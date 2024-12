Tuğamiral Aktürk: Suriye'nin Toprak Bütünlüğünü Destekliyoruz ve Pkk/Ypg Terör Örgütünün İstikrarsızlıktan Faydalanmasına İzin Vermeyeceğiz

Güncel

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Suriye'deki son gelişmelere dair, "Suriye'nin kuzeyindeki harekat bölgelerinde yapmış olduğumuz mutabakatlara uyduğumuzu, muhataplarımızdan da uymalarını beklediğimizi, Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklediğimizi, Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bölgemizin güvenliğine yönelik ağır tehdit oluşturan PKK/ YPG terör örgütünün bölgedeki istikrarsızlıktan faydalanmasına izin vermeyeceğimizi ve bölgede varlık gösteren terör örgütleriyle mücadele konusundaki tutumumuzun net olduğunu bir kez daha vurguluyoruz" dedi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Salonu'nda haftalık bilgilendirme toplantısı yaptı.

"Son bir haftada 53 terörist etkisiz hale getirildi"

Terörle mücadele çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Aktürk, "Zap'ta kilidi kapatan ve terörle mücadelesini kesintisiz bir şekilde sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; son bir haftada 53, 1 Ocak'tan bugüne kadar bin 392'si Irak'ın, bin 272'si Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 2 bin 664 teröristi etkisiz hale getirmiş, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde devam eden arama-tarama faaliyetleri kapsamında teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve teçhizat ele geçirmiştir" dedi.

Geçen hafta Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin Habur'daki Hudut Karakolu'na teslim olduğunu belirten Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadelesine tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir" ifadelerini kullandı. Aktürk ayrıca, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan ve tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 Aralık'ta şehit olan muhabere uzman çavuş Eren Kızıldağ için başsağlığı diledi.

"Suriye'deki gelişmeler yakından takip edilmekte"

Aktürk, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Suriye'de; muhalif grupların Halep bölgesinde başlattığı faaliyetler ve buna bağlı gelişmeler Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü ile terörle mücadeleye verdiğimiz önem ve öncelik kapsamında yakından takip edilmekte, bölgede istikrarın sürdürülmesine yönelik birliklerimiz tarafından gerekli tüm tedbirler alınmakta, sürecin en başından itibaren bölgedeki muhataplarımızla yakın iş birliği ve koordinasyona devam edilmektedir. Yaşanan son gelişmeler ve ortaya çıkan durum; muhalefetin talepleri ve rejimin bunları dikkate almaması nedeniyle uzun süredir çözülemeyen ve Suriye'nin iç dinamiklerinden kaynaklanan sorunlardır. Bu kapsamda; Suriye'nin kuzeyindeki harekat bölgelerinde yapmış olduğumuz mutabakatlara uyduğumuzu, muhataplarımızdan da uymalarını beklediğimizi, Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklediğimizi, Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bölgemizin güvenliğine yönelik ağır tehdit oluşturan PKK/YPG terör örgütünün bölgedeki istikrarsızlıktan faydalanmasına izin vermeyeceğimizi ve bölgede varlık gösteren terör örgütleriyle mücadele konusundaki tutumumuzun net olduğunu bir kez daha vurguluyoruz."

"Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 177 şahıs yakalandı"

Sınırlardan yasa dışı geçişlere ilişkin bilgi veren Aktürk, "Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9'u terör örgütü mensubu olmak üzere 177 şahıs yakalanmış, 2 bin 251 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 13 bin 304'e, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 92 bin 730'a yükselmiştir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in 28 Kasım'da Libya'nın barış, istikrar ve güvenliği için atılabilecek adımları ele almak üzere Bakanlık'ta yapılan 5 artı 5 Ortak Askeri Komisyon heyetiyle bir araya geldiğini belirten Aktürk, "Sayın Bakanımız Singapur Ulusal Güvenlikten Sorumlu Kıdemli Bakanı ile görüşmüş, aynı gün sayın Cumhurbaşkanımızın Umman Sultanı ile gerçekleştirdiği görüşmeye refakat etmiş, 29 Kasım'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı ile Kültür ve Turizm Bakanımızın da katıldığı Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılı dolayısıyla Harbiye Askeri Müzesi'nde düzenlenen serginin açılış törenine katılmış, 2 Aralık'ta Fas'ın Ankara Büyükelçisini kabul etmiştir" diye konuştu.

NATO Kosova Gücü ihtiyati birliği rotasyon planlanması kapsamında ihtiyat taburunun 26-27 Kasım'da Kosova'ya intikal ettiğini bildiren Aktürk, birliğin görevi 1 Aralık'ta İtalya'dan devraldığını ve 1 Haziran 2025 tarihine kadar 6 ay süreyle görev yapacağını belirtti. Aktürk, "Türkiye ile Yunanistan arasında Güven Artırıcı Önlemler 2024 Yılı Uygulama Planı kapsamında Yunanistan Taktik Hava Kuvveti Komutanı ve beraberindeki heyet 2-3 Aralık tarihlerinde Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığımıza ziyaret gerçekleştirmiştir" bilgisini paylaştı.

"Uluslararası toplumu sorumluluk almaya davet ediyoruz"

Gündemin Suriye'deki gelişmelere yoğunlaşsa da İsrail'in bölgenin güvenliği ve istikrarını tehdit etmeye, Filistin halkını her türlü insani koşullardan mahrum bırakmaya, Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik haksız ve hukuksuz saldırı ve işgallerine devam ettiğini kaydeden Tuğamiral Aktürk, "Bölgede istikrarın, huzurun ve güven ortamının tesisi için acil ve kalıcı ateşkesin Gazze'de de bir an evvel sağlanması gerektiğini bir kez daha vurguluyor, uluslararası toplumu hukuki ve vicdani sorumluluk almaya davet ediyoruz" dedi.

Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından muhtelif miktarda T-70 Genel Maksat Helikopteri ile İnsansız Kara Aracı'nın (Barkan-3 İKA) muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını bildirdi.

Personel alım ve temin faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Aktürk, "18 Kasım'da başlayan Milli Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında istihdam edilmek üzere 2024 Yılı teknik sınıflarda uzman erbaş temini başvuruları ile 26 Kasım'da başlayan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne muvazzaf astsubay adayı temini ve bando sınıfı muvazzaf astsubay adayı temini başvuruları 15 Aralık'a, 28 Kasım'da başlayan Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesi'ne sözleşmeli personel temini başvuruları 28 Aralık'a kadar yapılabilecektir" dedi.