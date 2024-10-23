Türk Telekom ve Kızılay'dan Eğitim Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türk Telekom ve Kızılay'dan Eğitim Desteği

Türk Telekom ve Kızılay\'dan Eğitim Desteği

100'üncü Yıl Kütüphaneleri, depremzede öğrencilerin YKS'deki başarılarına katkı sağlıyor.

23.10.2024 11:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRK Telekom ve Kızılay tarafından deprem bölgesindeki illerde hayata geçirilen 100'üncü Yıl Kütüphaneleri'nde öğrenciler, LGS ve YKS'ye hazırlandı. Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu konuyla ilgili " Türk Telekom'un fiber altyapı, teknoloji ve WiFi desteği sunduğu, Türk Telekom'un iştiraki Sebit'in ise dijital ve basılı eğitim çözümleriyle katkı sağladığı proje kapsamında öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) büyük başarılar elde ederek, tıp, hukuk, diş hekimliği ve yazılım mühendisliği gibi hedefledikleri bölümlere yerleşti" dedi.

Türk Telekom'un fiber altyapı, teknoloji ve WiFi desteği sunduğu 100'üncü Yıl Kütüphaneleri'nde ortaokul ve lise öğrencileri Sebit'in ders anlatım videoları, deneme sınavları ve çözümlü soruları ile LGS ve YKS'ye hazırlandı. Öğrenciler, yıl boyu Sebit'in basılı ürünleri ve yapay zeka teknolojisiyle kişiye özel hazırlanan akıllı çalışma programlarından faydalanırken, sınav öncesi düzenlenen motivasyon eğitimleri kapsamında uzman eğitmenlerle de bir araya geldi.

'YÜRÜTTÜĞÜMÜZ SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİMİZDE, TEKNOLOJİYİ İYİLİK VE FAYDAYA DÖNÜŞTÜRMEYE DEVAM EDİYORUZ'

Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu, " Türkiye'ye Değer anlayışıyla yürüttüğümüz sosyal sorumluluk projelerimizde, teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürmeye devam ediyoruz. Kızılay ile birlikte hayata geçirdiğimiz 100'üncü Yıl Kütüphaneleri, geçtiğimiz yıl on binlerce öğrenciye hizmet verdi. 100'üncü Yıl Kütüphaneleri'nde sağladığımız eğitim ve teknoloji desteği ile akademik yolculuklarına katkıda bulunduğumuz gençlerin, tıp, hukuk ve mühendislik gibi önemli bölümlere yerleşmelerine tanık olmak bizim için en büyük mutluluk. Önümüzdeki dönemde de teknolojiyle eğitimi buluşturmayı sürdürecek, daha fazla gencimizin geleceğe güvenle hazırlanması için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

'KIZILAY İŞ BİRLİĞİ İLE KÜTÜPHANE SAYISINI HER GEÇEN GÜN ARTIRARAK ÖĞRENCİLERİMİZİN EĞİTİM ÖĞRETİM HAYATLARINA KATKI SUNACAĞIZ'

Sancaktaroğlu, "Türkiye'ye Değer anlayışıyla hayata geçirdiğimiz sosyal sorumluluk projelerimizde, teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürmeye devam ediyoruz. Kızılay ile birlikte gerçekleştirdiğimiz iş birliği ile 100'üncü Yıl Kütüphaneleri geçtiğimiz yıl on binlerce öğrenciye hizmet verdi. Öğrencilerimizin eğitim hayatlarının deprem sebebiyle sekteye uğramaması için hayata geçirdiğimiz proje kapsamında, Sebit'in basılı ve dijital çözümleri, fiber internet ve bilgisayar desteği ile öğrencilerin sınavlarına en iyi şekilde hazırlanmalarını sağlamayı amaçladık. YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla da öğrencilerimizin emeklerinin karşılığını almalarının mutluluğunu yaşıyoruz. Tıp, hukuk, diş hekimliği, yazılım mühendisliği gibi yüksek puanlı bölümlere yerleşerek Türkiye Yüzyılı'nın inşasında önemli roller üstlenecekler. Türk Telekom olarak bilgiye erişimlerini desteklediğimiz öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyorum. Ayrıca yeni eğitim öğretim döneminde de 100'üncü Yıl Kütüphaneleri öğrencilerimize hizmet vermeye devam edecek. Kızılay iş birliği ile kütüphane sayısını her geçen gün artırarak öğrencilerimizin eğitim öğretim hayatlarına katkı sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

40 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİ YARARLANDI

Türk Telekom ve iştiraki Sebit ile Kızılay'ın iş birliğinde ilk adımı Hatay'da atılan ve ardından Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye, Malatya ve Gaziantep'te kurulan 100'üncü Yıl Kütüphaneleri'nden bugüne kadar 40 binden fazla öğrenci yararlandı. Deprem bölgesinde eğitim hayatlarını sürdüren öğrenciler için hizmet veren 100'üncü Yıl Kütüphaneleri, 2024-2025 eğitim öğretim yılında da öğrencilere destek vermeye devam edecek.

Kaynak: DHA

Eğitim Desteği, Türk Telekom, Teknoloji, Kızılay, Telekom, Eğitim, Deprem, Güncel, Yaşam, LGS, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Telekom ve Kızılay'dan Eğitim Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:51 İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ’a saldıran 2 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ'a saldıran 2 terörist etkisiz hale getirildi
16:49 İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı
16:48 Ankara TUSAŞ’taki saldırının zamanlaması dikkat çekici Ankara TUSAŞ'taki saldırının zamanlaması dikkat çekici
16:26 Ankara TUSAŞ’taki patlama anı kamerada Ankara TUSAŞ'taki patlama anı kamerada
15:56 Ankara’da TUSAŞ’a terör saldırısı: 3 şehidimiz, 14 yaralı var Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı: 3 şehidimiz, 14 yaralı var
08:45 2 gol attığı maçta sahaya atılan patlayıcı nedeniyle 3 parmağını kaybetti 2 gol attığı maçta sahaya atılan patlayıcı nedeniyle 3 parmağını kaybetti
08:28 Yenidoğan çetesini çökerten savcı Yavuz Engin ilk kez konuştu Yenidoğan çetesini çökerten savcı Yavuz Engin ilk kez konuştu
01:42 ’İmralı ziyaretine izin çıktı’ iddiasıyla ilgili DEM Parti’den açıklama geldi 'İmralı ziyaretine izin çıktı' iddiasıyla ilgili DEM Parti'den açıklama geldi
01:20 McDonald’s’ta hamburger yiyen 49 kişiye ölümcül bakteri bulaştı, satışlar durduruldu McDonald's'ta hamburger yiyen 49 kişiye ölümcül bakteri bulaştı, satışlar durduruldu
01:15 Derin yarıkların oluştuğu bölgede korkutan görüntü: Mahalle komple hareket halinde Derin yarıkların oluştuğu bölgede korkutan görüntü: Mahalle komple hareket halinde
01:01 Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı
00:25 Öcalan’a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak’tan 29 Ekim çağrısı Öcalan'a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak'tan 29 Ekim çağrısı
23:54 Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund’u 5-2 mağlup etti Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'u 5-2 mağlup etti
23:35 Öcalan’ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları’na da gittim Öcalan'ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları'na da gittim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 18:24:28. #1.11#
SON DAKİKA: Türk Telekom ve Kızılay'dan Eğitim Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.