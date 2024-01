Savunma Sanayii Başkanı: KAAN\'ı 2028\'de uçuracağız, 6\'ncı nesil savaş uçağı için çalışmalara başladık

SAVUNMA Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "5'inci nesil savaş uçağımız KAAN'ı çok yakın zamanda uçuracağız. 2028 itibarıyla seri üretimi başlayacak. Yerli ve milli motoru da 2028'de hazır olacak. Biz şimdiden 6'ncı nesil savaş uçağı için de çalışmaya başladık" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Ankara'da basın kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi. Görgün, 2023 yılında platformlardan hava savunma sistemlerine, silah sistemlerinden elektronik harp sistemlerine, füze sistemlerinden Ar- Ge üretim faaliyetlerine kadar her alanda boşluk oluşturmadan sorumluluklarını yerine getirdiklerini söyledi. Görgün, 2024 yılının da daha önce başlatılan, teslimatını gerçekleştirecekleri projeler olduğu gibi, yeni başlayıp, güvenlik güçlerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edecekleri, ihtiyaçların karşılandığı yine sürprizlerle dolu projelerin yer aldığı bir yıl olacağını kaydetti.

'19 OCAK'TA GEMİ PLATFORMLARININ TESLİM TÖRENİNİ YAPACAĞIZ'

Görgün, 19 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gemi platformlarının teslim törenini yapacaklarını belirterek, "Lojistik destek gemimizin 2'ncisi TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi (A-575) gemimizin nihai kabulü gerçekleşecek. Denizde ikmal gemimiz, TCG Anadolu'dan sonra ürettiğimiz en büyük 2'nci gemi Derya, 200 metre uzunluğunda, kabulü gerçekleşecek. Milgem 5'inci tedarik projesi kapsamında İstanbul Fırkateynimizin teslimatını yapacağız" dedi.

Görgün, yine preveze sınıfı denizaltıların yarı ömürlü modernizasyonunu yaptıklarını söyleyerek "Bu anlamda TCG Sakarya'nın testleri tamamlanacak 2024 yılı içinde. Yeni tip denizaltı tedarik projesi kapsamında Piri Reis teslim edilecek bu yıl. Murat Reis'in havuza çekim faaliyetleri başlayacak 2024 yılında. Barbaros yarı ömür modernizasyonu kapsamında gemilerimizin geçici kabullerini yapmaya başlayacağız. İnsansız deniz araçlarımız Marlin, Sancar, Ulak, Saldo gibi sistemlerimizin kabulleri olacak. KAAN'ın ilk uçuşu inşallah yakın zamanda olacak. F-16 yapısal projemiz, Özgür projemiz yine teslimatları yapılmaya başlayacak. Gökbey helikopterinin jandarmaya teslimatları yapılacak. Genel maksat helikopterlerimizin teslimatları yapılacak" dedi.

'HER PLATFORM İÇİN MOTOR PROJEMİZ VAR'

Görgün, AESA radarların testlerinin devam edeceğini söyleyerek, "Elektronik harp sistemlerimizde tasarımlar devam ediyor. Havadan ihbar ve kontrol uçaklarımızın yine modernizasyon ve yine milli imkanlarla geliştirilen elektronik destek sistemlerinin teslim edildiği bir yıl olacak. İnsansız hava araçları için geliştirdiğimiz kameraların seri üretimleri başlayacak. Milli data link projesi kapsamında geliştirdiğimiz sistemler uçaklarımıza entegre edilmeye başlanacak. Tanksavar füzelerimizin uzun menzilli olanları yine teslim edilecek. Motor geliştirme projelerimiz devam ediyor. Her platform için motor projemiz var. Güdümlü kitlerimizin teslimatları gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı.

'AESA RADARI ENTEGRE EDİLMEYE BAŞLANDI'

Soruları da yanıtlayan Görgün, Aselsan'da önem verdikleri projelerden birisinin AESA radarı olduğunu söyleyerek, "Bu platformu sadece insanlı uçaklarımız için değil insansız uçaklarımız için de geliştirdik. Bunlar test edilmek üzere entegre edilmeye başlandı. Yeni nesil uçaklarımız için benzer şekilde bu radarı geliştiriyoruz. Sadece bu radar değil füze ikaz sistemleri, mühimmatlar, platformun taşıyacağı ve muhabere ortamında ihtiyaç duyulacak her sistemin bizim üstünlük sağlayacağımız yönündeki versiyonlarını geliştirmek üzere çalışıyoruz" dedi.

Görgün, F16'ların modernizasyonuyla ilgili soru üzerine, "Savaş uçaklarında modernizasyon ihtiyacı olduğunda; yazılımsa yazılım, donanımsa donanım, radarsa radar, mühimmatsa mühimmat bunu yapabilecek durumdayız" dedi.

'HAVA SAVUNMADA SERİ ÜRETİM SÖZLEŞMELERİ YAPILDI'

Görgün, hava savunma sistemlerindeki kurgularının 'katmanlı hava savunma kurgusu' olduğunu söyleyerek "Havadan gelebilecek füzeler, tehdit oluşturabilecek her şey; drone'den savaş uçağına var olan her şeyi değerlendirmeniz gerek. Bunları önleyebilmek adına hem mühimmatla, silahla bertaraf etmek, hem de elektronik olarak önleyebilmek adına katmanlı bir yapı oluşturuyoruz. Hem noktasal, hem bölgesel olsun, önemli olan birinci aşamada tehdidi zamanında tehdit teşkil etmeden belirleyebilmek. Tehdit olabilecek unsurları belirledikten sonra bu tehdidin nasıl bir tehdit olduğunu kesinleştirebilmek çok önemli. Biz var olan yeteneklerimizle, yakın temas ve noktasal savunmada elektronik harp yeteneklerimizle, lazer yeteneklerimizle belli bir kapsamı sağlamış durumdayız. Daha uzun ve yüksek mesafede HİSAR A ve onun gelişmiş olan versiyonu HİSAR A Plus, HİSAR O ve onun gelişmiş versiyonu HİSAR O Plus ve en son SİPER Ürün 1'in bütün testleri başarıyla tamamlandı. Sahada kullanıma sunuldu. Bunların seri üretimleriyle ilgili sözleşmeleri de yakın zamanda yaptık. Biz üstüne koya koya gidiyoruz" dedi.

'KAAN'IN MOTORU YERLİ VE MİLLİ'

Görgün, milli muharip uçak KAAN'ın motoru için özgün çalıştıklarını söyleyerek, "Biz kendi var olan sistemlerimiz için motorlarımızı kendimiz üretiyoruz. KAAN'ın motoru için ayrı bir ekip uzun bir zamandır çalışıyor. Planımız kendi ürettiğimiz motorun seri üretime yetişmesi. Amacımız iki programı birbiriyle örtüştürüp, günü geldiğinde, seri üretime başladığımızda motorun da hazır olması" dedi. Görgün, KAAN'ın motoru için ABD ile bir ortaklık söz konusu olmadığını da belirterek "5'inci nesil savaş uçağımız KAAN'ı çok yakın zamanda uçuracağız. 2028 itibarıyla seri üretimi başlayacak. Yerli ve milli motoru da 2028'de hazır olacak. Biz şimdiden 6'ncı nesil savaş uçağı için de çalışmaya başladık. Yapay zeka entegre edilmiş uçaklar olacak. Bunun da hazırlıklarını yapmak zorundayız" dedi.

'YERLİ VE MİLLİ EN İYİSİNİ ÜRETİYORUZ'

Görgün, insansız hava araçları için geliştirdikleri ASELFLIR-500 kamerasının bu ay seri üretime başlayacağını, artık bu kameraların tedarik sürecini tamamen askıya alındığını söyledi. Görgün, "Yerli ve milli en iyisini üretiyoruz. Bizim ürettiğimiz kamera var olan uluslararası muadillerinden çok çok daha iyi. Bir önceki versiyonunu da yapmıştık. Seri üretimde olan bir kamera zaten. 15 ülkeye ihraç edildi. O seri üretimde. ASELFLIR-500 kamerasında kalifikasyon testleri bitti. Bu, her anlamda daha iyi. Lazer işaretleyicisi, gece gündüz termal görüntüleme anlamında her yönüyle daha iyi bir kamera. Bu ay üretim başlıyor. İlk siparişleri vereceğiz, Aselsan üretecek" dedi.

'ALTAY TANKINDA TEST AŞAMASI DEVAM EDİYOR'

Görgün, Altay tankının test aşamasının tamamlanması için Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini, takvime göre teslimatlarının yapılacağını söyledi. Görgün, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması ile ilgili hukuksal, diplomatik, siyasi yapılması gereken her şeyin ilgili kurumlar tarafından yapıldığını belirtti.

'GÖKBEY'İN İLK PARTİ TESLİMİ YAPILACAK'

Görgün, Gökbey'in teslimatının çok yakın zamanda jandarmaya yapılacağını söyledi. Görgün, Sağlık Bakanlığı, emniyet, sahil güvenlik, jandarma, kara kuvvetleri ihtiyaç duyan tüm birimlerin taleplerini bildirdiğini, ilk partinin bu yıl teslim edileceğini kaydetti. Görgün, Hürkuş ve Hürjet'te test uçuşları yapıldığını, Hürkuş'la ilgili 4 uçak siparişi verildiğini, TUSAŞ'ın gece gündüz çalışıp teslim edeceğini belirtti.

Görgün, savunma sanayiinde 185 ülkeye 230'un üzerinde ürün ihracı yaptıklarını, yerlilik oranının yüzde 80'e ulaştığını kaydetti.