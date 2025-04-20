TRT Uzmanı Abdulkadir Alan'ın Sözleşmesi Feshedildi

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, TRT'de uzman olarak görev yapan Abdulkadir Alan, dışarıya kapalı olan Instagram hesabındaki hikayelerden "TRT kimin kanalı" ve "TRT, hizmet üretiminin yüzde 80'ini dışarıdan sağlayan, KHK düzenlemesine dayanarak özel hukuk hükümlerine tabi personel alan ve bu kişilerden 100'den fazlasının yönetici yapıldığı, son 5 yılda bizzat şahit olduğum ve olmaya da devam ettiğim içi boşaltılmış, sömürülmüş bir kurumdur. AK cenahın arka bahçesine/çiftliğine dönüştürülmüş, babasının premsesleri ile doldurulmuştur. Hiçbir vasfı olmayan kişilerin daire başkanı yapıldığı, kurum kültürüne sahip, üreten bir avuç insanın ötekileştirildiği ve alt kademelerde çalışmaya zorlandığı, kamu hizmeti yayın kuruluşundan çok şirket gibi yönetilen, iktidar partisi yandaşlarına dış yapımlar ve alımlar vasıtasıyla para aktarılan, partizan kadroların istihdam kapısına dönüşen, iktidar partisinin halkla ilişkiler ajansı olarak çalışan bir kurumdur. Gerçekleri savunduğum için benim de sözleşmemi sonlandırabilirsiniz" şeklinde bir açıklama yaptı.