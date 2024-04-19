TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği\'nde Dünya Çocukları Ankara\'da

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TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği için dünyanın dört bir yanından gelen çocuklar, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi gören yaşıtlarını ziyaret etti.

Bu yılki ana teması "Dünya Çocukları Barış İçin El Ele" olan TRT 46. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne 29 ülkeden 500 çocuk katılıyor.

Şenlik kapsamında bugün farklı ülkelerden bazı öğrenciler, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ve Ankara Etlik Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi Başhekim Yardımcısı Fatih Mısırlıoğlu ile Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi gören çocuklara ziyarette bulundu.

Çocuk Hastanesi'nde şenlik için süslenen özel alanda, hastanede tedavi gören Filistinli çocuklar için de sürpriz hazırlandı.

TRT'de yayımlanan Rafadan Tayfa çizgi filmi karakterlerinin maskotlarıyla fotoğraf çektiren çocuklar, TRT Genel Müdürü Sobacı ile pasta kesti.

Pasta ikramının ardından Sobacı ve ziyarete gelen çocuklar, yaşıtlarına hediyeler verdi.

Şenlik programından sonra Sobacı ve Mısırlıoğlu, tedavileri süren Türk ve Filistinli çocukları odalarında ziyaret ederek, durumları hakkında bilgi aldı, hediye takdim etti.

TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne, Arnavutluk, Azerbaycan, Birleşik Krallık, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Estonya, Filistin, Gagauz Özerk Yeri, Güney Afrika, Gürcistan, Irak, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Litvanya, Macaristan, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Sırbistan, Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna, Venezuela ve Türkiye katılıyor.