Trump'tan dünyayı ayağa kaldıran Gazze videosu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trump'tan dünyayı ayağa kaldıran Gazze videosu

Geniş Video İzle

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi'ni tatil kentine dönüştüren yapay zeka ile hazırlanmış bir video paylaştı. Videodaki görüntüler, Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun tatil yaparken gösterildiği sahnelerle dolu. Sosyal medyada ise tepkiler çığ gibi büyüyor.

26.02.2025 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, yapay zeka ile hazırlanmış videoda Gazze Şeridi'ni tatil kentine çevrilmiş, kendisini ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu da burada "tatil yapıyor" şekilde gösterdi. Trump, Truth Social hesabından yapay zeka ile hazırlanmış bir video yayımladı.

"SIRADAKİ NE?"

Çocukların moloz yığınları içinde silahlı kişilerden kaçtığı gösterilerek başlayan görüntülerde, ABD bayrağının renklerinde "Sıradaki ne?" yazısı ekrana geliyor. Ardından gelen karelerde Gazze, turistik bir tatil kentine dönüşmüş gibi gösteriliyor.

Trump'tan dünyayı ayağa kaldıran Gazze videosu

TABELALARDA "TRUMP GAZZE" İFADELERİ YAZIYOR

Lüks arabaların ve gökdelenlerin yer aldığı sokak görüntülerinde, Trump'ın altından figürleri görünüyor. Pek çok tabelada "Trump Gazze" ifadelerinin yazıldığı görünen videonun bir kısmında Trump, dansözlerle dans ediyor. Elon Musk'ın ise mutlu bir şekilde geleneksel yemekler yediği ve etrafa para saçtığı görünüyor. Videonun sonlarına doğru Trump ve Netanyahu'nun yan yana şezlongda uzandığı kareler yer alıyor.

VİDEO DÜNYAYI AYAĞA KALDIRDI

Paylaşıma, Trump destekçileri de dahil olmak üzere pek çok sosyal medya kullanıcısı Instagram'dan tepki gösterdi. Trump destekçisi olduğunu belli eden ve "Amerika'yı yeniden büyük yapalım" sloganını yorumuna ekleyen bir kullanıcı, "Trump, sana daha iyi ekonomi, daha iyi yasalar ve ülkemize sahip çıkman için oy verdim. Bizim ulusumuzun geleceğimize odaklan, diğer ülkelere engeller yaratma." ifadelerini kullandı.

Trump'tan dünyayı ayağa kaldıran Gazze videosu

"BU YAPAY ZEKA SAÇMALIĞI DA NE?"

Bir başka kullanıcı, "Bu yapay zeka saçmalığı da ne? Vergilerimin bir başka ülkenin yıkılması için harcanmasını istemiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti. Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu. Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.

Trump\'tan dünyayı ayağa kaldıran Gazze videosu
Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Sosyal Medya, Donald Trump, Donald Trump, Yapay Zeka, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Tatil, Gazze, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'tan dünyayı ayağa kaldıran Gazze videosu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • barış özcan:
    O.Ç orayı Dubai gibi yapmak istiiyor. Kumar, turizm vb yapıp milyarlarca dolar kazanmak için yapacak, ayrıca değerli madenlerede el koyacak. Altında kalırsınız inşallah. 17 0 Yanıtla
  • serhat ali:
    katiller. deniz kenarina sehir kurmak için insanligi katlettiniz. Allah Buyuktur. 13 0 Yanıtla
  • Bu Kim:
    öçlrr resmen dalga geçiyor 8 0 Yanıtla
  • Casper:
    Kral Trump 0 0 Yanıtla
  • Akif Kececi:
    dünyayı ayağa kaldırdı ver gazı ee sonra dünya yerine oturdu Türkiye ayaktami kaldı başımızı belaya sokmayın milletin bin türlü derdi var 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:57 MasterChef Ayşe Ekiz’in değişimini görenler gözlerine inanamadı MasterChef Ayşe Ekiz'in değişimini görenler gözlerine inanamadı
09:50 Savcılık İmamoğlu’nun diplomasına işlem yapılması için üniversiteye yazı gönderdi Savcılık İmamoğlu'nun diplomasına işlem yapılması için üniversiteye yazı gönderdi
09:49 Akaryakıt fiyatları bu gece değişecek Akaryakıt fiyatları bu gece değişecek
07:52 Hizmet dökümünde “S“ harfi olan emeklilerin maaşları iptal ediliyor Hizmet dökümünde "S" harfi olan emeklilerin maaşları iptal ediliyor
03:16 Trump, ABD vatandaşı olmayı sağlayan “altın kart“ satışına başlıyor Trump, ABD vatandaşı olmayı sağlayan "altın kart" satışına başlıyor
16:04 İtalyan basını manşetten duyurdu: Dusan Vlahovic Fenerbahçe’ye mi geliyor İtalyan basını manşetten duyurdu: Dusan Vlahovic Fenerbahçe'ye mi geliyor?
15:37 Katil kocadan kan donduran plan Cinayeti, 6 yaşındaki çocuğun ifadesi ortaya çıkardı Katil kocadan kan donduran plan! Cinayeti, 6 yaşındaki çocuğun ifadesi ortaya çıkardı
15:15 Elektrikten sonra su faturalarında da yeni dönem başlıyor Elektrikten sonra su faturalarında da yeni dönem başlıyor
15:13 Siyaset arenası karışacak AK Parti’ye transfer olan Serap Yazıcı önce CHP’nin kapısı çalmış Siyaset arenası karışacak! AK Parti'ye transfer olan Serap Yazıcı önce CHP'nin kapısı çalmış
15:07 Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel’den sert sözler: 1 milyon TL beni susturamaz Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'den sert sözler: 1 milyon TL beni susturamaz
15:06 Özel’in hedefinde 2 komutan var: Siz arkadaşlarınızın bedduasını almış adamlarsınız Özel'in hedefinde 2 komutan var: Siz arkadaşlarınızın bedduasını almış adamlarsınız
15:05 Tesla Avrupa’da adeta eriyor Tesla Avrupa'da adeta eriyor
15:03 Derbi bitti ama gerilim tavan Athena Gökhan’dan, Şahan Gökbakar’a yanıt Derbi bitti ama gerilim tavan! Athena Gökhan'dan, Şahan Gökbakar'a yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2025 11:03:55. #1.11#
SON DAKİKA: Trump'tan dünyayı ayağa kaldıran Gazze videosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.