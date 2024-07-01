Türkiye, Bulgaristan ve Romanya Karadeniz'de Mayın Güvenliği İçin İş Birliği Yapacak - Son Dakika
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Türkiye, Bulgaristan ve Romanya Karadeniz'de Mayın Güvenliği İçin İş Birliği Yapacak

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Türkiye, Bulgaristan ve Romanya Deniz Kuvvetleri arasında Karadeniz'de mayın güvenliği tedbirleri kapsamında iş birliği yapılacak. Üç ülkenin deniz kuvvetlerinin imzaladığı harekat emirlerinin onayıyla, mayın tespit ve imha çalışmaları için gemiler, İstanbul Umuryeri'nde gerçekleşecek kısa süreli eğitiminin ardından Karadeniz sularına açılacak. Bu iş birliği, Karadeniz'in güvenliği ve deniz emniyeti için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

01.07.2024 14:08
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TÜRKİYE, Bulgaristan ve Romanya Deniz Kuvvetleri arasında, Karadeniz'de mayın güvenliği tedbirleri kapsamında, Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu Mutabakatı (MCM Black Sea) komitesi toplandı. 3 ülkenin deniz kuvvetlerinin imzaladığı harekat emirlerinin onayıyla, mayın tespit ve imha çalışmaları için gemiler, İstanbul Umuryeri'nde gerçekleşecek kısa süreli eğitiminin ardından Karadeniz sularına açılacak.

Türkiye, Bulgaristan ve Romanya arasında Kalender Kasrı'nda, Karadeniz'de güvenlik ve mayın tedbirlerinin ele alındığı Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu Mutabakatı (MCM Black Sea) komite toplantısı ve imza töreni gerçekleştirildi. NATO müttefiki 3 ülkenin, Karadeniz'in 'Barış Denizi' olmasına yönelik düzenlediği zirvede, Türkiye adına Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Bulgaristan Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Kiril Yordanov Mihaylov ve Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Mihai Panait'in ilgili harekat emirlerini onaylanması ile görev grubu aktif edildi.

MCM Black Sea, Karadeniz'de sürüklenen mayınları tespit etmek ve etkisiz hale getirmek için ileri teknolojilerden ve ortak istihbarattan en yüksek profesyonellik ve verimlilik standartlarıyla, müşterek tatbikatlar, eğitim programları ile Karadeniz'de bu konuda ortaya çıkabilecek her türlü zorluğa birlikte hızlı ve etkili bir şekilde yanıt vermek için Türkiye'nin girişimi ve davetiyle başlatıldı.

11 Ocak 2024'te, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve diğer iki ülke savunma bakanları arasında imzalanan mutabakat muhtırası ile iç hukuk süreçleri Cumhurbaşkanı onayıyla, üç ülkenin deniz kuvvetleri komutanlıkları hazırlıklarına başlamıştı.

"BU HAREKAT KONSEPTİ KARADENİZ'DEKİ MAYIN TEHDİDİNE DAHA HIZLI VE ETKİN YANIT VERMEMİZİ SAĞLAYACAK"

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, bölgede güvenliğin artacağına vurgu yaparak, "Bugün burada Karadeniz'de sürüklenen mayınların etkisiz hale getirilmesi amacıyla oluşturulan üç uluslu görev grubunun hareket konseptini ve daimi harekat düzenini imzalamak için toplanmış bulunuyoruz. Bu tarihi adım, Karadeniz'in güvenliğine yönelik ortak kararlılığımızın ve iş birliğimizin somut bir göstergesidir. Bulgaristan, Romanya ve Türkiye olarak, sularımızda barışın güvenliği ve istikrarını sağlanması için her zaman birlikte çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz. Bu görev grubu, sadece mayın tehdidini ele almakla kalmayacak. Aynı zamanda ülkelerimiz arasındaki dostluğu ve iş birliğini de güçlendirecektir. Karadeniz'in stratejik öneminin ve deniz yollarının güvenliğinin bilincinde olarak, bu görev grubunun başarısının sadece kendi ülkelerimiz için değil, tüm bölge ülkeleri için hayati önem taşıdığını bilincindeyiz. Bu nedenle grubumuzun etkin ve koordineli çalışmasını sağlamak için gerekli tüm kaynakları seferber edeceğiz. Bugün burada imzalanan harekat konsepti ve devamlı harekat emri, Karadeniz'deki mayın tehdidine daha hızlı daha etkin ve daha güvenli bir şekilde yanıt vermemizi sağlayacaktır. Bu ortak çabanın Karadeniz'in güvenliğinin sağlanmasında önemli rol oynayacağına ve gelecekteki iş birliklerimizin temelini oluşturacağına inanıyorum" dedi.

"GİRİŞİMİMİZİN STRATEJİK ÖNEMİ GÖZ ARDI EDİLEMEZ"

Denizde sürüklenen mayınların, deniz emniyeti ve güvenliği için ciddi bir tehdit olduğuna dikkat çeken Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanı Mihai Panait, "Mutabakat muhtıramız, MCM Black Sea'ye yönelik açık ve etkili bir operasyonel yapının ana hatlarını çizmektedirler. Her 6 ayda bir dönüşümlü komuta ve her bir rotasyonda iki planlı faal görevlendirilmeyle, sürekli dikkatli ve hazırlıklı bulunmamızı sağlayan sağlam bir çerçeve oluşturduk. Bu yapı sadece kolektif operasyonel yeteneklerimizi geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne bağlı kalarak deniz kıyısındaki 3 NATO devletinin seyir özgürlüğünün sağlamak için seferber edilmesini zorunlu kılan bölgemizdeki çatışmayı da ele almaktadır. 3 devletin birliğini ve uluslararası düzene ve deniz hukukuna dayalı değerlerin paylaşımını göstermektedir. Girişimimizin stratejik önemi göz ardı edilemez. Denizde sürüklenen mayınlar, deniz emniyeti ve güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Birlikte çalışarak; istihbarat, kaynak ve uzmanlığımızı paylaşarak bu tehdide etkili bir şekilde karşı koyabilir ve bölgemizin refahı ve güvenliği için gerekli olan seyir özgürlüğünü koruyabiliriz" ifadelerini kullandı.

Bulgaristan Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Kiril Yordanov Mihaylov ise, "Bulgaristan olarak güvenli bir ortam sağlayıp denizciliğin olağan düzeyde ilerlemesini ve seyir güvenliğini sağlayacağız" şeklinde konuştu.

Türkiye, Bulgaristan ve Romanya Karadeniz\'de Mayın Güvenliği İçin İş Birliği Yapacak
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Türkiye, Bulgaristan ve Romanya Karadeniz'de Mayın Güvenliği İçin İş Birliği Yapacak - Son Dakika

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