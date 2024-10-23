Türk Telekom ve Kızılay\'dan Eğitim Desteği

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TÜRK Telekom ve Kızılay tarafından deprem bölgesindeki illerde hayata geçirilen 100'üncü Yıl Kütüphaneleri'nde öğrenciler, LGS ve YKS'ye hazırlandı. Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu konuyla ilgili " Türk Telekom'un fiber altyapı, teknoloji ve WiFi desteği sunduğu, Türk Telekom'un iştiraki Sebit'in ise dijital ve basılı eğitim çözümleriyle katkı sağladığı proje kapsamında öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) büyük başarılar elde ederek, tıp, hukuk, diş hekimliği ve yazılım mühendisliği gibi hedefledikleri bölümlere yerleşti" dedi.

Türk Telekom'un fiber altyapı, teknoloji ve WiFi desteği sunduğu 100'üncü Yıl Kütüphaneleri'nde ortaokul ve lise öğrencileri Sebit'in ders anlatım videoları, deneme sınavları ve çözümlü soruları ile LGS ve YKS'ye hazırlandı. Öğrenciler, yıl boyu Sebit'in basılı ürünleri ve yapay zeka teknolojisiyle kişiye özel hazırlanan akıllı çalışma programlarından faydalanırken, sınav öncesi düzenlenen motivasyon eğitimleri kapsamında uzman eğitmenlerle de bir araya geldi.

'YÜRÜTTÜĞÜMÜZ SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİMİZDE, TEKNOLOJİYİ İYİLİK VE FAYDAYA DÖNÜŞTÜRMEYE DEVAM EDİYORUZ'

Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu, " Türkiye'ye Değer anlayışıyla yürüttüğümüz sosyal sorumluluk projelerimizde, teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürmeye devam ediyoruz. Kızılay ile birlikte hayata geçirdiğimiz 100'üncü Yıl Kütüphaneleri, geçtiğimiz yıl on binlerce öğrenciye hizmet verdi. 100'üncü Yıl Kütüphaneleri'nde sağladığımız eğitim ve teknoloji desteği ile akademik yolculuklarına katkıda bulunduğumuz gençlerin, tıp, hukuk ve mühendislik gibi önemli bölümlere yerleşmelerine tanık olmak bizim için en büyük mutluluk. Önümüzdeki dönemde de teknolojiyle eğitimi buluşturmayı sürdürecek, daha fazla gencimizin geleceğe güvenle hazırlanması için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

'KIZILAY İŞ BİRLİĞİ İLE KÜTÜPHANE SAYISINI HER GEÇEN GÜN ARTIRARAK ÖĞRENCİLERİMİZİN EĞİTİM ÖĞRETİM HAYATLARINA KATKI SUNACAĞIZ'

Sancaktaroğlu, "Türkiye'ye Değer anlayışıyla hayata geçirdiğimiz sosyal sorumluluk projelerimizde, teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürmeye devam ediyoruz. Kızılay ile birlikte gerçekleştirdiğimiz iş birliği ile 100'üncü Yıl Kütüphaneleri geçtiğimiz yıl on binlerce öğrenciye hizmet verdi. Öğrencilerimizin eğitim hayatlarının deprem sebebiyle sekteye uğramaması için hayata geçirdiğimiz proje kapsamında, Sebit'in basılı ve dijital çözümleri, fiber internet ve bilgisayar desteği ile öğrencilerin sınavlarına en iyi şekilde hazırlanmalarını sağlamayı amaçladık. YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla da öğrencilerimizin emeklerinin karşılığını almalarının mutluluğunu yaşıyoruz. Tıp, hukuk, diş hekimliği, yazılım mühendisliği gibi yüksek puanlı bölümlere yerleşerek Türkiye Yüzyılı'nın inşasında önemli roller üstlenecekler. Türk Telekom olarak bilgiye erişimlerini desteklediğimiz öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyorum. Ayrıca yeni eğitim öğretim döneminde de 100'üncü Yıl Kütüphaneleri öğrencilerimize hizmet vermeye devam edecek. Kızılay iş birliği ile kütüphane sayısını her geçen gün artırarak öğrencilerimizin eğitim öğretim hayatlarına katkı sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

40 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİ YARARLANDI

Türk Telekom ve iştiraki Sebit ile Kızılay'ın iş birliğinde ilk adımı Hatay'da atılan ve ardından Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye, Malatya ve Gaziantep'te kurulan 100'üncü Yıl Kütüphaneleri'nden bugüne kadar 40 binden fazla öğrenci yararlandı. Deprem bölgesinde eğitim hayatlarını sürdüren öğrenciler için hizmet veren 100'üncü Yıl Kütüphaneleri, 2024-2025 eğitim öğretim yılında da öğrencilere destek vermeye devam edecek.