TÜFE Enflasyonu İlk Kez Faizin Altında - Son Dakika
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TÜFE Enflasyonu İlk Kez Faizin Altında

TÜFE Enflasyonu İlk Kez Faizin Altında

Ticaret Bakanı Bolat, TÜFE enflasyonunun Merkez Bankası faizinin altında kaldığını açıkladı.

03.10.2024 15:20
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TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "Son 3 yıldan bu yana ilk kez TÜFE enflasyon oranı, Merkez Bankası politika faizinin altında kalmıştır" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bir dizi ziyaret ve toplantıya katılmak için Adana'ya geldi. İlk olarak Vali Yavuz Selim Köşger'i ziyaret eden Bakan Bolat daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen 'Türkiye Buluşmaları'na katıldı. Burada konuşan Bolat, "TÜFE aylık yüzde 2,97, yıllık bazda ise yüzde 49,38 olarak gerçekleşti. Son 3 yıldan bu yana ilk kez TÜFE enflasyon oranı, Merkez Bankası politika faizinin altında kalmıştır. 4 ayda TÜFE enflasyonda yüzde 26, 5 puanlık bir azalma başarılmıştır" dedi.

30 BİN DÖNÜME OSB KURULUYOR

Bakan Bolat, 22 yılda Adana'ya 240 milyar lira değerinde binlerce eser kazandırdıklarını söyledi. Adana için yapılan ve yapılmakta olan projelere de değinen Bakan Bolat, "Adana için büyük bir müjde olan konteyner limanını biliyorsunuz. Adana'mıza ticaret ve dış ticaret alanında, ihracat alanında, çok büyük katkı sağlayacaktır. Yine kimya organize sanayi bölgesinin yasal mevzuat işlemleri tamamlandı. 30 bin dönüm gibi büyük bir alanda. O da başta petrokimya sektörü olmak üzere, kimyanın değişik alanlarında Adana'ya, sanayide çok ciddi katma değer sağlayacak. Büyük bir artı değer meydana getirecek. Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırımcıların beklediği ikinci etap kararı verildi. Yine Adana'mızda Karataş ilçesinde su ürünleri ihtisas bölgesi, 6 bin dönüm arazide kuruluyor. 400 milyon dolarlık bir ihracat hacmine sahip olacak. Yine Karataş ilçesinde sera organize sanayi bölgesi o da 6 bin dönüm mertebesinde olacak. Tabii Adana aynı zamanda büyük bir tarım şehri. Meşhur Çukurova'sıyla Türkiye'nin en gözde, en bereketli ovasına ev sahipliği yapan Adana, tarımla özdeşleşmiş bir şehir aynı zamanda. Adana yine gıda ve pamuk ürününe bağlı olarak da gıda sanayi ve tekstil hazır giyim sanayinin de güçlü olan bir şehrimiz. Burada da hamdolsun tarımsal üretimdeki son iki yıl çok verimli, bereketli sezonlar geçirdik. Bu alanda Tarım Bakanlığımızla birlikte gerek üreticilerimizin gelirinin korunması gerekse ihracat imkanlarının arttırılması konusunda Tarım ve Orman ile Ticaret Bakanlığı birlikte çok yoğun çalışmalar yürüttük. Bundan sonra da yürütmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

'BU YIL İTHALATTA YÜZDE 20 AZALIŞ VAR'

Adana'nın 2023 yılında 4,1 milyar dolar ihracatı olduğunu aktaran Bakan Bolat, "Bu yıl ilk 9 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 artışla Adana'nın ihracatı 3,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu da inşallah geçen yılki 4,1 milyar doların üzerinde çıkılacağını göstermektedir. 2023 yılında 4,1 milyar dolar ihracat yaparken, Adana'nın 4,2 milyar dolar da ithalatı vardı. Ama bu yıl hamdolsun ithalatta yüzde 20 azalış var. İlk 9 ayda ithalat 2,6 milyar dolarda kalmıştı. Böylece Adana, dış ticarette fazla veren, katma değer ortaya koyan bir ilimiz olarak başarılı olmuştur. Yine Ticaret Bakanlığı olarak yönetim ve denetimini Türkiye'nin ilk serbest bölgelerinden biri olan Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi de bu yıl ihracatta büyük bir atak yaptı. Geçen yılın tamamında 1,1 milyar dolar ihracat yapan Yumurtalık Serbest Bölgesi, bu yılın ilk 8 ayında 1,6 milyar dolar ihracat yaptı. Orada bin 700 kişi istihdam ediliyor. Şu anda 30 firma 53 faaliyet ruhsatıyla çalışma yapıyorlar. Orada 30-40 yeni fabrika daha kurulması için potansiyel bulunmakta. Bunun gerçekleşmesi için çabalarımızı arttıracağız. 2022 yılında Adana'ya 48 milyon lira ihracat teşviki verdik. Hibe desteği 2023'te 2,5 kat artışla 128,5 milyon lira, Ticaret Bakanlığı olarak ihracat destekleri verdik. Bu yıl ilk 8 ayda 223 milyon lira Adana'ya ihracat destekleri vermiş bulunuyoruz. Diğer taraftan hizmetler ihracatı için Adana'ya 25 milyon lira destek vermiş durumdayız" dedi.

'180 ÜLKEYE 230 KALEM ÜRÜN İHRACATI YAPILMAKTADIR'

Adana'da düzenlenen TEKNOFEST'e de değinen Bakan Bolat, "Türkiye 2022 senesinde sadece 250 milyon dolar savunma sanayi ihracatı olan bir ülkeydi. O da yaptığı tabanca, mühimmat gibi ürünlerin ihracatıyla sağlanıyordu. Türkiye'nin savunma sanayinde kendine yeterlilik oranı yüzde 20 idi. Şu anda yeterlilik oranı yüzde 80'e yükselmiştir. Tam 12 milyar dolarlık yıllık üretim yapılmaktadır savunma sanayinde ve 5,5 milyar dolarlık ihracat yapılmaktadır. Türkiye, savunma sanayi ihracatında 21 yılda 250 milyon dolardan 5 milyar dolara yükselmiştir. 180 ülkeye 230 kalem ürün ihracatı yapılmaktadır. 180 ülkeye, 230 farklı savunma sanayi ürünü ihracatı yapılmaktadır. Bizim savunma sanayisinde kilogram ihracatımız, 65 dolara gelmektedir. Bugün Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından 900'e yakın proje devam ettirilmektedir. İşte bütün bu eser ve sonuçlar, Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda TEKNOFEST'te sergilenmektedir" diye konuştu.

FAHİŞ OTEL FİYATINA TEPKİ

Bakan Bolat, kentte normal şartlar altında geceliği 2-3 bin liraya oda veren bir otelin TEKNOFEST yoğunluğu nedeniyle 27 bin lira ücret istemesine yönelik bir basın mensubunun sorduğu soru üzere, "Tamahkarlıktır, çirkinliktir. Bunları engelleyeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Merkez Bankası, Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Politika, İhracat, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜFE Enflasyonu İlk Kez Faizin Altında - Son Dakika

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