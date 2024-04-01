MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|334
|Toplam Seçmen
|:
|109.810
|Açılan Sandık
|:
|334
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Kullanılan Oy
|:
|88.646
|Geçerli Oy
|:
|85.261
|Katılım Oranı
|:
|% 80,73
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MEHMET KEMAL YAZICIOĞLU
|% 54,86
|46.778
|AK PARTİ
|EYÜP EROĞLU
|% 30,18
|25.732
|CHP
|MURAT YAZICI
|% 9,36
|7.980
|YENİDEN REFAH
|MUHAMMED BAKİ GÜZEY
|% 1,86
|1.583
|İYİ PARTİ
|HAKAN KARAGÖLLÜ
|% 1,29
|1.101
|SAADET
|SELİM IŞIK
|% 1,08
|918
|DEVA PARTİSİ
|SEDAT AY
|% 0,43
|366
|MİLLET
|HASAN AYDIN
|% 0,33
|285
|DEM PARTİ
|GÜLCE VİDİNLİ
|% 0,12
|104
|BTP
|FATMA MUMCUOĞLU
|% 0,11
|96
|BAĞIMSIZ
|SİNAN TÜRK
|% 0,1
|88
|TKH
|GÖKHAN ERBİL
|% 0,06
|49
|HÜDA PAR
|HALİS ADIGÜZEL
|% 0,06
|47
|ANAP
|MUSTAFA HİMMETBEYOĞLU
|% 0,05
|46
|HKP
|BURCU ADEKA KALKAN
|% 0,05
|41
|YTP
|YAŞAR ÇINAR
|% 0,02
|17
|DSP
|ZAFER GALİP ÖZBERK
|% 0,02
|15
|HAK-PAR
|NURETTİN KIZILDAĞ
|% 0,02
|15
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,93
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|BEKİR ÖZER
|% 49,33
|1.540
|AK PARTİ
|YÜKSEL MIRZAOĞLU
|% 48,62
|1.518
|TİP
|HEVAL DENİZ BOĞA
|% 1,03
|32
|YENİDEN REFAH
|İBRAHİM DEMİRAY
|% 0,35
|11
|SAADET
|DURAN KAYA
|% 0,32
|10
|BTP
|NİLGÜN UZ
|% 0,19
|6
|DEVA PARTİSİ
|SERKAN ÇETİN
|% 0,16
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 89,59
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ALİ GÜNER
|% 60,72
|1.445
|MHP
|NAZİF ÇUHACI
|% 38,03
|905
|YENİDEN REFAH
|GÖKHAN ÇELİK
|% 0,84
|20
|SAADET
|ALİM DİRİCAN
|% 0,25
|6
|TİP
|BAHAR AYÇA OKÇUOĞLU GÖKSEL
|% 0,08
|2
|BTP
|AHMET EFDAL KOYMAT
|% 0,04
|1
|DEVA PARTİSİ
|HÜSEYİN SERDAR BERDAN
|% 0,04
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 87,10
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ŞABAN BOLAT
|% 50,15
|1.283
|MHP
|GÜRSEL BAYRAM
|% 44,96
|1.150
|İYİ PARTİ
|ŞENEL KORKMAZ
|% 4,22
|108
|YENİDEN REFAH
|METİN KOÇAN
|% 0,27
|7
|BTP
|BİLAL AKYÜZ
|% 0,12
|3
|TİP
|HÜSEYİN ÖZDEMİR
|% 0,08
|2
|DEVA PARTİSİ
|EMRE ŞAŞMAZ
|% 0,08
|2
|SAADET
|OSMAN TOYGUN
|% 0,08
|2
|ANAP
|AHMET ERENALP
|% 0,04
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 83,96
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|ERTUĞRUL KARAGÖL
|% 52,02
|21.589
|AK PARTİ
|ÖMER ÇETİN
|% 33,09
|13.734
|İYİ PARTİ
|MELİKE TEPECİK
|% 7,79
|3.234
|CHP
|COŞKUN TONKAL
|% 4,13
|1.714
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA AKIN
|% 1,47
|610
|SAADET
|MEHMET ERER
|% 0,92
|382
|BTP
|MUSTAFA ENES BAŞARA
|% 0,14
|60
|HKP
|HÜLYA AR
|% 0,11
|45
|TİP
|TÜNAY YAKAR
|% 0,11
|45
|HÜDA PAR
|MUSTAFA GÖZEL
|% 0,1
|41
|DEVA PARTİSİ
|KEREM BAĞ
|% 0,09
|39
|ANAP
|DİLEK ÖZŞAHİN
|% 0,03
|11
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,75
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SEMİH TEPEBAŞI
|% 35,58
|7.034
|MHP
|AZMİ YILDIRIM
|% 31,36
|6.199
|CHP
|CEM ÇITAK
|% 18,61
|3.678
|İYİ PARTİ
|ŞAFAK GÜMEN
|% 9,57
|1.891
|YENİDEN REFAH
|DAVUT BERDİBEK
|% 3,2
|632
|SAADET
|MURAT KEÇECİ
|% 0,58
|115
|MİLLİ YOL
|ERDOĞAN TAŞ
|% 0,35
|69
|BTP
|YUSUF ERASLAN
|% 0,33
|66
|HKP
|HÜSNE İNAL
|% 0,12
|24
|DEVA PARTİSİ
|ALİ BOZDEMİR
|% 0,11
|22
|ANAP
|GÖKHAN ERGEN
|% 0,1
|19
|HÜDA PAR
|EKREM ZEREY
|% 0,09
|18
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 90,32
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|ŞERAFETTİN PERVANLAR
|% 50,23
|1.749
|AK PARTİ
|ERDOĞAN YILMAZ
|% 44,37
|1.545
|CHP
|MUSTAFA HADİ ÇAVUŞOĞLU
|% 3,62
|126
|İYİ PARTİ
|TUBA ALOĞLU
|% 1,09
|38
|YENİDEN REFAH
|MEHMET ÖZ
|% 0,54
|19
|HKP
|TÜRKMEN PALA
|% 0,06
|2
|SAADET
|ÖMERCAN KILINÇ
|% 0,06
|2
|BTP
|DAVUT OKUR
|% 0,03
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,05
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|ERGÜL ÜNAL
|% 54,16
|3.029
|AK PARTİ
|KAZIM ELMAS
|% 41,86
|2.341
|CHP
|GÜLTEKİN YILMAZ
|% 2,84
|159
|SAADET
|RECAİ DEMİRYÜREK
|% 0,48
|27
|YENİDEN REFAH
|MUZAFFER ÇAĞLAR
|% 0,34
|19
|BTP
|TURGUT AYDIN
|% 0,18
|10
|DEVA PARTİSİ
|ATAMAN AY
|% 0,11
|6
|BAĞIMSIZ
|ERGÜN TAVŞAN
|% 0,03
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 90,11
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|DAVUT KILIÇ
|% 56,91
|1.590
|AK PARTİ
|HALİL DEMİRKOL
|% 40,23
|1.124
|YENİDEN REFAH
|MURAT ÇÖRT
|% 2,22
|62
|SAADET
|İSMAİL YILMAZ
|% 0,32
|9
|BTP
|LEVENT ALTUN
|% 0,14
|4
|DEVA PARTİSİ
|ERKAN SÜTLÜEROĞLU
|% 0,14
|4
|TİP
|ÇAĞLAR SUAT TURSUN
|% 0,04
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 83,03
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MEHMET ERDEM URAL
|% 40,95
|15.464
|AK PARTİ
|ÜMİT SOYLU
|% 26,75
|10.102
|MHP
|ORHAN YAYLI
|% 24,39
|9.211
|BAĞIMSIZ
|YUSUF BAYIN
|% 3,89
|1.468
|YENİDEN REFAH
|HATİCE AKDOĞAN
|% 1,03
|387
|SAADET
|İBRAHİM TIKAÇ
|% 0,88
|334
|İYİ PARTİ
|MUAMMER BALOĞLU
|% 0,85
|320
|BTP
|DAVUT ALKAN
|% 0,58
|218
|HÜDA PAR
|YAKUP BİNİCİ
|% 0,44
|167
|DEM PARTİ
|MUHAMMET EMİN ÖZEN
|% 0,1
|36
|DEVA PARTİSİ
|MERVE CIMBIZ
|% 0,09
|34
|HKP
|DENİZ BİN
|% 0,05
|18
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 84,97
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MUHSİN YILMAZ
|% 50,93
|1.787
|AK PARTİ
|KÜBRA SEVER TAŞKIRAN
|% 45,25
|1.588
|İYİ PARTİ
|MEDİNE JANSET BAYGÜNEŞ
|% 1,54
|54
|YENİDEN REFAH
|MEHMET ÖZTÜRK
|% 1,48
|52
|SAADET
|MUSTAFA AKTAŞ
|% 0,34
|12
|BTP
|ELİF BARUTÇU
|% 0,23
|8
|DEVA PARTİSİ
|GÖKHAN KARGACIOĞLU
|% 0,11
|4
|HKP
|İLKNUR ADEKA
|% 0,06
|2
|TİP
|SEMRA YAVUZ
|% 0,06
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,28
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ŞÜKRÜ SARGIN
|% 36,95
|7.299
|MHP
|ALİ ÖZGAN
|% 35,68
|7.047
|AK PARTİ
|MUSTAFA TAŞTAN
|% 24,72
|4.883
|İYİ PARTİ
|ORHAN SENEMOĞLU
|% 0,96
|190
|YENİDEN REFAH
|HÜMEYRA AKÇA
|% 0,76
|151
|SAADET
|NİHAT UTAŞ
|% 0,41
|82
|HÜDA PAR
|SERVET ÇAKMAK
|% 0,16
|31
|BTP
|MEHMET SORUT
|% 0,13
|25
|DEVA PARTİSİ
|YUNUS EMRE ASLAN
|% 0,1
|19
|DEM PARTİ
|AZAD KAYA
|% 0,07
|13
|ANAP
|MUSTAFA AKYÜZ
|% 0,06
|11
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