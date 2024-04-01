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MERKEZToplam Sandık.

01.04.2024 02:00
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MERKEZ

Toplam Sandık : 334
Toplam Seçmen : 109.810
Açılan Sandık : 331
Açılan Sandık Oranı : % 99,10
Kullanılan Oy : 87.606
Geçerli Oy : 84.580
Katılım Oranı : % 80,53

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMEHMET KEMAL YAZICIOĞLU% 54,5646.143
AK PARTİEYÜP EROĞLU% 29,9625.340
CHPMURAT YAZICI% 9,417.957
YENİDEN REFAHMUHAMMED BAKİ GÜZEY% 1,781.503
İYİ PARTİHAKAN KARAGÖLLÜ% 1,271.073
SAADETSELİM IŞIK% 1,02859
DİĞER% 0,72610
DEVA PARTİSİSEDAT AY% 0,4336
MİLLETHASAN AYDIN% 0,32270
DEM PARTİGÜLCE VİDİNLİ% 0,13110
BTPFATMA MUMCUOĞLU% 0,1195
BAĞIMSIZSİNAN TÜRK% 0,0978
ANAPMUSTAFA HİMMETBEYOĞLU% 0,0544
TKHGÖKHAN ERBİL% 0,0541
HKPBURCU ADEKA KALKAN% 0,0437
HÜDA PARHALİS ADIGÜZEL% 0,0437
YTPYAŞAR ÇINAR% 0,0221
HAK-PARNURETTİN KIZILDAĞ% 0,0214
DSPZAFER GALİP ÖZBERK% 0,0112
ALMUS

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,93

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPBEKİR ÖZER% 49,331.540
AK PARTİYÜKSEL MIRZAOĞLU% 48,621.518
TİPHEVAL DENİZ BOĞA% 1,0332
YENİDEN REFAHİBRAHİM DEMİRAY% 0,3511
SAADETDURAN KAYA% 0,3210
BTPNİLGÜN UZ% 0,196
DEVA PARTİSİSERKAN ÇETİN% 0,165
ARTOVA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 89,59

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİ GÜNER% 60,721.445
MHPNAZİF ÇUHACI% 38,03905
YENİDEN REFAHGÖKHAN ÇELİK% 0,8420
SAADETALİM DİRİCAN% 0,256
TİPBAHAR AYÇA OKÇUOĞLU GÖKSEL% 0,082
BTPAHMET EFDAL KOYMAT% 0,041
DEVA PARTİSİHÜSEYİN SERDAR BERDAN% 0,041
BAŞÇİFTLİK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,10

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİŞABAN BOLAT% 50,151.283
MHPGÜRSEL BAYRAM% 44,961.150
İYİ PARTİŞENEL KORKMAZ% 4,22108
YENİDEN REFAHMETİN KOÇAN% 0,277
BTPBİLAL AKYÜZ% 0,123
TİPHÜSEYİN ÖZDEMİR% 0,082
DEVA PARTİSİEMRE ŞAŞMAZ% 0,082
SAADETOSMAN TOYGUN% 0,082
ANAPAHMET ERENALP% 0,041
ERBAA

Açılan Sandık Oranı : % 76,10
Katılım Oranı : % 83,02

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPERTUĞRUL KARAGÖL% 52,1716.355
AK PARTİÖMER ÇETİN% 32,7510.265
İYİ PARTİMELİKE TEPECİK% 7,682.406
CHPCOŞKUN TONKAL% 4,521.417
YENİDEN REFAHMUSTAFA AKIN% 1,44453
SAADETMEHMET ERER% 0,86270
BTPMUSTAFA ENES BAŞARA% 0,1444
DEVA PARTİSİKEREM BAĞ% 0,1135
HÜDA PARMUSTAFA GÖZEL% 0,132
TİPTÜNAY YAKAR% 0,130
HKPHÜLYA AR% 0,0929
ANAPDİLEK ÖZŞAHİN% 0,039
DİĞER% 0,013
NİKSAR

Açılan Sandık Oranı : % 98,81
Katılım Oranı : % 81,79

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSEMİH TEPEBAŞI% 35,466.924
MHPAZMİ YILDIRIM% 31,416.133
CHPCEM ÇITAK% 18,693.650
İYİ PARTİŞAFAK GÜMEN% 9,541.863
YENİDEN REFAHDAVUT BERDİBEK% 3,21627
SAADETMURAT KEÇECİ% 0,58113
MİLLİ YOLERDOĞAN TAŞ% 0,3569
BTPYUSUF ERASLAN% 0,3466
HKPHÜSNE İNAL% 0,1223
DEVA PARTİSİALİ BOZDEMİR% 0,1122
ANAPGÖKHAN ERGEN% 0,119
HÜDA PAREKREM ZEREY% 0,0918
PAZAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 90,32

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPŞERAFETTİN PERVANLAR% 50,231.749
AK PARTİERDOĞAN YILMAZ% 44,371.545
CHPMUSTAFA HADİ ÇAVUŞOĞLU% 3,62126
İYİ PARTİTUBA ALOĞLU% 1,0938
YENİDEN REFAHMEHMET ÖZ% 0,5419
HKPTÜRKMEN PALA% 0,062
SAADETÖMERCAN KILINÇ% 0,062
BTPDAVUT OKUR% 0,031
REŞADİYE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,05

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPERGÜL ÜNAL% 54,163.029
AK PARTİKAZIM ELMAS% 41,862.341
CHPGÜLTEKİN YILMAZ% 2,84159
SAADETRECAİ DEMİRYÜREK% 0,4827
YENİDEN REFAHMUZAFFER ÇAĞLAR% 0,3419
BTPTURGUT AYDIN% 0,1810
DEVA PARTİSİATAMAN AY% 0,116
BAĞIMSIZERGÜN TAVŞAN% 0,032
SULUSARAY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 89,21

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPDAVUT KILIÇ% 57,841.613
AK PARTİHALİL DEMİRKOL% 40,191.121
YENİDEN REFAHMURAT ÇÖRT% 1,439
SAADETİSMAİL YILMAZ% 0,329
DEVA PARTİSİERKAN SÜTLÜEROĞLU% 0,144
BTPLEVENT ALTUN% 0,072
TİPÇAĞLAR SUAT TURSUN% 0,041
TURHAL

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 83,11

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMEHMET ERDEM URAL% 40,9115.464
AK PARTİÜMİT SOYLU% 26,7310.102
MHPORHAN YAYLI% 24,379.211
BAĞIMSIZYUSUF BAYIN% 3,881.468
YENİDEN REFAHHATİCE AKDOĞAN% 1,02387
SAADETİBRAHİM TIKAÇ% 0,88334
İYİ PARTİMUAMMER BALOĞLU% 0,85320
BTPDAVUT ALKAN% 0,58218
HÜDA PARYAKUP BİNİCİ% 0,44167
DİĞER% 0,139
DEM PARTİMUHAMMET EMİN ÖZEN% 0,136
DEVA PARTİSİMERVE CIMBIZ% 0,0934
HKPDENİZ BİN% 0,0518
YEŞİLYURT

Açılan Sandık Oranı : % 37,5
Katılım Oranı : % 84,39

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUHSİN YILMAZ% 49,66581
AK PARTİKÜBRA SEVER TAŞKIRAN% 45,3530
YENİDEN REFAHMEHMET ÖZTÜRK% 3,6743
İYİ PARTİMEDİNE JANSET BAYGÜNEŞ% 0,688
SAADETMUSTAFA AKTAŞ% 0,263
BTPELİF BARUTÇU% 0,172
DEVA PARTİSİGÖKHAN KARGACIOĞLU% 0,172
HKPİLKNUR ADEKA% 0,091
ZİLE

Açılan Sandık Oranı : % 98,86
Katılım Oranı : % 80,51

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPŞÜKRÜ SARGIN% 37,237.237
MHPALİ ÖZGAN% 35,786.956
AK PARTİMUSTAFA TAŞTAN% 24,544.771
İYİ PARTİORHAN SENEMOĞLU% 0,91177
YENİDEN REFAHHÜMEYRA AKÇA% 0,72139
SAADETNİHAT UTAŞ% 0,3976
HÜDA PARSERVET ÇAKMAK% 0,1528
BTPMEHMET SORUT% 0,0918
DEVA PARTİSİYUNUS EMRE ASLAN% 0,0815
DEM PARTİAZAD KAYA% 0,0612
ANAPMUSTAFA AKYÜZ% 0,0510

Kaynak: AA

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