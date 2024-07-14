Trump\'a Suikast Girişimi... Öncesi, Saldırı Anı ve Tepkilerle İlgili Bilmeniz Gereken Her Şey

Güncel

(ANKARA) - ABD'de 20 yaşındaki bir genç, miting sırasında eski ABD Başkan ve Cumhuriyetçi Parti'nin Başkan adayı Donald Trump'a silahla saldırdı. Trump saldırıdan sonra yumruğunu havaya kaldırarak, destekçilerine "savaşın" diye seslendi. FBI, "suikast girişimi" dedi. CNN'e göre, olay yerinde öldürülen suikastçının Cumhuriyetçi Parti'ye kaydı vardı. Suç mahalline dönen miting alanındaki incelemeler, saldırının çok kısa mesafeden gerçekleştiğini gösterdi. Trump'ın sağlık durumu iyi, adaylığının resmiyete kavuşacağı kongreye katılacak.

Dünya, ABD'nin eski başkanı ve kasım ayında yapılacak seçimlerde yeniden başkan adayı olacak Donald Trump'a silahlı saldırıyı konuşuyor. Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Trump, saldırıyı kulağından hafif bir yarayla atlattı. Trump, olay yerinden hızlıca uzaklaştırıldı. Hastanedeki tedavinin ardından evine gitti. Mevcut başkan ve Demokratların adayı Joe Biden'in "gafları, yaşı ve sağlık durumu" tartışma yaratırken gelen suikast girişiminin bilinen tüm detaylarını ANKA Haber Ajansı derledi.

Trump'ın ilk mesajı : "Savaşın"

Donald Trump, 13 Temmuz Cumartesi günü akşam saatlerinde Pensilvanya'da bir miting için sahnedeydi. Trump, adaylık kampanyası kapsamında konuşurken birden fazla el silah sesi duyuldu. Eski başkan ve yeni başkan adayı, konuşmasının henüz beşinci dakikasındaydı. Silah seslerini duyan destekçileri, "eğil" diye bağırdı. Trump, elini sağ kulağına götürdü. İlk şaşkınlığın ardından yere eğildi. Destekçileri korku içinde ne olduğunu anlamaya çalışırken, Gizli Servis üyeleri sahneye çıkarak Trump'ın üzerine kapaklandı. Gizli Servis üyeleri, Trump'ın sağ olup olmadığını kontrol etti. Eski başkan yaşıyordu ama kulağından yaralanmıştı. Kanlar, kulağından yüzüne de sıçramıştı.

Trump, Gizli Servis üyelerinin yardımıyla ayağa kalktı. Etrafına adeta etten duvar ördüler. Eski Başkan, etten duvarın tam ortasında destekçilerine seslenmeyi ihmal etmedi. Sağ kolunu gizli servis üyelerinin omzunun üzerinden kaldırırken, "Savaşın (Fight)" diye bağırdı. Trump'ın yumruğunu gören destekçileri de ayağa kalktı ve sloganlar atmaya başladı. Silahlı saldırıya uğrayan Trump'ın güç gösterisi işe yaramış, sadece saniyeler önce korku içinde yere kapaklanmış olan destekçileri, miting ruh haline geri dönmüştü. Gizli servis üyeleri Trump'ı minibüse götürürken destekçileri de sloganlara devam ediyordu. Trump, minibüse binmeden önceki son anında sağ kolunu bir kez daha kaldırdı, destekçilerini selamladı. Trump'ın minibüsü suç mahalli olan miting alanından hızla uzaklaştı.

CNN, olay yerinde öldürülen suikastçının Cumhuriyetçi Parti üyesi olduğunu yazdı

Sosyal medya Trump'a destek mesajlarıyla dolmuşken, saldırganın olay anından çok kısa bir süre sonra öldürüldüğü açığa çıktı. Gizli Servis, saldırıdan hemen sonra saldırganın yerini tespit etmiş ve öldürmüştü. Basınla paylaşılan ilk bilgilere göre, mitinge katılan bir kişi de ölmüştü. Saldırıda iki kişinin de ağır yaralandığı bildirildi.

Cumhuriyetçilerden gelen ilk açıklamalar, Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğunu söylüyordu. Ancak destekçileri sosyal medyada,"Trump için dualar ettiklerini" yazmaya başlamıştı bile.

ABD Gizli Servisi, saldırının miting alanının dışındaki yüksek bir yerden yapıldığını açıkladı. Soruşturmayı devralan Federal Soruşturma Bürosu'ndan (FBI) yapılan ilk açıklamada ise yaşananlar "suikast girişimi" olarak tanımlandı. FBI, saldırıyı gerçekleştiren kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıkladı. FBI, halktan bir ihbar hattı ya da kurumun internet sitesi aracılığıyla, vurulma anına ilişkin fotoğraf ya da videolar da dahil olmak üzere, sahip oldukları her türlü bilgiyi iletmelerini istedi.

CNN, suikast girişiminde bulunan Crooks'un kim olduğuna dair haberinde yaşı gereği bu sene ilk kez oy kullanacak olan Crooks'un silahla saldırdığı Trump'ın partisi olan Cumhuriyetçi olarak seçmen kaydı olduğunu yazdı. Ancak Federal Seçim Komisyonu kayıtları, aynı adreste Thomas Crooks olarak listelenen bir bağışçının Ocak 2021'de Progressive Turnout Project adlı Demokratlara yakın bir kampanyaya 15 dolar verdiğini de gösteriyordu.

Saldırganın babası: "Neler olup bittiğini anlamaya çalışıyorum"

Crooks'un babası Matthew Crooks ise CNN'e konuştu, "Neler olup bittiğini anlamaya çalıştığını" ve oğlu hakkında konuşmak için "Emniyet güçleriyle görüşmeyi beklediğini" söyledi.

Trump evine, Biden Beyaz Saray'a döndü

Trump sosyal medyadan yaptığı ilk açıklamasında, önce ABD Gizli Servisine ve mitingde görevli emniyet personeline teşekkür etti. Hayatını kaybeden seçmeninin ailesine başsağlığı dileyen Trump, ağır yaralı destekçisi için de sağlık dileklerini ifade etti. Trump, şunları yazdı:

"Ülkemizde böyle bir olayın gerçekleşmesi inanılmaz. Şu anda ölen saldırgan hakkında hiçbir şey bilinmiyor. Sağ kulağımın üst kısmını delen kurşunla vuruldum. Bir vızıltı sesi, silah sesleri duyduğumdan ve merminin deriyi parçaladığını anında hissettiğimden bir şeylerin ters gittiğini hemen anladım. Çok fazla kanama oldu, o zaman ne olduğunu anladım. Tanrı Amerika'yı korusun."

Biden: "ABD'de bu tür şiddete yer yok"

ABD Başkanı Joe Biden, rakibinin uğradığı silahlı saldırı nedeniyle ilk açıklamasını sosyal medyada yaptı. "Onun güvende olduğunu ve iyi durumda olduğunu duyduğuma minnettarım" diyen Biden, "Daha fazla bilgi beklerken kendisi, ailesi ve mitingde bulunan herkes için dua ediyorum" ifadelerini kullandı. Gizli Servis'e de teşekkür eden Biden, "Amerika'da bu tür şiddete yer yok. Bunu kınamak için tek millet olarak birlik olmalıyız" diye yazdı.

Beyaz Saray yetkilileri, Biden'ın Trump'la telefonda görüştüğünü de belirtti. Hafta sonu için Delaware'de kalmayı planlayan Biden, soruşturma hakkında brifing almaya devam edebilmek için Beyaz Saray'a planlanandan daha erken döndü.

Trump ise, hastanedeki tedavisinin ardından New Jersey'deki evine döndü. Trump'ın İletişim Direktör Yardımcısı Margo Martin, Trump'ın kulağından hafif bir yarayla kurtulduğu suikast girişiminin ardından ilk görüntüleri "Güçlü ve dirençli. Amerika için savaşmaktan asla vazgeçmeyecek" notuyla paylaştı. Görüntülerde Trump, uçaktan yardım almadan inerken görülüyordu. Uçak merdivenlerinden inerken el salladı.

Kısa mesafeden saldırı

Saldırının nereden, nasıl gerçekleştiğine ilişkin CNN ve BBC ayrı ayrı iki analiz yayınladı.

CNN'in analizine göre, Trump, Pennsylvania'daki mitinginde ateş açıldığı sırada silahlı suikastçıdan yaklaşık 120 ila 150 metre uzaklıktaydı.

BBC'nin analizinde ise 200 metreden yakın bir çatıdan ateş açıldığı, yaklaşık 135 metre mesafeden saldırının gerçekleştiği belirtildi. BBC analizinde saldırının yapıldığı binanın sahneden çok kısa bir mesafede yer aldığı, bu durumun da güvenlik güçleri için "zor sorulara yol açtığı" vurgulandı.

Dünya liderlerinden geçmiş olsun mesajları

Trump'a suikast girişimine dünya liderlerinden de tepkiler geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Japonya Başbakanı Fumio Kishida geçmiş olsun mesajları paylaştı.

Erdoğan: ABD halkının yanında olacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Trump'a geçmiş olsun dileğinde bulunarak, saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti. Erdoğan, "ABD seçimlerine ve küresel istikrara gölge düşmemesi için saldırıyla ilgili tahkikatın en etkili biçimde yapılacağına, faillerin ve azmettiricilerinin en kısa sürede adaletin huzuruna çıkarılacağına inanıyorum. Türkiye olarak dost ve müttefik ABD halkının yanında olacağız" açıklamasını yaptı.

Trump, adaylığının kesinleşeceği kongreye katılacak

Suikast girişimi, Milwaukee'de yapılacak Cumhuriyetçi Ulusal Kongre'den iki gün önce gerçekleşti. Binlerce temsilcinin katılacağı Kongre'de Donald Trump'ın adaylığı resmiyete kavuşacak. Kongre'nin yarın başlaması ve 18 Temmuz'da sona ermesi bekleniyor.

Cumhuriyetçilerden yapılan ilk açıklamada Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve kongreye katılmayı "dört gözle beklediği" belirtildi.