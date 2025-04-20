TRT Uzmanı Abdulkadir Alan'ın Sözleşmesi Feshedildi

TRT Proje Yönetimi Dairesi Başkanı İsmail Sakallı, Abdulkadir Alan'ın paylaşımları nedeniyle TRT hakkında ithamlarda bulunduğunu ve kurum itibarına zarar verdiğini belirterek savunmasını talep etti.
"Doğrudan eleştiri kapsamındadır"
Alan, savunmasında şunları kaydetti:
"Eylül 2020 tarihinden itibaren TRT bünyesinde görev yapmakta olan bir çalışan olarak, kurum içi kapalı ve kamuya açık olmayan kişisel Instagram hesabımdaki bir hikaye paylaşımım gerekçe gösterilerek tarafımdan savunma istenmiştir. Paylaşımın, iznim olmadan bir kurum çalışanı tarafından ekran görüntüsü alınarak idareye sunulması sonucunda bu süreç başlamıştır. Paylaşımımda ifade ettiğim düşünceler, doğrudan kamuya açık bir mecrada yapılmamış olup yalnızca kişisel hesabım üzerinden ve sınırlı erişime sahip bir alanda paylaşılmıştır. Söz konusu ifadeler, somut kişi, kurum veya kişilik haklarını hedef almamakta, doğrudan eleştiri kapsamındadır ve Anayasa'nın tanıdığı ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmelidir."
Anayasa ve AİHS hatırlatması...
Alan, paylaşımlarının Anayasa'nın 26. maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesi uyarınca ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında, kapalı sosyal medya hesabımdaki içeriklerin üçüncü kişilerce izinsiz şekilde alınarak paylaşılması hukuka aykırıdır, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 24. maddesi, kişilik haklarının ihlalini engeller, 4857 sayılı İş Kanunu gereğince, işverenin haklı fesih hakkını kullanabilmesi için işçinin davranışının açık, somut, ağır nitelikli ve kurumun temel işleyişini etkileyecek ölçüde olması gerekir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) m. 189/2, hukuka aykırı yollarla elde edilen verilerin delil olarak kullanılamayacağını belirtir.
Kişisel bir değerlendirme niteliğinde olan bu paylaşımın herhangi bir şekilde kurumu doğrudan küçük düşürücü, hakaret içeren ya da kurum sırlarını ifşa edici bir yönü bulunmamaktadır. Savunma istemine konu olan paylaşım tamamen ifade özgürlüğü çerçevesindedir. Hukuka aykırı yollarla elde edilen delillerin dikkate alınmamasını tüm yasal haklarım saklı kalmak kaydıyla, savunmamı bilgilerinize arz ederim."
TRT İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı Zeki Koç, 16 Nisan'da Alan'ın sözleşmesini feshetti.
Sizin düşünceleriniz neler ?