüne değin edebiyatla sanatla direndim. Öykülerimde ve romanlarımda geçim sıkıntılarını, kültürel krizleri, ezilen sınıfların özellikle kadınların ve çocukların sömürülmesini dile getirmeye çalıştım. Tek beklentim iyi insanların, duyarlı bir hayatı kutsayanların çoğalması. Sanatla bilimin, şaşmaz adaletin koşullarını oluşturduğu bir toplum yaratabilirsek umut orada egemen olabilir her şeye rağmen yaşadığımız sürece umudu yerleştirebileceğimiz bir yer mutlaka buluruz."

SOSYAL BİLİMLER ÖDÜLÜ DOÇ. DR. ZAFER KARADEMİR'İN

Sosyal Bilimler Ödülü Seçici Kurulu "Osmanlı Yeni Çağı'nda Tarımsal Gelişim: Ziraat, Hasılat, Ticaret" adlı eseri nedeniyle Doç. Dr. Zafer Karademir'in ödüle değer gördü. Doç. Dr. Zafer Karademir törene katılamadığından ödülünü Cem Tüzün Seçici Kurul Başkanı Prof. Dr. İlter Turan'dan aldı.

SOSYAL BİLİMLERDE ÖVGÜ TUĞBA TEKEREK'İN OLDU

Seçici Kurul, ayrıca Tuğba Tekerek'i "Taşra Üniversiteleri: AK Parti'nin Arka Kampüsü" adlı eseri nedeniyle övgüye değer buldu. Tuğba Tekerek'in ödülünü Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Başkanı Adnan Özyalçıner verdi. Tuğba Tekerek ödülü alırken yaptığı konuşmada şu görüşlere yer verdi:

"HABERLERİN DEĞERİNİN BİLİNDİĞİ GÜNLERİN TEKRAR GELMESİ DİLEĞİYLE BU ÖDÜLÜ ALIYORUM"

"Bir gazeteci olarak sosyal bilimler dalında övgüye değer görüldüm bu nedenle çok teşekkür ederim. Ben Taşra Üniversiteleri kitabımda Munzur Üniversitesi Psikoloji Bölümünde psikoloji alanında tek bir öğretim üyesi olmaksızın eğitim alan öğrencilerin hikayesini yazdım. Değişen bir şey olmadı ama biz gazeteciler bu tip sorunları ortaya çıkaran haberler yapmaya devam edeceğiz. Tüm haberlerin sahaya etki ettiği, değerinin bilindiği günlerin tekrar gelmesi dileğiyle alıyorum bu ödülü."

FEN BİLİMLERİ ÖDÜLÜ PROF. DR. İ. HALİL KAVAKLI ve EKİBİNİN

Fen Bilimleri dalında "Kriptokrom 1'in yarılanma ömrünü hızlandırarak p53 nakavt farelerde yaşam süresini uzatan küçük bir molekülün keşfi " başlıklı ortak eserleri nedeniyle Prof. Dr. İ. Halil Kavaklı - Prof. Dr. Alper Okyar - Dr. Öğr. Üyesi Şeref Gül ödüle değer görüldü. Prof. Dr. İ. Halil Kavaklı - Prof. Dr. Alper Okyar - Dr. Öğr. Üyesi Şeref Gül'ün ödülünü TGC Sedat Simavi Ödülleri Fen Bilimleri Seçici Kurulu Başkanı Prof. Dr. Önder Pekcan verdi.

FEN BİLİMLERİNDE ÖVGÜ PROF. DR. OLCAY COŞKUN'UN

Seçici Kurul, Prof. Dr. Olcay Coşkun'un sonlu grupların modu¨ler temsil kuramı konusunda temel sonuçları olan bi-küme izleçleri teorisinin fiberli versiyonunu inşa ettiği, basit fiberli bi-küme izleçlerini sınıflandırdığı ve bazı temsil halkalarının basit fiberli bi-küme izleci olduğunu ispatladığı bu çalışmasını, sonlu grupların modüler temsil kuramına sağlamış olduğu önemli katkılar nedeniyle, övgüye değer buldu. Prof. Dr. Olcay Coşkun'un ödülünü TGC Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Dişbudak verdi.

SAĞLIK BİLİMLERİ ÖDÜLÜ DOÇ. DR. URARTU ÖZGÜR ŞAFAK ŞEKER'İN OLDU

Sağlık Bilimleri Ödülü Seçici Kurulu, "Sentetik biyoloji yöntemleri ile programlanmış bakterilerin manyetik rezonans görüntülemede güdümlü kontras ajanı olarak düzenlenmesi" çalışması nedeniyle Doç. Dr. Urartu Özgür Şafak Şeker'i ödüle değer gördü. Doç. Dr. Urartu Özgür Şafak Şeker ödülünü TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş'ten aldı.

SPOR ÖDÜLÜ A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI'NA VERİLDİ

Törende spor dalında kadınların spordaki öncülüğünü temsil eden, hem de takım sporlarında çok zor bir başarıya imza atan ve bunu Cumhuriyet'in 100'üncü yılında gerçekleştiren A Milli Kadın Voleybol Takımı ödül aldı. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ödülünü Türkiye Voleybol Federasyonu'nu temsilen Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü Sezgin Eren ödülü UEFA - FIFA Onursal Üyesi, Türkiye Futbol Federasyonu Onursal Başkanı Şenes Erzik'ten aldı.

Dijital Basın'ın medya takip sponsorluğunda yapılan tören toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.