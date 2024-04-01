MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|334
|Toplam Seçmen
|:
|109.810
|Açılan Sandık
|:
|331
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 99,10
|Kullanılan Oy
|:
|87.606
|Geçerli Oy
|:
|84.580
|Katılım Oranı
|:
|% 80,53
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MEHMET KEMAL YAZICIOĞLU
|% 54,56
|46.143
|AK PARTİ
|EYÜP EROĞLU
|% 29,96
|25.340
|CHP
|MURAT YAZICI
|% 9,41
|7.957
|YENİDEN REFAH
|MUHAMMED BAKİ GÜZEY
|% 1,78
|1.503
|İYİ PARTİ
|HAKAN KARAGÖLLÜ
|% 1,27
|1.073
|SAADET
|SELİM IŞIK
|% 1,02
|859
|DİĞER
|% 0,72
|610
|DEVA PARTİSİ
|SEDAT AY
|% 0,4
|336
|MİLLET
|HASAN AYDIN
|% 0,32
|270
|DEM PARTİ
|GÜLCE VİDİNLİ
|% 0,13
|110
|BTP
|FATMA MUMCUOĞLU
|% 0,11
|95
|BAĞIMSIZ
|SİNAN TÜRK
|% 0,09
|78
|ANAP
|MUSTAFA HİMMETBEYOĞLU
|% 0,05
|44
|TKH
|GÖKHAN ERBİL
|% 0,05
|41
|HKP
|BURCU ADEKA KALKAN
|% 0,04
|37
|HÜDA PAR
|HALİS ADIGÜZEL
|% 0,04
|37
|YTP
|YAŞAR ÇINAR
|% 0,02
|21
|HAK-PAR
|NURETTİN KIZILDAĞ
|% 0,02
|14
|DSP
|ZAFER GALİP ÖZBERK
|% 0,01
|12
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,93
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|BEKİR ÖZER
|% 49,33
|1.540
|AK PARTİ
|YÜKSEL MIRZAOĞLU
|% 48,62
|1.518
|TİP
|HEVAL DENİZ BOĞA
|% 1,03
|32
|YENİDEN REFAH
|İBRAHİM DEMİRAY
|% 0,35
|11
|SAADET
|DURAN KAYA
|% 0,32
|10
|BTP
|NİLGÜN UZ
|% 0,19
|6
|DEVA PARTİSİ
|SERKAN ÇETİN
|% 0,16
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 89,59
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ALİ GÜNER
|% 60,72
|1.445
|MHP
|NAZİF ÇUHACI
|% 38,03
|905
|YENİDEN REFAH
|GÖKHAN ÇELİK
|% 0,84
|20
|SAADET
|ALİM DİRİCAN
|% 0,25
|6
|TİP
|BAHAR AYÇA OKÇUOĞLU GÖKSEL
|% 0,08
|2
|BTP
|AHMET EFDAL KOYMAT
|% 0,04
|1
|DEVA PARTİSİ
|HÜSEYİN SERDAR BERDAN
|% 0,04
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 87,10
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ŞABAN BOLAT
|% 50,15
|1.283
|MHP
|GÜRSEL BAYRAM
|% 44,96
|1.150
|İYİ PARTİ
|ŞENEL KORKMAZ
|% 4,22
|108
|YENİDEN REFAH
|METİN KOÇAN
|% 0,27
|7
|BTP
|BİLAL AKYÜZ
|% 0,12
|3
|TİP
|HÜSEYİN ÖZDEMİR
|% 0,08
|2
|DEVA PARTİSİ
|EMRE ŞAŞMAZ
|% 0,08
|2
|SAADET
|OSMAN TOYGUN
|% 0,08
|2
|ANAP
|AHMET ERENALP
|% 0,04
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 76,10
|Katılım Oranı
|:
|% 83,02
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|ERTUĞRUL KARAGÖL
|% 52,17
|16.355
|AK PARTİ
|ÖMER ÇETİN
|% 32,75
|10.265
|İYİ PARTİ
|MELİKE TEPECİK
|% 7,68
|2.406
|CHP
|COŞKUN TONKAL
|% 4,52
|1.417
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA AKIN
|% 1,44
|453
|SAADET
|MEHMET ERER
|% 0,86
|270
|BTP
|MUSTAFA ENES BAŞARA
|% 0,14
|44
|DEVA PARTİSİ
|KEREM BAĞ
|% 0,11
|35
|HÜDA PAR
|MUSTAFA GÖZEL
|% 0,1
|32
|TİP
|TÜNAY YAKAR
|% 0,1
|30
|HKP
|HÜLYA AR
|% 0,09
|29
|ANAP
|DİLEK ÖZŞAHİN
|% 0,03
|9
|DİĞER
|% 0,01
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98,81
|Katılım Oranı
|:
|% 81,79
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SEMİH TEPEBAŞI
|% 35,46
|6.924
|MHP
|AZMİ YILDIRIM
|% 31,41
|6.133
|CHP
|CEM ÇITAK
|% 18,69
|3.650
|İYİ PARTİ
|ŞAFAK GÜMEN
|% 9,54
|1.863
|YENİDEN REFAH
|DAVUT BERDİBEK
|% 3,21
|627
|SAADET
|MURAT KEÇECİ
|% 0,58
|113
|MİLLİ YOL
|ERDOĞAN TAŞ
|% 0,35
|69
|BTP
|YUSUF ERASLAN
|% 0,34
|66
|HKP
|HÜSNE İNAL
|% 0,12
|23
|DEVA PARTİSİ
|ALİ BOZDEMİR
|% 0,11
|22
|ANAP
|GÖKHAN ERGEN
|% 0,1
|19
|HÜDA PAR
|EKREM ZEREY
|% 0,09
|18
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 90,32
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|ŞERAFETTİN PERVANLAR
|% 50,23
|1.749
|AK PARTİ
|ERDOĞAN YILMAZ
|% 44,37
|1.545
|CHP
|MUSTAFA HADİ ÇAVUŞOĞLU
|% 3,62
|126
|İYİ PARTİ
|TUBA ALOĞLU
|% 1,09
|38
|YENİDEN REFAH
|MEHMET ÖZ
|% 0,54
|19
|HKP
|TÜRKMEN PALA
|% 0,06
|2
|SAADET
|ÖMERCAN KILINÇ
|% 0,06
|2
|BTP
|DAVUT OKUR
|% 0,03
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,05
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|ERGÜL ÜNAL
|% 54,16
|3.029
|AK PARTİ
|KAZIM ELMAS
|% 41,86
|2.341
|CHP
|GÜLTEKİN YILMAZ
|% 2,84
|159
|SAADET
|RECAİ DEMİRYÜREK
|% 0,48
|27
|YENİDEN REFAH
|MUZAFFER ÇAĞLAR
|% 0,34
|19
|BTP
|TURGUT AYDIN
|% 0,18
|10
|DEVA PARTİSİ
|ATAMAN AY
|% 0,11
|6
|BAĞIMSIZ
|ERGÜN TAVŞAN
|% 0,03
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 89,21
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|DAVUT KILIÇ
|% 57,84
|1.613
|AK PARTİ
|HALİL DEMİRKOL
|% 40,19
|1.121
|YENİDEN REFAH
|MURAT ÇÖRT
|% 1,4
|39
|SAADET
|İSMAİL YILMAZ
|% 0,32
|9
|DEVA PARTİSİ
|ERKAN SÜTLÜEROĞLU
|% 0,14
|4
|BTP
|LEVENT ALTUN
|% 0,07
|2
|TİP
|ÇAĞLAR SUAT TURSUN
|% 0,04
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 83,11
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MEHMET ERDEM URAL
|% 40,91
|15.464
|AK PARTİ
|ÜMİT SOYLU
|% 26,73
|10.102
|MHP
|ORHAN YAYLI
|% 24,37
|9.211
|BAĞIMSIZ
|YUSUF BAYIN
|% 3,88
|1.468
|YENİDEN REFAH
|HATİCE AKDOĞAN
|% 1,02
|387
|SAADET
|İBRAHİM TIKAÇ
|% 0,88
|334
|İYİ PARTİ
|MUAMMER BALOĞLU
|% 0,85
|320
|BTP
|DAVUT ALKAN
|% 0,58
|218
|HÜDA PAR
|YAKUP BİNİCİ
|% 0,44
|167
|DİĞER
|% 0,1
|39
|DEM PARTİ
|MUHAMMET EMİN ÖZEN
|% 0,1
|36
|DEVA PARTİSİ
|MERVE CIMBIZ
|% 0,09
|34
|HKP
|DENİZ BİN
|% 0,05
|18
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 37,5
|Katılım Oranı
|:
|% 84,39
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MUHSİN YILMAZ
|% 49,66
|581
|AK PARTİ
|KÜBRA SEVER TAŞKIRAN
|% 45,3
|530
|YENİDEN REFAH
|MEHMET ÖZTÜRK
|% 3,67
|43
|İYİ PARTİ
|MEDİNE JANSET BAYGÜNEŞ
|% 0,68
|8
|SAADET
|MUSTAFA AKTAŞ
|% 0,26
|3
|BTP
|ELİF BARUTÇU
|% 0,17
|2
|DEVA PARTİSİ
|GÖKHAN KARGACIOĞLU
|% 0,17
|2
|HKP
|İLKNUR ADEKA
|% 0,09
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98,86
|Katılım Oranı
|:
|% 80,51
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ŞÜKRÜ SARGIN
|% 37,23
|7.237
|MHP
|ALİ ÖZGAN
|% 35,78
|6.956
|AK PARTİ
|MUSTAFA TAŞTAN
|% 24,54
|4.771
|İYİ PARTİ
|ORHAN SENEMOĞLU
|% 0,91
|177
|YENİDEN REFAH
|HÜMEYRA AKÇA
|% 0,72
|139
|SAADET
|NİHAT UTAŞ
|% 0,39
|76
|HÜDA PAR
|SERVET ÇAKMAK
|% 0,15
|28
|BTP
|MEHMET SORUT
|% 0,09
|18
|DEVA PARTİSİ
|YUNUS EMRE ASLAN
|% 0,08
|15
|DEM PARTİ
|AZAD KAYA
|% 0,06
|12
|ANAP
|MUSTAFA AKYÜZ
|% 0,05
|10
Son Dakika › Güncel › TOKAT SON - Son Dakika
Bartın Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan CHP adayı Muhammet Rıza Yalçınkaya, seçim zaferini kutlamak için toplanan vatandaşlara hitap etti. Yalçınkaya, Bartın'ı ötekileştirmeden, ayrıştırmadan ve ortak akılla yöneteceklerini vurgulayarak destekçilerinden kendisini yalnız bırakmamalarını istedi.
CHP'li Ali Orkun Ercengiz, Burdur Belediye Başkanlığı seçimini kazandıktan sonra yaptığı konuşmada, seçimin kazananının bütün kent olduğunu vurguladı. Ercengiz, seçimi kaybedenlere de destek mesajı vererek, hizmet etmeye devam edeceğini söyledi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, "İnsanlarımızın tamamı İBB başta olmak üzere bütün kurumlarıyla hak ve hukuk çerçevesinde her türlü talepte bulunabilecekler ve her türlü işlemde paydaş olduklarını, eşit hissedar olduklarını hissedecekler.
AK Parti'nin adayı Yusuf Alemdar, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı. Alemdar, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, şehri daha ileriye götürmek ve insanların daha iyi şartlarda yaşaması için hizmetkarlığa devam edeceklerini belirtti. AK Parti Sakarya Milletvekilleri de seçim sonuçlarını değerlendirerek, elde edilen kazanımlarla yola devam edeceklerini ifade etti.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, 31 Mart Mahalli İdare Seçimleriyle ilgili konuşmasında, ikinci dönemde Mersin'in gelişeceğini ve huzurun devam edeceğini söyledi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, seçimin bittiğini ve demokrasinin tecelli ettiğini, halkın tercihini yaptığını söyledi. Aktaş, Bursa olarak oy kaybı yaşadıklarını ancak geride tertemiz bir belediye bıraktığını ifade etti. Ayrıca, Bursa'ya yaptıkları katkılardan bahseden Aktaş, eksiklerinin olduğunu ancak bilerek ve isteyerek yanlış yapmadıklarını belirtti. AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ise seçim sonuçlarının açıklanmadan yapılan yalan ve iftira siyasetinin kimseye yakışmadığını dile getirdi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre kazanan CHP'nin adayı Mustafa Bozbey, seçim zaferini kutlayarak, çocukları güldürmek ve Bursa'nın sorunlarını çözmek için hemen işe koyulacaklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “31 Mart seçimleri son 22 yılda girdiğimiz 18. sandık imtihanımız oldu. Hep başardık. Başararak geldik. Bundan sonra da yola revan olacağız. 14-28 Mayıs seçimlerindeki zaferimizden 9 ay sonra maalesef yerel seçim imtihanından istediğimiz, umduğumuz neticeyi alamadık... Biz de son 2 aylık dönemde, şahsım 52 farklı şehrimizi ziyaret ettim. Oralarda mitingler yaptım, halkımla bütünleştim, kucaklaştım. Netice böyle oldu. Her olanda bir hayır vardır” dedi.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandı. Seçimler oldukça çekişmeli geçti ve yaklaşık 500 bin oy kullanıldı. Güler, oyların yüzde 40'ını alarak Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.
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